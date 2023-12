RNA und DNA in unserer Lebensmittelversorgung – es ist schlimmer als wir wussten

Teile die Wahrheit!

Die Situation unserer Lebensmittelversorgung ist schlimmer, als wir dachten. Als Voraussetzung für dieses Gespräch möchte ich Sie an ein paar Dinge erinnern.

Erstens ist mRNA, wie sie von der großen Pharmaindustrie und der politischen Klasse diskutiert wird, nichts weniger als Betrug. Es wird immer noch von „Boten-RNA“ gesprochen, aber die mRNA in den Impfstoffen und in der Lebensmittelversorgung ist KEINE Boten-RNA.

Es handelt sich vielmehr um verschiedene Versionen von im Labor hergestellten RNA- und/oder DNA-Partikeln, die stabiler und haltbarer sind als Boten-RNA. Einige sind speziell dafür ausgelegt, die Verdauung zu überleben (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9347755/).

Schlimmer noch, es gibt eine enorme Anzahl von DNA-basierten „Impfstoff“-Technologien, die für den Einsatz bei Menschen und Tieren entwickelt werden. Niemand anderes als die völlig korrumpierte WHO spricht darüber und treibt sie voran.

Hier ist ein Screenshot:

Bitte beachten Sie das hervorgehobene Zitat: „Der Bereich der DNA-Impfung entwickelt sich rasch.

Impfstoffe, die derzeit entwickelt werden, verwenden nicht nur DNA, sondern auch Zusatzstoffe, die der DNA helfen, in die Zellen einzudringen, sie auf bestimmte Zellen auszurichten, oder die als Adjuvantien die Immunreaktion stimulieren oder lenken können.“

Wenn Sie das nicht erschreckt, sollte es Sie erschrecken – denken Sie daran, dass DNA-Impfstoffe mit großer Wahrscheinlichkeit direkt in die DNA in Ihrem Zellkern eindringen und diese verändern… möglicherweise dauerhaft. (McDonald‘s-Kundin bewahrt Big Mac acht Monate auf – das Ergebnis schockiert nicht nur sie (Videos))

Einen guten Überblick darüber, was in diesem Zusammenhang passiert, finden Sie unter: https://www.researchgate.net/profile/Clarissa-Rocha/publication/273684639_DNA_Vaccines_Approach_From_Concepts_to_Applications/links/5646529708aef646e6cdae66/DNA-Vaccines-Approach-From-Concepts-to-Applications.pdf?origin=publication_detail.

Wenn Sie sich für Wissenschaft interessieren, ist dieser Artikel großartig und gibt Ihnen TOTALEN Grund zur Sorge, aber ich werde mich auf das Wesentliche dieses Artikels konzentrieren.(Potenziell krebserregende Schadstoffe entdeckt! Diese Nuggets enttäuschen im Test)

Hier ist ein Screenshot aus diesem Artikel:

Ich habe den Teil über SV40 aufgenommen und werde ihn weiter unten erörtern, aber beachten Sie, dass der Zweck des DNA-Impfstoffs darin besteht, in den Zellkern einzudringen und eine beliebige Gensequenz zu deponieren, die von den großen Pharmawissenschaftlern entworfen wurde.

Es stellt sich die Frage, ob diese Sequenz sich selbst reproduziert oder ob die genetische Veränderung einfach das Produkt erzeugt, das sie erzeugen soll, und dann absterben wird.

Beides ist eindeutig möglich, was bedeutet, dass diese Veränderungen im Wirtssystem potenziell dauerhaft und systemisch werden könnten (Sie können gerne mit mir darüber streiten – ich habe noch VIELE weitere Dokumente zu zitieren, die den Rahmen dieses Artikels sprengen würden, ohne ihn zu einem wissenschaftlichen Projekt zu machen).

Wenn RNA-Impfstoffe und -Behandlungen beängstigend sind, dann sind DNA-basierte Gentherapien ein absoluter Albtraum. Wie ich bereits in einem früheren Artikel erwähnt habe, besteht das menschliche Genom aus Milliarden von Codezeilen, und wir können nicht einmal ein paar Millionen in ein Betriebssystem oder ein Telefon schreiben, ohne dass Fehler auftreten.

