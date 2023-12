Kontrollierte Opposition: Musk reaktiviert X-Account von Alex Jones – David Icke wendet sich gegen Jones: „Er ist ein Helfershelfer der neuen Weltordnung“

Sieh dir das an. Ein weiteres inszeniertes Medienritual und mehr Hühnerfutter für die Baby-Truthers, die glauben, dass Elon Musk und Alex Jones real sind und auf der „Seite des Volkes“ stehen.

Wieder einmal werden sich diese getäuschten Baby-Truther über etwas freuen, das von ihren Sklavenhaltern, von der Elite, inszeniert wurde. Von Joachim Bartoll

Eine der großen Schlagzeilen vom 10. Dezember 2023 war also, dass der Schauspieler und Marionette der Elite, Elon Musk, den Horus-Archetyp nach Jack Parsons und Wernher von Braun spielte und den X/Twitter-Account vom Schauspieler und Provokateur-Agent Alex Jones aktivierte, der innerhalb von „Alternative Media“ die Rolle der kontrollierten Opposition spielt.

Ja, sowohl Elon Musk als auch Alex Jones sind Marionetten, die von der Elite, vom Saturn-Kult, benutzt werden, um ihre Pläne auf der Weltbühne durchzusetzen, wie ich mehrfach entschlüsselt und gezeigt habe.

Während Elon Musk es gewohnt ist, die Massen an futuristische Technologien wie die satanische Transhumanismus-Bewegung und „Gehirnimplantate“ zu gewöhnen und den Weltraum mit kindischem Mars-Kolonisierungs-Unsinn am Leben zu erhalten, ist Alex Jones es gewohnt, alle Erzählungen darüber aufrechtzuerhalten.

Er soll die Mainstream-Medien lebendig machen, da er als ihr Antagonist angesehen wird, ein Provokateur, der jedes Ereignis aufgreift und die Programmierung dadurch untermauert, dass es real war, indem er die Erzählung umdreht, indem er behauptet, es sei eine falsche Flagge, dass jemand oder etwas anderes dahinter stecke.

Die Wahrheit ist , dass es überhaupt nicht passiert ist , dass es als Ritual inszeniert und vorgetäuscht wurde, um die Menschen zu konditionieren und in Angst zu versetzen, um es einfacher zu machen, weitere Gesetze zu erlassen, die Ihre Freiheit einschränken. (Elon Musk leitet ‚„Klage wie eine Atombombe“ gegen Pizzagate-Zensoren in Medienangelegenheiten ein)

Und was geschah, als Alex Jones tatsächlich behauptete, eine dieser extrem gefälschten Schießereien, wie im albernen Sandy-Hook-Theater, sei eine Falschmeldung? (Wahrheitsministerium: In der EU tritt das neue Zensurgesetz für soziale Medien in Kraft)

Er wurde vor Gericht gestellt, ganz nach den vorgeschriebenen Zahlen, wo er sagte, dass eine „ Form der Psychose “ ihn zu seinen falschen Aussagen veranlasst habe.

Mit anderen Worten: Der langjährige „Held“ der Baby Truther behauptet nun, dass all diese Schießereien real seien, dass Menschen gestorben seien und dass man „geisteskrank“ sein müsse, um etwas anderes zu sagen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass man psychisch krank ist, wenn man an all diese äußerst offensichtlichen Schießereien und das grausame Handeln der Krisenakteure glaubt und sich dann beleidigt fühlt, wenn jemand die Realität in Frage stellt, als ob man tatsächlich wütend darüber wäre, dass die Leute das getan haben.

300x250

Dieses Medienritual von Elon Musk und Alex Jones fand in der Jubiläumswoche der inszenierten und völlig gefälschten Schießerei in Sandy Hook statt , also „vier“ Tage vor dem Jubiläumsdatum.

Wie Sie wissen, ist „vier“ ein Symbol für „Tod“, da das chinesische Wort für „vier“ genau wie das Wort „Tod“ klingt.

Diesem Thema und der Tatsache folgend, dass Alex Jones das „Verschwörungsgesicht“ des gefälschten Sandy-Hook-Shootings ist, erfolgte diese Wiedereinsetzung auf X natürlich 302 Tage nach Alex Jones‘ 11. Februar Geburtstag.

300x250 boxone

Sandy Hook Grundschule = 302

Das bedeutet natürlich, dass die Wiedereinsetzung 303 Tage nach seinem Geburtstag erfolgte, das Enddatum mitgerechnet. 3 0 3 ist einfach 33 , die Visitenkarte der Freimaurer und passend zum Drehbuch, dass dies an einem Sonntag geschah, an dem Alex Jones beteiligt war.

