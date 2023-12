Das große Zittern der Pädo-Elite: Namen von Epstein-Kontakten werden veröffentlicht (Videos)

Mehr als 170 Personen, die Verbindungen zu dem Pädokriminellen Jeffrey Epstein hatten, erwartet ein unangenehmer Neujahrsstart. Bundesrichterin Loretta Preska ordnete am vergangenen Montag die Freigabe der lange geheim gehaltenen Dokumente einer inzwischen beigelegten Verleumdungsklage gegen die Epstein Geliebte Ghislaine Maxwell an.

Die Namen Dutzender Mitarbeiter des Päderasten und Kinderhändlers Jeffrey Epstein könnten bereits im Januar veröffentlich werden, nachdem Richterin Loretta Preska vom US Bundesgericht Manhattan am vergangenen Montag die Entsiegelung einer Reihe von Gerichtdokumenten angeordnet hat.

Die Dokumente sind Teil einer 2017 beigelegten Zivilklage gegen Jeffrey Epsteins Geliebte Gislaine Maxwell, die im vergangenen Jahr wegen Sexhandels und anderen Delikten zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Ihr wurden unter anderem zur Last gelegt, Epstein dabei geholfen zu haben, minderjährige Mädchen sexuell zu missbrauchen. Die besagte Zivilklage kam von Virginia Roberts Giuffre, die Maxwell beschuldigt hat, ihren Missbrauch gefördert und erleichtert zu haben.

Während der Fall gegen Zahlung von angeblich 12 Millionen US Dollar zu den Akten gelegt wurde, beantragten im Juli 2022 die Anwälte der Internetplattform Gateway Pundit, Marc Randazza und Jay Wolman von der Randazza Legal Group, beim US Bezirksgericht von Manhattan die Entsiegelung aller Aufzeichnungen zur Identifizierung der Kunden und Mitarbeiter von Epstein.

Im August 2022 lehnte ein für den Fall zuständiger Bundesrichter den Antrag ab. Die Anwaltskanzlei legte beim Bundesberufungsgericht Einspruch ein und forderte erneut die Herausgabe der der Namen.

Am 27. Februar 2023 versuchte eine an dem Prozess beteiligte Person das durch Einspruch zu verhindern. Zur Begründung sagte sie, dass die Online-Plattform zu lange gewartet habe, die Liste der Namen anzufordern, sodass die Öffentlichkeit kein Interesse mehr daran habe, weil bereits zu viel Zeit vergangen sei.

Am vergangenen Montag hat das Bundesgericht schließlich entschieden, dass innerhalb einer Frist von 14 Tagen die Offenlegung der Epsteins Kontakten erfolgen solle.

Demnach hat die Richterin laut Beschluss den Veröffentlichungstermin der mehr als 170 Namen, die in den Gerichtsakten als Jane oder John Does bezeichnet wurden, auf den 1. Januar 2024 festgelegt. (Das FBI beginnt mit der Verhaftung von Journalisten, die mit dem Pizzagate-Pädophilenring in Verbindung stehen (Video))

Allerdings räumt das Gericht jeder Person, die in den Dokumenten aufgeführt ist, eine besagte Frist von 14 Tagen ein, um Klage gegen die Entscheidung einreichen zu können.(MMA-Kämpfer zu Elite-Pädophilenring: „Warum wurde Trump vor irgendjemandem auf Epsteins Kundenliste angeklagt?“ – neue Epstein-Liste mächtiger Pädophile entlarvt (Videos))

Das dämpft nach Meinung von Beobachtern ein wenig die Erwartung derjenigen, die nun darauf hoffen, dass endlich mehr Licht auf die Personen geworfen wird, die in engem Kontakt zu Epstein standen und möglicherweise auch Gast auf seiner berüchtigten „Lustinsel“ waren.

Laut der britischen Tageszeitung Daily Mail liegen bereits einige Namen aus der Liste vor. Darunter zu finden ist auch der Name Haley Robson, die in Epsteins Polizeiakten aus dem Jahr 2006 unter dem Decknamen Doe 154 als Rekrutiererin genannt wird, obwohl sie später behauptet hat, selbst Opfer gewesen zu sein.

