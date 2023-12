Energiespartipps, so hohl wie Windbeutel – SIE sind der Notstand!

Neulich habe ich gelernt, dass wir den wärmsten November seit 150.000 Jahren durchleiden. Und nun: Winter im Winter! Vielleicht aber ist es auch nur der wärmste Schnee, in dem wir feststecken.

Wegen erster Minusgrade wurde sogar vor Lebensgefahr gewarnt wie auch vor ein paar Tagen vor klirrender Kälte bei drei Grad. Aus Angst hatte ich mich an der Heizung festgehalten und stellte dann erschrocken fest: Sie war warm! Was das kostet! Von Frank Meyer

Das Ganze mit den Ersparnissen hat aber einen Haken: Man muss höllisch aufpassen, dass einem die Regierung alles, was man spart, dreifach wieder wegnimmt. Nicht auszudenken, wenn ich das mal für den Sommer durchrechne, wenn ich nach der modernen Umdeutung aller drei Energieerhaltungssätze dann beglückt vor dem rückwärts laufenden Stromzähler tanzend in Partylaune komme.

Als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich den Kühlschrank und zwei Fenster geöffnet, was die Temperatur schnell wieder auf 20 Grad steigen ließ. In der Wirtschaftsstatistik funktioniert das doch auch!

Wer die Temperatur im Raum um ein Grad Celsius senkt, spart sechs Prozent Kosten, sagen Experten. Also habe ich die Temperatur testweise von 25 auf fünf Grad stürzen lassen. Und bin von der Ersparnis von 120 Prozent erst einmal Essen gegangen.

„Duschen und Geschirr in einem Abwasch“

Aus finanziellen Gründen bekommen 5,5 Millionen Menschen hierzulande ihre Bude nicht mehr warm. In Sorge sind wahrscheinlich aber nur diejenigen, die ihre Energie noch selbst bezahlen müssen. Hingegen müssen sich die Bezieher von staatlichen Leistungen gar nicht kümmern, sogar bei offenem Fenster nicht. Für alle anderen gibt es Ratschläge…

Doch ich war auch vorgewarnt. An medialen Energiespartipps mangelt es nicht. Ist es nicht erstaunlich, dass die Bürger der drittgrößten Industrienation der Welt zum Gas- und Stromsparen angehalten und angelernt werden?

Erstaunlich auch der Umfang des Nichtwissens in Sachen Umgang mit Strom, Gas, Kraftstoff und Geld. Dem muss dringend auch politisch nachgeholfen werden mit Botschaften aus der Welt der Banalitäten.

Manche Probleme gäbe es nicht, wenn nicht die Politik dafür sorgen würde. Vor einem Jahr gab die Ampel 32 Millionen Euro für Aufrufe zum Energiesparen aus. Eine Ansprache an das Volk vom Bundeskanzler am Sonntag vor dem Tatort hätte auch genügt.

Die auch hier verplemperten Summen sind nicht weg. Sie haben jetzt andere. Wie geht’s eigentlich der Corona App? Heute lassen sich die ja Leute auf Geduld testen. Und bleiben negativ.

Während Millionen immer noch mit einem selbst gebastelten Teelicht-Ofen experimentieren, und wahrscheinlich deshalb erfrieren, kann man auch beim Kochen viel Energie sparen. Restwärme lässt sich immer nutzen, vom Herd lässt sich leicht auf Mikrowelle umstellen.

Ein Cleverle gart seine Nudeln im Wasserkocher und nicht auf der Herdplatte. Bleibt heißes Wasser übrig, friert man es ein. Wer seine Frühstückseier schon nachts mit ins Bett nimmt und so vorwärmt, spart am Morgen eine Minute Kochzeit.

Schon klar, dass man beim Backen die Backofentür geschlossen hält, außer beim Niedrigtemperatur-Garen. Jetzt fehlt nur noch ein „Gute-und-billiger-kochen-Gesetz“, in welchem auch begehbare Kühlschränke verboten werden. Schade, dass Unwissenheit nicht leuchtet. So hätten wir unser Energieproblem lösen können.

Neulich redete man noch von einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Heute aber brauchen die Bürger mehr oder weniger dumme Ratschläge, um Energie und damit Kosten zu sparen.

Die größten Effekte gäbe es jedoch, wenn wir uns die Ampel sparen würden. Schließlich sollten Politiker Probleme lösen. Jetzt suchen sie einen Grund für eine Art von Notstand.

Sie sind der Notstand!

4er-Set digitales Stromkostenmessgerät: Artikelnummer: 133521

Stromkostenmessgerät für die Steckdose: So finden Sie Energiefresser im Haushalt

Damit Sie sich nicht länger über die stetig steigende Stromrechnung ärgern müssen, sollten Sie die Verbraucher in Ihrem gesamten Haushalt überprüfen. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Strommessgerät für die Steckdose. Das Prinzip ist simpel: Sie stecken den Stromkostenzähler zwischen Steckdose und Haushaltsgerät und bekommen angezeigt, wie viel Strom das Gerät aus der Dose zieht.

Das Stromkostenmessgerät lässt sich besonders leicht bedienen. Lediglich zwei Knöpfe sind dafür erforderlich. Auf dem Display zeigt es an, wie hoch Stromaufnahme, Netzspannung und fortlaufender Verbrauch sind. Außerdem können Sie ihren Preis pro Kilowattstunde im Strommessgerät speichern, so zeigt es Ihnen nicht nur die verbrauchte Menge Strom an, sondern auf einen Blick auch gleich die Kosten.

Stromfresser entdecken – Einsparpotenziale nutzen!

