Besser als befürchtet! – Die Tarot-Jahresprognose 2024 für Deutschland

Der Jahreswechsel rückt näher und viele Menschen fragen sich, wie es 2024 weitergehen wird – oder weitergehen soll. Deutschland durchlebt derzeit viele Krisen, muss große Probleme lösen und enorme Herausforderungen bewältigen.

Da ist es verständlich, dass zahlreiche Bürgerinnen und Bürger für die nahe Zukunft buchstäblich ›schwarz sehen‹.

Der bekannte Star-Hellseher und Tarotmeister Emanuell Charis hat in die Tarotkarten geblickt und ist angesichts dessen, was diese aussagten, durchaus zuversichtlich: »Es wird besser als befürchtet und anders als gedacht! Die Reise durch die Angst und die Hölle der Unsicherheiten führt 2024 ins helle Sonnenlicht!«

Werfen wir nun gemeinsam mit Emanuell Charis einen genauen Blick auf das sogenannte ›Keltische Kreuz‹ – das klassische Tarot-Legesystem, mittels dem er die Prognosen der Karten für 2024 ermittelt hat.

Die 1. Karte – Das Thema: 4 der Schwerter

Die Tarot-Karte ›4 Schwerter‹ wird oft mit Ruhe, Erholung und einer Pause in Verbindung gebracht. In einem wirtschaftlichen oder politischen Kontext kann dies auf einen Zeitpunkt der Stabilität, des Friedens oder der Inaktivität hindeuten.

Das heißt, dass das Land eine Phase der Ruhe und Stabilität erlebt, in der politische oder wirtschaftliche Aktivitäten ruhig, harmonisch und gleichmäßig verlaufen. Ein Zeitraum ohne große Krisen oder Konflikte, in der das Land eine Phase der Erholung durchmacht, nachdem es schwierige Zeiten oder Herausforderungen durchlebt hat. Die Pause dient der Regeneration, bevor neue Initiativen ergriffen werden. (Im Zeichen des Turms – Die aktuelle Zeit im Spiegel des Tarot)

Andererseits kann diese Karte auch darauf hinweisen, dass es eine Phase der Inaktivität oder Stagnation in der Wirtschaft oder Politik gibt: Notwendige Veränderungen werden aufgeschoben oder es gibt Schwierigkeiten, Fortschritte zu erzielen. Dies kann insbesondere in der ersten Zeit des neuen Jahres der Fall sein.

Die 2. Karte – Dieser Impuls kommt hinzu: 9 der Münzen

Die ›9 Münzen‹ stehen für Erfolg, Wohlstand, finanzielle Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit. In diesem Sinne steht für 2024 zu erwarten, dass das Land eine Periode des wirtschaftlichen Erfolgs und des Wohlstands erlebt.

Möglicherweise gibt es eine starke Wirtschaftsleistung, niedrige Arbeitslosigkeit oder eine insgesamt positive wirtschaftliche Situation. Daraus kann resultieren, dass eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erreicht wird und die eigenen Ressourcen effektiv genutzt werden können. Grund hierfür kann eine stabilisierte Wirtschaft und eine kluge Haushaltsführung sein.

In einem politischen Kontext deutet die Karte an, dass politische Maßnahmen oder Entscheidungen zu einem erfolgreichen und positiven Ergebnis führen werden. Dies könnten beispielsweise eine verbesserte Wirtschaftspolitik oder erfolgreiche Reformen sein.

Die 3. Karte – Damit ist zu rechnen: 8 der Kelche

Die Karte ›8 Kelche‹ wird mit dem Verlassen von etwas Altem und dem Streben nach Neuem oder Spirituellem in Verbindung gebracht.

In diesem Kontext weist das Blatt darauf hin, dass das Land vor einem bedeutenden wirtschaftlichen oder politischen Wandel steht. Dies kann eine Abkehr von bestehenden Praktiken, Polit- oder Wirtschaftssystemen bedeuten.

Das Land wird nach neuen wirtschaftlichen oder politischen Möglichkeiten suchen und bestehende Strukturen oder Verfahren verlassen, um bessere Perspektiven zu finden.

Spirituell betrachtet kann die Karte auf einen Prozess des persönlichen oder kollektiven Wachstums hinweisen, bei dem das Land nach neuen Ideen oder Ansätzen strebt.

