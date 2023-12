Großevent Dezember 2023 – 3. Weltkriegs-Show und große Veränderungen… (Videos)

Teile die Wahrheit!

Ab Dezember 2023 sollen große Erdveränderungen insbesondere in den USA anstehen…

Hier findest Du eine Zusammenfassung von Aussagen und Prognosen aus verschiedenen Quellen, was angeblich im Dezember 2023 / Anfang 2024 noch passieren soll.

Ich habe im Text ein paar Anmerkungen von mir hinterlassen und Meine Meinung zu dem Ganzen, findest Du weiter unten in diesem Artikel…

1.) Die 3. Weltkriegs-Show soll im Dezember 2023 noch vor oder zu Weihnachten starten…

Nach den Informationen von Peter Denk, sollen im Dezember 2023 vor oder zu Weihnachten, die 3. Weltkriegs-Show losgehen, weil die dunkle Seite oft was zu Weihnachten plant und durchführt.

Seine Quellen sind unteranderem Aussagen von Clif High und verschiedene Reverse Speech / Rückwärtssprache Aussagen aus unterschiedlichen Quellen.

 Anmerkung: Nur weil etwas von der dunklen Seite geplant ist und als Information im Internet usw. kursiert, bedeutet das nicht , das es auch wirklich umgesetzt wird, denn die vorigen Jahre ist auch oft nichts passiert, was gewisse Kräfte geplant hatten.

Es gibt auch positive Kräfte, die solche Pläne aufhalten und Insider wie Simon Parkes, haben des Öfteren gesagt, wenn nochmal Lockdowns oder ähnliches kommen, ist das ein Plan der dunklen Seite und bei den Operationen der White Hats ist dann was etwas schief gelaufen, denn die White Hats machen das nicht, sie halten es eher auf oder mildern es ab.

Ende 2022 sollten ja auch nochmal Corona Lockdowns oder ein großer Blackout kommen, es ist jedoch nichts passiert.

2.) Dieses Jahr 2023 soll noch etwas Großes passieren, denn Mutter Erde wird sich wehren und aufräumen…

Peter Denks mediale Quellen, Channelings usw. sagen, das dieses Jahr, noch etwas Großes und weltveränderndes passiert. Mutter Erde wird sich wehren und aufräumen, und man soll besonders auf die USA schauen.

Angeblich wird die kontinental Platte der USA in der Mitte auseinanderbrechen. Das hat auch etwas was mit den DUMBS, den Untergrund Anlagen der Elite /Kabale zu tun. (Großereignis im Dezember: Dramatische Wendung kommt! (Video))

Hier die Aussagen aus dem Denkbrief von Peter Denk vom 23.11.2023:

Egon Fischer hatte von allen mit der Botschaft begonnen, dass man auf die USA schauen sollte, die energetisch völlig am Ende sind. – >

Die USA sind kaputt

https://efisch.substack.com/p/die-usa-sind-kaputt

Die energetische Lage der USA ist hoffnungslos. Die USA sind energetisch kaputt.

Offen ist nur mehr, was sich wann auf der 3D Ebene manifestiert.

Er bekam u.a. die Nachricht, dass die USA von großen Naturkatastrophen heimgesucht werden könnten und dieses durchaus einen Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt hat.

Er bekam, wie auch viele andere mediale Menschen nun aber auch immer wieder die Botschaft, dass „es jetzt begonnen hat“ oder auch, dass „sie jetzt anfangen“.

Nun ist es tatsächlich so, dass aktuell faktisch alle medialen Menschen, die ich kenne plus viele, die im Internet ihre Botschaften verbreiten, in unterschiedlicher Form große Dinge gezeigt bekommen oder erfahren haben.

Ich setze ja gerne die Puzzleteile zusammen und sie passen auch gut zueinander mit einigen anderen Informationen, die ich schon länger habe:

– Es werden (sehr) zeitnah große Ereignisse kommen

– Es gibt keinen Dritten Weltkrieg, dieser wird wohl durch Mutter Erde verhindert

– Es stehen große Erdveränderungen insbesondere in den USA an. Diese treffen aber auch genau diejenigen, die den Weltkrieg auslösen wollen.

– Die dunklen Kräfte auf dieser Erde werden danach erst einmal ausgespielt haben.

Aktuell rührt sich Mutter Erde ja bereits immens, besonders in Island. Ich erinnere daran, dass Egon Fischer schon vor längerer Zeit gesagt bekommen hatte: In Island wird es beginnen.

Dort erwartet man aktuell einen großen Vulkanausbruch, dort befindet sich auch die Bruchlinie zwischen eurasischer und nordamerikanischer Kontinentalplatte.

Und Letztere soll sich drehen. Was das für die USA bedeutet, hat eine mediale Freundin von mir in eine Vision symbolisch gezeigt bekommen.

