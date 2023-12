Globalistischer Agent der Jesuiten: Der Numerologie zufolge ist Henry Kissinger im Alter von 100 Jahren gestorben

Teile die Wahrheit!

Nun, nachdem der Tod von Charlie Munger und der ehemalige Präsident Jimmy Carter in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben, ist es keine Überraschung, dass mit Henry Kissinger ein weiterer berühmter Weltschauspieler als nächstes an der Reihe war.

Henry Kissinger war eine zionistisch-politische Marionette und Medienschauspieler, der von 1973 bis 1977 unter Richard Nixon und Gerald Ford die Rolle des Außenministers spielte. Von Joachim Bartoll

Kissinger wurde von den Jesuiten oft als archetypischer globalistischer Agent der „Global Modeling“ und als Aushängeschild der Psy-Operation der Zionisten bezeichnet, die die Welt regieren und für eine neue Weltordnung arbeiten.

Zionisten werden häufig als Lockvogel benutzt, um die Schuld für die Perversität Hollywoods auf sich zu nehmen und, was noch wichtiger ist, um von den herrschenden Elitefamilien und ihrer Verbindung zum Jesuitenorden abzulenken (Judentum und Katholizismus verehren beide Saturn, sie setzen beide auf Tarot- und…).

Kissinger schied aus seinem Amt als Außenminister aus, als Jimmy Carter bei den Wahlen 1976 Gerald Ford besiegte und 1977 sein Amt als Präsident antrat.

Danach war Kissinger weiterhin als politischer Berater tätig und gleichzeitig ein starker Kritiker der Außenpolitik von Jimmy Carter. In dieser Hinsicht besteht eine Verbindung zwischen den beiden, und bei ihren Ritualen dreht sich alles um Verbindungen. (Numerologie und Symbolik: Halloween Israel-Hamas Ritual in Zahlen)

Außerdem war Kissinger der 56. Außenminister der USA, und wie Sie wissen, ist 56 die Zahl der Gesellschaft Jesu, die des Jesuitenordens – und natürlich hatte der 29. November eine Numerologie mit 56 Daten.

29.11.2023 = 1+1 + 2+9 + (20) + (23) = 56

Natürlich war Kissinger als 56. Außenminister für seinen pragmatischen Ansatz zur Politik namens Realpolitik bekannt, ein Wort, das in der Reduktionsgematrie 56 entspricht.

Realpolitik = 56

Freimaurerritual = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Kissinger schied 1977, also vor 46 Jahren, aus dem Amt aus. 46 ist eine Zahl, die mit Opfer verbunden ist, da „Opfer“ in der Reduktionsgematria „ 46 “ ist und in der Bibel Genesis 46 alles vom Opfer handelt, wo Jakob nach Ägypten ging, um Israel zu werden.

Während Kissingers Karriere als Außenminister arbeitete er eng mit Nixon zusammen, und sie werden von den Medien häufig als Nixon-Kissinger bezeichnet, eine Phrase, die sich auf 83 reduzieren lässt.

Natürlich gab es für den 29. November eine vollständige Numerologie mit 83 Daten, und 83 ist auch die Zahl, die mit Mord und Tod in Verbindung gebracht wird.

Mit anderen Worten: Der 29. November war ein weiteres gutes Datum für den Tod eines Weltschauspielers, und wieder einmal war Kissinger genau das Richtige.

29.11.2023 = 11 + 29 + 20 + 23 = 83

Nixon-Kissinger = 83, 83

US-Außenminister = 83

Mord = 83

Natürlich ist 83 auch die Nummer von Skull and Bones von der Yale University, die in Bezug auf diese Todesrituale auch als „Die Bruderschaft des Todes“ bekannt ist. Wir werden gleich auf Kissingers Verbindung zu Skull and Bones, der Bruderschaft des Todes, eingehen.

Bruderschaft des Todes = 83

Yale University = 83

Kissinger war auch dafür bekannt, den Jom-Kippur-Krieg zu beenden, einen inszenierten Krieg, der derzeit zwischen Israel und der Hamas nachgestellt wird.

Kissinger wurde am 27. Mai geboren und starb am 29. November, 186 Tage nach seinem Geburtstag. Der Jom-Kippur-Krieg beträgt in einfacher englischer Ordinalgematria 186.

Jom-Kippur-Krieg = 186

Das bedeutet natürlich, dass er 187 Tage nach seinem Geburtstag starb. Auch hier folgte er dem Thema der einfachen englischen Ordinal-Chiffre und arbeitete mit Nixon zusammen.

