Die Gerüchteküche um Russlands Präsident Wladimir Putin kocht weiterhin hoch: Sein Aufenthalt in einem Krankenhaus löst weitere Spekulationen über seinen Gesundheitszustand aus.

Wladimir Putin lebt: Nachdem der umstrittene Telegram-Kanal „General SVR“ zahlreiche Posts zum angeblichen Gesundheitszustand von Putin, einem vermeintlichen Herzstillstand und gar seinem angeblichen Tod veröffentlichte, sah sich der Kreml gleich mehrmals gezwungen, eine Klarstellung herauszugeben.

Dmitri Peskow, Sprecher des Kremls, dementierte die Gerüchte mehrfach, erklärte, dass derlei Meldungen „Enten“ seien oder reiner „Informations-Quatsch“. Auch zu der Behauptung, Putin habe einen oder mehrere Doppelgänger, nahm der Sprecher Stellung.

Ironisch erklärte er in der vergangenen Woche: „Jetzt rätseln sie, ob es drei oder vier sind und wen wir da jeden Tag sehen.“ Er machte klar: „Putin – haben wir einen.“

Wladimir Putin: Neue Spekulationen um seinen Gesundheitszustand

Doch die Spekulationen gehen weiter – forciert auch von ukrainischer Seite. Ein Besuch Putins in einem Moskauer Krankenhaus am Mittwoch (8. November 2023) wurde zum Anlass genommen, die Gerüchte um den Kreml-Chef weiter anzuheizen. Vor allem sein Gesicht war dabei im Fokus.

Anton Geraschenko, ehemaliger stellvertretender Innenminister der Ukraine, gehört schon länger zu den Kanälen, die Spekulationen rund um Putin befeuern. Mehrfach hat er verschiedenste öffentliche Termine Putins zum Thema seiner gewagten Behauptungen gemacht und erklärt: Die Person, die dort zu sehen ist, sei gar nicht der echte Putin. (Ex-US-Oberst: „Ukraine völlig erschöpft – Zelenskyj plant sein Exil“ – Putin: Über 90.000 Soldaten im Fleischwolf verloren)

Hier den jüngsten Post von Geraschenko ansehen:

What’s up with Putin’s cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2023

By the look of the small bruise above cheek, this is fresh filler . I wonder what he really looks like without all the cosmetic enhancements? pic.twitter.com/QoNJD7fOky — Hiking Fellina – 🇺🇸🇺🇦🇨🇦🇬🇧 (@StKytti) November 8, 2023

Diesmal teilte Geraschenko Aufnahmen von Putin bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission der Volksrepublik China auf X (ehemals Twitter), das er in seinem Anwesen in Nowo-Ogarjowo am Mittwoch abhielt.

Putin sitzt an seinem Schreibtisch vor Mikrofonen, lächelt. „Was ist mit Putins Wangen los? (Dies ist ein aktuelles Video)“, fragt Geraschenko zum Video. Tatsächlich wirkt es auf der Aufnahme so, als seien die Wangen fülliger als sonst.(Geopolitik: Erst Ukraine, jetzt Nahost – Inkompetenz. Absichtliche Strategie. Oder beides)

Gerüchte über Wladimir Putin: „Das ist nicht Putin“

Es dauerte nicht lange, bis Gerüchte aufkamen: „Wie der kleine blaue Fleck über der Wange aussieht, handelt es sich um eine frische Aufspritzung. Ich frage mich, wie er ohne all die kosmetischen Verschönerungen wirklich aussehen würde?“, schreibt ein Nutzer.

„Mondgesicht nennt man das. Häufige Nebenwirkung bei langfristiger Einnahme von Steroiden“, mutmaßt ein weiterer.

Am selben Tag besuchte der Präsident auch das „Dmitry Rogachev National Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology“ in Moskau, ein klinisches Zentrum, das Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Krebs und anderen Erkrankungen helfen will – begleitet von russischen Medien.

Erneut wurden in den sozialen Medien Videoaufnahmen von dem Besuch geteilt – und über Putins Gesicht spekuliert.

„Das ist nicht Putin“

„Das ist nicht Putin“, ist sich ein X-Nutzer sicher. „Das ist ‚Oval Face Putin‘, ein Doppelgänger des echten Putins“, wird weiter gewitzelt. „Es ist sein Doppelgänger. Es sind Implantate, die sich umherbewegen“, meint ein weiterer zu den Wangen des Präsidenten.

„Wer ist dieser Typ?“, fragt sich ein User in Anspielung auf den Kreml-Chef, der sich bei seinem Besuch zwischen zwei Krankenbetten mit Kindern hinkniet. „Sicherlich nicht Putin. Putin würde niemals in die Knie gehen.“

Schon seit längerem behaupten Schönheitschirurgen vor allem in britischen Medien, dass Putin sich Botox- und Filler-Injektionen unterziehen würde, das erkläre das dramatisch veränderte Aussehen des Präsidenten innerhalb der vergangenen Jahre.

