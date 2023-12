Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?

Teile die Wahrheit!

In einer aufsehenerregenden Klage beschuldigte die R&B-Sängerin Cassie Diddy, sie wöchentlich unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und geschlagen zu haben, während er sie zum Sexhandel missbrauchte.

Einen Tag später war alles geklärt und Diddy wird erneut dem Gefängnis entgehen. Wird Diddy von den Vorgesetzten der Musikindustrie geschützt?

Am 16. November reichte die R&B-Sängerin Cassie eine Klage gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Vergewaltigung und Sexhandel ein. Die Gerichtsdokumente sind ziemlich anschaulich, da sie beschreiben, wie Diddy Cassie in eine drogenabhängige Sexsklavin verwandelte, die mehrmals brutal geschlagen wurde.

Wenn diese Anschuldigungen auch nur annähernd wahr wären, hätten sie Diddy für lange Zeit ins Gefängnis bringen können.

Aber das ist nicht passiert. Diddy schloss die Klage an einem einzigen Tag ab und ersparte ihm so den Prozess und die Enthüllung der beunruhigenden Details seines Missbrauchs an die Öffentlichkeit.

Diddy wird also wieder einmal nicht mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert werden – ein Muster, das schon seit Jahrzehnten praktiziert wird. Vor drei Jahren habe ich einen Artikel über Diddy veröffentlicht , in dem ich die lächerliche Anzahl von Künstlern betrachtete, die nach einer Zeit bei Bad Boy Records aus der Musikindustrie flohen und religiös wurden.

Der Artikel enthielt auch Berichte von Personen, die Diddy nahe standen und seltsame Dinge erlebten, wie zum Beispiel, dass er männliche Künstler zu sexuellen Handlungen an ihm zwang. Ein ehemaliger Leibwächter gab sogar an, dass er „Teufelsscheiße“ gesehen habe.

Kurz gesagt, es gibt keinen Rauch ohne Feuer und es gibt seit Jahrzehnten hartnäckige Gerüchte über Diddy. (Die okkulte Musikindustrie: Die Grammys 2023, Gastgeber des satanischen Rituals von Sam Smith (Videos))

Allerdings scheinen alle Beteiligten zu glauben, dass er „unantastbar“ sei. Schützt ihn die Industrie? (Die moderne Musik-Verschwörung: Lady Gagas „durchgesickertes“ Video „Do What U Want“ mit R. Kelly verherrlicht den Missbrauch in der Unterhaltungsindustrie (Videos))

Eines ist sicher: Cassies Klage war ziemlich vernichtend. Aber jetzt ist es weg. Hier ist ein Blick darauf.

Grafische Klage

300x250

Die Gerichtsdokumente beginnen mit der Erwähnung, dass Cassie Diddy kennengelernt hat, als sie 19 Jahre alt war und er 37. Er nahm sie 2005 bei Bad Boy Records unter Vertrag und hatte im darauffolgenden Jahrzehnt schließlich die vollständige Kontrolle über ihr Privat- und Berufsleben.

300x250 boxone

In der Klageschrift heißt es, dass zahlreiche Menschen direkte Zeugen von Diddys Misshandlungen gewesen seien, sich jedoch niemand getraut habe, sich zu äußern. Sie fürchteten nicht nur die Konsequenzen, sondern wussten auch irgendwie, dass er „unantastbar“ war.

Nach ein paar Jahren entwickelte sich die Beziehung zu einer Sklaven-Handler-Situation, in der Diddy Cassie in einem drogenbedingten Dunst hielt und gleichzeitig alle Aspekte ihres Lebens kontrollierte.

Er spielte sogar bizarre Gedankenspiele mit ihrem Großvater. In der Klage heißt es:

59. Herr Combs engagierte sich auch intensiv in Frau Venturas Privatleben, wobei seine persönlichen Mitarbeiter sich um Frau Venturas alltägliche Reisen und andere Bedürfnisse, einschließlich medizinischer Versorgung, kümmerten.

Bei mehreren Gelegenheiten ließ Herr Combs die persönlichen Krankenakten von Frau Ventura direkt an seine E-Mail-Adresse senden. Als beispielsweise bei Frau Ventura ein Gedächtnisverlust begann – möglicherweise aufgrund übermäßigen Drogenkonsums und/oder Kopfverletzungen durch die Schläge von Herrn Combs, wie unten beschrieben – wurden ihre MRT-Ergebnisse Herrn Combs direkt zur Verfügung gestellt. Herr Combs sorgte auch wiederholt dafür, dass seine Mitarbeiter Frau Ventura zu bestimmten Arztterminen fuhren.

60. Auf diese Weise übte Herr Combs Eigentumsrechte an Frau Ventura aus. Als weiteres Beispiel dafür, wie er Frau Ventura zu Beginn ihrer Beziehung manipulierte und Gehorsam sicherstellte, fragte er Frau Ventura, wie sie ihren Großvater nenne.