In der Netflix-Reihe „Filthy Rich“ sagte Robson, dass sie bereits im Alter von 16 Jahren von Epstein vergewaltigt wurde. Vor Gericht gestand Robson, dass sie nicht reif genug war, um zu verstehen, was damals geschah.

Ein weiteres Dokument bezieht sich auf einen gewissen Jean-Luc Brunel, ein französischer Model-Scout, der Epstein angeblich sehr nahe stand und viele junge Frauen missbraucht haben soll, In der Liste wird er laut Daily Mail vermutlich als Doe 23 geführt.

Brunel erhängte sich 2022 in einer Pariser Gefängniszelle, während er auf seinen Prozess aufgrund weiterer Sexvorwürfe wartete. Die Dokumente zu diesem Fall wurden bereits 2019 veröffentlicht, wenige Tage bevor sich Epstein in seiner Zelle erhängt hat.

Die Gruppe der mehr als 170 Personen, die DailyMail spricht von insgesamt 177, umfasst auch eine Reihe von Personen, die bereits vom Bezirksgericht bezüglich der Veröffentlichung ihres Namens benachrichtigt wurden, aber bislang keinen Einspruch gegen die Veröffentlichung der Dokumente erhoben haben.

Es wird vermutet, dass sich in diesen Akten weitere Aussagen, E-Mails und juristische Dokumente mit interessantem Inhalt befinden, das der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt ist.

Unter den Namen sind auch viele Opfer

Auf der Liste befindet sich laut Daily Mail auch ein südafrikanisches Paar, Miles und Cathy Alexander, das jahrelang Epstein Lustinsel „Little St. James“ in der Karibik besucht hat.

Der Grund, warum die Miles auf der Liste steht, ist ein Interview, das sie der Daily Mail 2011 gab. In dem Interview behaupten sie, dass es nicht ihre Aufgabe sei, andere Menschen zu „verurteilen“, obwohl sie vermuteten, dass einige der Mädchen auf der Insel jung seien.

Unter anderem erzählte Cathy Miles, dass Prinz Andrew mit einem blonden Neurochirurgen kam und dieser auf ihren Fuß urinierte, als sie auf einen Seeigel trat.

Weiter ist laut der britischen Tageszeitung zu erwarten, dass auch der Namen Annie Farmer auftaucht, eine der Frauen, die ebenfalls im Maxwell-Prozess ausgesagt hat.

Farmer wird in den Dokumenten unter dem Pseudonym Doe 63 geführt. Doe 64 könnte Farmers Schwester Maria sein, weil auch sie im Prozess auftrat. Doe 67 soll ein Personalvermittler sein, der in den Gerichtsakten im Prozess gegen Maxwell auftaucht, weil er ein 14jähriges Mädchen angelockt hatte.

Carolyn Adriano ist eine weitere Person, die in der Liste als Doe 5 geführt wird. Auch sie wurde laut Aussage im Alter von 14 Jahren von Epstein wiederholt vergewaltigt. Anfang des Jahres wurde sie mit einer Überdosis Schlaftabletten tot in einem Hotelzimmer in Florida aufgefunden.

Doe 24 ist der bekannte Harvard-Rechtsprofessor Alan Dershowitz, der bereits die Veröffentlichung aller ihn betreffenden Materialien gefordert hat.

Für Prinz Andrew könnte es laut Aussage einer gewissen Johanna Sjoberg möglicherweise eng werden. Sie ist ebenfalls ein Opfer auf Epsteins Liste und wird als Jane Doe 162 identifiziert. Bislang wurden nur kleine Auszüge ihrer Aussagen veröffentlicht, in denen der Herzog von York nicht gut wegkommt.

Erstmals berichtete Sjoberg 2007 von ihrer Begegnung mit Andrew in Epsteins Villa in der East 71st Street in New York. Sie erinnerte sich daran, dass der Herzog und ein paar andere Mädchen dort ebenfalls zugegen waren.

