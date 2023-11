Weitere Beweise dafür, dass mRNAs das Immunsystem mit unbekannten Langzeiteffekten neu vernetzen

Teile die Wahrheit!

Die bisher größte Studie über den „Klassenwechsel“ von post-jab IgG4 wurde soeben veröffentlicht. Sie werden schockiert sein – SCHOCKIERT – zu hören, dass amerikanische Forscher nichts damit zu tun hatten.

Eine neue Studie bestätigt, dass viele Menschen, die eine mRNA-COVID-Impfung erhalten haben, tiefgreifende Veränderungen in ihrem Immunsystem aufweisen, die normalerweise nur nach längerer Exposition gegenüber Allergenen wie Bienengift auftreten.

Diese Veränderungen scheinen die Immunantwort auf Covid abzuschwächen, da sich der Körper an die unnatürlich hohen Antikörperwerte gewöhnt, die die mRNA-Impfung anfänglich hervorruft.

Dies könnte die paradoxe Tatsache erklären, dass trotz des milden Omikron Impfstoffs Impffanatiker wie Stephen Colbert kürzlich berichteten, dass sie Covid-Infektionen nicht schnell beseitigen können. Die Veränderungen im Immunsystem sind nur bei der mRNA zu beobachten und nicht bei Menschen, die andere Arten von Covid-Impfstoffen erhalten, so die Ergebnisse der Studie.

Die Studie zeigte auch, dass ein starkes Immunsuppressivum, das bei Ekzemen verabreicht wird, die Veränderungen unterdrückt – was weitere Fragen über den möglichen Zusammenhang zwischen Haut- und Autoimmunerkrankungen und mRNAs aufwirft.

Die Studie, an der 604 Patienten teilnahmen, wurde von Wissenschaftlern in den Niederlanden durchgeführt und von der niederländischen Regierung finanziert. (Impfschäden erkennen: 10 Symptome und Heilmittel von Top-Experten)

Die Forscher haben ihre Ergebnisse bereits vor einigen Wochen vorab im Internet veröffentlicht, aber trotz der Bedeutung der Studie haben die Massenmedien nicht darüber berichtet. Sie bestätigt und erweitert zwei frühere Arbeiten, die ähnliche Veränderungen des Immunsystems gezeigt haben.

Wir beobachteten einen signifikanten Anstieg der RBD-spezifischen IgG4-Antikörper (Median 21%) in gesunden/behandelten gesunden/unbehandelten Kontrollen nach der dritten mRNA-Impfung. Diese IgG4-Verzerrung war nicht vorhanden, wenn die primäre

Impfung mit einem adenoviralen Vektor erfolgte. Quelle

In jeder Arbeit berichteten die Wissenschaftler, dass bei Personen, die mindestens drei mRNA-Impfungen erhalten hatten, ein starker Anstieg einer Art von Antikörpern namens IgG4 auftrat.

IgG-Antikörper bleiben monatelang im Blut, nachdem eine Person mit einem „Antigen“ – einem fremden Eindringling wie dem Coronavirus – infiziert wurde. Sie sind die häufigsten Antikörper des Immunsystems.

300x250

Im Fall des Coronavirus heften sich die IgG-Antikörper an das Spike-Protein, das aus der Oberfläche des Virus herausragt. Sie verhindern dann entweder, dass sich das Virus in Körperzellen einnistet und vermehrt, oder sie rekrutieren andere Teile des Immunsystems, um das Virus anzugreifen.(Ausleitung der Coronaimpfungen und zum Schutz vor dem Shedding-Phänomen)

IgG-Antikörper gibt es in verschiedenen Unterklassen.

IgG4 ist im Allgemeinen der seltenste und der letzte, der vom Körper produziert wird. Der Subtyp IgG4 rekrutiert keine anderen Teile des Immunsystems, um das Virus anzugreifen, kann es aber dennoch „neutralisieren“, indem er das Virus daran hindert, sich an Zellen zu binden. Normalerweise macht die IgG4-Klasse weniger als 5 Prozent aller IgG-Antikörper aus, oft sogar weniger als 1 Prozent.

300x250 boxone

Die Wissenschaftler stellten jedoch fest, dass IgG4 nach der dritten Impfung etwa 21 Prozent aller IgG-Antikörper ausmachte, die sie bei einem durchschnittlichen gesunden Erwachsenen fanden. Die Werte variierten jedoch stark, und bei jedem vierten Erwachsenen machte IgG4 fast 50 Prozent aller IgG-Antikörper aus.

Da IgG4 so selten ist, wenn das Immunsystem normal funktioniert, weiß niemand genau, welche Auswirkungen ein IgG4-Spiegel haben könnte, der viel höher als normal ist. „Es wird schwierig sein, die negativen Folgen eines erhöhten IgG4-Spiegels, wenn überhaupt, genau zu entschlüsseln“, schrieb ein Experte im Januar, nachdem die ersten IgG4-Papiere erschienen waren.

Doch die Ungewissheit geht weiter.

Niemand weiß, ob die IgG4-Werte bei weiteren Auffrischimpfungen oder wiederholten Covidien-Infektionen weiter ansteigen werden. Niemand weiß, ob der Omikron-Spike weiterhin von den Antikörpern abweicht, die die Menschen nach der ersten Impfung gebildet haben.

Seit mehr als einem Jahr hat die allgemeine Milde von Omikron diese Bedenken weitgehend zerstreut. Paxlovid hat auch den am meisten gefährdeten Personen geholfen. Obwohl Covidien-Infektionen weiterhin auftreten, werden nur wenige Menschen ins Krankenhaus eingeliefert oder sterben an der Krankheit.