Die 4. Karte – Der innere Drang: Ritter der Kelche

Der ›Ritter der Kelche‹ steht für Emotionen, Kreativität und eine Suche nach idealistischen Zielen. Er zeigt an, dass es in der politischen Landschaft des Landes eine Phase des Idealismus und der Suche nach neuen politischen Idealen gibt.

Ferner kann er auf innovative oder kreative wirtschaftliche Initiativen hinweisen. Dies bedeutet, dass das Land nach neuen und kreativen Ansätzen sucht, um die immensen wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.

Außerdem kann die Karte darauf hinweisen, dass emotionale Faktoren eine wichtige Rolle in der politischen Arena spielen. Politische Entscheidungen können von Leidenschaft, Mitgefühl oder emotionalen Überlegungen beeinflusst werden – sowohl positiv als auch negativ.

Die 5. Karte – So war es bisher/früher: 10 der Münzen

Traditionell repräsentiert die ›10 der Münzen‹ Fülle, Wohlstand und finanzielle Sicherheit, was darauf hindeutet, dass das Land eine Phase des wirtschaftlichen Wohlstands und der finanziellen Stabilität durchlebt hat – mit einer florierenden Wirtschaft, niedriger Arbeitslosigkeit und allgemeinem Wohlstand.

Das Land verfügte über eine stabile und gut etablierte Wirtschaftsstruktur, die auf einer soliden Grundlage stand. Politische Entscheidungen und Maßnahmen haben zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung geführt, basierend auf einer effektiven Zusammenarbeit zwischen Regierung und Wirtschaft.

Die 6. Karte – Das kommt als nächstes: Der Hierophant

Die Tarot-Karte ›Der Hierophant‹ repräsentiert Autorität, spirituelle Führung, Institutionen und Strukturen. Er kann dahingehend interpretiert werden, dass politische Institutionen, Hierarchien und etablierte Strukturen eine bedeutende Rolle im Land spielen. Traditionelle Werte, Autorität und die Beachtung bestehender politischer Institutionen sind das, wofür er steht.

So kann diese Karte bedeuten, dass die politische Führung des Landes auf Weisheit, Moral und einer festen ethischen Grundlage basieren und der Fokus auf ethische Entscheidungsfindung und moralische Integrität in der Politik gerichtet wird.

Im wirtschaftlichen Kontext drückt der Hierophant aus, dass Institutionen und wirtschaftliche Strukturen eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität spielen. Politische Entscheidungen können darauf abzielen, einen stabilen wirtschaftlichen Rahmen zu schaffen.

Generell steht diese Karte für die Bedeutung konservativer Werte und Traditionen in der Politik.

Die 7. Karte – Das ist die Einstellung: As der Münzen

Das ›As der Münzen‹ repräsentiert neue Anfänge, vielseitiges Potenzial, materiellen Erfolg und finanzielle Chancen und zeigt auf, dass das Land vor einem neuen wirtschaftlichen Kapitel steht.

Es kann auf frische Ideen, innovative wirtschaftliche Ansätze oder neue Möglichkeiten für wirtschaftlichen Erfolg hinweisen. Finanzielle Chancen und Potenziale für Wachstum werden sich ebenso auftun wie günstige Bedingungen für Investitionen, Handel oder andere finanzielle Aktivitäten. Im Allgemeinen deutet das ›As der Münzen‹ darauf hin, dass das Land das Potenzial hat, wieder wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen und Wohlstand zu erschaffen. Eine Phase des Aufschwungs kann beginnen.

In einem politischen Kontext kann die Karte zeigen, dass politische Entscheidungen auf eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Finanzpolitik abzielen und dass die Regierung bestrebt ist, eine solide wirtschaftliche Grundlage zu schaffen.

Die 8. Karte – Das ist das Umfeld: König der Schwerter

Die Tarot-Karte ›König der Schwerter‹ steht seit jeher für Autorität, Klarsicht, Analyse, Intellekt und strategisches Denken.

Im Hinblick auf das Umfeld weist der ›König der Schwerter‹ darauf hin, dass die politische Führung des Landes durch Klarsicht, intellektuelle Schärfe und rationale Entscheidungsfindung geprägt sein wird. Politische Entscheidungen werden auf einer sorgfältigen Analyse der Fakten und einer klaren Vision basieren.

Die Impulse zu alldem kommen von außen – entweder von Politikern/Politikerinnen, die nicht oder nur am Rande an der Regierung beteiligt sind, oder aber aus dem Ausland. Diese Karte kann auf eine politische Agenda hinweisen, die von strategischem Denken und klugen, langfristigen Entscheidungen geprägt ist.

