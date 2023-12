EMP-Notfall: Befolgen Sie diese Tipps, um die ersten 72 Stunden nach einem EMP-Ereignis zu überleben

Elektromagnetische Impulse (EMPs) können katastrophale und verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. EMPs können durch natürliche Quellen wie Sonneneruptionen, auch als koronale Massenauswürfe (Coronal Mass Ejections, CMEs) bekannt, oder durch vom Menschen verursachte Quellen wie nichtnukleare und nukleare Waffen verursacht werden, die von Regierungen und Terroristen gleichermaßen eingesetzt werden.

Unabhängig von der Ursache könnten EMP-Vorfälle erhebliche Teile der kritischen Infrastruktur des Landes beschädigen, darunter das Stromnetz, Kommunikationsgeräte, Wasser- und Abwassersysteme sowie den Transport, erklärte die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA).

Befolgen Sie diese Tipps, um die ersten drei Tage nach einem EMP-Ereignis zu überleben:

Einen Plan haben

Bereiten Sie sich im Voraus auf ein EMP-Ereignis vor, indem Sie regelmäßig Übungen mit Ihrer Familie durchführen, um sicherzustellen, dass jedes Mitglied weiß, was zu tun ist, wenn ein EMP-Ereignis zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz stattfindet. Haben Sie einen Transportplan – zum Beispiel die Bereitstellung von Fahrrädern oder anderen nicht-elektrischen Fortbewegungsmitteln.

Wenn Sie alle Ihren „Überlebens“-Plan geübt haben, haben Sie bereits einen Überlebensplan in die Tat umgesetzt, insbesondere wenn Sie tagsüber in der Stadt erwischt werden, wenn es passiert.

Niemand freut sich auf ein Ereignis wie dieses, aber WENN und WANN es passiert, ist es entscheidend, was Sie in den ersten 72 Stunden nach einem EMP-Ereignis tun. Um Ihre Überlebenschancen zu erhöhen, sind hier die Schritte, die Sie sofort ergreifen sollten .

Bleib ruhig

Wenn Sie sich gut vorbereiten, wissen Sie, wie wichtig es ist, in einer Krise Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Bleiben Sie stehen, um sich zu orientieren. Atmen Sie tief durch, um Ihre Nerven zu beruhigen, setzen Sie sich, um Energie zu sparen und nachzudenken.

Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, was passiert ist?

Bewerten Sie Ihre Situation

300x250

Nutzen Sie alle Sinne, um die Auswirkungen des EMP auf Ihre unmittelbare Umgebung zu beobachten und einzuschätzen, um Ihnen bei der Priorisierung Ihrer nächsten Maßnahmen zu helfen.

Bestehen unmittelbare Gefahren? Haben Sie Zugang zu Nahrung, Wasser und Unterkunft? Wenn Sie Ihre Situation verstehen, können Sie Ihre Maßnahmen besser priorisieren.

Kommen Sie so schnell wie möglich nach Hause

Wenn Sie nicht zu Hause sind, wenn ein EMP zuschlägt, sollten Sie darüber nachdenken, einen sicheren Ort zum Schutz zu finden, bis sich die unmittelbaren Folgen gelegt haben, bevor Sie sich entscheiden, nach Hause zu gehen.

300x250 boxone

Es wird davon ausgegangen, dass diese Sicherheitsmaßnahme auch allen Ihren Familienmitgliedern bekannt ist, wenn ein Notfall oder eine Katastrophe eintritt.

Ältere Dieselfahrzeuge mit minimaler Elektronik könnten ein EMP-Ereignis überstehen. Machen Sie sich also auf den Weg nach Hause, bevor Chaos herrscht und sich der Verkehr staut und die Straßen mit verlassenen Fahrzeugen verstopft sind.

Wenn Ihr Auto nicht funktioniert, stellen Sie sich darauf ein, es zu verlassen, nehmen Sie Ihre Heimtasche aus dem Fahrzeug und machen Sie sich auf den Weg.

Gehen Sie so schnell wie möglich zu Ihren Kindern (falls vorhanden) und machen Sie sich auf den Heimweg.

Wenn möglich, schauen Sie in Geschäften vorbei, die noch geöffnet sind, um lebenswichtige Vorräte zu kaufen, selbst wenn Sie diese in Ihrem Notvorrat zu Hause haben – Sie können nie genug haben, um diese lebenswichtigen Gegenstände bei Bedarf zu verwenden oder einzutauschen.

Priorisieren Sie Ihre Sicherheit. Vermeiden Sie unnötige Risiken. Seien Sie wachsam gegenüber möglichen Gefahren. Seien Sie vorsichtig in der Nähe von ausgefallenen Stromleitungen, instabilen Gebäuden und potenziellen kriminellen Aktivitäten.