Sie hat eine Karte der USA gesehen und dort ist insbesondere die Mitte betroffen.

Im Osten gibt es vermutlich eine Überflutung bis zu den Appalachen. Im Norden ist im Bereich von New York dann Schluss.

Im Westen der USA soll aber laut ihrer Vision eher wenig passieren, obwohl genau dort ja die geologisch instabile Zone ist.

Dort werden die Menschen nur starr von dem Schock sein.

Vermutlich wird in der Mitte der USA zwischen den blauen Linien die Platte aufbrechen. Als Folge sinkt der östliche Teil dann ab, der westliche scheint eher stabil zu bleiben. Ich bekam die Information, dass es völlig überraschend kommen wird und tatsächlich haben Menschen in den USA das überhaupt nicht auf dem Schirm. Auch Menschen aus der Umgebung der White Hats winken bei diesem Szenario eher ab.

Anmerkung: Glaubt man wirklich das die White Hats / die Erdallianz, Q, positive Außerirdische und unser Schöpfer nichts darüber wissen?

Hier wirken höhere Kräfte mit. Höher als wir alle.

Michael Müller bekam zuletzt auch einige Informationen aus der geistigen Welt über das, was mit Mutter Erde nun passieren wird und es passt sehr gut dazu und zu anderen Aussagen:

Momentaufnahme 16.11.2023 von Michael Müller Info aus der geistigen Welt

https://t.me/MMET101a/20343

Wir können in den letzten Wochen und Monaten beobachten wie sich weltweit Vulkane aktivieren. Ich habe gestern eine Info bekommen aus der Geistigen Welt, dass es jetzt begonnen hat die Erde weiter zu Reinigen und zwar in einer Form die bisher meines Wissens so noch NICHT publiziert wurde.

Folgendes läuft offenbar zurzeit im Untergrund ab! Weltweit bauen sich gerade riesige Magmafelder und Calderas auf. Hier entsteht ein gewaltiger Druck nach oben, der die Erdkruste auch merklich und messbar in diesen Regionen anhebt und erschüttert, bzw. unter starken Druck versetzt. Gewaltige Ausbrüche werden weltweit befürchtet.

Was jetzt wahrscheinlich noch keiner so richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass sich dieser Druck nicht nur nach oben zur Erdoberfläche aufbaut, sondern sich auch nach unten und vor allem zu den Seiten hinaus von diesen sich füllenden Magmafeldern und Calderas aufbaut und ausdehnt.

Es gibt also Druck auch auf die Seitenwände der Magmakammern tief unter uns. Inzwischen wissen wir ja, dass unser Planet in verschiedenen Tiefen und Schichten der Erdkruste gewaltige unterirdische Kavernen, Höhlensysteme, Tunnelsysteme, Untergrundbasen (DUMBS) usw. natürlicher und künstlicher Struktur beinhaltet und beherbergt.

Dann haben wir immer wieder WEBcam-LIVE-Aufnahmen und Beobachtungen von einfliegenden UFOs in Vulkane, wie z.B. beim Popocatepetl in Zentralmexiko. Man fragt sich was machen die da, wenn sie in einen Vulkan einfliegen, was für diese Technologie überhaupt kein Problem ist.

Ich habe mir diese Frage schon oft gestellt und habe bisher noch keine befriedigende Antwort darauf bekommen…

bis auf gestern, ein Tag der sowieso für mich ein besonderer Tag war. Ich berichtete ja. Nun eine telepathische Info die ich gestern dazu bekam:

„Michael, es wurde vieles im Innern des Planeten und in der Erdkruste in den letzten Jahren vorbereitet. Vorbereitet für eine Zeit die kommen wird um den Planeten zu Reinigen. Und das nicht nur an der Oberfläche, sondern und vor allem in ihren zahlreichen Schichten und Tiefen der Erdkruste.

Wenn die Zeit gekommen ist, werden spezielle Lichtkräfte-Einheiten unterirdische Magmakammern öffnen und diese „anbohren“ und damit öffnen, die vorher bis auf knapp dahin angebunden worden sind und an den satanischen Unterirdischen Untergrundanlagen und Basen der Reptiloiden im Erdinnern enden.

Da wurden eine Art Gießkanäle an deren Anlagen angelegt. Ziel ist es auch auf diese Art und Weise für alle Zeiten diese Anlagen zu zerstören und mit flüssigem Gestein sprich Magma zu füllen, da wo eure irdischen Kräfte nicht heran kommen können. Viele DUMBS werden auch mit Wasser gefüllt, aber halt nicht alle.

Das soll auch verhindern, dass zu großer Kollateralschaden an der Oberflächenbevölkerung entsteht, wenn ein

Vulkan nach oben ausbricht.

