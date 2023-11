„Unheilige Geräusche“: Die zunehmende Instabilität auf der Erde führt in Island und Italien zu apokalyptischen Szenen (Videos)

Haben Sie die verheerenden Bilder gesehen, die aus Island kommen? Ich habe vor ein paar Tagen über die gewaltigen Erschütterungen geschrieben, die in Island stattfinden, aber seitdem ist alles noch viel schlimmer geworden. Von Michael Snyder

An diesem Punkt verläuft buchstäblich ein riesiger „Abgrund“ durch das Zentrum der Stadt Grindavik. Und in Italien veranstaltet der Ätna gerade ein spektakuläres Feuerwerk für uns. (Titelbild: Spalte in einer Straße in Grindavik)

Natürlich ist den meisten Amerikanern das alles egal, denn diese Katastrophen ereignen sich auf der anderen Seite der Welt. Aber sie sollten sich um diese Katastrophen kümmern, denn die gleichen geophysikalischen Kräfte, die sie verursachen, werden unweigerlich auch in unserem Land schwere seismische Ereignisse verursachen.

Während ich diesen Artikel schreibe, bereiten sich die isländischen Behörden auf die Möglichkeit eines absolut gewaltigen Ausbruchs vor, da der „Magmatunnel“ , der direkt unter der Stadt Grindavik verläuft, immer näher an die Oberfläche herankommt …

Experten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vulkanausbruch eine Gefahr für die inzwischen evakuierte Stadt darstellt, seit Samstag erheblich gestiegen.

Es wurde gemessen, dass der Magmatunnel, der unter der Stadt und ihren angrenzenden Gebieten verläuft, eine Tiefe von 800 m hat, ein rasanter Anstieg im Vergleich zu der Tiefe von 1500 m, die zuvor am Tag gemessen worden war.

Das Isländische Meteorologische Amt (IMO) sagte, es bestehe angesichts der Größe des unterirdischen Magmaeinbruchs und der Geschwindigkeit, mit der es sich bewegte, ein erhebliches Risiko eines Ausbruchs. Sich bewegendes Magma verschiebt Platten und verursacht Erdbeben.

Während das Magma unter der Erde strömt, erzeugt es seismische Aktivität, und Berichten zufolge hat es allein seit gestern mehr als 700 Erdbeben gegeben …

Island ist „an der Grenze“, da Experten sagen, dass Erdbeben, die seit Tagen unter der Oberfläche grollen und eine Stadt erschüttert haben, ein Vorbote eines Vulkanausbruchs sind.

Seit gestern wurden auf der südwestlichen Halbinsel Reykjanes mehr als 700 Beben registriert, und obwohl sie etwas schwächer ausfielen als in den Vortagen, wird weiterhin mit einem Ausbruch des Vulkans Fagradalsfjall gerechnet.

Island wurde in den letzten Tagen von Tausenden von Erschütterungen erschüttert. Am Freitag wurde der Ausnahmezustand ausgerufen und etwa 4.000 Menschen wurden angewiesen, die Fischergemeinde Grindavik zu verlassen.

Die Anwohner können buchstäblich „unheilige Geräusche“ unter ihren Füßen hören, und jetzt hat sich mitten in der Stadt buchstäblich ein riesiger „Abgrund“ aufgetan … (Die Vulkanexplosion in Hunga Tonga wurde von Globalisten initiiert, um die Operation Hitzewelle auszulösen (Video))

300x250

Evakuierte Bewohner haben berichtet, dass sie auf ihrer Flucht „unheilige Geräusche“ aus dem Untergrund gehört hätten, während denjenigen, die zurückkehren durften, um Habseligkeiten aus ihren verlassenen Häusern abzuholen, gesagt wurde: „Wenn Sie Sirenen hören, lassen Sie alles fallen und verschwinden Sie!“

Rund um die Stadt haben sich Dolinen aufgetan, und nun zeigen von der Küstenwache aufgenommene Luftaufnahmen einen Abgrund, der durch das Zentrum verläuft, aus dem Rauch aus den klaffenden Spalten strömt, wenn Magma aufsteigt.