Was genau mit Putin passiert ist und wie es wirklich um seinen Gesundheitszustand steht, weiß am Ende aber wohl nur Putin selbst.

Kremlsprecher Peskow: Bisher noch keine Erklärung Putins zu Teilnahme an Wahlen 2024

Dmitri Peskow berichtet, dass sich Wladimir Putin bisher nicht zu einer möglichen Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 geäußert habe. Der Präsidentensprecher präzisierte, dass auch die Kampagne bislang nicht offiziell angekündigt worden sei.

Russlands Präsidentensprecher Dmitri Peskow hat erklärt, dass Wladimir Putin seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit bislang nicht angekündigt habe. Peskow wörtlich:

„Putin hat sich bisher nicht dazu geäußert. Und die Kampagne selbst ist noch nicht offiziell angekündigt worden.“

Somit kommentierte der Pressesprecher die Veröffentlichung der Nachrichtenagentur Reuters, die unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet hatte, dass Putin angeblich schon beschlossen habe, im März 2024 zu kandidieren.

Präsidentschaftswahlen in Russland sollen am 17. März 2024 stattfinden. Das Oberhaus des Parlaments, der Föderationsrat, wird im Dezember 2023 einen offiziellen Beschluss über das Datum der Wahl fassen. Anschließend müssen die politischen Parteien ihre Vorwahlsitzungen abhalten und offiziell Kandidaten nominieren.

Im September antwortete der russische Staatschef selbst auf eine Frage zu der möglichen Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen während des Ostwirtschaftsforums, dass er die Entscheidung des Parlaments über die Ansetzung von Wahlen abwarten wolle.

Peskow stellte damals klar, dass das Staatsoberhaupt seine weiteren Absichten bekannt geben werde, sobald der Termin feststeht und das Nominierungsverfahren beginnt.

„Jetzt sprechen sie anders“: Putin hebt Wende der westlichen Rhetorik hervor

Wladimir Putin wies darauf hin, dass der Westen einst vom Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld gesprochen habe. Nun aber habe sich die westliche Rhetorik geändert. Das Land werde sich weiterentwickeln und immer stärker werden, unterstrich der russische Staatschef.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit der neuen Zusammensetzung der Gesellschaftlichen Kammer zum Ausdruck gebracht, dass der Westen, der einst darauf bestanden habe, dass die Ukraine Russland auf dem Schlachtfeld besiegen sollte, seine Rhetorik geändert habe. Das Staatsoberhaupt wörtlich:

„Russland müsse auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Sie singen jetzt anders, sie sprechen anders.“

Zugleich wies Putin darauf hin, dass die veränderte Rhetorik des Westens nicht bedeute, dass Russland sich aggressiv verhalten sollte. Es bedeute, dass es ein souveräner und unabhängiger Staat sein sollte.

Auch sollten sich seiner Meinung nach die Wirtschaft und die reale Produktion entwickeln. Dabei räumte der Präsident ein, dass diese Produktion auf die globale Wirtschaft angewiesen sei ‒ „in der modernen Welt gibt es sicherlich keinen anderen Weg“.

Putin argumentierte, dass die Nation in allen Bereichen stärker werden sollte. Eine solche Stärke halte andere Akteure vom Versuch ab, Russland zu isolieren, hieß es. Der Spitzenpolitiker merkte an, was die westlichen Länder als Folge der Isolierungsversuche hätten:

„Sie verzichteten auf unsere Energie. Und was nun? Was ist das Ergebnis? Unser BIP wird in diesem Jahr zwischen 2,8 und 3 Prozent wachsen, während die führenden europäischen Volkswirtschaften schrumpfen.“

Laut Wladimir Putin leide der Westen darunter, er habe echte Probleme. Jedoch unterstrich der Staatschef, dass sich Moskau auf keinen Fall darüber freue, sondern es nenne nur Tatsachen.

Zuvor, am 6. September, hatte der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin, auf die Fehleinschätzungen des Westens in seinem Bestreben, die Russische Föderation zu besiegen, hingewiesen.

Ihm zufolge hätten die USA und ihre Verbündeten ihre Entscheidung, sich in den Ukraine-Konflikt einzumischen, auf wackligen Füßen getroffen, weil sie darauf gesetzt hätten, dass sie durch eine dauerhafte Verschärfung der Sanktionen unterstützt würden.

Im selben Monat erklärte Tony Shaffer, pensionierter Oberst der US-Armee, dass die westlichen Länder einen kolossalen Fehler begangen hätten, weil sie sich vor dem Beginn der speziellen Militäroperation nicht die Position Russlands und des Präsidenten Wladimir Putin angehört hätten.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/Focus/freedert.online/ am 10.11.2023