Geht es in Israel darum, ein wichtiges Sternentor zu besetzen, um die falsche Matrix am Leben zu halten? (Video)

Geht es im Gaza-Krieg möglicherweise gar nicht um Terrorismusbekämpfung? Was könnten die wahren Gründe sein? Das Medium Kerry K. verrät in ihrem neuesten Video, dass es in dem Krieg um die Aufrechterhaltung der falschen Matrix und um sehr alte Sternentor im Nahen Osten geht, die wichtig sind für die Befreiung der Erde aus der falschen Matrix. Von Frank Schwede

Kerry K. behauptet, dass es in nahezu jedem Krieg in der Vergangenheit um die Dominanz einer Zeitlinie oder um die Kontrolle von Sternentoren ging und das im Nahen Osten, genau in der Konfliktzone, gerade ein Sternentor „zu erwachen“ beginnt, das der falschen Matrix zum Verhängnis werden kann. Kerry K. erläutert, was man sich unter einem Sternentor vorzustellen hat:

„Wenn ihr zu einer Akkupunktur geht, sieht sich der Akkupunkteure die Akkupunkturpunkte auf dem Körper an. Dorthin, wohin die Nadel geht. Wenn die Nadel den Akkupunkturpunkt berührt, wird der Punkt geöffnet und wenn der Punkt geöffnet ist, spült die universelle Lebenskraft diesen Meridian durch – und der Meridian wird wieder hergestellt und die zelluläre Kommunikation beginnt. Der Körper geht wieder online und wir beginnen zu heilen.

Der Körper des Planeten funktioniert nicht anders. Chakren sind nicht die Energiezentren des Körpers. In Wahrheit gibt es Tausende Energiezentren, Tausende dieser Energiepunkte.“

Die Energiepunkte bilden ein Kommunikationsnetzwerk, das vergleichbar ist mit dem neuronalen Netzwerk unseres Gehirns. Die leuchtenden Energiepunkte, die auf einem Computertomogramm sichtbar sind, mit den Filamenten, die die Energiepunkte miteinander verbinden, sind die Kommunikationsautobahnen. Das kosmische Feld sieht identisch aus.

Doch vor Tausenden von Jahren wurde die Erde vom Universum getrennt. Kerry K.:

„Die Sternentore auf dem Planeten wurden abgeschaltet. Es gibt also einen Grund, warum es so viele Bilder von unserem Planeten mit einem Netz um ihn herum gibt. Dieses Netz stellt das Quarantänefeld dar, das den Planeten Erde umgeben hatte.“

Das Feld wurde von den Erbauern der falschen Matrix errichtet, nachdem sie die Herrschaft über die Erde übernommen hatten. Die Übernahme war Teil der Entführung der Erde aus ihrer ursprünglichen Schöpfungsschablone in die falsche Matrix. Kerry K.:

„Ein Teil dessen, was die falsche Matrix aufrechterhielt, war die Trennung von der Gesamtheit aus der wir gekommen waren. Von der universellen Lebenskraft, mit der wir verbunden und von der wir ein Teil waren. Zu dieser Zeit nannten wir den Planeten Eden. Manchen nannten ihn auch Gaia oder Tara in ihrem höheren Bewusstseinszustand.“ (Déjà-vu – Signale aus einem Paralleluniversum!)

Die Erde war einmal das Juwel im Universum

In grauer Vorzeit war die Erde ein Verbindungspunkt, eine zentrale Zone für alle Galaxien im umgebenden Teil des Universums. Sie war das Juwel nicht nur der Galaxis, sondern des gesamten Universums. Kerry K.:

„Deshalb war es eine große Beute, sie aus ihrer Heimat zu entfernen, ihrem wunderschönen Nest in der ursprünglichen kosmischen Schöpfung.“

Nach der Übernahme wurden alle Sternentore von den Kontrolleuren der falschen Matrix abgeschaltet. Nachdem das geschah, wurde ein Mimikrysystem eingerichtet, eine falsche Realität. (Frequenzen: Die magische Macht der Klänge – Harmonie für Geist, Körper und Seele)

Kerry K. erläutert:

„Das Mimikrysystem ist das, was wir als die falsche Matrix bezeichnen. Es ist eine Nachahmung, eine Kopie, ein Klon dessen, wie die Schöpfung aussieht. Das 3D, indem wir uns befinden, ist also eine kopierte Version von 3D. Es gab auch eine geklonte Version von 4D, die auch Astralreich bezeichnet wird.“

Schließlich wurden Wurmlöcher geschaffen, um Sternentore nachzuahmen. Sternentore existieren nur im natürlichen Universum. Im unnatürlichen Universum, also in der falschen Matrix, gibt an ihrer Stelle Wurmlöcher. Kerry K. erklärt den Unterschied:

„Ein Wurmloch wird durch KI, durch Computercodierung, ein Sternentor durch die natürliche Codierung des Körpers geöffnet. Mit anderen Worten, du bist der Schlüssel im natürlichen lebendigen Universum, du bist der Schlüssel, der das Sternentor aufschließt und die Reise und interdimensionale, interplanetarische oder intraplanetarische Verbindung ermöglicht.“

Darüber hinaus erfüllt ein Sternentor auch die Funktion eines Kommunikationsknotenpunkts, der es der Stimme des Universums, dem Herzschlag des Universums, der Weisheit Gottes und der Intelligenz Gottes ermöglicht, durch den planetaren Körper zu fließen, der im natürlichen Universum den Planeten mit kosmischen Zentren verbindet und die Kommunikation, die Lebenskraft, die Evolution und das Bewusstsein in den physischen Körper und in den planetaren Körper bringt.

Die Trennung der Menschheit und der Erde von diesen Sternentoren hat natürlich Auswirkungen, die viele Menschen gerade jetzt spüren können. Kerry K.:

„Ihr versteht also, warum soviele Menschen auf dem Planeten Erde herumlaufen und sagen, ich bin so erschöpft, ich bin so müde, ich habe keine Energie, ich habe keine Lebenskraft.“

Der Grund ist, dass die Menschheit das schon oft durchgemacht hat, weshalb sie jetzt am Punkt der Erschöpfung angelangt ist. Hinzu kommt, dass keine frische Energie mehr auf die Erde gelangt, weil die Sternentore geschlossen sind. Laut Kerry K. befinden wir uns aktuell im finalen Ende der falschen Matrix. Kerry K.:

„Das ist der Grund, warum die Erschöpfung gerade so hoch ist. Es ist so, als würden die Menschen sagen, oh, es gibt keine Luft zum atmen, es gibt keine Lebenskraft mehr.“

Eine Verbindung zur göttlichen Matrix aufbauen

Viele Menschen sind bereits gegen das Spiel der falschen Matrix immun. Das sind nach Worten des Mediums diejenigen, die schon oft genug durch die dunkle Nacht der Seele gegangen sind und eine stabile Verbindung zu ihrer göttlichen Matrix geschaffen haben. Kerry K.:

„Auf der individuellen Ebene haben diese Menschen die notwendige Arbeit geleistet, um sich mit der natürlichen Welt Gottes zu verbinden. Doch es gibt noch viele, die noch keine stabile Verbindung haben. Das sind diejenigen, die sehr erschöpft sind und jetzt durch die dunkle Nacht der Seele gehen und versuchen, sich selbst in diese stabile Verbindung zu bringen.“

Die Menschheit ist nach Worten des Mediums jetzt aufgefordert, zum Meister ihrer Realität zu werden damit zu beginnen, die Trümmer der zerbrochenen falschen Matrix zu nehmen und sie in ihre höhere Wahrheit zu verwandeln – nämlich in das organische Universum, aus dem sie kommt. Kerry K.:

„Der Planet Erde tut genau das gleiche, weshalb jetzt diese Sternentore aktiv werden – die Sternentore, die einst geschlossen waren. Durch viele Äonen von galaktischen Kriegen wurden auch die Wurmlöcher geschlossen, was bedeutet, dass es kein Entkommen für diejenigen gab, die hier auf dem Planeten zurückgeblieben waren.“

Viele von ihnen wurden eingeladen zu gehen. Untergötter, wie die Anunnaki und die Reptilianer haben das getan. Diejenigen, die blieben, wollten mit der Erde zum Aufstiegspunkt gehen.