Alexander Emerick Jones = 303 = 33

303 = 33 (da man in der Numerologie die Nullen weglassen kann, da sie keinen Wert haben)

Sonntag = 33

Alex Jones = 33

Freimaurerei = 33

Die Freimaurer = 33

Und außerdem wurde Alex‘ letzter Beitrag auf X am 6. September 2018 verfasst, einem Tag mit 33 -Tage-Numerologie.

06.09.18 = 9 + 6 + 18 = 33

Natürlich wird der 6. September einfach als 9/6 oder 96 geschrieben , die Summe von „Freimaurer“. Schön gemacht, Alex!

Freimaurer = 96

Alexander Emerick Jones = 96

Das bedeutet auch, dass die Wiedereinsetzung an diesem Sonntag, der „vier“ Tage vor dem Sandy-Hook-Jubiläum war, zwei Monate und einen Tag vor Alex‘ nächstem Geburtstag erfolgte, wie im Jahr 21 .

An diesem Sonntag, dem 10. Dezember, waren es ebenfalls noch 21 Tage im Jahr. Und wie Sie wissen, ist der Sonntag der Tag des Saturn, der Tag der SONNEN-Anbetung, der Tag der Elitefamilien, die das Instrument kontrollieren, den Orden, dem sie alle angehören, die Jesuiten.

Der 10. Dezember war vier Tage vor dem Jahrestag von Sandy Hook, dem 14. Dezember.

Vier = 21, 21

Alex = 21, 21

Sonntag = 21

Saturn = 21

Jesuit = 21

Jones = 21

Saturn = 21

Zurück zu Alex‘ letztem Beitrag auf Twitter am 6. September 2018: Diese Wiedereinstellung erfolgt 95 Tage nach dem Jahrestag des letzten Beitrags. 95 ist, wie Sie wissen, eine ganz besondere Zahl für die Jesuiten, da sie gegründet wurden, um die 95 Thesen Martin Luthers zu bekämpfen, und der Jesuitenorden am 27. September anerkannt wurde, dem Tag, an dem noch 95 Tage im Jahr verbleiben.

Allerdings erfolgte die Wiedereinsetzung ab dem 6. September 2018 274 Wochen später, und das passt zum offiziellen Siegel des Jesuitenordens, der Phrase „Iesus Hominum Salvator“, sowie zu Alex Jones Rolle auf der Weltbühne als kontrollierte Opposition, die passt, da er nun bei X wieder eine Stimme bekommt.

Iesus Hominum Salvator = 274

Kontrollierte Opposition = 274

Zurück zur Freimaurerei und zu „Elon Reeve Musk“, der Alex Jones wieder in sein Amt einführte: Dieser Sonntag fiel 165 Tage nach Elons Geburtstag am 28. Juni.

Elon Reeve Musk = 165

Schottischer Ritus = 165 (wie in der Schottischen Ritus-Freimaurerei)

Natürlich kann Alex‘ letzter Beitrag vom 6. September auch als 6. September geschrieben werden, etwa 6/9 oder 69 .

Elon Reeve Musk = 69

Wenn man vorausschaut, liegt dieser Sonntag, der Tag des Jesuitenordens, genau 201 Tage vor Musks nächstem Geburtstag.

Dabei ging es vor allem um die Wiedereinsetzung des „Provokateuragenten“ Alex Jones.

Der Jesuitenorden = 201

Provocateur Agent = 201

Der Freimaurerorden = 201

Orden der Illuminaten = 201

Die Weltmächte = 201

Saturnanbetung = 201 (wieder war es an einem SONNtag)

Jorge Mario Bergoglio = 201 (Papst Franziskus)

Jorge Mario Bergoglio wurde wie Papst Franziskus am 17. Dezember geboren. Der 10. Dezember war der 359. Geburtstag von Papst Franziskus. 359 ist die 72. Primzahl.

Jesuitenorden = 72, 72

Auch hier haben wir ein klares Ritual, das uns zeigt, dass diese Marionetten auf der Weltbühne nur Dinge tun dürfen, die durch die Zahlen vorgegeben sind, was zweifelsohne beweist, dass sie kontrolliert werden, bloße Schauspieler sind, die ihre Rollen spielen, um die schlafenden Massen zu unterhalten, zu konditionieren und zu fesseln.