Sie sagte, dass Andrew sehr charmant gewesen sei und dass Maxwell ihm ein Geschenk überreicht habe. Es handelte sich dabei um eine Latexpuppe aus der satirischen britischen Fernsehserie „Spitting Image“, die ihn selbst darstellt. In einer eidesstattlichen Erklärung sagte Sjoberg:

„Ich erinnere mich nur daran, dass jemand ein Foto vorgeschlagen hat und uns gesagt hat, wir sollen uns auf die Couch legen. Und so saß ich, glaube ich, aus eigenem Antrieb auf Andrews Schoß und wir nahmen die Hand der Puppe und legten sie auf Virginias Brust, und so legte Andrew seine auf meine.“

Sjoberg sah das damals noch Scherz, weil schließlich alle gelacht hätten. Sjoberg fand aber im Nachhinein, dass Ghislaine Maxwell einen sehr schmutzigen Sinn für Humor hat.

Prinz Andrew in Panik

Aus E-Mails, die Prinz Andrew bereits Anfang 2015 an Ghislaine Maxwell schrieb, geht Panik des britischen Monarchen hervor. So heißt es in einer Mail vom 3. Januar 2015, die Andrew um 5.50 Uhr schrieb:

„Lassen Sie mich wissen, wann wir reden können. Ich muss Ihnen ein paar konkrete Fragen zu Virginia Roberts stellen.“

Maxwell schrieb zurück:

„Haben Sie ein paar Informationen. Rufen sie mich an, wenn sie einen Moment Zeit haben.“

Es sind sogar noch weitere zuvor versiegelte Gerichtsakten nach der Beilegung der Klage von Giuffre ans Licht gekommen, darunter die Abschrift einer insgesamt siebenstündigen Aussage von Maxwell.

Das 2020 veröffentlichte Protokoll enthält Hunderte Dementis von Maxwell, die behauptet hat, sie wisse nichts von Epsteins Missbrauch Minderjähriger. Unter anderem sind auch Fragen zu Maxwells Sexualleben und ihrer Verbindung zu Ex-Präsidenten Bill Clinton enthalten, der gesagt haben soll, er wisse nichts von Epsteins perversem Verhalten.

Maxwell selbst hat zugegeben, dass sie gemeinsam mit dem Ex-Präsidenten in Epsteins Privatmaschine geflogen sei, weigerte sich allerdings, Clintons Beziehung zu Epstein als freundschaftlich zu bezeichnen.

Clinton gehört mit weiteren Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Wirtschaft zu den wohl mit Abstand prominentesten Personen, die in Kontakt zu Epstein standen.

Es wird aber gemunkelt, dass auch Microsoft-Mitbegründer Bill Gates mit Opfern von Epstein auf Fotos posiert haben soll. Es bleibt also spannend, ob sich auch sein Name auf der Liste befindet.

Weitere interessante bereits bekannte Namen sind laut Daily Mail der Finanzier Glenn Dubin, der inzwischen verstorbene MIT-Wissenschaftler Marvin Minsky, ein weiterer Prinz, ein ausländischer Präsident, ein bekannter Premierminister und der Besitzer einer großen Hotelkette in Frankreich.

Nach Aussage von Richterin Loretta Preska ist aber wohl zu befürchten, dass viele Namen weiter unter Verschluss bleiben werden, weil sie unter anderem sensible Informationen minderjährige Opfer enthalten, die sich zu den Vorfällen nicht öffentlich geäußert haben.

Der Kongress blockiert die Epstein-Kundenliste, weil „meine Kollegen kompromittiert sind“, sagt Abgeordneter Burchett

Laut dem Abgeordneten Tim Burchett (R-TN) blockiert der US-Kongress aktiv die Veröffentlichung der Klientenliste des verurteilten Kindesmissbrauchstraftäters Jeffrey Epstein, weil viele Kongressmitglieder „kompromittiert“ seien und sich auf den Seiten des kleinen schwarzen Buches des berüchtigten Pädophilen wiederfinden.

