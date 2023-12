Geht’s los? Geht’s los?

Teile die Wahrheit!

“Und ganz klar ist: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You’ll never walk alone. Das hab ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.“

… sprach der CumEx-/Wirecard-Olaf unlängst vor versammelter Überflüssigkeit im Volkshaus des Bundeshauptslums. “Ihr werdet niemals alleine gehen“ …, gut, da bleibt zu hoffen, dass die alle zusammen gehen und wir das dann auch nicht verpassen.

Und es wird ja derzeit auch praktisch alles dafür getan, dass selbst vollumfassend Denkbetreute an einen Punkt kommen, an welchem sie endlich die Nase voll haben:

“Neue Regeln ab Januar: Strombezug darf bei Überlastung begrenzt werden“

“Wenn eine Überlastung des Stromnetzes droht, dürfen Netzbetreiber künftig den Strombezug von neuen steuerbaren Wärmepumpen oder Ladestationen zeitweise begrenzen, teilte die Bundesnetzagentur mit. Der reguläre Haushaltsstrom sei davon nicht betroffen, betonte die Behörde.“ “Die Verteilnetzbetreiber dürfen dabei den Bezug für die Dauer der Überlastung auf bis zu 4,2 Kilowatt senken.“ „Damit können Wärmepumpen weiter betrieben und E-Autos in aller Regel in zwei Stunden für 50 Kilometer Strecke nachgeladen werden.“

Aha. Pfiffige Meter also in 15-Minuten. Aber da geht noch mehr:

“Diesel-Schock: Autofahrern droht jetzt gleich viermal der Grünen-Preishammer“

Darunter höhere Pflanzennahrungssteuer auf Sprit, Deckel auf das “Dienstwagenprivileg“ und die Maut-Erhöhung. Da passt doch die Verkündung des ersten Denkbetreuungsfernsehens, in der es heißt:

“Vor allem Energie günstiger: Inflationsrate sinkt auf 3,2 Prozent“

“Vor allem der Rückgang bei Preisen für Energie sorgte auch im November für die geringere Gesamtteuerung. Energie kostete im November 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.“

Wen die wohl gefragt haben? Ach nee, haben sie ja gar nicht. Aber es ergibt auch Sinn, denn wer beim Verbrauch spart, zahlt ja auch weniger. Und wenn man so richtig spart, dann liegt die Ersparnis im Jahresvergleich bestimmt auch bei “4,5 Prozent“.

Und auch die Hausbesitzer wollen oder müssen wohl sparen:

“Zwei Drittel der Hausbesitzer wollen nicht sanieren“

Die Folge: “Wärmepumpen-Anträge brechen ein“. Na sowas!? Völlig unverständlich, dass sich so viele Hausbesitzer gegen die “grüne Energie“ stellen. Bestimmt alles “Natsiehs“ …, aber mindestens “Reichsbürger“!

Wie seine Hochheit Peter der Erste. Der wurde mal wieder mit einer Razzia beglückt, wegen seiner Gesundheitskasse und seiner “illegalen Bank“. Und überhaupt, weil: “Reichsbürger“. Eben. Denn “die Gefahr kommt“ bekanntlich weiterhin und ausschließlich “von rechts“.

Und während das Blaue Wunder weiter viel zu lange räächtz-blaue Balken verursacht und die Wirtschaft – nach einem Weidel-Müller-Schnack – angefaesert wird, man solle sich doch “klar gegen die in Teilen rechtsextreme AfD […] positionieren“, ist in der BRiD die “Anschlagsgefahr so hoch wie lange nicht mehr“.

Das behauptet zumindest der Herr Haldenzwang vom Bundesamt für Grundgesetzschutz. Naja, die Geister, die ich rief. Entsprechend muss natürlich geliefert werden – erwartungsgemäß Terror-Muselmanen:

“Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Köln geplant? Polizei nimmt zwei Terror-Verdächtige fest“

“Terror-Verdächtige wollten mit Lkw in Weihnachtsmarkt rasen und „Ungläubige“ anzünden“

Gut. Da wurden also zwei “Männer“ festgenommen …, einer 15, der andere 16. Mmhnja…, nur gut, dass “wir“ jetzt wieder sicher sind. Und bei der Gelegenheit: Auf einem anderen Teil der Bühne fällte “Richterin Anne Meier-Göring“ ein Urteil. Doch da die Entrüstung bereits breit genug gefächert durch die Glasfaserkabelstränge wandert, verzichte ich auf das öffentliche Teilen meiner Gedanken dazu – wie auch zu einem gewissen beinahe-Sternträger.