So etwas habe ich in all meinen Jahren noch nie gesehen.

300x250 boxone

Ehrlich gesagt sieht das aus wie etwas, das direkt aus einem Hollywood-Katastrophenfilm übernommen wurde.

In der Zwischenzeit hat der Ätna beschlossen, aufzudrehen.

Am Sonntag schleuderte es Vulkanasche Tausende Meter hoch in die Luft , und die riesige Lavafontäne, die aus dem Vulkan strömt, ist absolut faszinierend …

Der Vulkan Ätna brach am Sonntag erneut auf der Insel Sizilien aus, schleuderte Asche kilometerweit in den Himmel und regnete auf Catania nieder.

Das italienische Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) sagte, der Ausbruch habe am Sonntag begonnen und eine Lavafontäne in die Luft geschleudert. Die Eruptionssäule liegt schätzungsweise mehr als 14.700 Fuß über dem Meeresspiegel.

Laut INGV zeigt der Ätna seit Anfang Oktober Anzeichen einer Eruptionsaktivität im südöstlichen Krater. In den letzten Tagen begann die Aktivität zuzunehmen, und jede Sekunde kam es zu Explosionen, bevor der Vulkan erneut ausbrach.

Es kann Spaß machen, dem Lavaausbruch zuzusehen , aber wir müssen bedenken, dass dieses glühende Material aus Gebieten auf unserem Planeten stammt, die äußerst instabil sind.

Derzeit lässt vulkanische Aktivität eine brandneue Insel aus dem Pazifischen Ozean entstehen, direkt vor der Küste der japanischen Insel Iwo Jima …

Bilder der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zeigen, dass eine neugeborene Insel, die kürzlich nach einem Unterwasser-Vulkanausbruch aus dem Pazifischen Ozean auftauchte, nun vom Weltraum aus sichtbar ist. Die Satellitenbilder zeigen die neue Landmasse etwa 1 Kilometer vor der Küste der japanischen Insel Iwo Jima. Der untergetauchte Vulkan begann am 21. Oktober auszubrechen und die Aktivität nahm in den nächsten zehn Tagen zu. Laut einer übersetzten Erklärung kam es am 30. Oktober alle paar Minuten zu Explosionen. Die Eruption schleuderte große Gesteinsbrocken in die Luft und schoss einen Gas- und Aschestrahl über 160 Fuß (50 Meter) fast senkrecht über die Wasseroberfläche. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass eine neue Insel nicht sehr oft entsteht.

Hier in den Vereinigten Staaten wurde der Mount St. Helens seit Mitte Juli von 400 Erdbeben erschüttert …

Nach Angaben des US Geological Survey (USGS) wurden seit Mitte Juli 400 Erdbeben unter dem Mount St. Helens registriert.

Dies ist die längste Erdbebenserie seit dem Ende des letzten Vulkanausbruchs im Jahr 2008.

Uns wird gesagt, dass „Magma durch Kammern tief unter der Erde geflossen ist“ , während sich der Vulkan wieder auflädt …

Spezialgeräte haben entdeckt, dass Magma durch Kammern tief unter der Erde geflossen ist und den Vulkan wieder aufgeladen hat.

Es besteht die Befürchtung, dass die Erdbeben zu einer weiteren gewaltigen Explosion führen könnten, die an den Ausbruch in den 1980er Jahren erinnert, bei dem 57 Menschen starben und das Ökosystem der Region dauerhaft verändert wurde.

Ich glaube, dass der Mount St. Helens erneut ausbrechen wird.

Aber wie meine regelmäßigen Leser bereits wissen, mache ich mir noch mehr Sorgen um Mt. Rainier.

