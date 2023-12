In Amerika kommt ein umfassendes medizinisches Kriegsrecht: Soros plant „Sommer der tödlichen Unruhen“ vor der Wahl 2024

Berichten zufolge plant George Soros im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 einen Sommer voller tödlicher Unruhen in den Vereinigten Staaten.

Experten haben darauf hingewiesen, dass das Wiederaufleben öffentlicher Proteste zur Unterstützung der Hamas eine verblüffende Wahrheit ans Licht gebracht hat: Die linksradikalen Unruhen nach dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 waren keine Anomalie, sondern eine Taktik, die von Aktivistengruppen wie Soros finanziert werden kann aus irgendeinem Grund.

City-journal.org berichtet: Konservative Führer müssen sich auf diese Aussicht vorbereiten. Um zu verhindern, dass sich das Jahr 2020 im Jahr 2024 wiederholt, müssen Konservative darüber nachdenken, was einen Aufstand auslösen könnte, wie er verhindert werden kann und wie man die Politik des Aufstands verstehen und bewältigen kann.

Erstens: Was könnte eine Krawallsaison auslösen? Die Hetze der Linken hat einige bekannte Ursachen: den Tod einer schwarzen Person durch die Polizei; ein internationaler Konflikt; eine Wirtschaftskrise.

Doch es droht noch eine weitere Bedrohung. Der ehemalige Präsident Donald Trump, der Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikaner, sieht sich mehreren strafrechtlichen Anklagen gegenüber. Trump könnte durchaus verurteilt und inhaftiert werden, was wahrscheinlich explosive Konsequenzen nach sich zieht, einschließlich möglicher Gewalt von beiden Seiten der ideologischen Kluft.

Progressive sind unruhig und bereit. Linke Aktivisten haben eine Konstellation von Institutionen zur Unterstützung öffentlicher Demonstrationen gegründet. Protest-NGOs, Medieneinrichtungen, Forschungszentren, Schwarzblock-Netzwerke (Antifa) und Kautionsfonds sind alle genau darauf abgestimmt, Massenbewegungen zu mobilisieren.

Die Linke verwaltet ihre legalen und illegalen Fraktionen sorgfältig: Fortschrittliche politische Führer delegieren die Drecksarbeit stillschweigend an anarchistische und rassistische Fraktionen, die jederzeit ihre Kostüme wechseln können – zum Beispiel von einer BLM-Maske zu einem palästinensischen Keffiyeh. (Rothschild-Magazin prognostiziert einen Erdrutschsieg für Trump im Jahr 2024)

Die Gouverneure der Roten Bundesstaaten sollten jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Sie sollten die staatlichen Strafverfolgungsbehörden anweisen, behördenübergreifende Task Forces einzurichten, um gewalttätige linke Aktivistennetzwerke im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang zu überwachen, zu infiltrieren und zu zerstören.

Wenn sie illegale Aktivitäten aufdecken, sollten sie die Täter verhaften und strafrechtlich verfolgen. Wie ich im pazifischen Nordwesten beobachtet habe, sind diese Gruppen relativ klein und auf bestimmte Führungsknoten angewiesen.

Sie geben sich kaum Mühe, ihr Ziel, die grundlegenden Institutionen Amerikas zu stürzen, und ihre Bereitschaft, dafür politische Gewalt anzuwenden, zu verbergen. Die Strafverfolgung sollte einem einfachen Mantra folgen: Stören Sie die Knoten, stören Sie das Netzwerk. Die unsichtbare Arbeit der Prävention ist einem öffentlichen Kampf während eines möglichen Aufstands weit überlegen.

Republikanische Beamte müssen auch die Anreize verschieben. Gouverneure sollten Gesetze verabschieden, die die Strafen für Aufruhr erhöhen, und Einheiten der Nationalgarde in Anti-Aufruhr-Taktiken schulen. Nach Floyds Tod demonstrierte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die Wirksamkeit dieses Ansatzes.