Nicht nur bei Elektrogeräten im Standby-Betrieb, beispielsweise von Kaffeevollautomaten, kann sich ein enormes Einsparpotenzial ergeben. Tests haben außerdem gezeigt, dass die Überprüfung älterer, großer Elektrogeräte wie zum Beispiel alter Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler und Elektroherde spannende Ergebnisse liefert. Sie erweisen sich oft als wahre Stromfresser! Wer einmal gesehen hat, was die Großgeräte teilweise Tag und Nacht an Strom verbrauchen, entscheidet sich oft recht schnell für ein modernes Gerät mit einer besseren Energieeffizienzklasse.

Nutzen Sie diese digitalen Stromzähler, um Schritt für Schritt den Stromverbrauch im ganzen Haushalt zu überprüfen. Das Einsparpotenzial ist gewaltig, wobei Sie neben Ihrem Geldbeutel auch noch die Umwelt schonen.

Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D: Artikelnummer: 133284

Der Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowelle, Kühlschrank oder Kochherd können problemlos damit betrieben werden.

Dank der leichten Bauweise wiegt der Generator trotz großer Leistung nur 20 Kilogramm. Durch seine kompakte Bauweise kann er sehr einfach transportiert werden. Der Motor des Hyundai-Inverters hat ein schallisoliertes Gehäuse. Er ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte Motor lässt sich sehr leicht starten. Das Notstromaggregat ist mit zwei 230-Volt-Steckdosen und einem 12-Volt-Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Hyundai-Inverter-Generator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem ECO-Modus ausgestattet. Die erzeugte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Auch in der Krisenvorsorge hat sich dieses Notstromaggregat bereits hervorragend bewährt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es auch bei einem höheren Stromverbrauch oft sinnvoller ist, mit mehreren dieser kleinen und flexiblen Aggregate zu arbeiten, als mit einem großen.

Mit dem Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom genau dorthin liefert, wo Sie ihn gerade brauchen.

Hyundai-Stromgenerator HY4500SEI D:Artikelnummer: 135177

Der Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Der Generator steht auf zwei Rädern und kann am integrierten Griff sehr einfach gezogen werden. Trotz seiner 50 Kilogramm bleibt das Aggregat sehr mobil. Durch seine kompakte Bauweise kann es noch gut in einem Kofferraum, Campingwagen oder Boot verstaut und transportiert werden. Der Motor hat ein schallisoliertes Gehäuse. Er ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte 223cc-Motor kann entweder per Knopfdruck elektrisch, durch eine mitgelieferte Funkfernbedienung oder per Seilzug gestartet werden.

An der integrierten LED-Anzeige können Spannung, Frequenz sowie Betriebszeit abgelesen werden. Das Notstromaggregat ist mit zwei 230-Volt-(16 Ampere)-Steckdosen und einem 12-Volt-Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Hyundai-Stromgenerator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem »ECO«-Modus ausgestattet. Die gelieferte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Mit Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom dorthin liefert, wo er gerade gebraucht wird.

Hyundai-Stromgenerator HY6500SEI D: Artikelnummer: 135178

Der Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Der Generator steht auf vier Rädern und kann am integrierten Griff sehr einfach gezogen werden. Trotz seiner 98 Kilogramm bleibt das Aggregat sehr mobil. Der Motor hat ein schallisoliertes Gehäuse. Es ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte 389cc-Motor kann entweder per Knopfdruck elektrisch oder durch eine mitgelieferte Funkfernbedienung gestartet werden.

An der integrierten LED-Anzeige können Spannung, Frequenz sowie Betriebszeit abgelesen werden. Das Notstromaggregat ist mit 2 x 230V (16A) Steckdosen, 1 x IEC 60309 dreipoliger Anschlussdose (6h blau, 200-250V) und 1 x 12V- Gleichstromausgang für die Autobatterie und 2 x USB – Anschlüssen ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Generator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem »ECO«-Modus ausgestattet. Die gelieferte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Mit dem Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom dorthin liefert, wo er gerade gebraucht wird.

Mr. Heater Mobile Gasheizung inkl. Umrüstschlauch für Gasflasche: Artikelnummer: 133233

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese mobile Gasheizung ist hierfür eine gute Alternative und bietet viele Vorteile:

Einfachste Bedienung

Innerhalb weniger Minuten füllt sich der ganze Raum mit einer gemütlichen Wärme

Es sind weder Installation,Kaminanschluss noch Abzug erforderlich

Sie können sie überall sofort einsetzen, wo Sie die Wärme benötigen

Handliche Maße und ein geringes Gewicht. Damit kann das Gerät schnell in unterschiedlichen Räumen eingesetzt werden.

Der Sauerstoffsensor schaltet den Ofen ab, falls die Luft schlecht wird

Eine Kipp- und Stoßsicherung schaltet den Ofen ab, falls einmal jemand dagegenstoßen oder der Ofen umkippen sollte

Erreicht fast 100 Prozent Heizeffizienz, d. h. nahezu der gesamte Brennstoff wird in Wärmeenergie umgewandelt – das ist sparsam und umweltfreundlich zugleich

Diese mobile Gasheizung ist mit 2,4 Kilowatt nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst flexibel. Sie lässt sich entweder mit Gaskartuschen oder mit dem mitgelieferten robusten und widerstandsfähigen Umrüstgasschlauch auch mit handelsüblichen deutschen 5- und 11-Kilogramm-Gasflaschen betreiben. Damit ist auch ein mehrwöchiger Dauerbetrieb möglich.

Die Gasheizung ist bereits mit einem integrierten Innendruckregler ausgestattet, sodass kein zusätzlicher Druckregler für den Betrieb an 5- und 11-Kilogramm-Gasflaschen benötigt wird. Für den Betrieb außerhalb Deutschlands sind eventuell Adapter notwendig.