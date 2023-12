Erschütternde Beweise für Kinderhandel: Werden die jungen Opfer bei Onlinehändlern angeboten?

Beim Internethändler Etsy gibt es nach Aussage von Investigativ-Journalistin Liz Crokin viele verdächtige Einträge, die auf Kinderhandel hinweisen. Unter anderem wurde eine Pizza für 9000 US-Dollar angeboten.

Die Abbildung zeigt ein Mobiltelefon in einer Pizzaschachtel. Laut US Bundespolizei FBI ist „Pizza“ ein beliebter Code unter Pädophilen. Bieten Onlinehändler Kinder zum Verkauf an? Von Frank Schwede

Laut der Investigativ-Journalistin Liz Crokin, die unter anderem auch an der Aufdeckung des sogenannten „Pizzagate“-Skandals beteiligt war, wurden im Laufe der vergangenen Jahre viele Pädophile verhaftet, die Pizza als Code für den Handel von Kindern und kinderpornographischen Schriften im Internet verwendet haben.

Das Pädophile beim Anbieten ihrer „Waren“ raffiniert vorgehen, ist kein Geheimnis mehr. Häufig verwenden sie dafür einen Art Geheimcode, der aus bestimmten Symbolen und Begriffen besteht. Einer davon ist die Pizza.

Crokin fand auch heraus, dass Anfang des Jahres die Einzelhandelskette Target T-Shirts, Pullover, Taschen und diverse andere Produkte der britischen LGBTQ-Marke anpreisen, die von Designer Eric Carnelli gegründet wurde, mit satanischen Motiven, aus dem Programm genommen und verboten hat. Bei Etsy werden diese Produkte aber noch weiter angeboten.

Mehr noch, Etsy hat auch Produkte anderer Marken im Angebot, die ihrer Meinung nach fragwürdig, satanisch oder pädophil sind. Das überrascht die Autorin nicht. (Whistleblower behauptet, die Frau von Präsident Selenskyj leite ein Kinderhandelsnetzwerk für Pädophile (Video))

Sie sagt:

„Leider habe ich auf mehreren E-Commerce-Websites viele verdächtige Einträge wie diesen gesehen. Seit das Justizministerium von Präsident Trump Backpage abgeschaltet hat, mussten die Kinderhändler und Pädophilen ihre Online Geschäfte irgendwo anders hin verlegen. Denken Sie also daran!“

Crokin sagt, dass das Biden-Regierung wissentlich staatlich geförderten Kinderhandel betreibt, was unter anderem auch die Whistleblowerin Tara Lee Rodas behauptet. Mehr dazu am Ende des Artikels. (Elon Musk wirft Disney Beihilfe zu Pädophilen vor (Videos))

Obwohl Regierung und die Behörden bestreiten, dass Kinder von Onlinehändlern wie Ware zum Verkauf angeboten werden und fragwürdige Anzeigen wie etwa eine Pizza für 9000 US Dollar ein Indiz dafür sind, ist Crokin weiter davon überzeugt, dass Sex- und Menschenhändler bei einschlägigen Onlinehändlern aktiv sind.(Enthüllung: Rettung oder Kinderhandel? Adoption behinderter ukrainischer Kinder für medizinische Experimente!)

In ihrem Bericht zum Menschenhandel veröffentlichte das US-Außenministerium 2021 folgende Erklärung zu den Vorwürfen:

300x250

„Gerüchte und Theorien, dass eine globale Kabale von Politikern und Prominenten Kinder ausbeuten, dass Unternehmen, die Möbel oder andere hochpreisige Artikel online verkaufen, auch vermisste Kinder verkaufen… sind allesamt unbegründet und führen zu falschen Narrativen über die Realität des Menschenhandels.“

Infowars.com berichtet: Da es sich bei Pizza und „Käsepizza“ (CP) um Begriffe handelt, die bekanntermaßen pädophile Umgangssprache für Kinderpornografie sind, fragten sich viele natürlich, ob die Posts als hinterhältige Methode für den illegalen Verkauf illegalen Materials dienen könnten.(Elon Musk leitet ‚„Klage wie eine Atombombe“ gegen Pizzagate-Zensoren in Medienangelegenheiten ein)

„Wer zahlt bei klarem Verstand 9.000 US-Dollar für den Download eines BILDES von Pizza?“ befragter X-Benutzer @NiQole1776.

300x250 boxone

The Seller of these “Products” took down these items already. All the links are dead now… why? Link 1https://t.co/jL0vyxhCab

Link 2https://t.co/eVsQCEffRZ

Link 3https://t.co/p8ngYiYAtl https://t.co/XjOVoWWVVg pic.twitter.com/9QApyuIrK0 — UltraMJTruth (@MJTruthUltra) December 12, 2023

Here’s the link of little girl eating pizza

$4,000https://t.co/p8ngYiZ8iT pic.twitter.com/WNxSwLoIhb — UltraMJTruth (@MJTruthUltra) December 11, 2023

Viele Social-Media-Nutzer bemerkten, dass diese Einträge auf der Website plötzlich entfernt wurden, als sie auf die fraglichen Etsy-Einträge aufmerksam machten.

The original listings are up on 4chan and have apparently been scrubbed from Etsy. I’ve just been on UK Etsy and found the following. „A beautiful and steamy, delicious JPEG of a pepperoni and cheese pizza. Set to tease your taste buds craving the real thing. Made with the… https://t.co/9OD4ycyw18 pic.twitter.com/UPh2ggzEgS — RAW EGG NATIONALIST (@Babygravy9) December 12, 2023

Incredible. Within minutes of me posting this, the images are gone and the shop has closed. https://t.co/REnC6z5CsZ pic.twitter.com/T7YDo3lrFF — RAW EGG NATIONALIST (@Babygravy9) December 12, 2023

Als hochpreisige Pizzadateien in die Kritik gerieten, begannen die Leute, andere auf der Website zum Verkauf stehende Artikel in Frage zu stellen, darunter die folgende Auflistung für Kinderoveralls mit einem Preis von über 35.000 US-Dollar.

.@Etsy can you please explain WTF these listings are all about? pic.twitter.com/zcxDCKiuCJ — End Wokeness (@EndWokeness) December 12, 2023

Etsy has a Little Girl in Overalls listed for $35k To be honest, I’m not sure what to think, and there could be an explanation for these things, but it’s very disturbing it’s almost always related to children and or Pizza and no one investigates it. I screen recorded it in… pic.twitter.com/kCe35iilMK — UltraMJTruth (@MJTruthUltra) December 12, 2023

Die fragwürdigen Etsy-Beiträge – die aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen illegalen Kinderhandels- oder Pornografiering oder eine illegale Geldwäscheoperation hinweisen – erregten die Aufmerksamkeit zahlreicher Social-Media-Nutzer – darunter auch General Mike Flynn, der „eine Erklärung für diese verdächtigen Beiträge“ verlangte .“

“Hey @Etsy — I would like an explanation for these suspicious posts, and I still would like an explanation for why I’m not allowed to sell “Child Lives Matter” products while you approve products that promote Satan!”@NiQole1776 @Amerifuture https://t.co/A0xBbxIa6A — General Mike Flynn (@GenFlynn) December 12, 2023

Der produktive Wilderer Alex Rosen, der Dutzende von Pädophilen geschnappt hat, kommentierte auch, dass die Online-Detektive „scheinbar einen ziemlich großen Kinderporno-Handelsring auf Etsy aufdecken.“

Holy crap. @NiQole1776 and others appear to be exposing what looks to be a pretty big child p**n trading ring on @Etsy… Sellers are making pages with images of pizza and selling them for $1,000s of dollars. There seems to be several instances of this. At least one of the… https://t.co/3PRgXntY9r — Alex Rosen (@iFightForKids) December 12, 2023

Bisher hat Etsy nicht auf die Anfrage von Infowars nach einem Kommentar geantwortet.

Donald Trump wollte Menschenhandel beenden

Crokin überzeugt die Erklärung nicht. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass die US Regierung Pädophile und Kinderhändler wissentlich schützt, indem sie die Bevölkerung mit Lügen davon abhält, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, nach dem Motto: „Gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen!“ Crokin sagt:

„Sie versuchen die Öffentlichkeit unter Druck zu setzen und sie davon abzuhalten, Bürgeruntersuchungen aufgrund von verdächtigen Hinweisen wie auf Etsy durchzuführen.“

Die Journalistin und Autorin unterstützt Donald Trump, der sich während seiner Präsidentschaft nicht nur öffentlich gegen den Menschenhandel aussprach, sondern auch versucht hat, ihn zu beenden. Auf dem Nachrichtendienst X schrieb Crokin:

„Mein Shop wurde schon vor Jahren von Etsy verbannt und sie erlaubten mir nicht einmal „Child Lives-Matter“-Artikel auf ihrer Website zu verkaufen. Hey Etsy, ich hätte gerne eine Erklärung für diese verdächtigen Angebote, und ich hätte auch gerne eine Erklärung dafür, warum ich keine „Child-Lives Matter“-Produkte verkaufen darf, während Sie Produkte genehmigen, die Satan fördern!“

Die Sorge über den Menschenhandel ist keineswegs unbegründet. Vor allem Experten in den USA zeigen sich besorgt, über die steigende Zahl von Jungen, die zunehmend Opfer von Menschenhändler werden.