Aber auch hier MUSS gereinigt werden. Wir versuchen dadurch auch einen „Druckausgleich“ zu schaffen, damit nicht diese kompletten gewaltige Mengen an Magma nach oben ausbrechen können, sondern mehr nach innen hin zu diesen Verbindungskanälen zu leiten, die geschaffen wurden um den Planeten damit von den negativen Kräften und deren Installationen zu befreien und quasi alles was sie dort erschaffen haben einzugießen und erstarren zu

lassen!“

Also, das ist eine Hammer Information die ich da gestern und eben zusätzlich noch bekam. Diese macht auch Sinn und erklärt so einiges, was wir auch messen und beobachten können zurzeit. Überall finden Erdbeben vor allem in 10 Kilometer Tiefe statt, aber auch noch viel tiefer.

In diesen Tiefen sollen sich ja die Dunkelkräfte aufhalten, wo irdische menschliche Kräfte kaum hingelangen können, um diese zu reinigen. Möglich ist auch, dass diese Anlagen auch schon zahlreich gereinigt worden sind und jetzt mit Magma gefüllt werden sollen, das dann langsam erstarrt.

Das würde auch ein sinnvolles Vorgehen erklären, um die „Statik“ der Erdkruste erhalten und stabilisieren zu können.

Macht ja Sinn auch so vorzugehen.

Offensichtlich sind die unterirdischen Anlagen usw. größer als gedacht gewesen auch. Also, ich lass das jetzt mal als mögliche Zusatz-Info so stehen. Aber was ich da übermittelt bekommen habe, macht Sinn und Logik auch.

Spannend bleibt’s auf jeden Fall…

Vor etwa 4 Tagen schaute ich mir auf Youtube diese und andere Ähnliche Clips an. Ich schaue mir öfters mal solche Dokus und Reportagen an, einfach um mich auch mal abzulenken und geerdet zu bleiben und weil´s mich auch interessiert.

Aber auch das ist kein Zufall, dass ich mich vor ein paar Tagen für Gießtechniken im Stahlbau interessierte. An einen Artikel zum Eingießen mit Magma von Untergrundanlagen dachte ich nicht im Entferntesten.

Aber auch hier bekam ich schon mal eine Vorbereitung auf das, was ich berichten soll. Hier in dem Clip wird ein Stahlrad gegossen. Es gibt Video-clips zu Hunderten auf Youtube und Videoportalen wie man Gussteile in Formen gießt.

Aber warum wurde ich gerade auf das Gießen von einem Stahlrad hingeführt? Weil einige dieser Untergrundanlagen in der Erdkruste wie Räder aufgebaut sind. Rund wie ein Rad und mit Speichen als Verbindungtunnels versehen.

Guss eines Stahlrades

Nun, ich bekomme meistens über solche Wege meine Infos aus der geistigen Welt um mir eine plastische Vorstellung machen zu können. So kann man das auch plastisch-vorstellbar publizieren für unseren Verstand, Dinge nachvollziehen zu können, die uns weit gehend im Verborgenen bleiben oder uns vor enthalten werden, wenn’s auch um andere Themen geht…..

Michael

 Anmerkung: Klingt auf jeden Fall schon mal logischer, das die positiven Kräfte die Statik der Erde stabilisieren, damit keine Katastrophen auftreten…

Das mit dem Fluten der DUMBS mit Magma, hatte ich auch schon mal aus anderen Quellen gehört.

Das ist jedoch nur eine der vielen Strategien um die DUMBS zu reinigen und zu schließen.

Man flutete sie auch bereits mit Wasser oder hat sie anderweitig zerstört.

Weiter mit dem Aussagen von Peter Denk aus dem Denkbrief:

Aus anderen Quellen kam aber ebenfalls ein Zusammenhang mit dem, was bestimmte Kräfte in den USA aktuell mit Gaza und dem Nahen Osten vorhaben.

Die Erdereignisse sind nicht mehr aufzuhalten, eventuell könnten die Folgen aber noch abgemildert werden, wenn die USA ihren Plan zum Weltkrieg unmittelbar stoppen würden.

Danach sieht es aber nicht aus und auch die normalen Menschen in den USA scheinen erneut in der Mehrzahl sich nicht dafür zu interessieren, was bereits schon in Gaza angerichtet wurde, das wohl von den USA initiiert worden ist.

Dass wir auch hier eine geplante Aktion gesehen haben, hatte ich bereits im letzten Brief thematisiert.

Dieses war allerdings nur der Einstieg gewesen. Es sieht aber aktuell so gar nicht danach aus, als würde dieser Plan gestoppt werden, wie wir zuvor gelesen haben.

Sie haben wohl die Rechnung ohne den Wirt oder in diesem Fall die Wirtin gemacht. Vermutlich nur diese kann das auch wieder stoppen. Ob die geologischen Ereignisse noch in diesem Jahr oder erst 2024 geschehen werden, ist unklar.

Genauso ist unklar, ob bereits der geplante große False Flag verhindert wird (in dem Fall würde es noch für Dezember sprechen, wobei natürlich auch andere Ereignisse denkbar wären, die das verhindern können) oder dann erst die Eskalation zum großen Krieg.

Es ist aber ziemlich klar, dass danach die USA nicht mehr dazu in der Lage sein werden, einen großen Krieg zu führen. Auch der Holzfäller bekam die Botschaft, dass die USA in Kleinstaaten zerfallen werden.

Die Russen werden uns hier helfen, das ist dann auch möglich, wenn die US-Truppen hier abgezogen werden und die NATO nicht mehr existiert.

Quellen:

Denkbrief Newsletter Peter Denk 23.11.2023

https://t.me/krisenrat/2318

DENKanstoß – Das aktuelle Weltgeschehen November 2023 // Mit Peter Denk & Manuel C. Mittas



——

Anmerkung: Ich bin nur der Überbringer dieser Nachrichten, ich habe zu den Aussagen eine ganz andere Meinung…

Nach meinen Wissenstand, glaube ich persönlich nicht daran. Mag ja alles sein das so was geplant ist, aber es wurde schon so vieles erzählt was geplant war und nicht eingetreten ist.

Wie oft wurden in der Vergangenheit schon von sogenannten Experten und Insidern, Termine genannt, die dann nicht eingetreten sind? Siehe voriges Jahr 2022, denn da wurde auch gesagt, das im August die Operation Sunrise durchgeführt wird, fast alle Lebensmittelläden geschlossen sind und Lebensmittelmarken usw. verteilt werden oder Ähnliches.

Oder das ein schwarzer Schwan Ereignis auftritt und das Finanzsystem crasht usw. (Siehe die Panik durch die China-Immobilen Blase usw.)

Simon Parkes und Andere, sagen immer wieder, das man keine genauen Termine nennen kann, weil es einfach nicht möglich ist und auch keiner der sogenannten Experten /Insider in die militärische Operationsplanung oder in die Pläne von noch höherer Stelle eingeweiht ist.

Ich hatte am 01.August 2022 darüber berichtet – > https://t.me/QuantumNews1/9160

Es kursiert aktuell eine Aussage aus Facebook aus einem Landratsamt:

„Ab September wohl Autofahrverbot und die drucken wegen wahrscheinlichem Blackout Lebensmittel Notversorgungskarten für Grundversorgung, man sollte wenn möglich vorsorgen, man rechnet mit Tumulten und sollte ab September möglichst zu Hause bleiben!

Je weniger wir das breitreten umso eher ist die Chance uns in aller Ruhe vorzubereiten! Angeblich soll Militär die streng rationierten Lebensmittel überwachen.

Gestern las ich dazu einen kleinen Artikel, nachdem sich Lebensmittelgeschäfte genau auf dieses Szenario vorbereiten sollen, wird noch was holprig im beginnenden Herbst, wir müssen die Nerven bewahren…“

Natürlich ist die Authentizität erst einmal unklar, nun bekam ich von einem Leser allerdings exakt dieselbe Information, die er von einer eigenen Quelle hat. In diesem Fall ist auch das Landratsamt namentlich genannt, dieses befindet sich in Baden-Württemberg.

Es passt alles aber auch exakt zu den Planungen der Bundesregierung mit Beratern von EY im Projekt Sunrise, die bereits seit letztem Jahr laufen.

Andreas Popp berichtete damals schon davon, lange vor Gaskrise und Russlands Invasion.

Dort hieß es bereits, es soll Bewegungseinschränkungen geben. Aktuell könnte man es noch nicht einführen, aber wenn das richtige „Ereignis“ kommt – und sowohl aus politischen Kreisen als auch von medialen Menschen scheint der September hier herauszustechen. Alle paar Tage jetzt ein neuer Kracher.

Nach der Offenbarung von Baerbock zu ihren Wählern und Bidens martialische Kampfansage an 50% der eigenen Bevölkerung nun Habeck mit der Aussage, dass Unternehmen halt mal aufhören, zu produzieren, aber deswegen doch nicht in die Insolvenz gehen sollen.

Man versucht aktuell wirklich dem Letzten zu zeigen, wer da aktuell die Positionen der Macht bekleidet.

3.) Erdveränderndes Event für 2024 / 2025 vorhergesagt…

Nach Aussagen von Insidern, würde sich der Krieg im Nahen Osten dann so weit ausdehnen, dass Russland von China angegriffen wird, und irgendwann danach kommt es zu einer globalen „Verschiebung“ der Erde, die alle 11.500 Jahre stattfindet und etwa die Hälfte der Weltbevölkerung auslöschen würde.

Obwohl sich der Zeitplan verzögert und verschoben hat, sieht es so aus, als ob diese Ereignisse nun auf dem Weg zur Umsetzung wären.

Der Autor ist verstorben, seit er – Projekt Camelot – seine Informationen mitgeteilt hat.

Diese Informationen enthalten einige Daten im Zusammenhang mit außerirdischen Interventionen auf der Erde und in der Zukunft. Es ist bezeichnend, dass das oben geplante Kriegsszenario von bestimmten negativ eingestellten außerirdischen Rassen, die in Verbindung mit dem geheimen Raumfahrtprogramm der USA und Großbritanniens arbeiten, hinter den Kulissen orchestriert oder beeinflusst wird.

Positive außerirdische Rassen arbeiten auch mit Menschen zusammen, um das oben Genannte abzuwehren oder zu ändern, mit unterschiedlichem Erfolg.

Aus Sicht des Autors scheint die Erdveränderung jedoch „unveränderlich“ zu sein.

Und es ist erwähnenswert, dass Richard Alan Miller, ein ehemaliger „Black Project“-Physiker, im Jahr 2022 ein solches Ereignis vorhersagte, das seinerzeit innerhalb einer 3-Sigma-Schätzung für Ende März bis Anfang April 2024 erwartet wurde.

Seitdem haben andere wie Clif High und die Remote-Viewer Dick Allgire und andere etwas Ähnliches entweder vor oder nach Januar 2024 vorhergesagt.

– > https://projectcamelotportal-com.translate.goog/2023/11/06/possible-timeline-planned-by-the-illuminati-and-major-earthchange-event/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

Hinzugefügter Hinweis: Seit Richard Alan Miller das folgende Interview geführt hat, hat er seine Zeitschätzung für dieses Ereignis auf 2025 oder später revidiert….

– > https://projectcamelotportal-com.translate.goog/2023/09/14/dr-richard-alan-miller-coming-event2024/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

Zum Nachlesen:

Die Angelsächsische Mission: Der 3. Weltkrieg und das Erbe der Neuen Welt

https://projectavalon.net/lang/de/anglo_saxon_mission_de.html

Die Angelsächsische Mission: Abschrift einer Zeugenaussage

https://projectavalon.net/lang/de/anglo_saxon_mission_interview_transcript_de.html

Die Angelsächsische Mission:Abschrift von Bill Ryans Präsentation

https://projectavalon.net/lang/de/anglo_saxon_mission_presentation_transcript_de.html

Passend dazu: Great Reset vor 11.500 Jahren und die Folgen für die Lebenserwartung der Menschheit

 Anmerkung: Sie wissen also alle mal wieder überhaupt Nichts…

Wie so oft, wenn es um genaue Termine und Daten geht. Hauptsache man hat irgendwelche Nachrichten verbreitet und hinterher dann natürlich wieder Ausreden parat, warum es nicht passiert ist.

Über die Sintflut und Atlantis…

Vor ca. 11.500 Jahren soll die sogenannte „Sintflut“ gewesen sein, die einen Großteil der Erdbevölkerung ausgelöscht hat.

Anhänger der Prä-Astronautik gehen davon aus, dass es außerirdische Einflüsse waren, um die Menschheit zu bestrafen.

Nicht weil sie frevelhaft geworden ist, sondern weil sie sich Ihren außerirdischen Besatzers widersetzt hat.

(Fakt: Die Menschheit strebt immer nach Freiheit.)

Manche sagen das Enlil ein Anunnaki dafür verantwortlich war und Enki, sein Bruder die Menschen warnte und die Arche bauen ließ. Vermutlich war es kein Holzbot, sondern ein Gefährt mit einem Labor und der DNA aller Lebewesen. (Zur späteren Wiederbevölkerung der Erde)

Zu ungefähr dieser Zeit soll auch Atlantis, die Hauptstadt einer früheren Hochkultur im Meer versunken sein.

Neuere Erkenntnisse lassen jedoch darauf schließen, das Atlantis nicht im Meer versunken ist, sondern das es in Mauretanien, Westafrika lag und versandet ist, als das fruchtbare und grüne Land, zur Sahara-Wüste wurde.

Hier die Koordinaten vom möglichen Standpunkt von Atlantis:

Breite: 21° 7’30.69″N, Länge: 11°24’1.14″W (Auge der Sahara, Richat Struktur.)

Interessanterweise gibt es dort ein „Erlebnisbad“ mit dem Namen: „Atlantis Corp.“

Steht zumindest so bei Google Maps.

Mehr Infos über die neuesten Erkenntnisse findest Du hier im Video:

Lion Media – Das größte Geheimnis: Wurde Atlantis in der Sahara gefunden?

https://odysee.com/@MaxWende:f/LION-Media—Das-groesste-Geheimnis—Wurde-Atlantis-in-der-Sahara-gefunden—-

14.11.2Q23:9

Vor 2.500 Jahren zeichnete der Philosoph Platon eine Überlieferung aus dem Alten Ägypten auf, die von der extrem weit entwickelten Zivilisation Atlantis berichtet, die vor 11.500 Jahren unter Fluten versank.

