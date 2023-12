Erster Minister einer Regierung wird wegen Todesfällen durch Impfungen wegen Mordes angeklagt (Video)

Teile die Wahrheit!

Der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza ist der erste führende Politiker der Welt, der wegen der Millionen von Todesfällen, die durch mRNA-Impfstoffe verursacht wurden, mehrfach wegen Mordes angeklagt wurde.

„Gegen den ehemaligen italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza wird wegen Mordes ermittelt, nachdem aus E-Mails hervorgeht, dass er von Beginn der Impfungen an wusste, dass die Impfungen Menschen töten, und den örtlichen Gesundheitsbehörden befohlen hat, Todesfälle und schwerwiegende Nebenwirkungen zu verheimlichen, um Italien zu beruhigen.“

„Wir bitten die Bürger um ihre Sicherheit und um die Impfkampagne nicht zu gefährden“, erklärte InfoWars-Moderator Greg Reese auf X.

Italian Health Minister Gave Orders To Conceal Vaccination Deaths – Now Under Investigation For Murder. pic.twitter.com/clydHKDrTM — Alex Jones (@RealAlexJones) December 12, 2023

Über diese bombastische Entwicklung berichteten sowohl deutsche als auch italienische Nachrichtensender, wurde jedoch von der Mainstream-Presse in den USA und Europa völlig ignoriert.

Vigilantnews.com berichtet:

Reese lieferte eine englische Übersetzung einer Sendung zu dieser Geschichte:

Die Staatsanwaltschaft Rom ermittelt gegen Roberto Speranza, den Gesundheitsminister der italienischen Regierung, während der Zeit der COVID-Maßnahmen. Er war für die Impfkampagne verantwortlich.

Die Untersuchungen sind das Ergebnis von Beschwerden im Zusammenhang mit den sogenannten AIFA-E-Mails der italienischen Arzneimittelbehörde. Gegen den ehemaligen Direktor der AIFA, Nicola Magrini, wird ebenfalls ermittelt.

Die Veröffentlichung dieser internen E-Mails zeigte, dass man sich der Gefahren der COVID-Impfung von Anfang an bewusst war .

Der Vorwurf lautet, dass der zuständige Minister und der Leiter der Drogenbehörde die ahnungslose italienische Bevölkerung wissentlich und vorsätzlich dieser Gefahr ausgesetzt haben.

Ja, sie ermutigten die Italiener, sich impfen zu lassen. Für bestimmte Berufsgruppen wurde sogar eine Impfpflicht eingeführt.

Infolgedessen kamen viele Nebenwirkungen, darunter auch tödliche, ans Licht. Die Ermittlungen werden wegen Mordes, schwerer Körperverletzung und mehr geführt, weil Speranza und Magrini den örtlichen Gesundheitsbehörden offenbar die Anweisung gegeben haben, die unmittelbar nach Beginn der Impfungen aufgetretenen Todesfälle und schweren Nebenwirkungen zu verheimlichen, um die Impfkampagne nicht zu gefährden – und zwar um den Bürgern Sicherheit zu geben.

Es wird nun erwartet, dass sich der zuständige Minister und der Leiter der AIFA für diese Taten verantworten. Den Beschwerden der Polizeigewerkschaften und der Finanzpolizei sowie der privaten Organisation „Listen to Me“, die 4.200 impfgeschädigte Menschen in Italien vertritt, wurden Polizisten und Lehrer einer obligatorischen COVID-Impfung unterzogen.

Hier ist der ehemalige Gesundheitsminister Roberto Speranza, der stolz die Impfstatistiken in Italien bekannt gibt. „Wir haben jetzt einen enorm hohen Prozentsatz geimpfter Menschen in Italien erreicht, nämlich 89,41 %. Daher sind derzeit in Italien etwas mehr als 10 % der Bevölkerung ungeimpft.“

Nun, heute wird gegen Roberto Speranza wegen angeblicher Lügen über Impfstoffe ermittelt . Zu den Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, gehören ideologische Unwahrheit und Mord .

Sehen Sie, dies ist das Dokument, das wir Ihnen heute Abend exklusiv zeigen. Darin heißt es, dass der ehemalige Minister Roberto Speranza und Nicola Magrini, die ehemalige Generaldirektorin der AIFA, beide in den Ermittlungsunterlagen der Staatsanwaltschaft von Rom eingetragen seien.