„Ich fürchte, zu viele meiner Kollegen sind in diesem Bereich kompromittiert, aus welchen Gründen auch immer“, erklärte Burchett bei einem Auftritt bei Newsmax. „Jemand hat ihnen ins Ohr geflüstert: ‚Du willst nicht, dass etwas auf etwas anderes hinausläuft, du solltest besser den Mund darüber halten‘, und genau das ist passiert.“

„Offensichtlich wurde der Kongress kompromittiert, und das setzt sich durch das Weiße Haus und das Justizministerium fort“, fuhr Burchett fort. „Der Mülleimer ist sehr tief. Es ist kein Sumpf, es ist ein offener Abwasserkanal.“

Der Abgeordnete Burchett behauptete, „gute Konservative“ würden im Kongress für „verrücktes Zeug“ stimmen , weil Sexvideos von ihnen zu sehen seien und sie erpresst würden.

Die Kommentare des Republikaners aus Tennessee stimmen mit denen der ehemaligen Abgeordneten Madison Cawthorn (R-NC) überein. Letztes Jahr landete er deshalb in der Vorwahl seiner eigenen Partei.

Burchett erklärte, dass „mächtige Leute“ , die „die großen Schecks ausstellen“, hinter Erpressungsplänen stecken, um ihre Portfolios zu schützen.

„Sie sind zu Besuch, Sie sind außer Landes oder außerhalb der Stadt oder Sie sind in einem Motel oder in einer Bar in DC und was auch immer Sie mögen – Frauen, Männer, was auch immer –, und sie sind da sehr attraktiv und sie lachen über deine Witze. Und du kaufst ihnen einen Drink. Das nächste, was Sie wissen, ist, dass Sie nackt mit ihnen im Motelzimmer sind.

„Das nächste, was Sie wissen, ist, dass Sie im Begriff sind, eine wichtige Abstimmung durchzuführen. Und was passiert? Eine gut gekleidete Person kommt heraus und flüstert dir ins Ohr: „Hey, Mann, es liegen Tonbandaufnahmen über dich vor.“

Oder: „Waren Sie mit wem auch immer in einem Motelzimmer oder was auch immer?“ Und dann denkst du: „Oh“, und [sie] sagten: „Du solltest wirklich nicht für diese Sache stimmen.“‘

„Sie wissen, worauf sie hinaus wollen“, sagte Burchett über die wohlhabenden Amerikaner, die die von ihm beschriebenen Strippen in der Hand halten. „Weißt du, wenn es um Frauen, Drogen oder Alkohol geht, wird es dich treffen.“

Burchett sprach mit Moderator Benny Johnson, der die Forderungen von Senatorin Marsha Blackburn nach Veröffentlichung der Flugprotokolle und Kundenlisten von Jeffrey Epstein zur Sprache gebracht hatte, worauf jedoch Schweigen folgte.

Der geradlinige Republikaner, einer der acht, die den ehemaligen Sprecher Kevin McCarthy verdrängten, gab auch zu, dass Kevin Spaceys „ House of Cards“ eher eine Dokumentation über Washington als eine Fiktion sei.

Letztes Jahr im März sorgte Cawthorn im Kongress für Aufsehen – und wurde vom damaligen Sprecher McCarthy gerügt –, weil er behauptete, er sei zu Kokain- und Sexorgien eingeladen worden. Cawthorn verlor später eine Vorwahl.

„Die sexuelle Perversion, die in Washington herrscht … Als junger Mann in Washington, wo das Durchschnittsalter wahrscheinlich 60 oder 70 Jahre beträgt, schaue ich mir all diese Leute an – viele von ihnen, zu denen ich mein ganzes Leben lang aufgeschaut habe …

Dann wird man plötzlich eingeladen zu sagen: „Hey, wir werden in einem unserer Häuser eine Art sexuelles Treffen veranstalten.“ „Du solltest kommen“…

Wozu hast du mich gerade gebeten, zu kommen? Und dann wird dir klar, dass sie dich bitten, zu einer Orgie zu kommen.“

Videos:

