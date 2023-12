Pfizer stuft eigenes mRNA-Produkt als „toxisch“ ein – „alarmierendes Ergebnis“: Impfstoff-Verunreinigungen mit katastrophale Folgen

Teile die Wahrheit!

Die modRNA Produkte werden ja bekanntlich mit Hilfe der so genannten Lipid Nanopartikel durch den Körper bewegt und in die Zellen transfiziert.

Die beiden dabei von Pfizer verwendeten Lipide ALC-0159 und ALC-0315 hatten bis 2020 keine Zulassung außer eben für „Forschungszwecke”, wie auch tkp zu berichten weiß.

Pfizer-Sicherheitsdatenblätter zeigen toxische Wirkung

In den Sicherheitsdatenblättern von Pfizer wird ihnen nun ein mittleres toxisches Potential zugeschrieben, in der Spritze verursachen sie ein „hohes toxisches Potential“. Unglaublich, dass von Behörden so etwas noch immer für Injektionen an Menschen zugelassen wird.

TKP hatte dazu am 9. Dezember 2021 eine detaillierte Analyse veröffentlicht. Darin wird die Firma zitiert, die diese Lipide herstellt. Sie schreibt dazu auf ihrer Webseite, „ALC-0159 ist neben ALC-0315, DSPC und Cholesterin einer der Bestandteile des BNT162b2-Impfstoffs gegen SARS-CoV‑2. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt.“

Und weiter, „auf ALC-0159 und ALC-0315 wird im EMA Assessment Report für die erste bedingte Marketing-Autorisierung ab Seite 22 eingegangen.

Es heißt hierzu, „alle Hilfsstoffe außer den funktionellen Lipiden ALC-0315 und ALC-0159 und dem strukturellen Lipid DSPC entsprechen der Ph. Eur. Die funktionellen Lipide ALC-0315 und ALC-0159 werden als neuartige Hilfsstoffe eingestuft. Die beiden Strukturlipide DSPC und Cholesterin werden in mehreren bereits zugelassenen Fertigprodukten verwendet.“ (Whistleblower der mutig Daten über COVID-Impfstoffe enthüllte, die Bürger töteten, droht nun eine 7-jährige Haftstrafe)

„Das Fertigarzneimittel enthält zwei neuartige Hilfsstoffe, das kationische Lipid ALC-0315 und das PEGyliertes Lipid ALC-0159. Es werden nur begrenzte Informationen über die neuen Hilfsstoffe bereitgestellt.“

EMA bekam nur „begrenzte Informationen“

Es ist de facto kaum zu glauben was hier nach zu lesen steht. Das Lipid-Nanopartikel (LNP), das auch BioNTech verwendet, die ALC0159 und ALC0315 werden mit OEB 3 angegeben, also hazardous, übersetzt „gefährlich”.(Ein Whistleblower, der die Entvölkerungsagenda aufdeckte, wurde gerade von der Polizei überfallen (Video))

300x250

Nun kommt also in ein solches LNP die modRNA, also die modifizierte RNA hinein, im Process2 einst über E‑Coli-Bakterien und Plasmide gewonnen wurde.

Das Gesamtpaket „Comirnaty”, das den Code PF-07302048 zugewiesen bekommen hat, wird dann nach der „Vereinigung” mit der modRNA in Gefahrenklasse OEB5 eingestuft, also very highly hazardous, oder auch wie es dort heißt „hohes toxisches Potential”.

Nun woher weiß man denn überhaupt, dass PF-07302048 auch tatsächlich „Comirnaty“ ist. Dazu muss man dann in das Sicherheitsdatenblatt von „Comirnaty” vom 07.12.2021 schauen.

Dort sind die Sicherheitscodes und die Zuordnung zu Comirnaty hinterlegt. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Einstufung die Handhabung betrifft, dies greift jedoch bereits ab 1 Mikrogramm.

300x250 boxone

Die Dosis für Erwachsene beträgt 30 Mikrogram und einige Geimpfte haben 5 oder mehr davon. Die öffentliche Einstufung als gänzlich harmlos und „nebenwirkungsfrei” lässt sich mit der Wertung des Herstellers selbst und der OEB5 Klassifizierung daher keineswegs in Einklang bringen.