Und: Es ist Winter. Bei den ersten deutschen Denkbetreuungsanstalten kann der “Experte“ auch erklären, warum es schon Ende November kalt genug für Schneefall ist:

Video-Player 00:00 00:54

“Welche Rolle spielt nun der Klimawandel für diese Wetterbedingungen?“

“[lacht] Ja, man denkt sich, da ham wir den Klimawandel, mehr als 1,2 Grad Erwärmung in Deutschland und dann schneit es so früh im Jahr. Wie kann das sein? Nun, Klima ist die Statistik des Wetters. Und statistisch nimmt die Häufigkeit von solchen Ereignissen ab, aber trotzdem, wenns einen trifft, dann passiert genau das, was wir momentan erleben.

Wobei man auch sagen muss: Das ist ja eine sehr kalte Situation, die wir zur Zeit erleben und trotzdem war der Schnee so unglaublich feucht, weil er eben nicht bitterkalt war. Ohne Klimawandel wäre die Situation sicher kälter gewesen und dann wäre auch mehr Schnee gefallen und mehr Schnee liegen geblieben. Das heißt, ohne den Klimawandel wären die Schneehöhen aktuell auf jeden Fall höher, als sie’s tatsächlich jetzt sind.“

“Mhm.“

“Mhm“. Klingt verwirrend-logisch, ist es wohl auch.

In Dubai ist technisch gesehen auch Winter, aber da ist es ja an sich immer angenehm warm. Deshalb treffen sich dort wohl auch gerade so viele wichtige Leute, um über den “Klimawandel“ zu sabbeln. Auch der CumEx-/Wirecard-Olaf ist da und möchte den “Klimawandel aufhalten als auch Wohlstand bewahren“. Nun gut, finde den Fehler …

Naja, jedenfalls:

“Deutschland versinkt im Schnee-Chaos: Kinder müssen in Schule übernachten ++ Dutzende Unfälle ++ Zwei Tote ++ Landrat: „Es besteht akute Lebensgefahr““

“Wintereinbruch im Westen: Fahrer sitzen in eingeschneiten Autos fest“ “Feuerwehr: „Bäume fallen um wie Streichhölzer““

Na, zumindest verzichteten die hochroten Köpfe in den Hallen des Volkshauses auf eine Entzündung, als der Herr Pestorius am 29. November 2023 – ja, dieses Jahr! – folgendes in sein Mikro raunzte:

Video-Player 00:00 00:20

“Geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, um das nochmal klarzustellen: Die Covid19-Impfung ist der effektivste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und vor Tod und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Senkung des Risikos von Ansteckung und Weiterverbreitung. Das können Sie bestreiten, bis zum jüngsten Tag, daran ändert sich nichts. Dankeschön.“

Nun, wir hatten es ja die Tage erst mit der EMA. Aber gut, wegschauen ist bei solchen Kalibern, wie dem Hörrrrn Verteidigungsministranten, ja durchaus gängige Praxis. Und der “jüngste Tag“ mag durchaus schneller kommen, als ihm lieb sein dürfte.

Ähnlich verhält es sich wohl mit den Kliniken, welche ja bekanntlich in beachtlicher Zahl abgemeldet, umgemeldet und geschlossen werden. Bei der Klinikum Bielefeld gGmbH in Bielefeld – ich dachte, das gibt’s gar nicht!? – möchte man eine “generelle Maskenpflicht für Beschäftigte“ einführen.

Demnach solle “das Tragen einer FFP2-Maske im direkten Patientenkontakt verpflichtend“ werden. Und Wunder, oh Wunder, da wird doch tatsächlich plötzlich gezuckt, denn da verkündet ein Marcel Luthe von der “Good Governance Gewerkschaft“ ixenderweise:

Offenbar ist noch nicht in allen Krankenhäusern angekommen, dass eine pauschale #Maskenpflicht wie etwa in #Bielefeld rechtswidrig ist und sogar den Straftatbestand der #Nötigung erfüllen kann. Wir haben daher heute noch einmal daran erinnert, dass wir Gesetze haben. (1/2) pic.twitter.com/3X4rzAJI0E — Marcel Luthe – Good Governance (@GGLuthe) November 28, 2023

Hmm, sind die neu oder gab es die auch schon vor zwei Jahren? …, also, die Gesetze. Na gut, da findet sich das Deubelchen selbstverständlich in den Einzelheiten …, logisch, kann ja nur so sein. Wie auch hier:

“Verbot statt Pflicht – Behörde in Karlsruhe verbietet Corona-Masken an Schulen“

Aus dem Text:

“Schüler und Lehrkräfte dürfen in Karlsruhe Corona-Masken nur noch in Ausnahmefällen tragen. In diesen Fällen ist zudem eine Genehmigung nötig.“ “Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe […] das Maskenverbot bestätigt.“ “In dem Bericht heißt es weiter, dass sich das RP auf das Schulgesetz berufe. Hier gebe es einen Paragrafen, der die Verhüllung des Gesichts bei schulischen Veranstaltungen untersagt.“

Aha. Nur “durch ein Gesetz oder eine Verordnung“ sei es demnach möglich, das Tragen von Masken vorzuschreiben. Gut, Verordnungen gab es ja mal, doch in Sachen Grundverständnis scheint es da maßgeblich unterschiedliche Einschätzungen zu geben.

Wovon das wohl abhängig sein mag? Man weiß es nicht … Jedenfalls gebe es wohl einige, welche gerne Maske tragen möchten und das sei dann nur “aus schulischen oder gesundheitlichen Gründen […] „ausnahmsweise““ anhand “eine[r] „Gestattung“ durch die Schulleitung möglich“. Mehr aus dem Text:

“Wirksamer Unterricht basiert auf einer Kommunikation, für die auch die Wahrnehmung der Mimik eine wesentliche Grundlage darstellt.“

Und:

“Gesundheitsschutz sollte auch dann möglich sein, wenn nicht alle müssen, sondern Einzelne wollen.“

Lasse ich mal so stehen …

Ach ja, und – themenverwandt – die “Affenpocken“ sind wieder da:

“Gefährliche Variante der Affenpocken droht sich global auszubreiten“

“Bei einem großen Ausbruch der bisher auf Zentralafrika beschränkten Variante des Mpox-Virus »Klade I« sind fast fünf Prozent der Infizierten gestorben. Und das Virus ist wohl schon in Europa.“

Da es im Kongo die 5 %-Hürde genommen hat, musste wohl spektralwissenschaftlich darüber berichtet werden.

Und sonst so im Irrenhaus?

Eine unbedeutende Bedeutungslosigkeit hat etwas bedeutungsloses geixt:

Was ich mich bei #Musk wegen der ganzen Konzeptlosigkeit und fehlenden Strategie für Twitter die ganze Zeit frage: wie kann jemand, der so viele wirklich dumme Sachen tut und sagt, es so weit gebracht haben im Leben? — Sawsan Chebli 💯 (@SawsanChebli) November 7, 2022

Naja, zumindest scheint das Musketier eine klare Meinung in Sachen Werbung auf X zu haben. Bei einem Bühnenauftritt beim “Deal Book Summit“ in Neu Amsterdam antwortete er gegenüber seinem Gesprächspartner von der New York Times auf die Frage, ob er von gewissen Konzernen keine Werbung auf X haben möchte:

Video-Player 00:00 00:21

“Nein. Wenn jemand versucht mich mit Werbung zu erpressen, mit Geld zu erpressen …? Geh, f*ck Dich. Geh. F*ck. Dich. Ist das deutlich? Ich hoffe, das ist es.“

Verkündete er und grinste dabei fröhlich in die vermeintlich peinliche Stille im Saal. Vermutlich, da ein Projekt wie X wohl kaum mehr als Erdnüsse für den offiziell derzeit “reichsten Mann der Welt“ sind. “Konzeptlosigkeit und fehlende Strategie“ und dennoch “weit gebracht“. Tja, da darf man schon mal grinsen. Es gibt augenscheinlich Kleingeister, welche schlichtweg unfähig sind, offensichtliche Zusammenhänge zu erfassen.

Bei der täglichen Spiegelung im Bundeshauptslum scheint man da etwas schlauer geworden zu sein:

“Wegen Abo-Kündigungen!: Anti-Gender-Befehl beim „Tagesspiegel““

Dort habe die Führer-Abteilung festgestellt:

“…, dass unter der Gender-Sprache auch die Klarheit leidet. Dazu die Abo-Kündigungen. Bis auf wenige Ausnahmen soll in der gedruckten Zeitung deshalb künftig auf das Gendern verzichtet werden. Die Online-Berichterstattung ist von dem Schritt vorerst nicht betroffen.“

Vorerst …

Abschließend: Kissingers Heinrich sei abgereist. Nach 100 Jahren. Gut.

Seid aufrecht und bleibt standhaft!

Alles läuft nach Plan …

…