Die holländische Studie ergab schließlich, dass bei Patienten, die Dupilumab einnahmen – ein neues Medikament, das den Immunstimulator IL-4 blockiert und zur Behandlung von Ekzemen eingesetzt wird – praktisch kein Anstieg von IgG4 zu verzeichnen war. Das gleiche gilt für Patienten, die ältere Medikamente einnehmen, so genannte Tumornekrosefaktor-Hemmer, die zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und anderen Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden.

Diese Medikamente, die das Immunsystem stark modulieren, sollten nicht nötig sein, um die Wirkung eines gut funktionierenden Impfstoffs auf das Immunsystem aufzuheben. Dupilumab und die TNF-Hemmer schienen aber genau das zu tun. Sie normalisierten die Immunantwort und senkten die IgG4-Werte bei den Personen, die die mRNAs erhalten hatten.

Die Frage ist, warum – und was ihre Wirkung über die Gesamtwirkung der mRNAs auf das Immunsystem aussagen könnte. Fallberichte aus der ganzen Welt deuten darauf hin, dass die mRNAs in seltenen Fällen Autoimmunkrankheiten wie rheumatoide Arthritis und sogar Typ-1-Diabetes auslösen können.

Doch von amerikanischen Wissenschaftlern ist keine Antwort auf diese Fragen zu erwarten.

Die Vereinigten Staaten – Heimat von zwei der drei mRNA-Covid-Impfstofffirmen – tun weiterhin alles, um selbst die theoretische Möglichkeit von mRNA-Nebenwirkungen zu leugnen. Alle drei IgG4-Papiere stammen von europäischen Forschern.

Schließlich kann man keine schlechten Nachrichten berichten, wenn man sie nicht findet.

Und man kann sie nicht finden, wenn man nicht danach sucht.

Italienisches Netzwerk stellt vielfache neurologische Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung fest

31,2% erlebten Zittern, Schlaflosigkeit, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen, Parästhesien, Schwindel und Doppeltsehen

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Es hat mich die breite Palette von neurologischen Syndromen beeindruckt, die ich in der Praxis bei Patienten sehe, die eine oder mehrere, der nicht empfehlenswerten COVID-19-Impfstoffe erhalten haben. Oft frage ich mich, wie hoch das Risiko in Populationsstudien ist? Ist meine Praxis ähnlich wie das, was in der medizinischen Literatur gesehen wird?

Salsone et al., berichteten aus Mailand, Italien, die Ergebnisse der NEURO-COVAX-Studie. Als allgemeine Referenz, wenn es ein 20% oder mehr erhöhtes Risiko gibt, das heißt ein Odds Ratio, relatives Risiko oder Hazard Ratio von 1,20 oder höher, ist es klinisch wichtig.

Die NEURO-COVAX-Kohorte umfasste 19.108 geimpfte Personen: 15.368 mit BNT162b2 (Pfizer), 2.077 mit mRNA-1273, 1.651 mit ChAdOx1nCov-19 und 12 mit Ad26.COV2.S, die anschließend ausgeschlossen wurden. Ungefähr 31,2% der Stichprobe entwickelten nach der Impfung neurologische Komplikationen, insbesondere mit ChAdOx1nCov-19.

Ein anfälliges klinisches Profil zeigte sich, bei dem über 40% der symptomatischen Personen in ihrer klinischen Vorgeschichte Komorbiditäten aufwiesen. Bei der Definition des neurologischen Risikoprofils fanden wir ein erhöhtes Risiko für ChAdOx1nCov-19 von Zittern (vs. BNT162b2, OR: 5.12, 95% CI: 3.51-7.48); Schlaflosigkeit (vs. mRNA-1273, OR: 1.87, 95% CI: 1.02-3.39); Muskelkrämpfe (vs. BNT162b2, OR: 1.62, 95% CI: 1.08-2.46); und Kopfschmerzen (vs. BNT162b2, OR: 1.49, 95% CI: 0.96-1.57). Für mRNA-1273 gab es erhöhte Risiken für Parästhesien (Taubheit und Kribbeln) (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 2.37, 95% CI: 1.48-3.79); Schwindel (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 1.68, 95% CI: 1.20-2.35); Doppeltsehen (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 1.55, 95% CI: 0.67-3.57); und Schläfrigkeit (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 1.28, 95% CI: 0.98-1.67).

Im Zeitraum von März bis August 2021 wurde niemand wegen schwerer Komplikationen im Kontext der primären Serie von zwei COVID-19-Impfstoffen hospitalisiert und/oder ist gestorben. Hospitalisierung oder Tod nach einer einzigen Impfung wurden nicht erfasst.

Zusammenfassend haben erschreckende 31,2% der Befragten in diesem großen Datensatz nach zwei Injektionen mit verifizierten Daten in Gesundheitsregistern neurologische Verletzungen erlitten.

Die meisten Risikoschätzungen weisen darauf hin, dass das Sicherheitsprofil inakzeptabel ist. Es ist alarmierend, dass bis heute alle neurologischen Gesellschaften COVID-19-Impfungen weiterhin empfehlen und keine Sicherheitswarnungen zu den Produkten herausgegeben haben.

In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass 3–12 Monate McCullough-Protokoll Basis-Spike-Detoxifikation (BSD) zusätzlich zu anderen Medikamenten ein vernünftiger Ansatz für diese Probleme ist, sobald eine ernsthafte intrakranielle Pathologie ausgeschlossen wurde. Das grundlegende Prinzip des Abbaus des Spike-Proteins scheint entscheidend für die Behandlung dieser klinischen Syndrome zu sein.

Nach meiner Erfahrung können zusätzliche Mittel wie Kortikosteroide, Gabapentin, NAC, Nikotin und niedrig dosiertes Naltrexon bei Symptomen helfen, aber ohne BSD können sie das Problem nicht lösen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/alexberenson.substack.com/trialsitenews.com am 31.10.2023