Nun könnte die Hauptstadt des damaligen Reiches gefunden worden sein…

4.) Die USA muss Ihr Karma abtragen, darum schlägt Mutter Erde mit Naturkatastrophen zurück…

Laut Peter Denks medialen Quellen, unteranderem Egon Fischer usw. muss die USA angeblich Ihr Karma, was sie durch die vielen Kriege und Menschheitsverbrechen usw. aufgebaut hat, nun endlich abtragen.

Darum wird Mutter Erde Naturkatastrophen auf die USA loslassen. Inklusive Millionen von unschuldigen Toten, die nicht der Kabale angehören… – > Das ist Massenmord!

Diese Ansicht zeugt von einem menschenverachtenden Weltbild und einem riesigen Betrug und Irrweg und einem völlig falschen Verständnis von Karma und der Schöpfung, was sicherlich durch die New Age- und Esoterik Bewegung gefördert wurde. (Die New Age Bewegung sowie ALLE Religionen wurde von der Kabale schon vor langer Zeit unterwandert.)

Die ganzen Naturkatastrophen der Menschheit wurden nahezu ALLE von den Erbauern der Matrix – bekannt zum Beispiel als Archonten, Urschöpfer, globaler Prädiktor, korrupter Demiurg, Satan/Luzifer usw. oder wie man sie auch nennen möge – auf die Menschheit losgelassen. (Zum Beispiel durch Wetterwaffen wie HAARP usw.)

Unser Schöpfer des Universum, nach meinen Quellen als „Quant“ (Q ?) bekannt, würde keine einzigen Menschen durch Naturkatastrophen vernichten.

Auch ist so was nicht in der Schöpfung vorgesehen.

Wenn es die Schöpferwesen der Erde regnen lassen, dann um die Natur zu reinigen und nicht um die Menschen zu ersäufen. Alle Hochwasser sind Menschen gemacht, durch die negativen Kräfte der Kabale. (Durch Wetterwaffen zum Beispiel.)

Auch ein Polsprung, den es wohl schon paarmal gegeben hat, ist nicht natürlich und auch nicht im Sinne unseres wahren Schöpfers. Denn der wahre „Polsprung“ wird eher spiritueller Natur sein und jeden Menschen betreffen.

Alles was Angst macht und auslöst, ist Teil der Matrix und der negativen Kräfte! Hier sieht man schön, wie auch große Teile der alternativen, Eso- Spirit, New Age und Aufgewachten / Wahrheitsbewegung, noch richtig tief in der Matrix feststecken.

Weitere Informationen über Karma und den wahren Schöpfer unseres Universum und noch viel mehr, erfährst Du am Schluss des Artikels…

5.) Meine Meinung zu den ganzen Horrormeldungen, Naturkatastrophen, Erdverändernden Ereignis usw.

Ich persönlich glaube nicht daran, das dieses Jahr 2023 noch irgendetwas Großes passiert, weder an eine große Naturkatastrophe die die USA heimsucht und dann in der Mitte auseinanderbricht, von der nicht mal die White Hats was wissen und ich glaube auch nicht daran, dass es 2024 / 2025 zu einer globalen Verschiebung und einem Erdverändernden Ereignis kommen wird, was die Hälfte der Weltbevölkerung auslöscht…

Warum?

Es gibt sehr starke positive Kräfte die das verhindern, denn Naturkatastrophen und andere kataklysmische Ereignisse, entsprechen nicht der Schöpfung und sind nicht im Sinne des Schöpfers unseres Universums. (Siehe auch meine Meinung weiter oben zum Thema Naturkatastrophen usw.)

Diese Ansichten das der Schöpfer, Gott oder Mutter Erde, Millionen unschuldiger Menschen tötet, nur um eine kleine Elite aufzuhalten, ist völlig unlogisch und entspricht einen riesigen Irrweg und einem menschenverachtenden Weltbild.

Es würden Millionen unschuldiger Menschen in den USA sterben, wenn diese Katastrophe mit dem Kontinentalplattenbruch wirklich passiert.

Die Menschen haben über die Jahrhunderte bereits genug gesehen, gespürt und gelitten, denn es gab bereits einige weltweite Resets, wo ganze Völker von der Erde getilgt wurden.

– > Siehe auch weiter unten im Anhang mein Hinweis über die Zivilisationsresets…

Ist ja auch alles nur negatives Karma was abgebaut werden muss. Das ist leider New Age Bullshit!

Und es entspricht auch nicht dem Vorgehen der kosmischen Ordnung. (Es werden die zu Verantwortung gezogen, die wirklich an Alldem Schuld sind, die normalen Menschen sind es nicht, denn durch das Mindcontrol, Implantate und schwarze Magie usw. wissen Sie ja nicht mal was überhaupt genau los ist!