Berichten zufolge hat der Handel mit Jungen erheblich zugenommen und ist mittlerweile nahezu identisch mit dem Anteil der Mädchen, die gehandelt werden.

Laut aktuellem Bericht des US Außenministeriums über Menschenhandel sind 18 Prozent der Opfer Mädchen und 17 Prozent Jungen. In den Vereinigten Staaten ist Menschenhandel kaum ein Thema über das gerne diskutiert wird. Doch Menschenhandel findet mindestens genauso häufig statt wie der Sexhandel. Häufig ist der Übergang sogar fließend.

Laut der Internetseite Muracker ist es tatsächlich die US-Regierung selbst, die den weltweit größten Kinderhandelsring betreibt Vor mit Kindern mit Migrationshintergrund. Laut Bericht reisen jedes Jahr rund 350.000 Kinder unbegleitet in die USA ein. 85.000 Kinder davon gelten als vermisst.

Viele dieser Kinder werden Opfer sexueller Ausbeutung. Meistens kommen sie aus abgelegenen Gebieten Süd- und Mittelamerikas. Während viele Kinder durch Radiowerbung, die ihnen ein besseres Leben in den USA verspricht, aus ihrer Heimat gelockt werden, werden andere Kinder von ihren Eltern selbst an Menschenhändler in den USA verkauft.

Kinder werden in Lagern gefangen gehalten

Die jungen Opfer werden von einem Kartell, das sie schmuggelt, wie Vieh mit Armbändern markiert und oft betäubt und handlungsunfähig über die Grenze gebracht.

Grenzschützer schauen oft weg. Viele darunter werden bestochen. Sie stehen auf der Gehaltsliste der Menschenhändler. Die Grenzpolizei ist dazu verpflichtet, unbegleitete Kinder innerhalb von 72 Stunden an das Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste (HHS) zu übergeben.

Laut Muracker werden die Kinder, während ihr Fall von den Behörden bearbeitet wird, in streng geheimen staatlichen Lagereinrichtungen im US Bundesstaat Texas festgehalten, die in etwa mit Konzentrationslager vergleichbar sind.

Die meisten dieser verstörenden Einrichtungen erinnern in der Tat an Gefängnisse. Sie verfügen über Wachtürme, doppelte Zäune und Flutlichtanlagen. Eine Flucht ist für die Kinder und Jugendlichen unmöglich.

Andere Kinder werden in provisorischen Unterkünften festgehalten. Etwa in ehemaligen Einkaufszentren. Beispielsweise quartiert die NGO „Southwest Key“ Kinder und Jugendliche in ehemaligen Walmart-Geschäften ein.

Diese NGO hat nicht nur einen schlechten Ruf, sondern sie ist laut Muracker berüchtigt für sexuelle Übergriffe auf Kinder. Zahlreichen Mitarbeitern wird Kindesmissbrauch vorgeworfen, was Videos beweisen.

Ein mit HIV infizierter Mitarbeiter wurde wegen sexuellen Missbrauchs zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Dennoch erhält die NGO noch immer finanzielle Mittel aus dem US Bundeshaushalt. Allein in diesem Jahr waren das 770 Millionen US Dollar.

In einem Bericht des US Kongresses wurde sogar zugegeben, dass die USA ein Zielland für Männer, Frauen, Transgender-Personen und Kinder sind, die Opfer von Sexhandel und Zwangsarbeit sind.

Im März klagte eine Grand Jury in Florida an, dass das Office of Refugee Resettlement (ORR) die erzwungene Migration, den Verkauf und den Missbrauch ausländischer Kinder erleichtere.

Weiter heißt es in dem Bericht: Der Prozess setzt Kinder schrecklichen Gesundheitszuständen, ständiger krimineller Bedrohung und Arbeits- und Sexhandel aus. Man kann also nur vermuten, was mit diesen Kindern passiert.

Vor allem aber dürfte klar sein, dass viele Kinder Opfer von Sexhändler werden und möglicherweise sogar bei Onlinehändlern auf der Angebotsliste stehen. Da die Biden-Regierung weiter eine Politik der offenen Grenzen betreibt, wird es wohl auch in absehbarer Zeit nicht an Nachschub mangeln, der mit der Hilfe der US Regierung ins Land gelangt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 22.12.2023