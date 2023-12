Die Schlammflut-Hypothese: Die Architektur zur Energiegewinnung – Mikrokuppeln und Sternenfestungen

Teile die Wahrheit!

Hier ein weiterer Text aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“, wie eine märchenhafte PsyOp-Theorie aus dem Internet, die Welt erobert:

(Titelbild: Bourtange ist eine bewohnte ehemalige Festung in den Niederlanden. In der Randtheorie wird kurzerhand einen Sternenfestung daraus)

Die Weltarchitektur für die Extraktion elektromagnetischer Energie stammt vollständig von der tatarisch-arischen Hochzivilisation. (Die Schlammflut-Hypothese: Der Narrativ von Tartaria und der „Alten Welt“)

Sie werden feststellen, dass unter allen Pyramiden, Theatern und Kolosseum Wasserkanäle liefen, direkt dorthin, wo die Schallenergie hingeleitet wurde.

Die Star Forts (Sternenfestungen) scheinen entworfen worden zu sein, um eine Mikrokuppel zu schaffen, die die Bewohner schützt und Harmonie ausstrahlt.

Dies wurde detailliert in Teslas dreidimensionaler Hülle beschrieben, die durch Interferenz zweier dreidimensionaler skalarer Halbkugelmuster mit Fourier-Expansion im Raum entsteht, so dass sie sich paarweise zu einer kuppelartigen Hülle aus intensiver, gewöhnlicher elektromagnetischer Energie verbinden.

Die Luftmoleküle und Atome in der Hülle sind vollständig ionisiert und dadurch hochgradig angeregt, wobei sie intensiv leuchtendes Licht abgeben.

Alles Physische, das auf die Hülle trifft, erhält eine enorme Entladung elektrischer Energie und wird sofort verdampft – es macht pfft! Wie ein Käfer, der einen der elektrischen Käferkiller trifft, die jetzt so sehr in Mode sind.

Die Elite überlebte, indem sie diese Methode während der Resets einsetzte. Schauen Sie sich einige alte Darstellungen von Sternenfestungen an, die von Lehmwänden umgeben waren und größtenteils unbeschädigt blieben.

Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, die mit klassischer Kunst Freie Energie erzeugt und deren Beruf musikalischer Natur ist.

Abb. 41: Vladivostok, Russland, 1919: Ob es nun ein Versehen seitens der Zensoren war, oder dies beabsichtigt wurde – unter den Fotos, die in der Öffentlichkeit auftauchten, gab es jeden-falls auch einige, die überhaupt nicht in das offizielle Geschichtsbild passten. Insbesondere solche Fotos, die verschiedene eigenartige Geräte in Form von Gefäßen / Schalen / Kugeln zeigten

Auf der Solfeggio-Skala sind 528 Hz signifikant. Diese erzeugten Schallfrequenzen ließen Pflanzen, Menschen und Tiere größer werden und bewahrten ein gemäßigtes Klima.

Alle Städte an strategischen Punkten auf der Erde entlang von Kanälen, Flüssen, Meeren, Seen und Ozeanen hatten (und wo es noch Überreste gibt) Sternenfestungen, die elektromagnetische Energie aus dem Äther extrahierten.

Abb. 42: Im Laufe der Zeit konnten etliche weitere Beispiele ausfindig gemacht werden, die auf den Einsatz dieser Geräte in verschiedenen Bereichen hinweisen. Am häufigsten sind diese Installationen auf den Dächern von Gebäuden anzutreffen. Links: Northumberland Permanent Building and Investment Land and Loan Society Building, Newcastle, Australien. Rechts – Bahnhofshotel, Königsberg, Preußen

Die Energie wurde dann durch Türme und Obelisken eingefangen und in den rot-weiß gestreiften Kraftwerken der Hochzivilisation gespeichert, die wir heute Groß Tartaria nennen.

An den unter den Türmen positionierten, mit Kupfer verkleideten Kraft-werksspitzen wurde die elektromagnetische Energie ausgekoppelt und in Ringkernspulen gespeichert.

Sternenfestungen koordinierten die Verteilung von Wasser, Gas und elektromagnetischer Energie auf der ganzen Erde, betrieben das Welternährungs- und Transportsystem, waren verantwortlich für die gesamte Kommunikation, Gesundheit, Bildung, Kultur und Wohlbefinden.

Unterirdische Tunnel, prächtige kommunizierende Schiffe mit Plattformen und Palästen, verbanden alle Städte auf der ganzen Welt und liefen ohne Unterbrechung. Durch sie reisten Milliarden von Menschen, Gepäck, Gegenständen und Korrespondenz.

Abb. 43: Die Anbringung dieser Gefäße auf Höhe der Dächer und an verschiedenen Kuppelkonstruktionen legt in vielerlei Hinsicht die Idee nahe, dass das Geheimnis dieser Technologie irgendwie mit der Atmosphäre zusammenhängt. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies alles andere als einfach und eindeutig ist. Denn die Verwendung dieser Gefäße geht weit über die Dächer und Kuppelkonstruktionen hinaus. Ähnliche Gefäße lassen sich auch auf gewöhnlichen (oder nicht ganz so alltäglichen) Einrichtungsgegenständen finden

An der Oberfläche finden sich gut geplante Städte, prächtige Gebäude, riesige Parks, Kraftwerke, Musik, Kultur, Kunst. Am Himmel riesige Luftschiffe für diejenigen, die die Welt lieber aus der Vogelperspektive betrachten. Eine unzugängliche, für immer verlorene Welt, deren Spuren nur noch in vergilbten Fotografien zu finden sind, in der Betrachtung von Gebäu-den, deren Architektur nach heutigen Maßstäben unfassbar erscheint.