Als Herr Ventura sagte, dass sie ihren Großvater „Pop Pop“ nannte, bestand Herr Combs perverserweise darauf, dass Frau Ventura ihn mit diesem Spitznamen bezeichnete.

Später wird in dem Dokument erklärt, dass Diddy Cassie oft brutal geschlagen habe, was zu blauen Flecken und blauen Augen geführt habe. Dann zwang er sie, tagelang in einem Hotelzimmer zu bleiben, bis sie genesen war.

66. Nachdem Herr Combs im Januar 2009 erfahren hatte, dass Frau Ventura auf einer Party in Los Angeles mit einem anderen Musikmanager gesprochen hatte, wurde er wütend. Sie hatte gehofft, dass das Gespräch mit diesem Manager es ihr ermöglichen würde, ihre Karriere weiter voranzutreiben, und dass Mr. Combs sich für sie freuen würde, doch stattdessen wurde er äußerst wütend und zerrte sie aus dem Club, in dem die Party stattfand.

67. Im Auto, das den Club verließ, schlug Herr Combs Frau Ventura, stieß sie in eine Ecke des Fahrzeugs und stampfte ihr ins Gesicht. Der Sicherheitsbeamte von Mr. Combs, Roger Bonds, versuchte, die Prügel zu stoppen, konnte die Situation jedoch nicht entschärfen.

Als das Auto an der Wohnung von Herrn Combs ankam, versuchte Frau Ventura wegzulaufen, doch Herr Combs folgte ihr und trat ihr erneut ins Gesicht. Frau Ventura blutete stark und wurde in das Haus von Herrn Combs geführt, wo sie aufgrund des heftigen Angriffs zu übergeben begann.

68. Als Herr Combs den Schaden erkannte, den er angerichtet hatte, und die physischen Beweise für seine Misshandlung, geriet er in Panik und zwang seine Mitarbeiter, Frau Ventura in eine Hotelsuite im London Hotel in Los Angeles zu bringen, wo sie eine Woche bleiben musste.

69. Während dieses Aufenthalts, als ihre durch die Prügel erlittenen Verletzungen verheilten, wurde Frau Ventura allmählich klar, dass das äußerst treue Netzwerk von Herrn Combs nicht nur von seinem Übergriff wusste und ihn miterlebte, sondern auch, dass diese Zeugen nicht bereit waren, etwas Sinnvolles dagegen zu unternehmen, wie das Verhalten von Mr. Combs zu stoppen.

Sie erkannte, dass sie machtlos war und dass die Meldung von Herrn Combs an die Behörden weder Herrn Combs‘ Status noch seinen Einfluss ändern würde, sondern Herrn Combs lediglich einen weiteren Vorwand liefern würde, sie zu verletzen.

Im Abschnitt mit dem Titel „Mr. Combs Forces Ms. Ventura Into Sex Trafficking“, erklärt die Klage, wie Diddy Cassie dazu zwang, Sex mit männlichen Escorts zu haben … während diese Maskarade-Masken trugen (auch bekannt als Illuminati, Eyes-Wide-Shut-Masken).

Dieser ganze Abschnitt klingt ziemlich verrückt, aber wenn man Diddys Neigungen kennt, ist er absolut glaubwürdig.

76. Wenige Monate nach Beginn einer romantischen Beziehung mit dem vierzigjährigen Mr. Combs fühlte sich die zweiundzwanzigjährige Frau Ventura seinen Launen und Forderungen verpflichtet.

77. Während seines Aufenthalts in New York City erzählte Herr Combs Frau Ventura, dass er sich auf eine Fantasie einlassen wollte, die er „Voyeurismus“ nannte. Herr Combs sagte, dass es ihn „anmachen“ würde, wenn er Frau Ventura „mit einem anderen Schwanz“ sehen würde.

78. Beim ersten Mal stellte Herr Combs einen Mann ein und brachte ihn zu sich nach Hause in Los Angeles. Der Mann, Herr Combs und Frau Ventura trugen Masken und nahmen Drogen. Herr Combs wies Frau Ventura an, sexuelle Handlungen mit diesem Mann vorzunehmen, während Herr Combs sie beobachtete. Er masturbierte, während er Frau Ventura und den Mann zu bestimmten sexuellen Handlungen anwies.

79. Die gesamte Begegnung dauerte mehrere Tage.

80. Mr. Combs begann, die Vereinbarung einen „Freak Off“ oder „FO“ zu nennen. Er sagte Frau Ventura immer wieder in zufälligen Momenten, dass er einen FO wolle, und von Frau Ventura wurde schließlich erwartet, dass sie die Suche nach männlichen Sexarbeitern und deren Einstellung erleichterte.