Im Jahr 2020 aktivierte DeSantis die Nationalgarde und erklärte „Null Toleranz“ für Gewalt. Infolgedessen gab es in Florida im Vergleich zu vielen anderen Staaten nur minimale Unruhen, Plünderungen und Zerstörungen.

Im Jahr 2021 unterzeichnete DeSantis den Combating Public Disorder Act, der die Beschränkungen für gewalttätige Ausschreitungen verschärfte, Mob-Einschüchterungen kriminalisierte, die Strafen für die Zerstörung von Denkmälern erhöhte und Fahrern Rechtsschutz gewährte, die Demonstranten verletzen oder töten könnten, was sie in Angst um ihr Leben versetzt werden.

Während das Anti-Aufruhr-Gesetz schnell in gerichtliche Anfechtungen verwickelt wurde, sendete es ein starkes Signal: Wenn es in Florida zu Aufruhr kommt, wird man einen Preis zahlen. Nach dem Hurrikan Idalia Anfang des Jahres verfolgte DeSantis eine ähnliche Linie und warnte potenzielle Plünderer, dass die Bürger sich gegen Bedrohungen wehren würden: „Ihr plündert, wir schießen.“

Die Vorbereitung kann jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt gehen. Was können konservative Politiker tun, um Unruhen in amerikanischen Städten zu unterdrücken?

Zwei grundsätzliche Vorgehensweisen sind möglich: ein „Bodenkrieg“ und ein „Luftkrieg“. Die erste Option wird in Senator Tom Cottons berüchtigtem Leitartikel der New York Times zusammengefasst , der im Floyd-Sommer veröffentlicht wurde: „ Send In the Troops “.

Der erste Vorteil dieses Ansatzes liegt auf der Hand: Einheiten der Nationalgarde können Unruhen unterdrücken, Leben und Eigentum schützen und die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Aber es birgt auch ein Risiko.

Die Linke beherrscht die Taktik, die Strafverfolgungsbehörden zu einer Reaktion zu verleiten, jede Reaktion als „autoritär“ darzustellen und die nationalen Medien zu nutzen, um die öffentliche Meinung zu verändern.

Die zweite Option ist ein „Luftkrieg“ – also über den Äther. Ob aus freien Stücken oder aus Notwendigkeit, politische Führer können eine Politik der Eindämmung verfolgen und das Chaos in bestimmten Vierteln den lokalen Behörden überlassen, während sie gleichzeitig einen Kampf um die öffentliche Meinung in den Medien führen und die politische Linke für die Gewalt und Zerstörung verantwortlich machen.

Dies war gewissermaßen die Politik von Präsident Trump im Sommer 2020. Aus Angst, dass die „Entsendung von Truppen“ Opposition mobilisieren, Vorwürfen des „Faschismus“ Anlass geben oder einen politischen Sumpf schaffen würde, nahm er eine Haltung strategischer Vernachlässigung ein , wodurch Radikale in Teilen von Minneapolis, Seattle, Portland und anderen Großstädten grassieren konnten.

Gleichzeitig beschuldigte er BLM, Antifa und die Demokratische Partei und appellierte, häufig in Großbuchstaben, an „Recht und Ordnung“.

Dieser Ansatz hat sich jedoch nicht ausgezahlt. Erinnern Sie sich an die Situation in den Monaten vor der Wahl 2020. Großstädte waren im Falle eines Trump-Sieges in höchster Alarmbereitschaft, da es zu Unruhen kommen könnte.

Als ich in der Woche vor dem Wahltag Washington, D.C. besuchte, waren ganze Stadtblöcke verbarrikadiert; Luxusgeschäfte hatten ihre Schaufenster vernagelt; BLM- und Antifa-nahe Militante versprachen Gewalt, wenn sich die Wähler nicht für einen Machtwechsel entscheiden würden.