Sie versuchen, dass die Sternentore wieder online mit dem natürlichen Universum gehen, um den Informationsfluss durch diesen Knotenpunkt zurück zum Planeten zu führen. Kerry K.:

„Wenn das geschieht, beginnt der gesamte Planet aufzuwachen. Das ist die Grundlage für den Aufstieg, der auf planetarischer und persönlicher Ebene stattfindet.“

Diejenigen, die jetzt damit beginnen, ihre eigene Realität zu beherrschen, die sich nicht mehr vom Teile-und- Herrsche Narrativ beeinflussen lassen, werden nach Worten von Kerry K. zu einem Funksignal:

„Stellt euch vor, dass es in eurem Körper fließt. Und wenn es nicht fließt, stellt euch vor, wie es sich anfühlen würde, wenn das Universum durch jeden Meridian eures Körpers fließen würde. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich von goldenem Licht durchströmt werde? Ihr würdet anfangen euch zu verjüngen statt zu altern, ihr würdet an Vitalität gewinnen, ihr würdet lebendig sein und ihr wärt in der Liebe.“

Deshalb fordert Kerry K. alle dazu auf, sich den Fluss des Körpers vorzustellen, wie der Fluss sich ausbreitet in der gesamten Welt:

„Stellt euch das kosmische Erwachen vor. Wie es antwortet. Zuerst auf der planetaren Ebene, wo das planetare Bewusstsein eurer Welle antwortet. Wo sich eure Wellen begegnen und euch zeigen, oh, so fühlt es sich für mich an, wenn das Universum wieder durch meinen Körper fließt. Und ihr beide geht in einen nonverbalen Dialog, bekannt als Verbindung. Und in diesem freien Fluss, tauscht ihr Informationen aus.“

Aus der Perspektive der Herrscher aus der falschen Matrix geht es aktuell nur noch darum, einen Weg zu finden, wie sie diesen Prozess stoppen können. Doch es gibt kein Aufhalten mehr.

Sie haben nur noch die Möglichkeit, möglichst viele Menschen am Aufstieg zu hindern. Kerry K.

„Aus der Perspektive der Dunkelmächte und ihrer Verbündeten ist das die einzige Frage, die sie sich noch stellen können. Es geht also nicht mehr um die Frage, ob sie den Aufstieg aufhalten können, es geht lediglich nur noch darum, möglichst viele Menschen vom Aufstieg abzuhalten.

Das bedeutet, dass es für euch jetzt an der Zeit ist, sehr ernst zu nehmen, was der Aufstieg für euch bedeutet. Und auch eure Rolle auf dem Planeten sehr ernst zu nehmen.“

Bisher war es immer so, dass die Dunkelmächte das Sagen hatten auf der Erde. Jetzt aber gibt es ein Gegengewicht.

Das sind die Sternensaaten, die Lichtarbeiter. Sie sind die Gegenspieler.

Davon muss es nicht sehr viele geben, genauso wie es auch nur sehr wenige Dunkelwesen auf der Erde gibt. Das sind nach Worten von Kerry K. weniger als ein Prozent. Hingegen bilden die Lichtkräfte weit mehr als ein Prozent.

Es gibt ab jetzt nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder die Menschheit lässt sich weiter von den Dunkelmächten steuern, oder sie nimmt das Ruder in die Hand und steuert ab jetzt selbst.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.12.2023