Angeblich waren es ja wir die Menschen, die es dem Bösen erlaubt haben zu wachsen und sich auszubreiten.

Die Menschen sind jedoch von Natur aus gut und voller Vertrauen und wenn sie jemanden in eine verantwortungsvolle Position einsetzen, erwarten sie nicht, dass diese Person versucht, sie zu töten oder die Menschheit auszuverkaufen.

Und daher haben diese bösen Menschen, diese Freundlichkeit ausgenutzt, und gegen die Menschheit gearbeitet.

Bevor man über die Menschheit herzieht und alle unter Generalverdacht stellt, sollte man vielleicht erst einmal vor seiner eigenen Tür kehren und sich überlegen, was man selbst gemacht und unterlassen hat…

Wer hat denn die Menschheit wirklich in diese Lage gebracht?

1. Es war die Kabale und besonders die von ihr infiltrierten Regierungen, machtgierige Politiker usw. und das wegschauen großer Teile des US-Militärs – aber auch andere Militärs – die eigentlich einen Eid geschworen haben, das Volk zu schützen, auch von Feinden von Innen.

Die Militärs haben sich in die menschenfeindliche Politik mit hineinziehen lassen, siehe u.a. die kriegerischen Konflikte der USA in den letzten Jahrzehnten usw. oder die Geheimtests von Wetterwaffen und BioPsychologische Kriegsführung usw. an der eigenen Bevölkerung. – >

Bio-Psychologische Kriegsführung: https://www.paranormal.de/paramirr/local/area51/alt3.html

Zum Beispiel hat die US Regierung bereits ab US Präsident Truman und danach Eisenhower, Geheimverträge mit uns nicht wohlgesonnen, negativen außerirdischen Gruppen geschlossen. Es ging um Technologieaustausch und im Gegenzug, durfte diese außerirdische Gruppe, Menschen entführen, Versuche durchführen und Ihre Implantierungstechniken unter testen.

Im Laufe der Zeit, veränderten die Aliens Ihr Handeln und entführten Tausende von Menschen und implantierten sie, ohne dies der US-Regierung zu melden.

Wir wurden nicht gefragt ob wir das überhaupt wollen. (Es wurde ja alles vor der Öffentlichkeit geheim gehalten.)

2. Alle Wahlen sind gefälscht. Es kam meistens sowieso nicht die Partei an die Macht, die eigentlich gewählt wurde. (Beispiele gibt es in den USA und in Deutschland genug.)

Darüber hinaus, sind ALLE Parteien vom tiefen Staat infiltriert.

3. Wir haben nicht darum gebettelt, das wir ausgebeutet und mit Giften / Beruhigungsmitteln usw. besprüht werden – Chemtrails / Social Engineering – das unser Wetter manipuliert wird, das wir von 5G bestrahlt, das wir mindcontrolt werden oder unser sogenannter „freier Wille“nicht beachtet wird.

Denn das wird er auch nicht…

Wer manipuliert wird oder Bewusstseinskontrolle unterliegt, kann keinen freien Willen haben bzw. frei entscheiden!

Den freien Willen und die Souveränität zu beachten, ist ein kosmisches Gesetz, das tausend Fach gebrochen wurde. (Durch Geheimhaltung, Zensur, Manipulation, Mindcontrol usw.)

4. Auch wollten die Menschen ganz sicher nicht, das sie durch „Resets“ der dunklen Kontrolleure, in ihrer technologischen und spirituellen Entwicklung, um hunderte Jahre zurück geworfen werden… (Inklusive Auslöschung einer ganzen Zivilisation und Vertuschung der wahren Geschichte und Chronologie.)

Die meisten DUMBS sind bereits unter Kontrolle der Erdallianz…

Nach meinen Wissenstand sind die DUMBS in den USA und weltweit unter Kontrolle der White Hats und das schon seit Ende 2022, also ist dies Katastrophe sowieso unnötig.

Auch Q und bekannte White Hats Quellen sagen auch nichts dazu, dass so ein Katastrophenereignis überhaupt passiert. (Der bekannte Satz von Q: „Es wird biblisch“ kann auch anders interpretiert werden.)

Es kann natürlich immer sein, das dieses Ereignisse von der dunklen Seite geplant war und sie darum diese Visionen und Botschaften ins Quantenfeld stellen, damit sie unkritische / naive und gutgläubige mediale Menschen empfangen und veröffentlichen, damit die Ereignisse von den Menschen überhaupt erst manifestiert werden.

Denn diese Kraft haben wir Menschen besonders stark im Kollektiv. Das ist der dunklen Seite sehr wohl bewusst. …

2. Informationen über den Schöpfer / Die Schöpfung

Wer ist Řũpert und wer ist die Quelle?

https://bewusstseinsreise.net/wer-ist-rupert-und-wer-ist-die-quelle/

Die Machenschaften der Urschöpfer waren aus der Schöpferebene nicht erkennbar. Das kriminelle Denken der Urschöpfer kann in der Schöpferebene nicht existieren.