Sichern Sie Ihren Standort

Wenn Sie zu Hause sind, wenn ein EMP-Ereignis stattfindet, müssen Sie möglicherweise zunächst drinnen bleiben, um panische Menschenmengen und Unruhen zu vermeiden.

Verriegeln Sie Ihre Türen und Fenster und verstärken Sie diese bei Bedarf.



Nehmen Sie Ihren Feuerlöscher mit (vorausgesetzt, Sie haben einen oder mehrere in Ihrem Haus) und gehen Sie durch jeden Winkel Ihres Hauses, um nach elektrischen Bränden zu suchen, die während des EMP-Ereignisses entstanden sein könnten.



Überprüfen Sie Ihre gesamte Elektronik und trennen Sie diejenigen, die noch funktionieren, von denen, die nicht funktionieren.



Sobald Ihre Hausinspektion abgeschlossen ist, verlassen Sie Ihr Haus. Überprüfen Sie Ihre Umgebung auf verbrannte Transformatoren, ausgefallene Stromleitungen usw.



Bleiben Sie dran, bis Sie weitere Informationen über die Ursache des EMP-Ereignisses haben. Im Falle eines nuklearen EMP-Angriffs hilft es Ihnen beispielsweise, zu Hause zu bleiben, um den Fallout zu überleben.



Machen Sie eine Bestandsaufnahme aller lebensnotwendigen Dinge (Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Notfallausrüstung, Vorräte usw.), damit Sie wissen, wie Sie sie in den nächsten drei Tagen (oder länger) rationieren müssen.



Bleiben Sie informiert und auf dem Laufenden

Ein tragbares Kurzwellenradio kann Sendungen von Sendern in Regionen der Welt empfangen, die noch „in Betrieb“ sind, und könnte nach einem EMP-Ereignis Ihre Informationsquelle sein.

Theoretisch – da es noch keine wirklichen „praktischen Erfahrungen“ gibt – können Sie ein tragbares Kurzwellen- /AM/FM-Radio vor einem EMP schützen, indem Sie es in ein nicht leitendes Material einwickeln.

Stellen Sie sicher, dass kein Metallteil Ihres Radios freiliegt, bevor Sie es in einen Reißverschlussbeutel stecken, in den es passt. Wickeln Sie den Beutel dann fest und gut mit Aluminiumfolie ein. Wiederholen Sie den Vorgang für noch mehr Schutz, bevor Sie das nun vollständig verpackte Radio in eine weitere Tasche stecken, um die Außenhülle vor dem Einreißen zu schützen.

Stellen Sie Kommunikation her

CB-Radios (Citizens Band) und Amateurfunkgeräte mit soliden Metallgehäusen, die im Inneren wie ein Faradayscher Käfig wirken, könnten überraschenderweise nach einem EMP-Ereignis noch funktionieren .

Lassen Sie Ihre Geräte, einschließlich der Antenne, vom Stromnetz getrennt, BIS Sie beabsichtigen, sie nach einem EMP-Ereignis zu verwenden. Auf diese Weise schützen Sie sie vor dem Anstieg der EMP-Energie, der irreparable Schäden und sogar einen Brand verursachen kann.

Darüber hinaus kann die Antenne einen Eintrittspunkt für den EMP bieten, um in das Innere des Radios einzudringen und es zu zerstören.

Wie CB- und Amateurfunkgeräte verwenden Walkie-Talkies eine einfache, robuste Technologie, die nicht besonders anfällig für die Auswirkungen eines EMP ist.

Erwägen Sie daher die Investition in Batterien, die mit Batterien betrieben werden – seien es Einweg-Primärzellen oder wiederaufladbare Sekundärzellen, die nicht direkt den Auswirkungen von EMPs ausgesetzt sind.

Bewahren Sie alle speziellen Überlebenskommunikationsausrüstungssätze immer in einem Faradayschen Käfig oder einem anderen Schutzgehäuse in Ihrem Überlebensvorrat auf, einschließlich eines ausreichenden Vorrats an Batterien.

Vernetzen Sie sich und wenden Sie sich an alle, die ebenfalls auf der Suche nach Möglichkeiten sind, sich gegenseitig zu unterstützen und Informationen und Ressourcen auszutauschen.

Nutzen Sie die von Ihnen gesammelten Informationen, um Ihnen und Ihrer Familie bei der Entscheidung zu helfen, ob es klüger ist, sich an einen sichereren Ort zu begeben oder aufzubrechen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 10.12.2023