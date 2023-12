Numerologie und ein Ritual: Brad Pitt und Angelina Jolies Tochter Zahara schließt sich dem Sodomie-Kult Alpha Kappa Alpha an

Laut mehreren Medien wurde die 18-jährige Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, Zahara Jolie-Pitt, am 16. November 2023 Mitglied der Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated.

Wenn Sie mit Alpha Kappa Alpha nicht vertraut sind: Es handelt sich um einen Sodomie-Kult für „schwarze Frauen“, der auf der antiken griechischen Sodomie-Religion basiert. Von Joachim Bartoll

Der Kult wurde 1908 von Ethel Hedgemon Lyle an der schwarzen Howard University in Washington, D.C. gegründet, der Stadt, dem Bundesstaat und dem US-Hauptquartier des alten Schottischen Ritus der Freimaurerei.

Alpha Kappa Alpha ist, ganz ähnlich wie der andere griechische schwarze Sodomie-Pädophilie-Kult für schwarze Männer, Sigma Pi Phi (die Boulé-Gesellschaft), 1904 gegründet, ein „Geheimbund“ für Schwarze, der in der Fake-Schwarzen-Bewegung und den Schwulen und Transgender-Agenda eingesetzt wird

Sie ist mit der National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) verbunden, die als Gegenpol zum Rassenaufstand von Springfield im Jahr 1908 gegründet wurde und eine Rolle in der falschen Bürgerrechtsbewegung spielen sollte.

Kurz gesagt, diese Geheimbünde, diese „Schwesternschaften“, die sich ausschließlich an Schwarze richten, sind lediglich freimaurerische Erweiterungen für jeden Mann oder jede Frau mit Hautfarbe, die als würdig erachtet werden, eine Rolle auf der Weltbühne zu spielen (z. B. als Schauspieler, Künstler, Sportler, Politiker oder Unternehmer usw.)

Wie bei all diesen Sekten nutzen sie verschiedene Arten traumabasierter Gedankenkontrolle, um ihre Mitglieder zu Marionetten auf der Weltbühne zu machen, insbesondere die der Sodomie und Pädophilie, etwas, das schon in sehr jungen Jahren beginnt, lange bevor sie „offiziell“ der Sekte beitreten, da die meisten Mitglieder aus Familien stammen, die seit Generationen Mitglieder und/oder Freimaurer sind. (Ein Ritual: Die Numerologie hinter dem Tod von Matthew Perry)

Beispielsweise heiratete der Schauspieler Will Smith von Sigma Pi Phi Jada Pinkett Smith von Alpha Kappa Alpha in einer arrangierten Ehe, um Scientology und die Gay-Transgender-Agenda voranzutreiben. (Ein neuer „dunkler“ Aspekt des israelischen „Krieges“ (Psy Op Operation) kommt ans Licht (Videos))

Um die Verbindung zwischen den Kulten zu verdeutlichen, wurden die rosa und grünen Farben des Alpha Kappa Alpha „AKA“-Logos in der NBC-Show „Der Prinz von Bel-Air“ mit Will Smith in der Hauptrolle verwendet.

Was Alpha Kappa Alpha betrifft, waren/sind weitere bemerkenswerte Mitglieder Rosa Parks, Ella Fitzgerald, Alice Walker, Gladys Knight, Oprah Winfrey, Alicia Keys, Whitney Houston und Kamala Harris.

Was die Geschichte betrifft, liegt der Schwerpunkt auf dem Moment, in dem Zahara sich vorstellt, ohne den Nachnamen „Pitt“.

„Mein Name ist Zahara Marley“, schrie sie, bevor sie ihre Haare schüttelte und hinzufügte: „Jolie!“ Sie erklärte auch, dass sie aus Los Angeles stamme, als die Menge sie anfeuerte.

300x250

Die Medienreporter fanden es merkwürdig, dass sie sich während der AKA-Zeremonie als „Zahara Marley Jolie“ ohne „Pitt“ vorstellte, und sie fügten hinzu, dass unklar sei, ob sie ihren Namen legal geändert habe oder nicht.

Nun war es keine Überraschung, dass sie sich als „Jolie“ ausgab, da Angeline Jolie am 4. Juni geboren wurde und diese Zeremonie am 17. November genau 201 Tage vor Jolies nächstem Geburtstag als Jesuitin stattfand.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist der Jesuitenorden die „Auferstehung“ der Tempelritter, eines Saturn- (Sonnengottes) verehrenden Kultes, des von Ignatius von Loyola gegründeten Militärordens der römisch-katholischen Kirche und des Ordens, der die Illuminaten gründete und die Freimaurerei infiltrierte und machte daraus einen Geheimbund.

Der Jesuitenorden = 201

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 201 (Orden 322, Freimaurerei mit Totenkopf und Knochen)

Saturnanbetung = 201

Ignatius von Loyola = 201

Jorge Mario Bergoglio = 201 (Papst Franziskus, der erste Jesuitenpapst)

Orden der Illuminaten = 201

Der Freimaurerorden = 201

Die Weltmächte = 201

Die Befehle der UN = 201

Natürlich sind die „201er“ bei den häufig verwendeten Chiffren innerhalb der Gematria alle miteinander verbunden. Beachten Sie, dass „Zeit“ ein von Menschen geschaffenes Konstrukt ist, das dazu dient, Sie in der Matrix, ihrer Illusion, gefangen zu halten und einen Job zu haben, bei dem Sie den größten Teil Ihres Lebens mit nutzlosen Dingen verschwenden.

300x250 boxone

Die Zeit wird genutzt, um Sie zum Gehorsam zu bewegen, indem Sie Geld verdienen und Schulden und Rechnungen abbezahlen. Dieser Zusammenhang wird anhand der Gematria aufgedeckt, wie die Elite unsere Sprache kodierte.

Zeit = 201

Gehorchen = 201

Tempelritter = 201

Das große Biest = 201 (die Tempelritter verehrten das Biest als Baphomet)

Black Lives Matter = 201

Black History Month = 201

Sie betonen die Tatsache, dass Zahara 18 Jahre alt ist (6 + 6 + 6 = 18) und es passt sehr gut zu ihrem faktischen Geburtstag am 8. Januar, wie in 1/8 oder 18 .

Natürlich kann ihr Geburtstag auch als 8. Januar geschrieben werden, wie in 8/1 oder 81 . Beides passt perfekt dazu, dass es sich hierbei um ein satanisches Rassen-/Rassismusritual handelt, da sie in eine Schwesternschaft „nur für Schwarze“ aufgenommen wurde.

Rasse = 81, 18

Freimaurer = 81, 18

Und die Tatsache, dass sie sich als „Zahara Marley Jolie“ präsentierte, reduziert sich auf 81 .

Zahara Marley Jolie = 81

Malzeichen des Tieres = 81 (wie in 18 rückwärts, wie 6 + 6 + 6 = 18)

Ritual = 81, 81

Freimaurer = 81, 81, 18

Und von ihrem Geburtstag am 8. Januar an gerechnet, fand die Zeremonie am 16. November perfekte 10 Monate und 8 Tage später statt, wie im Jahr 18 (oder 81 umgekehrt).

Wie ich bereits erwähnte, war diese Einführung in Alpha Kappa Alpha ein Rassismusritual und der 16. November passt perfekt ins Bild, da an diesem Tag noch 45 Tage im Jahr verbleiben.

Rassismus = 45, 45

Ritual = 45, 45

Die Zeremonie am 16. November fand ebenfalls 7 Wochen und 4 Tage, wie 74 , vor Zaharas nächstem Geburtstag statt. Wieder präsentierte sie sich an diesem „Mittwochabend“ als „Zahara Marley Jolie“.

Mittwochnacht = 74

Zahara Marley Jolie = 74

Freimaurer = 74

Ritual = 74, 74 (die Freimaurer-Chiffren)

Was ihren Vater Brad Pitt betrifft, so ist er Mitglied von Sigma Chi, einer von vielen brüderlichen Organisationen des Ordens 322, der Skull and Bones-Freimaurerei, und natürlich ist Zaharas vollständiger Name in der Gematria ziemlich aufschlussreich, da er als Hommage auf 322 umgedreht wird.

Zahara Marley Jolie-Pitt = 322

Lustigerweise fand das Ritual von Brad Pitts Tochter am 16. November 33 Tage vor seinem bevorstehenden Geburtstag, dem 18. Dezember, statt. Ja, die ganze „Familie“ und alles, was sie tut, wird durch die Zahlen bestimmt.

Neger = 33

Rassenkrieg = 33

Freimaurerei = 33

Die Freimaurer = 33

Jesuiten = 33

Sklaven = 33

Wenn wir einfach die Tage zählen und das Enddatum weglassen, erhalten wir natürlich 32 Tage, was dazu passt, dass seine Tochter eine „schwarze Frau“ ist und zum Thema des Rituals.

Schwarze Frau = 32, 32

Neger = 32, 32

Die schlafenden Massen werden wahrscheinlich nicht einmal zweimal über diese „Berühmtheiten“ und ihre „Studentenvereinigungen“ nachdenken und einfach glauben, dass es sich um eine Art lustigen „College-Treffpunkt“ für reiche Kinder handelt, obwohl es sich in Wirklichkeit um Geheimbünde handelt, etwa um satanische Ligen Marionetten der Elite regieren durch Missbrauch und Gedankenkontrolle und ebnen ihren Weg auf die Weltbühne.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 29.11.2023