Politische Führer können bestrebt sein, durchdachte und gut geplante politische Maßnahmen umzusetzen, während wirtschaftliche Entscheidungen von einer gründlichen Analyse und einem klaren Verständnis der Marktsituation geleitet werden. Dies wiederum beruht auf effektiver wirtschaftlicher Planung und Strategie, deren Impuls ebenfalls ›von außen‹ kommen kann.

Die 9. Karte – Das steht zu erhoffen / zu befürchten: 8 der Schwerter

Die ›8 der Schwerter‹ wird oft mit Gefühlen der Begrenzung, Unsicherheit und der Notwendigkeit der Selbstreflexion in Verbindung gebracht.

Die Karte zeigt auf, dass es Hoffnungen auf eine Phase der Selbstreflexion und Korrektur in der Politik und Wirtschaft gibt. Dies könnte bedeuten, dass das Land bestrebt ist, Hindernisse zu erkennen und positive Veränderungen einzuleiten. Diesbezüglich wird es Bestrebungen geben, sich von begrenzenden oder einschränkenden Faktoren zu befreien – sei es politischer Stillstand oder wirtschaftliche Herausforderungen.

Ferner signalisiert die Karte Befürchtungen hinsichtlich eines Gefühls der Gefangenschaft oder Handlungsunfähigkeit in politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Dies kann auf politische oder wirtschaftliche Herausforderungen hinweisen, die als schwer zu überwinden empfunden werden. Auch die Befürchtung eines Mangels an Klarheit und Orientierung in politischen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten spiegelt sich hier wider: Möglicherweise herrscht Unsicherheit über die besten Mittel und Wege, Herausforderungen anzugehen.

Die 10. Karte – Die langfristigen Aussichten: Königin der Münzen

Stabilität, Weisheit, finanzielle Sicherheit und eine pragmatische Herangehensweise – all dies wird durch die ›Königin der Münzen‹ symbolisiert.

Im Hinblick auf die politischen und wirtschaftlichen Aussichten des Landes verkörpert sie in erster Linie wirtschaftliche Stabilität und Weitsicht. Die ›Königin der Münzen‹ weist darauf hin, dass das Land langfristig auf finanzielle Stabilität und Wohlstand abzielt. Sie signalisiert eine Politik, die auf einer weitsichtigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Planung basiert.

Ferner deutet die Karte an, dass politische Entscheidungen durch eine pragmatische und realistische Herangehensweise geprägt sein werden. Politische Führungskräfte werden bestrebt sein, eine Politik zu verfolgen, die langfristige positive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird.

Dies betrifft auch die Finanzpolitik: Das Land wird bestrebt sein, seine Ressourcen effizient zu nutzen und finanzielle Risiken zu minimieren, um dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.

Die ›Königin der Münzen‹ repräsentiert auch Weisheit und Führung: Politische Entscheidungsträger im Land werden verstärkt bestrebt sein, mit Bedacht und Klugheit zu handeln, um langfristige Ziele zu erreichen sowie Stabilität und Wohlstand zu schaffen.

Fazit

Emanuell Charis ist zuversichtlich: »Deutschland wird zurückkommen in die Realität und die gesamte Situation der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entsprechend realistisch betrachten!«

Dies wird, so Charis weiter, eine maßgebliche Verbesserung in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht bewirken, die auch von der Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen wird.

Eine Frau wird in der Politik Erfolg haben und maßgeblich für einen guten Einfluss und positive Veränderungen sorgen. Dies wird auch durch die Abschlusskarte ›Königin der Münzen‹ dargestellt.

Dennoch wird der Jahresauftakt nicht leicht werden. Die Menschen werden Angst haben und das Schlimmste befürchten, doch der anfangs holprige Weg führt sprichwörtlich ins helle Sonnenlicht. Insbesondere die zehnte Karte – die ›Königin der Münzen‹ verspricht diesbezüglich schrittweise Erleichterung und Verbesserung der aktuellen Situation.

»Alles in allem besteht Grund zur Zuversicht«, resümiert Emanuell Charis. »Die erste Zeit des neuen Jahres wird noch einmal hart und herausfordernd, doch schon sehr bald werden wir alle wieder Licht am Ende des Tunnels sehen.«