Die Linke machte Druck, und es schien mir, dass die Wähler Biden teilweise unterstützten, um dem Chaos ein Ende zu setzen. Mit anderen Worten: Für die Linke hat die Klinke funktioniert. Die Androhung anhaltender Gewalt zahlte sich bei den Wahlen aus – und bietet linken Agitatoren einen starken Anreiz, diesen Auftritt im Jahr 2024 zu wiederholen.

Wie könnte sich die Politik einer Aufstandssaison im nächsten Jahr entwickeln? Unruhen kamen dem Herausforderer bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen oft zugute.

Richard Nixon gewann 1968 nach großen Unruhen die Präsidentschaft, ebenso wie Joe Biden 2020 nach ähnlichen Unruhen die Präsidentschaft gewann. Bill Clinton gewann auch als Herausforderer im Jahr 1992, einem Jahr, in dem es zu den Unruhen in Los Angeles kam.

Die Wähler reagieren gegen die Unordnung, die sie demjenigen zu Füßen legen, der das höchste Amt innehat. Wenn es im Jahr 2024 zu einem Rückkampf zwischen Trump und Biden kommt und es zu Gewaltausbrüchen kommt, könnten die Wähler durchaus Biden die Schuld geben, so wie sie es 2020 bei Trump getan haben.

Andererseits ist es angesichts von Trumps polarisierendem Ruf und der verzerrenden Natur der Berichterstattung in den Mainstream-Medien denkbar, dass die Wähler dies wieder tun könnten: Bringen Sie das Wiederauftreten öffentlicher Unruhen mit Trump in Verbindung.

Wie auch immer die Politik ausgehen mag, konservative Führer müssen sich auf mögliche Unruhen vorbereiten. Erstens sollten sie Pläne für staatliche und lokale Abschreckung, Aufstandsbekämpfung und Strafverfolgung aller Personen entwickeln, die für Gewalt verantwortlich gemacht werden.

Zweitens sollten sie eine Strategie für den „Luftkrieg“ entwerfen: im Voraus eine überzeugende rhetorische Strategie entwickeln, den Interpretationsrahmen für künftige Unruhen schaffen und einen Schnellreaktionsapparat aufbauen, um die Botschaft der Opposition in Frage zu stellen.

Sie könnten strategische Planer rekrutieren, um mögliche Szenarien und Reaktionen auszuarbeiten, mit dem Ziel, die Geisellogik zu brechen, die die Linke 2020 erfolgreich umgesetzt hat: „Wählen Sie unseren Mann, und der Schmerz wird aufhören.“

Der Erfolg jeder Gesellschaft beginnt mit der Ordnung. Diese Wahrheit wird oft vergessen, bis die Ordnung gestört wird. Der umsichtige Staatsmann hat für diesen Eventualfall sowohl für sein eigenes Vermögen als auch für das allgemeine Wohl seiner Gesellschaft vorgesorgt.

Die Zeit der Vorbereitung ist jetzt.

Im Jahr 2024 kommt in Amerika ein umfassendes medizinisches Kriegsrecht

Es ist fast drei Jahre her, seit die Operation Warp Speed ​​der Welt „Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) geliefert hat, und mehr Menschen als vielleicht jemals zuvor sind kranker als je zuvor. Da sich die Situation verschlechtert, bereitet sich die Regierung darauf vor , voraussichtlich irgendwann im nächsten Jahr ein umfassendes medizinisches Kriegsrecht über Amerika auszurufen .

Quellen berichten, dass mehr als 50 Prozent der Menschen, die wegen COVID geimpft wurden, durch die Impfungen krank wurden – oder immer noch krank sind, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Acht von zehn Impfungen, insbesondere diejenigen, die zusätzlich zur Grundimmunisierung mindestens eine „Auffrischimpfung“ erhalten haben, leiden unter Komplikationen, die zu einer Behinderung führen können.