81. Zu bestimmten Zeitpunkten in der Beziehung zwischen Frau Ventura und Herrn Combs bestand er auf einem wöchentlichen FO. Herr Combs sagte Frau Ventura wiederholt, dass diese Praxis „unser Ding“ und „unser Geheimnis“ sei.

In der Klage heißt es auch, dass Cassie stark unter Drogen gesetzt wurde, um die Dissoziation zu erleichtern. Diddy fungierte wirklich als MK-Handler .

87. Herr Combs versorgte Frau Ventura (und die Sexarbeiterin) vor und während der FOs immer mit reichlich Drogen. Frau Ventura erhielt während der FOs übermäßige Mengen Ecstasy, Kokain, GHB, Ketamin, Marihuana und Alkohol, was es ihr ermöglichte, sich während dieser schrecklichen Begegnungen zu distanzieren. In den Tagen nach einem FO wurde es üblich, intravenöse Flüssigkeiten zu bekommen, um sich von den übermäßigen Substanzen zu erholen, die ihr auferlegt wurden.

Eine andere Geschichte beschreibt, wie Cassie in eine Sexsklavin verwandelt wurde, die von Diddy (und seinem Team) dazu gezwungen wurde, auf Verlangen Sex zu haben.

101. Etwa im August 2015, zum Beispiel, während des Überraschungs-Geburtstagsessens zu Ms. Venturas 29. Geburtstag, bestand Herr Combs darauf, dass Ms. Ventura die Party verließ und in ein Hotel ging, um ein FO zu bekommen. Als sie zum Ausdruck brachte, dass sie nicht gehen wollte, ließ Herr Combs Frau Ventura von seinem Sicherheitspersonal in die Enge treiben, um sie zu zwingen, mit ihm zu gehen.

102. Nach dieser FO gingen Herr Combs und Frau Ventura zurück in das Hotelzimmer, in dem Frau Ventura wohnte, wo sich bereits einige von Frau Venturas Freunden aufhielten.

Herr Combs war stark betrunken und nahm eines Tages in der Nacht wie ein Kind einen Freund von Frau Ventura hoch und ließ ihn über dem Balkon der Hotelsuite im 17. Stock baumeln. Frau Ventura und ihre Freunde hatten Angst vor dem unberechenbaren Verhalten von Herrn Combs, aber Frau Ventura war aufgrund der Medikamente, die sie zur Teilnahme an der FO einnahm, stark sediert und konnte daher nicht auf das erschreckende Verhalten von Herrn Combs reagieren.

103. Die FOs wurden zur Arbeit für Frau Ventura, und trotz ihrer Proteste bestand Herr Combs auf diesen aufwendig inszenierten und erzwungenen sexuellen Begegnungen zwischen Frau Ventura und verschiedenen männlichen Sexarbeitern.

In der Klage heißt es außerdem, dass Diddy Kid Kudis Auto in die Luft gesprengt habe, als er entdeckte, dass Cassie anfing, sich mit ihm zu treffen, was beweist, dass er völlig ungestraft Gewalttaten begehen konnte.

Jedes Mal, wenn Cassie versuchte, Diddy zu verlassen, machte sich ein Netzwerk mächtiger und vernetzter Menschen an die Arbeit, um sie aufzuspüren und einzuschüchtern.

120. Im oder um März 2016, während eines FO im InterContinental Hotel in Century City, Los Angeles, war Herr Combs extrem betrunken und schlug Frau Ventura ins Gesicht, was ihr ein blaues Auge zufügte.

121. Nachdem er eingeschlafen war, versuchte Frau Ventura, das Hotelzimmer zu verlassen, aber als sie es verließ, erwachte Herr Combs und begann Frau Ventura anzuschreien. Er folgte ihr in den Flur des Hotels und schrie sie an. Er packte sie, nahm dann Glasvasen im Flur und warf sie auf sie, sodass Glas um sie herum zerschellte, als sie zum Aufzug rannte, um zu entkommen.

122. Es gelang ihr, in den Aufzug zu gelangen, und als sie in der Lobby ankam, nahm sie schnell ein Taxi zu ihrer Wohnung. Als Frau Ventura erkannte, dass ihr Weglaufen dazu führen würde, dass Mr. Combs noch wütender auf sie würde und er völlig in seinem Teufelskreis des Missbrauchs stecken blieb, kehrte sie ins Hotel zurück mit der Absicht, sich dafür zu entschuldigen, dass sie vor ihrem Täter weggelaufen war. Als sie zurückkam, drängte das Sicherheitspersonal des Hotels sie, wieder in ein Taxi zu steigen und zu ihrer Wohnung zu gehen, was darauf hindeutete, dass sie die Sicherheitsaufnahmen gesehen hatten, die zeigten, wie Mr. Combs Frau Ventura schlug und sie im Hotelflur mit Glas bewarf.

