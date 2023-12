Der inszenierte Unfall mit der Biden-Autokolonne am Geburtstag vom Papst

Teile die Wahrheit!

Diese Geschichte entwickelte sich gestern, als ich meinen Beitrag über den Geburtstag von Papst Franziskus und die Wetterkontrolle in Charleston (siehe unten), der „Heiligen Stadt“ in South Carolina, schrieb. Von Joachim Bartoll

Wir haben also wieder das Thema, dass Autos mit anderen Fahrzeugen zusammenstoßen, genau wie in Obamas Film „ Leave the World Behind “.

In der Vergangenheit hatten wir Ereignisse inszeniert und vorgetäuscht, bei denen Autos angeblich mit Menschenmassen zusammenfuhren, was den Schwindel über den „Terrorismus“ befeuerte.

Nun ist dieses Thema mit Autos und Lastwagen, die Menschen rammen, seit vielen Jahren nicht mehr aufgetreten, weil sie ihre Psy-Operationen geändert haben, indem sie den rituellen Covid-19-Schwindel eingeführt haben, gefolgt vom inszenierten und vorgetäuschten Russland-Ukraine-Krieg und dann Israel-Hamas.

Dieser kleine Vorfall könnte also einfach ein Spottritual zu Ehren der Obamas und ihres grausamen Films während der Feier von Papst Franziskus sein, oder es könnte eine Botschaft sein, da sich der Unfall direkt vor einem Büro der Bank of America ereignete und alle Medienunternehmen daran interessiert waren mehrere Fotos von der Szene zu zeigen.

Man könnte es so interpretieren, dass die Bank of America oder „Großbanken“ zum „Zusammenbruch“ bereit sind. Nun, Sie entscheiden.

Unbestreitbar ist jedoch, dass es sich um ein Ritual handelte, da das offensichtlich inszenierte Ereignis am 87. Geburtstag von Papst Franziskus stattfand.

Bidens Wagenkolonne = 87, 87

Sie behaupten, der Fahrer sei ein 46 -jähriger Mann gewesen und der „Unfall“ habe sich um 20:09 Uhr ereignet. Denken Sie daran, Joe Biden ist katholisch, also jesuitisch ausgebildet, und Papst Franziskus ist der erste jesuitische katholische Papst. (Kontrollierte Opposition: Musk reaktiviert X-Account von Alex Jones – David Icke wendet sich gegen Jones: „Er ist ein Helfershelfer der neuen Weltordnung“)

Und es geschah außerhalb der „Großbank“ BOA (Bank Of America).

20:09 Uhr = 46

Big Bank = 46

Katholik = 46

Dies geschah auch am Geburtstag von Papst Franziskus, dem 17. Dezember, also genau vier Wochen und sechs Tage, wie im Jahr 46 , vor dem Jahrestag, an dem Joe Biden der 46. Präsident wurde.

Joe Biden hat am 20. November Geburtstag und dies geschah um 20:09 Uhr, also 28 Tage nach seinem Geburtstag, und zwar am Geburtstag von Papst Franziskus, alias Jorge Mario Bergoglio.

Und der Unfall ereignete sich etwas außerhalb der BOA (Bank of America), einer der „Großbanken“.

20:09 Uhr = 28

Big Bank = 28

Jorge = 28

Bank = 28

Wenn Sie Ihre Vorgeschichte kennen, ereignete sich dieser Autounfall am 17. Dezember genau am Vorabend des Jahrestages, an dem Joe Bidens erste Frau und Tochter am 18. Dezember 1972 bei einem Autounfall ums Leben kamen. Dieser Autounfall ereignete sich auf der Limestone Road, was einer 201 in umgekehrter Ordnungszahl entspricht.

Außerdem starb Bidens Sohn Beau am 30. Mai 2015, ein Jesuit, 201 Tage vor dem Geburtstag von Papst Franziskus (und diesem Autounfall) im Alter von 46 Jahren , genau wie der mutmaßliche Fahrer.

Alles muss nur sauber durch die Zahlen kodiert werden, die zeigen, dass die Familie Biden jesuitisch-katholisch erzogen und Marionetten des Jesuitenordens, des Saturnkults, der eigentlichen „Weltmächte“ und ihrer Saturnverehrung sind.

Kalksteinstraße = 201

Der Jesuitenorden = 201

Jorge Mario Bergoglio = 201

Die Weltmächte = 201

Saturnanbetung = 201

Sie behaupten, dass der Fahrer „James Cooper“ heißt. Denken Sie daran, dass Joe Biden im Jahr 1972 seine erste Frau und Tochter verlor.

Dann verlor er 2015 seinen ältesten Sohn Beau, als er 72 Jahre alt war. Und jetzt rammte ein Auto, das von einem Mann namens „Cooper“ gefahren wurde, während seiner „Präsident Biden-Kampagne 2024“ seine Wagenkolonne. Und natürlich gab es am 17. Dezember eine vollständige Numerologie mit 72 Daten.

17.12.2023 = 12 + 17 + 20 + 23 = 72

Cooper = 72

Kampagne 2024 = 72

Präsident Biden = 72

Jesuitenorden = 72

Der vollständige Name des Fahrers war „James Cooper“, eine Hommage an die Verantwortlichen.