Auf der anderen Seite der Welt erschütterte seismische Aktivität regelmäßig einen absolut massiven Supervulkan namens Campi Flegrei …

Heute ist es der Standort mehrerer Vulkane, die seit 39.000 Jahren aktiv sind und von denen viele unter Wasser liegen. Außerdem gibt es hier Villen, kleine Dörfer und Einkaufszentren, in denen 800.000 Menschen leben und ein Krankenhaus im Bau ist. Mehr als 500.000 Einheimische leben in der von der italienischen Katastrophenschutzbehörde als „rote Zone“ eingestuften Region, die 18 Städte umfasst und im Falle eines Ausbruchs am stärksten gefährdet ist.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde leben weitere drei Millionen Einwohner Neapels unmittelbar außerhalb des östlichen Randes der Caldera.

Der letzte große Ausbruch der Campi Flegrei ereignete sich im Jahr 1538 und ließ einen neuen Berg in der Bucht entstehen. Nach Angaben des italienischen Nationalinstituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hat die seismische Aktivität in der Region seit Dezember 2022 zugenommen, und Experten befürchten, dass der Vulkan nach Generationen in Ruhe wieder erwachen könnte.

Bisher wurde Campi Flegrei in diesem Jahr von mehr als 3.400 Erdbeben heimgesucht , was für große Besorgnis gesorgt hat …

Die gesamte Vulkanzone befindet sich derzeit in einem Zustand positiven Bradyseismus, wenn sich der Boden nach oben bewegt, und erlebt gleichzeitig eine Welle von Erdbeben, die die Nerven erschüttert und die Bewohner, die Sicherheit suchen, auf die Straße treibt. Im September erschütterte das stärkste Erdbeben seit 40 Jahren die Region, und auf dieses Beben der Stärke 4,2 folgte nur wenige Tage später ein Beben ähnlicher Stärke.

Bislang hat Campi Flegrei im Jahr 2023 mehr als 3.450 Erdbeben registriert, 1.118 davon ereigneten sich allein im August. Nach Angaben von INGV ist dies mehr als das Dreifache der Vorjahressumme. Im Oktober ereigneten sich mehr als 500 Erdbeben, das stärkste davon erreichte eine Stärke von 4,0, gefolgt von einem Dutzend Nachbeben.

All diese seismischen Aktivitäten fanden zu einer Zeit statt, als der riesige Feuerball, um den sich unser Planet dreht, äußerst aktiv war.

Tatsächlich traf uns am Wochenende ein großer koronaler Massenauswurf, der gerade ausgelöst wurde …

Das liegt daran, dass die Sonne einen enormen koronalen Massenauswurf (CME) ausgelöst hat, der an diesem Wochenende die Erde treffen und zwischen Samstag und Sonntag einen geomagnetischen Sturm auslösen wird.

Dadurch werden geladene Teilchen auf unseren Planeten geschleudert, die mit Sauerstoff und Stickstoff in der Atmosphäre interagieren und über unseren Polen grüne und rote Farben aussenden.

Die Weltraumwetterabteilung des Met Office sagte, dass Aurora Borealis bei klarem Himmel wahrscheinlich in Teilen Schottlands, Nordirlands und sogar „bis nach Mittelengland und Wales“ sichtbar sein würde.

In den letzten Jahren haben wir immer wieder beobachtet, wie ungewöhnliche seismische Aktivitäten plötzlich Schlagzeilen machten.

Derzeit brechen Dutzende Vulkane aus und jeden Tag erschüttern Tausende von Erdbeben unseren Planeten.

Viele der wissenschaftlichen Experten versichern uns weiterhin, dass dies alles völlig „normal“ sei.

Aber Leute wie ich bestehen darauf, dass all diese seismischen Aktivitäten Teil des Endzeitszenarios sind, das wir erwartet haben.

Wenn Menschen wie ich Recht haben, wird unser Planet noch instabiler, und das wird in den vor uns liegenden Monaten und Jahren zu beispiellosen Naturkatastrophen führen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 15.11.2023