Auch die Tatsache, dass ALC0159 und ALC0315 isoliert ohne modRNA „nur” als „gefährlich” eingestuft werden, aber das Gesamtprodukt auf einmal als „sehr hoch gefährlich” klassifiziert wird. bedarf doch einer Erklärung, die nicht allein in der Arbeitssicherheit begründet werden kann.

Hätte ein Impfling vorher die OEB5 Einstufung gekannt, hätte sich sicher keiner damit die Spritze setzen lassen.

Experten Council mit Prüfung des Pfizer Datenblattes

Ein Expertcouncil hat auf seiner Webseite auch eine ausführliche Bewertung der Sicherheitsfragen von Pfizers mRNA-Produkt vorgenommen. Darin findet sich diese Passage zum Sicherheitsdatenblatt wie folgt

„Einige Passagen des Sicherheitsdatenblattes der Firma Pfizer zu Comirnaty lassen aufhorchen. Warum muss jemand, der das Produkt aus Versehen einatmet, Zitat:

„ … an die frische Luft gebracht werden und sofort ärztliche Hilfe herbeigezogen werden.“

Warum steht im Sicherheitsblatt, Zitat:

„Für alle Tätigkeiten, bei denen dieses Material verwendet wird, müssen Maßnahmen zur Verhinderung von Freisetzungen und zum Schutz vor Exposition festgelegt werden.“

Es wird doch injiziert, ist denn eine höhere Exposition denkbar als bei einer Injektion?

Was impliziert der Satz, Zitat:

„Wenn die Betriebs- und Handhabungsbedingungen zu einer Freisetzung in die Luft führen, ist ein geeignetes Atemschutzgerät mit einem Schutzfaktor zu tragen, der ausreicht, um die Exposition zu kontrollieren.“

Diese Anweisungen bei einem Produkt, welches Menschen wiederholt injiziert wird, sind mehr als beunruhigend.

Und weiter über das, was Pfizer in seinem Vertrag mit der EU schreibt, nämlich dass die Injektionen nicht die gleichen sein werden wie jene der klinischen Studie und dass sie weder Informationen zu den Langzeitfolgen hätten noch Aussagen über die Effektivität (Selbstschutz, Fremdschutz) treffen könnten und es durchaus noch unbekannte Nebenwirkungen geben könnte.

Die EU hat dennoch, im Namen aller Mitgliedstaaten unterschrieben. Zu diesem Zeitpunkt lag der FDA die post-marketing Studie bereits vor. Warum diese Passage in der aktuellsten Version von 2021 noch Bestand hat, darüber kann nur spekuliert werden.

„Alarmierendes Ergebnis“: Impfstoff-Verunreinigungen mit katastrophale Folgen – vertuschen nicht mehr möglich!

Zuerst ausnahmsweise die gute Nachricht: Der jüngste Skandal um die experimentellen Impfstoffe hat offensichtlich eine derartige Dimension angenommen, dass er nicht mehr vertuscht werden kann.

Es bleibt zu hoffen, dass jetzt ein weiterer Schritt getan wird, um die Schweigespirale zu durchbrechen und dass endlich der ganzen Umfang dieses Jahrhundertverbrechens ans Tageslicht kommt.

Denn jetzt ist der Punkt erreicht, wo die Mainstreammedien erkannt haben, dass hier ein enormer „Aufarbeitungsbedarf“ besteht und dass es praktisch nicht mehr möglich ist, den Lügenbaronen des Impfverbrechersyndikats die Stange zu halten.

So dürfen wir freudig aus tag24.de [1] zitieren.

„In dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer wurde ein hoher Anteil an Fremd-DNA festgestellt“

– so eine Bildbeschreibung und dann der Text:

„Gerade noch hat der Gesundheitsminister besonders Risikopatienten zur Auffrischungsimpfung geraten. Jetzt steht jedoch ein Corona-Impfstoff in der Diskussion, nachdem ein Magdeburger Labor Verunreinigung feststellen konnte. Was das für den Menschen bedeutet, erklärt das MDR-Magazin ‚Umschau‘ [2]. Laut Prof. Dr. Brigitte König konnte Fremd-DNA bei der privaten Überprüfung der Impfstoff-Proben des Herstellers Biontech/Pfizer festgestellt werden.