James Cooper = 177

Die Weltmächte = 177

Neue Weltordnung = 177

Der Jesuitenorden = 177

Natürlich ist der Name eine Erfindung, die auch auf die Freimaurer hinweist, die den inszenierten Autounfall inszeniert haben, die Freimaurer im Wilmington PD. Außerdem finden nächstes Jahr die 60. Präsidentschaftswahl statt.

James Cooper = 60

Wilmington PD = 60

An diesem Tag, dem 17. Dezember, war es der 351. Tag des Jahres, und Bidens vollständiger Name ist Joseph Robinette Biden Jr., was natürlich umgekehrt 351 entspricht. Ein perfekter Tag für ein Ritual mit Biden.

Joseph Robinette Biden Jr. = 351

Und zusätzlich zum Ritual gab es für den 17. Dezember eine kurze 52 -Tage-Numerologie (wie ein „Papst“), eine Zahl, die sowohl in der Wetterkriegsführung verwendet wird, wie an diesem Tag in Charleston , aber auch eine Zahl, die Autorität darstellt, wie der Präsidenten , die Regierung und das Weiße Haus (genau wie die Zahl 47). Auch dies geschah am „Sonntagabend“ während Bidens „Kampagne 2024“.

17.12.23 = 12 + 17 + 23 = 52

Papst = 52

Präsident = 52

Kampagne 2024 = 52

Autorität = 52

Sonntagabend = 52

Weißes Haus = 52

Regierung = 52

Und was die Bank of America, auch bekannt als BOA, betrifft, war es ein Tag mit der satanischen 18 -Numerologie.

17.12.2023 = 1+2 + 1+7 + 2+0+2+3 = 18

BOA = 18, 18, 18

Außerdem ist die Bank of America ein Symbol für den Weißen Papst, für Jorge Mario Bergoglio, den ersten Jesuitenpapst – und das war an seinem Geburtstag. Im Gegensatz dazu ist der Schwarze Papst der Generalobere des Jesuitenordens.

Außerdem gab es für den 17. Dezember eine Numerologie mit 54 Daten.

17.12.2023 = 1+2 + 1+7 + (20) + (23) = 54

Bank of America = 54, 54

Weißer Papst = 54, 54

Bergoglio = 54, 54

Jesuitenorden = 54

Wurde es also wegen der Zahlen außerhalb von BOA aufgeführt, oder steckte mehr dahinter? War es ein Symbol für das, was passieren wird?

Wer weiß, wenn man die anhaltende Bankenkrise und den jüngsten Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und Silvergate bedenkt ? 2024 wird sicher interessant.

Wetterkontrolle: Sturzflut in Charleston am Geburtstag von Papst Franziskus

Charleston, die größte Stadt in South Carolina und die Stadt mit dem Spitznamen „ Heilige Stadt “, erlebte am 17. Dezember, dem Geburtstag des Jesuitenpapst Franziskus, der in der Heiligen Stadt des Vatikans , einem Kleinstaat in Rom, residiert, eine „Sturzflut“.

Was für ein unglaublicher Zufall, oder? Nun, nicht, wenn Sie wissen, dass die erste bekannte Wetterveränderung am 15. August 1952 im Dorf Devon stattfand; Geburtstag des Jesuitenordens.

Wetteränderungsereignisse finden immer statt oder beginnen an Daten mit 52- und/oder 25- Tage-Numerologie. Der 17. Dezember war nicht nur der Geburtstag des ersten Jesuitenpapstes, es war auch ein Tag mit der 52 -Tage-Numerologie sowie der satanischen 36- und 18-Tage -Numerologie (zwei Zahlen, die symbolisch „666“ darstellen).

Und wie Sie wahrscheinlich wissen ist der Jesuitenorden der geheime Militärorden der katholischen Kirche, der Kirche, die das Christentum in den Satanismus umkehrte, sowohl in der Saturnanbetung als auch im Katholizismus.

Auch das Wort „Teufel“ ergibt zusammen 52 und lässt sich auf 25 reduzieren, genau wie „Flut“ und „Enlil“, der alte Gott des Wassers und der Überschwemmungen.

17.12.23 = 12 + 17 + 23 = 52

Flut = 52

Enlil = 52 (der Gott der Fluten)

Teufel = 52 (die 36- und 18-Tage-Numerologie, die 666 darstellt)

Sie behaupten, die Überschwemmung in Charleston sei durch ein Sturmsystem und ein „Hochwasser“ verursacht worden. Der Gouverneur von South Carolina ist Henry Dargan McMaster mit dem typischen freimaurerischen „MC“ in seinem Nachnamen „McMaster“ (M sieht im Uhrzeigersinn wie eine 3 aus und „C“ ist der dritte Buchstabe, was uns die freimaurerische „33“ ergibt ‚333.‘)

Charleston = 52

Flut = 52

McMaster = 52, 52

Henry Dargan McMaster ist der 117. Senator von South Carolina.