Außerdem war Kissinger Freimaurer und Mitglied der Phi Beta Kappa (Freimaurer-Bruderschaft), der Pilgrims Society (verwandt mit dem Malteserorden) und des Bohemian Club, der eng mit der Geheimgesellschaft Skull and Bones der Yale University, auch bekannt als „Bohemian Club“, verbunden ist.

Die Bruderschaft des Todes (ihr Pseudonym, das am häufigsten bei Todesritualen verwendet wird.)

Nixon-Kissinger = 187

Bruderschaft des Todes = 187

Gesellschaft Jesu = 187 (auch bekannt als der Jesuitenorden)

Kissinger starb 6 Monate und 2 Tage nach seinem Geburtstag, also im Jahr 62 . Er lebte und starb in Connecticut, was sich auf 62 reduziert . Und wie bei 46, die zuvor entschlüsselt wurde, ist auch 62 mit Opfer und Ruhestand verbunden. Und wenn man die einfache Ordinalzahl verwendet, summiert sich Mason auf 62 , wie bei 187 und Brotherhood of Death.

Connecticut = 62, 62

Opfer = 62, 62

Ruhestand = 62, 62

Freimaurer = 62

Außerdem war der 29. November der symbolische 333. Tag des Jahres. Wie Sie vielleicht wissen, ist „ 333 “ eine Zahl, die mit den Weltmächten und der Freimaurerei in Verbindung gebracht wird, zu denen Kissinger gehörte.

Das freimaurerische Symbol des Quadrats und des Zirkels im 47-Grad-Winkel ist eine Hommage an das siebenundvierzigste Problem von Euklid. Und das Motto der Freimaurerei lautet: „Begrenzen Sie unsere Wünsche und halten Sie unsere Leidenschaften in angemessenen Grenzen.“ Sie sind auch ein Instrument der Elitefamilien, des Jesuitenordens, der verborgenen Hand, die die Welt regiert.

Siebenundvierzigstes Problem von Euklid = 333

Die verborgene Hand, die die Welt regiert = 333

Begrenzen Sie unsere Wünsche und halten Sie unsere Leidenschaften in angemessenen Grenzen = 333

Vorausgerechnet ereignete sich Kissingers Tod am 29. November 181 Tage vor seinem nächsten Geburtstag.

Henry Kissinger = 181

Natürlich ist 181 die 42. Primzahl, die des Saturn, der Jesuiten, der Freimaurer und des Krieges, was sehr passend für eine Figur und einen „Diplomaten“ auf der Weltbühne wie Kissinger ist, der in den Medien titelt: „Mit 100 stirbt er.“

Stirbt bei 100 = 42, 42

Saturn = 42, 42

Jesuit = 42, 42

Freimaurer = 42

Freimaurerei = 42

Krieg = 42

Darüber hinaus war der 29. November der Tag, an dem noch 32 Tage im Jahr übrig blieben.

Außerdem war er Diplomat und die Medien verwendeten den Ausdruck „Entspannung“, um seine Methode zu beschreiben, angespannte Beziehungen durch verbale Kommunikation zu entspannen.

Stirbt bei 100 = 32, 32

Entspannung = 32

Diplomatie = 32

Diplomat = 32

Und sein Name Henry Kissinger hat einen schicksalhaften Wert von 100 . CNN nutzte auch etwas Wortmagie mit der Schlagzeile „Henry Kissinger tot im Alter von 100 Jahren “, die auf 100 reduziert wurde . Außerdem starb er an einem Mittwoch, dem einzigen Tag, der insgesamt „100“ ergibt.

Henry Kissinger = 100

Henry Kissinger tot bei 100 = 100

Mittwoch = 100, 100

Und als Zionisten gab es für den 29. November auch eine einfache 40-Tage-Numerologie (11+29), und in den jüdischen Chiffren wird 40 mit Connecticut und Ruhestand in Verbindung gebracht.

Das Gleiche gilt für die elisabethanischen Chiffren, einschließlich Mittwoch.

Auch wenn in dieser Geschichte noch viel mehr steckt, habe ich versucht, mich auf die offensichtlichsten Zusammenhänge zu konzentrieren und sie so gut wie möglich zu erklären könnte, während ich Ihnen etwas Hintergrundwissen über Kissinger und die Menschen um ihn herum gebe. Wenn ich gute Dekodierungen finde, werde ich den Beitrag mit Links aktualisieren.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 03.12.2023