Dabei waren alle fünf Chargen verunreinigt. ‚Aus meiner Sicht ist das ein alarmierendes Ergebnis‘, so die Professorin für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie über die Erkenntnisse. Grund für die Untersuchungen in dem Magdeburger Privat-Labor war ein Verdacht. Es wurde vermutet, dass in dem Vakzin Fremd-DNA über dem vorgegebenen Grenzwert enthalten sein könnte.“



Und genau das traf zu, aber in einem Maße, dass es einen aus den Socken haut. Denn laut der WHO liegt dieser Grenzwert bei einem DNA-Gesamtgehalt von zehn Nanogramm pro Dosis. Sollte dieser Wert überschritten werden, bestünde die Gefahr, dass die Fremd-DNA in die Zellen der Menschen eindringt. Das ungeheuerliche Ergebnis der Untersuchungen durch Prof. König wurde dieser Grenzwert bei …

… der niedrigsten Konzentration 83-fach übertroffen,

übertroffen, die größte gefundene Konzentration betrug das 354-fache vom Grenzwert.

Der studierte Biologe und Auftraggeber für die Überprüfung der Chargen, Dr. Jürgen Kirchner zu den Ergebnissen:

„Wenn DNA-Belastungen in einem Impfstoff gefunden werden, die so weit über dem Grenzwert liegen, dann greift aus meiner Sicht automatisch ein Paragraf des Arzneimittelgesetzes“, so der jahrelange mRNA-Impfstoff-Kritiker

Paragraf 5, des Arzneimittelgesetzes besagt nämlich, dass bedenkliche Arzneimittel vom Markt genommen werden müssen.

Doch zu früh gefreut, denn Betrüger lassen sich bekanntlich nicht so leicht stoppen. Warum soll es hier ausgerechnet anders sein, wo doch die Profiteure des Impfverbrechens noch immer so fest im Sattel sitzen, dass sie trotz all den aufgedeckten Skandale noch immer zu weiteren „Impfungen“ raten?

Und jetzt halten Sie sich an, liebe Leser! Wir zitieren wörtlich weiter, um nicht in Verdacxht zu geraten hier Fake-News zu verbreiten, so unfassbar ist die Reaktion auf die Überprüfungen:

„Die Ergebnisse aus Magdeburg wurden auch Behörden wie dem Paul-Ehrlich-Institut vorgestellt. Auf die Frage, ob sie die Impfstoffe selbst überprüfen würden, wurde dem MDR mitgeteilt, dass die Verantwortung für die Prüfung alleine bei den Herstellern liege.“

Und was sagt der „verantwortliche Hersteller“ dazu? Man muss keine Kriminalist sein um die Antwort der ehrenwerten und mit Preisen sowie Milliarden überhäuften Hersteller zu erraten:

„Hersteller Biontech/Pfizer selbst teilte auf Anfrage des Mitteldeutschen Rundfunks mit, dass in seinen Impfstoffen keine Fremd-DNA vorhanden sei.“

Die dazu notwendige „Argumentationshilfe“ wird den Konzernherren von Lauterbachs Ministerium geliefert:

„Das Bundesgesundheitsministerium stellt die Analyse aus Magdeburg jedoch infrage und teilte mit, dass die überprüften Chargen von Dr. Kirchner bereits abgelaufen waren. Für Frau Dr. König sei dies jedoch kein Grund, die Ergebnisse fallen zu lassen“, erfahren wir aus den genannten Medien weiter.

Es bleibt zu hoffen, dass die Justiz endlich einschreitet und den Verantwortlichen des betrügerischen und tödlichen Treibens endlich das Handwerk legt.

[1] tag24.de

[2] www.mdr.de/video/mdr-videos/c/video-781834.html

…

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 18.12.2023