Groß Tartaria hatte keine Kolonien. Es war eine Eine-Welt-Zivilisation, vereint in einem gemeinsamen Verständnis und mit der gleichen Sprache – Tatarisch (Arabisch) und Sanskrit. Eine Eine-Welt-Zivilisation ohne Grenzen, mit unabhängigen Nationen, regiert von qualifizierten Prinzen, gewählt von einem lokalen Rat aus Weisen, aber beraten von Frauen.

„Kolonien“ waren eine Erfindung des Britisch-Jesuiten-Imperiums, das diese einst so schöne Zivilisation besiegte, ihre weißen und schwarzen Menschen versklavte, sie von Opium und anderen Drogen abhängig machte, die zerbrechlichen Nationen in Kolonien verwandelte, um sie auszurauben und zu zerstören und alles für die weltweiten weißen Städte auszulöschen.

Abb. 44: Links – Nasby-Gebäude, Toledo, Ohio, USA, 1905. Rechts – Palmanova, Italien. Das linke Beispiel demonstriert eine Symmetrie auf lokaler Ebene, während das rechte Beispiel eine Symmetrie auf städtischer Ebene demonstriert

Abb. 45: Hinweise auf antike Hochtechnologie in Berlin (links) und Halle, Saale (rechts)

Dann installierten sie ihre Marionetten in jeder Regierung und schrieben seine ganze Geschichte um. Die von den Rockefellers und Rothschilds gegründeten öffentlichen Schulen programmierten unsere historische Erzählung erfolgreich um, sobald die Kinder von ihren Eltern getrennt wurden.

Es wird gesagt, dass sobald eine Generation etwas für wahr hält, die nächste Generation davon ausgeht, dass es wahr ist.

Die Tartaren-Arier sind die Wiege der Zivilisation als Überlebende und Nachkommen von Hyperborea. Hyperboreer waren die ersten Bewohner der Erde. Die Skythen-Tataren-Arier sind die Überlebenden von Hyperborea. Sie lehrten der Welt ihre fortschrittlichen Technologien, respektierten stets die lokale Kultur und Religion und förderten interrassische Allianzen durch Ehen – da die Rassenmischung eines der Merkmale ihrer alten goldenen Zivilisation war.

Deshalb ist die DNA Tatarisch-Arisch in allen Völkern der Erde. Aus diesem Grund liegen die Wurzeln der russischen Sprache in allen künstlichen Sprachen, die im 19. bis 20. Jahrhundert von den jesuitischen Parasiten-„Gelehrten“ unter der Leitung von Joseph Scaliger geschaffen wurden.

Als Gegenleistung für niedrige Steuern bot Tartaria den Schutz seiner Armeen an – der furchterregenden Goldenen Horde. Aber sie wurden von Energiewaffen und chemischen Waffen besiegt, die sie, die Tartarier, nur für wohlwollende Zwecke einsetzten. Diese Eliminierung der Tartarier geschah vor weniger als 150 Jahren!

Schauen Sie sich das heutige Russland an – offiziell Russische Föderation genannt – und Sie werden verstehen, wie die Welt in den alten Tagen war. Jetzt leben innerhalb der heutigen russischen Grenzen mehr als 150 verschiedene Ethnien, die mit unterschiedlichem Wissen und Entwicklungsstand zusammenleben – und ihre Menschen sprechen 200 verschiedene Sprachen und Dialekte. Die russische Alphabetisierung beträgt 98 Prozent. Die Überreste des einstigen Groß Tartaria sind dort noch zu sehen. …

„Tartaria und die Schlammflut“ ist tatsächlich eine Randtheorie des 21. Jahrhunderts, da sie fast ausschließlich im Internet existiert – wenn nicht sogar vollständig. Während einige Teile der Erzählung Jahrhunderte zurückreichen – und darüber werden wir sprechen – geht die gesamte Sache als einzige konsolidierte Behauptung nur auf das Jahr 2018 zurück.

Im August 2018 tauchten die ersten Videos über die Schlammflut auf YouTube auf, und das wissen wir aufgrund von Tools wie Google Trends. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem Sie die Beliebtheit bestimmter Google-Suchbegriffe im Zeitverlauf sehen können.

Wenn wir nach „Schlammflut“, „Schlammfluttheorie“ oder „Tartaria“ suchen, erfahren wir, dass das Internet bis etwa Dezember 2018 im Wesentlichen keinerlei Interesse an diesen Dingen hatte. Seitdem ist das Interesse an diesen Themen gestiegen unter den Internetnutzern.

Bei der Recherche nach dem Ursprung der Theorie stoßen wir nicht auf einen Historiker, Whistleblower oder alternativen Chronologiekritiker wie Uwe Topper oder Wilhelm Kammeier, nein, wir finden einen YouTube-Nutzer, Philipp Druzhinin, der seit August 2018 Videos über eine Schlammflut postete (19).

Zunächst gab es kein großes Interesse an seinen Videos; sie hatten eine sehr geringe Zuschauerzahl. Das heißt, bis Dezember 2018 / Januar 2019 – zur gleichen Zeit, als Google Trends berichtete, dass das Internet auf das Thema aufmerksam wurde. Druzhinin verzeichnete zu diesem Zeitpunkt einen enormen Anstieg seiner Downloads.

Abb. 51: Screenshot eines seiner ersten Videos

Welches Video hat was ausgelöst? Ich weiß es nicht und es spielt auch keine Rolle. Viele Theoretiker haben „Schlammflut“-Videos produziert, und es macht keinen Unterschied, wer das Glück hatte, die erste Aufmerksamkeit zu erregen; entscheidend ist, dass das Subjekt zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal zu einer Sache wurde.