The Peoples Voice schreibt weiter:

David Icke wendet sich gegen Alex Jones: „Er ist ein Helfershelfer der neuen Weltordnung“

Der britische Autor David Icke hat Alex Jones nach seiner Wiedereinstellung auf Twitter/X scharf angegriffen und den InfoWars-Gründer als Handlanger der Neuen Weltordnung bezeichnet.

Als Mainstream-Medien und Werbetreibende damit drohten, X nach der Wiedereinstellung von Jones zu boykottieren, schloss sich David Icke dem Protest an und deutete an, dass Jones heimlich mit der Intrige zusammenarbeitet, um die Aufmerksamkeit von den „echten Verschwörungstheorien“ abzulenken, von denen Icke spricht.

„Ihr werdet gejagt, Leute, aber die meisten werden das nie verstehen“, postete Icke auf X und behauptete, dass Jones‘ Wiedereinstellung Teil einer großen Verschwörung sei.

„Musk hätte das einfach schon vor langer Zeit tun können, aber das Ritual musste durchgeführt werden, um sowohl Musk, den neuen MAM-Gott, zu lobpreisen, als auch Alex Jones als Symbol der alternativen Mainstream-Medien neben Musk, Carlson, Rogan, in den Mittelpunkt zu rücken. Tate, Peterson, Brand, Vlaardingerbroek und alle anderen.“

„Vielleicht hat jeder von ihnen nützliche Dinge zu einigen ‚Punkten‘ zu sagen, aber sie stellen eine kollektive Blockade für die tiefen Ebenen des Kaninchenbaus dar, in dem ihre ‚Punkte‘ bloße Symptome und nicht die Ursache sind“, fügte der Verschwörungstheoretiker hinzu.

Of course Alex Jones is back on Twitter/X. As I have been writing here, the ‚poll‘ and waiting for God Elon’s pronouncement, has all been a GAME to hijack your perception and that of the Mainstream Alternative Media (MAM). You are being had, people, but most will never get that.… https://t.co/uzbwETNoMu — David Icke (@davidicke) December 10, 2023

Das ist eine bittere Einstellung, wenn man bedenkt, dass Icke in den letzten Jahrzehnten die riesige Plattform von Alex Jones genutzt hat, um für seine Vorträge und Bücher zu werben.

Viele auf Twitter wiesen schnell darauf hin, dass Icke anscheinend auf Jones einschlug, weil er insgeheim eifersüchtig auf die ganze Aufmerksamkeit war, die sein ehemaliger Freund erhielt:

David, you seem to be really mad that Alex is back on Twitter? — TPV Sean (@tpvsean) December 10, 2023

Oh for God’s sake David, stop being such a big baby. There is plenty of room on here for more than one alternative media figurehead. Why don’t you congratulate your ‚friend‘ Alex instead of throwing all of your toys out of the pram? — TPV Sean (@tpvsean) December 10, 2023

Modernity.news berichtet: Auch Ickes Bemühungen, Musk als eine Art böses Genie darzustellen, erscheinen etwas fragwürdig, da er mit ziemlicher Sicherheit seinen Lebensunterhalt durch X verdient und für den Dienst bezahlt. Wenn er glaubt, dass Musk so schlecht ist, warum zahlt Icke ihm dann ein monatliches Abonnement?

Sicherlich wäre das das erste, womit Sie aufhören würden. Sie benötigen keine Verifizierung auf X, um es zu verwenden. Sie benötigen es nur, um Ihr Konto zu monetarisieren.

Inherent flaw with ‚conspiracy theorists‘ (not the media pejorative, but actual ones who think everything is a conspiracy): they can never just take the W. Loser mentality. https://t.co/dnUf6MxLlp — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) December 10, 2023

Jones wurde nach seinem viralen Interview mit Tucker Carlson Anfang der Woche wieder eingestellt. Elon Musk kündigte an, dass er eine Umfrage unter den Leuten durchführen werde, ob der Infowars-Moderator zurückkehren sollte, obwohl er zuvor geschworen hatte, Jones niemals zurückkommen zu lassen.

Die Menschen entschieden mit überwältigender Mehrheit, dass er es tun sollte.

Reinstate Alex Jones on this platform? Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2023

Die kontrollierte Opposition:

Call them all 4 pic.twitter.com/k4fRa0bPTi — 𝔸𝕝𝕚 𝕊𝕙𝕒𝕙𝕓𝕒𝕫 ℂ𝕙𝕒𝕦𝕕𝕙𝕣𝕪 (@sospunjab) December 10, 2023

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 13.12.2023