Reese fügte hinzu, dass das philippinische Repräsentantenhaus kürzlich dafür gestimmt habe, eine Untersuchung des mysteriösen Anstiegs ungeklärter Todesfälle durchzuführen, die im Jahr 2021 über 260.000 und im Jahr 2022 etwa 67.000 betragen.

transition-news.org berichtet weiter:

Kanada: «Nicht spezifizierte Todesursachen» stiegen von 2019 bis 2022 um 300 Prozent

Das geht aus den Zahlen des nationalen Statistikinstituts hervor. Zudem haben sich die Gesamttodesfälle im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 7,3 Prozent erhöht, von 2019 auf 2022 waren es 17 Prozent. Die Lebenserwartung der Kanadier sank 2022 im dritten Jahr in Folge.

Ein neuer Bericht der kanadischen Regierung offenbart, dass es zwischen 2019 und 2022 einen 300-prozentigen Anstieg der «nicht spezifizierten Todesursachen» gegeben hat. Die «unbekannten Todesursachen» stehen mittlerweile an fünfter Stelle: nach Krebs, Herzkrankheiten, Covid-19 und Unfällen. Darüber informiert The Defender.

Die Zahlen des nationalen Statistikinstituts Kanadas (StatCan), die diese erschreckende Entwicklung belegen, wurden am 27. November 2023 veröffentlicht. In dem Bericht wird auch mitgeteilt, dass die Lebenserwartung in Kanada 2022 im dritten Jahr in Folge gesunken ist.

Die führenden Zeitungen publizierten nach der Veröffentlichung der Zahlen eine Reihe fast identischer Schlagzeilen, die von Kanadas nationalem Nachrichtendienst zur Verfügung gestellt wurden.

Die Toronto Sun titelte beispielsweise: «Laut StatCan ist die Lebenserwartung der Kanadier im Jahr 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken». Als Untertitel folgte: «Im Jahr 2022 starben mehr Menschen an Covid-19 als in jedem anderen Jahr.»

Andre Picard, Gesundheitskolumnist der Tageszeitung The Globe and Mail in Toronto, habe den Rückgang der Lebenserwartung von 82,3 Jahren im Jahr 2019 auf 81,3 Jahre im Jahr 2022 als «eine grosse Sache» bezeichnet, teilt The Defender mit.

Gleichzeitig habe Picard darauf hingewiesen, dass die

Covid-19-Todesfälle nicht für den 7,3-prozentigen Anstieg der Gesamttodesfälle verantwortlich sein könnten, der 2022 im Vergleich zum Vorjahr registriert wurde. Genauso wenig könnten sie den 17-prozentigen Anstieg der Gesamttodesfälle gegenüber «der historischen Norm» von 2019 erklären.

Dass die «Impfstoffe» für den Rückgang der Lebenserwartung verantwortlich sein könnten, ignorierte Picard allerdings. Stattdessen machte er chronische Krankheiten, Drogenüberdosen, Opioid-Todesfälle, Rauchen, ungesunde Ernährung und «Gleichgültigkeit» für den Rückgang der Lebenserwartung verantwortlich.

«Es gibt praktisch keine Schutzmassnahmen wie Masken mehr, und die Impfraten sind stark gesunken», kritisierte Picard.

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough erklärte gegenüber The Defender, dass die wichtigste und beunruhigendste Tatsache in dem Bericht der 300-prozentige Anstieg der «nicht spezifizierten Todesursachen« von 2019 bis 2022 sei. Diese dramatische Meldung stelle «eine seismische Verschiebung in der westlichen Medizin dar».

«Seit der Einführung der Covid-19-Impfstoffe haben wir noch nie dagewesene Todesfälle ohne Vorerkrankung erlebt. Eine grosse Autopsieserie, die von Hulscher et al. veröffentlicht wurde, ergab, dass 73,9 Prozent der Todesfälle nach der Covid-19-Impfung auf Probleme zurückzuführen waren, die durch die Impfung verursacht wurden», betonte McCullough.

Der Kardiologe verwies in diesem Rahmen auf hunderte von Studien, in denen Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Spike-Proteinen nach der «Impfung» untersucht wurden, sowie auf die Millionen von Todesfällen und Verletzungen, die Bürger in den USA und Europa ihren Regierungen nach der mRNA-Impfung gemeldet haben.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 22.12.2023