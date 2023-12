Kanada meldet einen 300-prozentigen Anstieg der „nicht näher bezeichneten Todesursachen“, was den Ruf nach einer Untersuchung auslöst

Aus einem neuen Bericht der kanadischen Regierung geht hervor, dass die Zahl der Todesfälle mit „unbestimmter Ursache“ von 2019 bis 2022 um 300 % ansteigen wird, da unbekannte Ursachen die fünfthäufigste Todesursache in Kanada darstellen.

Einige Gesundheitsexperten sagten, dass der starke Anstieg eine Untersuchung darüber auslösen sollte, ob die Todesfälle mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung stehen.

Während die Lebenserwartung in Kanada sinkt, behauptet ein neuer Regierungsbericht, dass „nicht spezifizierte Ursachen“ die fünfthäufigste Todesursache im Land nach Krebs, Herzkrankheiten, COVID-19 und Unfällen geworden sind.

Dem Bericht von Statistics Canada zufolge haben „nicht näher bezeichnete Ursachen“ im Jahr 2022 Schlaganfälle, Aneurysmen, chronische Bronchitis, Emphyseme, Asthma, Diabetes, Grippe und Lungenentzündung, chronische Lebererkrankungen und Zirrhose, Alzheimer und Selbstmord als Todesursachen überholt.

Statistics Canada, auch bekannt als StatCan, veröffentlichte den Bericht am 27. November in The Daily, dem Online-Nachrichtenbulletin der Behörde.

Der Bericht löste in den führenden kanadischen Zeitungen eine Reihe fast identischer Schlagzeilen aus, die von Kanadas nationalem Nachrichtendienst zur Verfügung gestellt wurden, wie z. B. in der Toronto Sun: „Laut StatCan ist die Lebenserwartung der Kanadier im Jahr 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken“, gefolgt von der Zwischenüberschrift: „Laut Bericht starben 2022 mehr Menschen an COVID-19 als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Pandemie.“

Andre Picard, Gesundheitskolumnist der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail in Toronto, bezeichnete den Rückgang der Lebenserwartung – von 82,3 Jahren im Jahr 2019 auf 81,3 Jahre im Jahr 2022 – als „eine große Sache“.

„Es ist erst das zweite Mal, dass die Lebenserwartung in Kanada im letzten Jahrhundert so stark gesunken ist“, sagte Picard. „In der Tat ist die Lebenserwartung seit Jahrzehnten stetig gestiegen: 71 Jahre im Jahr 1960, 75 Jahre im Jahr 1980, 79 Jahre im Jahr 2000 und 82,3 Jahre im Jahr 2019.“

Dem Bericht zufolge sank die Zahl der COVID-19-Todesfälle in Kanada von 16.313 im Jahr 2020 auf 14.466 im Jahr 2021. Für 2023 rechnet Kanada mit etwa 7.000 COVID-19-Todesfällen, so Picard.

COVID-19-Todesfälle können nicht für Kanadas 7,3-prozentigen Anstieg der Gesamttodesfälle im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 verantwortlich sein – oder für den 17-prozentigen Anstieg der Gesamttodesfälle des Landes gegenüber der historischen Norm von 2019 oder den historischen Rückgang der Lebenserwartung in Kanada und weltweit, sagte Picard. (Whistleblower der mutig Daten über COVID-Impfstoffe enthüllte, die Bürger töteten, droht nun eine 7-jährige Haftstrafe)

Wie viele Mainstream-Journalisten und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens in den USA, die den Rückgang der Lebenserwartung in den USA untersuchen, machte Picard chronische Krankheiten, Drogenüberdosen, Opioid-Todesfälle, Rauchen, ungesunde Ernährung und „Gleichgültigkeit“ für den Rückgang in Kanada verantwortlich. „Es gibt praktisch keine Schutzmaßnahmen wie Maskierung mehr, und die Impfraten sind stark gesunken“, schrieb er.(Ein Whistleblower, der die Entvölkerungsagenda aufdeckte, wurde gerade von der Polizei überfallen (Video))

Dr. Pierre Kory und Dr. Peter McCullough erklärten gegenüber The Defender, dass sie die wichtigste und verblüffendste Tatsache des Berichts in der 300%igen Zunahme der „nicht spezifizierten Todesursachen“ in Kanada zwischen 2019 und 2022 sehen.