Laut Dr. Peter McCullough leidet jetzt jede einzelne Person, die auch nur eine einzige COVID-Impfung erhalten hat, an einem Problem oder einer Reihe von Problemen im Zusammenhang mit dem Herzen – ob sie sich dessen bewusst ist oder nicht. Diejenigen, denen es bewusst ist, haben es oft überraschend entdeckt, wenn sie einen unerwarteten Herzstillstand oder eine entzündliche Reaktion wie eine Myokarditis erlitten.

Wenn die Zeit vergeht und die Körper der vollständig Geimpften immer weiter zerfallen, wird es wahrscheinlich einen Punkt geben, an dem eine kritische Masse an Kranken die öffentliche Gesundheit so sehr in Angst und Schrecken versetzt, dass die berüchtigten „Quarantänelager“ eröffnet und mit den „Kranken“ gefüllt werden .“

New York soll seine Quarantänelager bereithalten und darauf warten, dass die Politik grünes Licht gibt, um sozusagen mit dem Beladen der Waggons und der Übergabe der Gefangenen an ihre Kojen zu beginnen. Berichten zufolge tun andere Bundesstaaten das Gleiche, oft im Stillen.

DeSantis‘ „No-Vax“-Gesetz für Florida ist ein Trojanisches Pferd: Es handelt sich tatsächlich um ein Zwangsimpfungsgesetz

Ob Sie es glauben oder nicht, Florida unter Gouverneur Ron DeSantis ist ein weiterer Staat, in dem die Bewohner der gleichen erzwungenen Quarantänesituation ausgesetzt sind wie die New Yorker unter Gouverneurin Kathy Hochul. DeSantis ist Republikaner und Hochul Demokrat, was einmal mehr zeigt, dass Tyrannei in Amerika eine parteiübergreifende Angelegenheit ist.

Hochuls Zwangsquarantänemaßnahmen sind zumindest klar als solche umrissen, DeSantis verbirgt sich hinter einem sogenannten „No-Vax“-Gesetz, das bei näherer Untersuchung tatsächlich ein getarntes Zwangsimpfstoff-Gesetz ist.

Wie in DeSantis „No Vax“-Gesetzentwurf direkt angegeben, kann die Regierung von Florida nun eine Anordnung für eine Einzelperson erlassen:

„… auf übertragbare Krankheiten untersucht, getestet, geimpft, behandelt, isoliert oder unter Quarantäne gestellt zu werden, die eine erhebliche Morbidität oder Mortalität mit sich bringen und eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Personen, die nicht untersucht, getestet oder geimpft werden können oder wollen, oder aus Gründen der Gesundheit, Religion oder des Gewissens behandelt werden, können einer Isolation oder Quarantäne unterzogen werden.“

Im „No Vax“-Gesetz von DeSantis heißt es weiter, dass eine Person in Florida, die als „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ gilt, vom staatlichen Gesundheitsamt festgenommen und in Isolation oder Quarantäne gezwungen werden kann, ähnlich wie der New Yorker Gesetzentwurf.

Viele Konservative haben sich im Laufe der Jahre von der widersprüchlichen Rhetorik von DeSantis täuschen lassen, aber der Typ ist ein Tyrann, der wohl schlimmer ist als Hochul und andere demokratische Gouverneure.

Zumindest gibt es in New York kein „Antisemitismus“-Gesetz, das den Ersten Verfassungszusatz zunichte macht, was ein weiterer Baustein in DeSantis‘ Tyrannei-Regime in Florida ist.

„Wenn es keine praktische Methode gibt, die Person zu isolieren oder unter Quarantäne zu stellen, kann der staatliche Gesundheitsbeamte alle notwendigen Mittel einsetzen, um die Person zu impfen oder zu behandeln“, heißt es im „no vax“-Gesetz von DeSantis weiter darüber, wie Floridianer jetzt zwangsweise geimpft werden können, wenn der Staat der Ansicht ist, dass es keine Möglichkeit gibt, sie zu isolieren oder unter Quarantäne zu stellen.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/naturalnews.com am 07.12.2023