Henry Dargan McMaster = 117

Wettermodifikation = 117

Natürlich wurde Henry McMaster am 27. Mai geboren, und diese Überschwemmung in dem Staat, in dem er Gouverneur ist, ereignete sich 162 Tage vor seinem nächsten Geburtstag.

Henry McMaster = 162

Wenn wir das Enddatum mitzählen, erhalten wir eine Spanne von 163 Tagen, die 38. Primzahl.

Charleston = 38

Überschwemmung = 38

Und der 17. Dezember enthielt auch eine vollständige Numerologie mit 72 Datumsangaben, der Nummer des Jesuitenordens und auch der von Henry McMaster. Ein perfekter Tag, um ihn und den Jesuitenorden zu ehren, den Geheimbund, der mit der Wetterveränderung in Verbindung gebracht wird.

17.12.2023 = 12 + 17 + 20 + 23 = 72

Henry McMaster = 72, 72

Jesuitenorden = 72, 72

Nun sind die 163 Tage, wie in der Primzahl 38, die Umkehrung von 83 . Am 25. September 1961 hielt JFK seine berühmte Rede über Wetterkontrolle, also Wettermodifikation.

Zählt man vom Jahrestag dieser Wetterkontrollrede am 25. September bis zum Tag dieser Überschwemmung am 17. Dezember, ergeben sich 83 Tage. 83 ist die dritte Zahl für „Flut“ und „Teufel“. Und keine Sorge, wir werden in Kürze bei 25, der zweiten Zahl, angelangt sein.

Flut = 83

Enlil = 83

Teufel = 83

Außerdem finden wir in Genesis 8:3, wie in „ 83 “, der Geschichte von Noah und der Überschwemmung, Folgendes:

Genesis 8:3

„ Und die Wasser kamen immer wieder von der Erde zurück, und nach dem Ende der hundertfünfzig Tage ließen die Wasser nach .“

Der Bürgermeister von Charleston ist John Tecklenburg, und wie alle Bürgermeister in Charleston hat er sein Amt am 11. Januar 2016 angetreten. Obwohl er bei den Wahlen 2023 unterlag, ist er noch bis zum 11. Januar 2024 Bürgermeister.

Diese Überschwemmung am 17. Dezember jährt sich genau zum 25. Mal Tage vor dem 11. Januar – die zweite Zahl, die bei Überschwemmungen verwendet wird.

Flut = 25, 25

Enlil = 25, 25

Teufel = 25

Und da haben Sie es, alle drei Zahlen von „Flut“, wie 52, 25 und 83, die im selben Wetterkontroll-/Modifikationsritual verwendet werden.

Wie ich bereits erwähnt habe, gab es am 17. Dezember die satanische 36 -Tage-Numerologie, und das gilt auch für den bevorstehenden Bürgermeisterwechsel am 11. Januar. 666 ist die 36. Dreieckszahl.

17.12.2023 = (12) + (17) + 2+0+2+3 = 36

11.1.24 = 1 + 11 + 24 = 36

Die erste bekannte Wetterumschwung, die ebenfalls zu einer schweren Überschwemmung führte, ereignete sich am Geburtstag der Jesuiten, am 15. August. Von diesem Datum an ereignete sich diese Überschwemmung am 17. Dezember genau vier Monate und zwei Tage später, also im Jahr 42 , der Zahl Saturns, ihres Sonnengottes.

Die Medien stellten sicher, dass die Stürme, die die Überschwemmungen verursachten, als „Sturmsystem“ bezeichnet wurden.

Sturmsystem = 42

Freimaurer = 42

Saturn = 42

Jesuit = 42

Zählt man das Enddatum ab der ersten zugelassenen Wetterveränderung, ergibt sich eine Zeitspanne von 125 Tagen, und die Medien wollten unbedingt berichten, dass es sich um einen „Rekordregen“ in „Charleston, SC“ handelte.

Charleston SC = 125

Rekordregen = 125

Dies war eines von vielen Ritualen von gestern, als Papst Franziskus 87 Jahre alt wurde. Der alte Regenrekord von 1987 wurde am 87. Geburtstag des Papstes gebrochen, wodurch der Rekord 36 Jahre alt war, den wir zuvor entschlüsselt hatten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um einen Tag handelte, an dem die „Zahl des Tieres“-Numerologie (36 und 18) mit der „Saturnanbetung“ und der „katholischen Kirche“ verbunden war, ein Tag mit überschwemmten „Wasser“ (wie in Genesis 8:3) in Charleston , „South Carolina“, wo „John Tecklenburg“ Bürgermeister und „Henry Dargan McMaster“ Senator ist.

Außerdem wird der nächste Bürgermeister am 11. Januar Joseph P. Riley Jr. sein.

Historische Überschwemmung = 87

Die katholische Kirche = 87

Zahl des Tieres = 87

John Tecklenburg = 87

South Carolina = 87

Saturnanbetung = 87

Henry Dargan McMaster = 87

Joseph P. Riley Jr. = 87

McMaster = 87

Waters = 87

Auch hier wird alles durch die Zahlen bestimmt.

Lernen Sie ihren Code und durchschauen Sie alle Täuschungen.