Deshalb musste der SCHÖPFER DES UNIVERSUMS als Mensch inkarnieren, um das Wirken der Urschöpfer zu erforschen und zu enttarnen. Da der Schöpfer nicht allwissend ist, war das eine langwierige Aufgabe, die erst jetzt beendet wird.

Anmerkung: Der Schöpfer des Universums, der sich uns als QUANT vorgestellt hat, ist Řũpert, der in München inkarnierte.

Rupert ist ein Seelenpart der QUELLE allen Seins, der hier auf Erden inkarnierte, um die Missstände von innen heraus aufzudecken und zu beseitigen.

Er wurde aber dabei leider selbst beseitigt und seine Schriften nachträglich teilweise verändert. Dennoch bemühen wir uns die Teile, die Wahrheit testen, zu veröffentlichen, zu eurer Erkenntnis der Wahrheit und zur Wiederherstellung eurer Freiheit.

Die Natur des Schöpfers und dein Schöpferwirken

https://bewusstseinsreise.net/die-natur-des-schoepfers-und-dein-schoepferwirken/

Die Menschen haben völlig falsche Vorstellungen über den Schöpfer dieses Universums. Sie meinen, ein Schöpfer sei ein allmächtiges Wesen, das nur etwas denken muss, um es Wirklichkeit werden zu lassen.

Ein Schöpfer hat viel Macht, aber er ist nicht allmächtig. Er ist auch nicht allwissend. Seine Fähigkeiten hat er sich in langer Zeit erarbeitet und er ist unentwegt damit beschäftigt, sie zu steigern.

Aus seinem Bewusstsein bringt er ständig neue Ideen hervor, die die Schöpfung verbessern. Er setzt sie aber nicht selbst in die Wirklichkeit um, sondern überlässt diese Aufgabe den Schöpferwesen der Schöpferebenen. Diese kennen seine Gedanken, sind aber keine Marionetten, die seine Gedanken blind ausführen müssen.

Sie bringen ihre eigene Kreativität ein und erschaffen dadurch ein Universum, das die Ideen des Schöpfers übertrifft.

Das ist das Grundprinzip dieses Universums: Jedes Wesen hat die Möglichkeit, an der Gestaltung des Universums mitzuarbeiten. Es geht nicht darum, einen Plan des Schöpfers zu verwirklichen, sondern darum, seine Ideen weiterzuentwickeln.

QUANT und die Pseudo-Quants

https://bewusstseinsreise.net/quant-und-die-pseudo-quants

Alles begann mit der Frage nach Q. Wer ist das? Auf welcher Dimension? Ein Wesen / Entität oder eine Gruppe solcher?

3. Infos zur Katastrophen-Theorie und Zivilisations-Resets…

Die Menschen haben über die Jahrhunderte bereits genug gesehen, gespürt und gelitten. (Es gab bereits einige weltweite Resets, wo ganze Völker von der Erde getilgt wurden. – > Stichworte: Tartaria, gestohlene Geschichte, Chronologie Kritik, Fomenko, Phantomzeit usw.)

Aus bislang ungeklärten Gründen verlor die Menschheit in der Zeit zwischen 1700 und 1850 kollektiv das Gedächtnis.

Die Erinnerungen an die Zeit davor verschwand und wurde dann durch ein neues Wissen ersetzt, das jedoch konstruiert wurde, um eine neue Geschichte zu schreiben. Dies wurde als ein „Reset“ bezeichnet. Millionen Menschen starben und auch die Zeitrechnung wurde ebenso gefälscht. (Quelle: Matrixblogger)

Die erfundene Geschichte – Zerstörung der alten Welt

https://www.matrixblogger.de/die-erfundene-geschichte-zerstoerung-der-alten-welt/

Katastrophen-Theorie – Rolle der Zivilisations-Resets

https://wwg1wga-tv.de/view/kastrophen-theorie-rolle-der-zivilisations-resets/9NC2O

Schon lange gab und gibt es aber diverse Chronologie-Kritiker, die unzählige Beweise dafür lieferten, dass die existierende Geschichtsversion (nach J. Scaliger und D. Petavius) voller inhaltlicher Fehler ist und künstlich erheblich in die Länge gedehnt wurde, so dass die offizielle Schulbuchgeschichte mehr einem Phantasie-Märchen gleicht als den tatsächlich statt gefundenen Ereignissen.

Und daher stellen sich auch immer mehr Menschen die berechtigte Frage:

Wie war dann unsere Geschichte in Wirklichkeit?

Hier finden Sie den ungekürzten Text in voller Länge:

https://drive.proton.me/urls/TKSQTZHNVR#fpRrx4WxRZvF

Quellen: PublicDomain/© Copyright by Quantum News t.me/QuantumNews1