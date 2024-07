„Ich habe die Blinzelrate aller ABC-Korrespondenten und -Gäste vor [der Rede] gezählt, und sie lag zwischen 30 und 60 pro Minute“, sagte der Mediziner. Er sagte, der Präsident habe im Durchschnitt weniger als zehn Mal pro Minute geblinzelt, was weit unter dem Durchschnitt von 15 bis 20 liegt, den die meisten Menschen haben.

„Eine niedrige Blinzelrate kann ein Anzeichen für die Parkinson-Krankheit sein… ein frühes Anzeichen der Krankheit“, ergänzte Winter. Viele Experten vermuten bereits seit Längerem, dass Bidens offensichtlicher kognitiver Verfall auf eine frühe Form der Krankheit zurückzuführen sein könnte.

Doping mit Medikamenten kurz vor öffentlichen Auftritten? Wilde Spekulationen um Joe Biden

Laut dem Kardiologen Ernst von Schwarz könnten Bidens „trockener Mund, starrer Blick, sehr wenige Handbewegungen und Gesten“ Anzeichen für einen „kognitiven Verfall“ sein.

Dieser könnte durch sein Alter oder einer „neurodegenerative Erkrankung“ wie Demenz verursacht werden. Es könnten aber auch Medikamente schuld sein. Die Einnahme von Medikamenten wie Psychostimulanzien ist bei vielen Menschen kurz vor Vorträgen, Präsentationen oder offiziellen Aufgaben sehr verbreitet, da sie die Dopaminverfügbarkeit im Gehirn erhöhen. Dies kann den Verlauf des kognitiven Verfalls vorübergehend ändern und verbessert die Sprache, die Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zu kommunizieren.

Die Verfassungskrise: Joe Bidens Verfassungsverletzungen und Verrat – eine kontroverse Untersuchung

Nachdem Joe Biden während seiner „Live“-Rede kapituliert hatte, wurde er von einigen Leuten vor dem Weißen Haus begrüßt, wo er viel größer als sonst erschien. Achten Sie auf den Gewichtsunterschied, als er Seite an Seite mit Jill Biden ging, im Vergleich zu anderen Bildern, auf denen er neben ihr steht.