123. Nach bestem Wissen und Gewissen zahlte Herr Combs dem InterContinental Century City 50.000 US-Dollar für die Sicherheitsaufnahmen im Flur von diesem Abend.

124. Danach verließ Frau Ventura ihr Zuhause in Comstock und versteckte sich bei einer Freundin in Florida. James Cruz, Präsident von Bad Boy Management, machte Frau Ventura ausfindig und teilte ihr mit, dass ihre Single nicht veröffentlicht würde, wenn sie nicht auf die Anrufe von Herrn Combs antwortete.

125. Eine Frau, die bei Sony Music arbeitete, wandte sich mit einem ähnlichen Ultimatum bezüglich ihrer Platte an sie.

126. Unglaublicherweise überzeugte Herr Combs sogar einen seiner Anwälte, zu diesem Zeitpunkt Frau Ventura anzurufen. Dieser Anwalt sagte zu Frau Ventura: „Es liegt in Ihrem Interesse, zu [Mr. Combs] zurück zu kommen.“

127. Jedes Mal, wenn Frau Ventura versuchte wegzulaufen, zwangen Herr Combs und sein mächtiges Netzwerk sie, zu ihm zurückzukehren.

Schließlich heißt es in der Klage, dass Diddy Cassie vergewaltigt habe, als sie versuchte, die Sache mit ihm endgültig zu beenden.

131. Im September 2018 traf sie sich mit Mr. Combs zu einem Abendessen in einem italienischen Restaurant in Malibu, Kalifornien, wo ihrer Meinung nach eine Diskussion über die endgültige Beendigung ihrer Beziehung stattfinden würde.

132. Nach dem Abendessen kehrten Herr Combs und Frau Ventura zu Frau Venturas Haus zurück, wofür Herr Combs bezahlte.

133. Mr. Combs drängte sich in ihre Wohnung und versuchte, Frau Ventura zu küssen. Sie sagte ihm, er solle anhalten und versuchte, ihn wegzustoßen.

134. Herr Combs zog Frau Ventura dann gewaltsam die Kleidung aus und öffnete seinen Gürtel. Er vergewaltigte Frau Ventura, während sie wiederholt „Nein“ sagte und versuchte, ihn wegzustoßen.

Während es sich bei einigen Klagen um leichtfertige und verzweifelte Versuche handelt, eine Person mit Mitteln zu erpressen, klingen Cassies Behauptungen wahr, da sie mit den hartnäckigen Gerüchten übereinstimmen, die Diddy seit Jahrzehnten umgeben.

Zahlreiche Personen, die ihn persönlich kannten, gaben zu Protokoll, dass er zu starkem Drogenkonsum, sexueller Ausschweifung (oftmals unter Beteiligung von Männern) und Gewalt neigte.

In diesem Fall „rekrutierte“ Diddy Cassie als Teenager und verwandelte sie in eine drogenabhängige Sexsklavin, während er über ein Jahrzehnt lang jeden Aspekt ihres Lebens kontrollierte.

Schnelle Abwicklung

Trotz der Schwere dieser Vorwürfe konnte Diddy die Klage innerhalb von 24 Stunden beilegen. Dieser Schritt kam eher unerwartet, da Cassie Berichten zufolge vor der Klage eine „großzügige“ Einigung abgelehnt hatte.

Der Anwalt von Frau Ventura – der ebenfalls vor dem Vergleich sprach – sagte, Herr Combs habe ihr eine Zahlung in Höhe eines „achtstelligen Betrags“ angeboten, um sie zum Schweigen zu bringen und die Einreichung dieser Klage zu verhindern.

„Sie lehnte seine Bemühungen ab und beschloss, allen Frauen, die schweigend leiden, eine Stimme zu geben“, sagte der Anwalt Doug Wigdor.

– BBC, Sean „Diddy“ Combs: Sängerin Cassie legt Klage bei, in der sie Rap-Mogul Vergewaltigung und Missbrauch vorwirft Also was ist passiert? War Cassie gezwungen, den Vergleich anzunehmen? Wurde sie bedroht? Eines ist sicher: Diddy scheint in der Gunst der Branchenspitze zu stehen, denn wieder einmal kommt er ungeschoren davon. Wenn er nicht in guten Händen wäre, hätte dieser Prozess stattgefunden. Alle möglichen Geschichten und Beweise wären aufgetaucht und sein gesamtes Image und seine Karriere wären für immer zerstört worden. Ganz zu schweigen davon, dass er für lange Zeit ins Gefängnis gekommen wäre. Aber all das wurde zunichte gemacht. Vielleicht wollten einige Leute in der Branche nicht, dass ihre krankhaften Tendenzen an die Öffentlichkeit gelangen … also sorgten sie dafür, dass diese Klage für immer verschwand. Video:

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 13.12.2023