McCullough, ein viel publizierender Kardiologe, der ein weit verbreitetes Protokoll zur Frühbehandlung von COVID-19 entwickelt hat, sagte, dass der dramatische Anstieg der Todesfälle aus „nicht spezifizierten Ursachen“ in Kanada eine seismische und beunruhigende Verschiebung in der westlichen Medizin darstellt.

„Vor der Pandemie waren die Todesursachen in den westlichen Ländern gut bekannt“, so McCullough, wobei 40 % auf bekannte kardiovaskuläre Erkrankungen, 40 % auf neoplastische Erkrankungen im Endstadium (Krebs) und 20 % auf andere bekannte Ursachen wie Mord, Selbstmord, Drogenüberdosierung und Unfälle zurückzuführen waren.

Er fügte hinzu:

„Seit der Einführung des COVID-19-Impfstoffs haben wir noch nie dagewesene Todesfälle ohne Vorerkrankung erlebt. Eine große Autopsieserie, die von Hulscher et al. veröffentlicht wurde, ergab, dass 73,9 % der Todesfälle nach der COVID-19-Impfung auf durch die Impfung verursachte Probleme zurückzuführen waren.“

McCullough verwies auf die Hunderte Studien, in denen Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Spike-Proteinen nach der Impfung untersucht wurden, sowie auf die Millionen von Todesfällen und Verletzungen, die Bürger in den USA und Europa ihren Regierungen nach der mRNA-Impfung gemeldet haben.

„Alle Todesfälle sollten nach den Dosen und Daten der COVID-19-Impfung kategorisiert werden“, sagte McCullough. „Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, sollte ein ’nicht näher bezeichneter Todesfall‘ auf ein tödliches COVID-19-Impfstoffverletzungssyndrom zurückgeführt werden“, so McCullough.

Kory, ehemaliger Medizinprofessor an der University of Wisconsin und Präsident der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, sagte gegenüber The Defender, die Beweise seien überwältigend, dass die COVID-19 mRNA-Impfung in der westlichen Welt mehr Todesfälle und Verletzungen verursacht habe als jedes andere Medikament oder jeder andere Impfstoff in der Geschichte.

„Die Antwort auf die Frage, warum ‚unbestimmte Ursachen‘ jetzt eine der führenden Todesursachen sind, ist einfach und klar“, sagte Kory. „Diese Ursache ist die eine medizinische Intervention, für die sich die Regierungen und Medien der Welt seit dem Beginn [der Pandemie] eingesetzt haben. … Die Technologie der mRNA-Plattform ist und war ein kolossaler Fehlschlag, sowohl in Bezug auf die Wirksamkeit als auch auf die Sicherheit.“

Kory und die Journalistin Mary Beth Pfeiffer veröffentlichten am Dienstag einen Meinungsartikel in The Hill, in dem sie Regierungen und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens aufforderten, das Problem eines weltweiten historischen Anstiegs der Sterblichkeitsrate zu untersuchen und anzugehen, der bisher von den Behörden nicht erkannt und von den Mainstream-Journalisten nicht berichtet wurde.

Am 13. Dezember war der Aufsatz die erste oder zweitbeliebteste Geschichte auf der Website von The Hill, die monatlich 32,5 Millionen Besucher verzeichnet.

Der Kommissar der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA), Robert Califf, veröffentlichte am 30. November eine außergewöhnliche Reihe von Beiträgen auf X (ehemals Twitter), in denen er dazu aufrief, dass die gesamte Gesellschaft an einem Strang zieht, um das Problem des „katastrophalen“ Rückgangs der Lebenserwartung in den USA zu lösen.

„JAMA Internal Medicine veröffentlichte Anfang dieses Monats, dass unsere Lebenserwartung insgesamt auf 76 Jahre gesunken ist, und bemerkenswerterweise ist die männliche Lebenserwartung in den USA auf 73 Jahre gefallen“, schrieb Califf.

Kory sagte jedoch, dass der Beitrag des FDA-Kommissars, „der sich auf Rauchen, Ernährung, chronische Krankheiten und Gesundheitsfürsorge konzentrierte, das Offensichtliche ignorierte: Die Menschen sterben in ungewöhnlich hoher Zahl, sogar jetzt und lange nachdem COVID nachgelassen hat. Doch die Gesundheitsbehörden und medizinischen Fachgesellschaften schweigen.“

Die FDA und die Mainstream-Medien ignorieren die Tatsache, dass die Lebensversicherer „Alarm schlagen wegen dieser unerwarteten oder ‚überzähligen‘ Todesfälle, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 158.000 Amerikaner mehr gefordert haben als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019“, schrieb Kory.

„Das übersteigt Amerikas kombinierte Verluste aus jedem Krieg seit Vietnam. Der Kongress sollte dringend mit Versicherungsexperten zusammenarbeiten, um diesen beunruhigenden Trend zu untersuchen.“

Amy Kelly, COO von DailyClout und Programmdirektorin des Pfizer Documents Analysis Project, sagte, dass für eine Autopsie, um eine korrekte Diagnose eines durch mRNA-Impfstoffe verursachten Todes zu stellen, „eine histopathologische Untersuchung von Geweben aus dem gesamten Körper erforderlich ist. Selbst wenn eine Autopsie durchgeführt wird, erfolgt die histopathologische Untersuchung der Gewebe meist nicht“.

Sie zitierte ein Interview mit Dr. Arne Burkhardt, der die Arten von Untersuchungen beschreibt, die die Gerichtsmediziner durchführen müssen, aber selten tun.

Dr. Robert Chandler, ein orthopädischer Chirurg aus Los Angeles, der an der medizinischen Fakultät der University of Southern California gelehrt hat, identifizierte in seiner Studie der 450.000 Seiten umfassenden COVID-19-Impfstoffdokumente von Pfizer „ganz neue Krankheitskategorien“, die er „CoVax-Krankheiten“ nennt, Dokumente, zu deren Freigabe die FDA durch einen Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, so Kelly.

„Es macht Sinn, dass die nicht spezifizierten Todesursachen so stark zugenommen haben“, sagte Kelly. Wenn ein Patient entweder an mehreren Krankheiten auf einmal oder an einem bisher unbekannten Krankheitszustand stirbt, was bei den von Dr. Chandler identifizierten „CoVax-Krankheiten“ der Fall ist, kann ich mir vorstellen, dass viele Ärzte und/oder Gerichtsmediziner nicht wissen, wie sie diese Todesursachen einordnen sollen. Das würde dazu führen, dass die Todesfälle als ‚Ursache unbekannt‘ kategorisiert werden.“

Laut Naomi Wolf, Autorin von „Facing the Beast: Mut, Glaube und Widerstand in einem neuen dunklen Zeitalter“, „In der vorindustriellen Welt starben die Menschen auf mysteriöse Weise. Aber in der modernen westlichen Welt gibt es keine mysteriösen Todesfälle mehr. Für jeden Todesfall gibt es einen Totenschein, der laut Gesetz eine Todesursache angeben muss.“

„Ein geringfügiger Anstieg der nicht zugeordneten Todesfälle ist ein Problem, das untersucht werden muss“, sagte Wolf. „Ein größerer Anstieg, wie Sie ihn festgestellt haben, deutet nicht auf ein Massengeheimnis für Ärzte und Gerichtsmediziner hin, sondern ist eher ein Beweis für ein Problem mit der staatlichen Aktenführung – ein bürokratisches Fehlverhalten im großen Stil.“

…

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 17.12.2023