Vergessen Sie nicht, dass sich tiermedizinische Forschung sehr leicht auf menschliche Produkte übertragen lässt (https://www.sidley.com/en/insights/publications/2022/01/a-new-era-for-novel-therapies-in-animal-health).

Um noch einmal zu verdeutlichen, dass dies bereits geschieht, finden Sie hier eine Grafik von https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.654289/full, die die Anzahl der Gentherapieprodukte zeigt, die Anfang 2021 auf den Markt kommen (mit einer kleinen Erklärung, wie sie hergestellt werden):

Wenden wir uns nun dem SV40-Teil zu. Dieser ist für die aktuelle Generation der COVID-Impfstoffe relevant. Warum fragen Sie? Nun, beginnen wir mit dem oben Gesagten.

In der Welt der Gentherapie gibt es zwei Hauptkomponenten von Impfstoffen/Behandlungen. Die erste ist der genetische Code, den man in die Zellen einschleusen will, und die zweite ist das Vehikel, mit dem man ihn dorthin bringt.

Das Vehikel wird im Allgemeinen als Adjuvans bezeichnet und kann aus vielen verschiedenen Stoffen hergestellt werden. Wir alle kennen und lieben die Lipid-Nanopartikel, aber das ist noch nicht alles. Bei der Herstellung der Impfstoffe selbst werden sie im Wesentlichen aus DNA-Partikeln bis hin zur „mRNA“ destilliert, die in den Impfungen enthalten ist. Offenbar handelt es sich bei der zur Herstellung dieser mRNA-Partikel verwendeten DNA um SV40.

Ich sage das, weil wir immer wieder SV40 in den Fläschchen finden und weil es für diese Aufgabe sehr gut geeignet ist. Wie bereits erwähnt, kann SV40 als Träger/Vehikel dienen (siehe https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7823859/#:~:text=SV40%20late%2Dreplacement%20vectors%20provide,of%20less%20than%202400%20bp and https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15169607/). Es ist zu beachten, dass SV40 schon seit langem verwendet wird; der zweite Artikel wurde im Jahr 2004 veröffentlicht.

Lassen Sie mich den 600 Pfund schweren Gorilla im Raum ansprechen. In Anbetracht des nachgewiesenen betrügerischen Verhaltens derjenigen, die die Impfstoffe vertreiben, indem sie behaupten, es handele sich um „Boten-RNA“ im Gegensatz zu im Labor hergestellter modRNA, ist es unmöglich, dass dieselben Leute nicht absichtlich zugelassen haben, dass eine modifizierte SV40-DNA in diesen Fläschchen existiert?

Könnte dies trotz der bekannten Krebsrisiken, die von SV40 ausgehen, geschehen sein? Vielleicht scheint es weit hergeholt, aber sollten wir die fast verfügbaren DNA-Krebsimpfstoffe in Betracht ziehen, die dieselben Leute im Begriff sind zu produzieren (siehe https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10251337/).

Ich kann es zwar nicht beweisen, aber es wäre sicherlich die ultimative Schlangenöl-Verkaufstaktik, ein Problem zu schaffen und gleichzeitig die Heilung vorzubereiten, aber das würden die guten Leute von Big Pharma natürlich nie tun, oder?

Lassen Sie mich nun auf die Lebensmittelversorgung zurückkommen. DNA-Impfstoffe existieren und sind in der Lebensmittelversorgung verfügbar und VIELE weitere werden entwickelt.

Hier ist ein großartiger Artikel, der dies zeigt: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.654289/full. Wie Sie sehen können, gibt es eine Reihe von DNA-Produkten, die bereits auf dem Markt sind oder in Kürze auf den Markt kommen werden.

Ob man sie nun Impfstoffe oder etwas anderes nennt, ist weniger relevant als die Tatsache, dass es sich dabei um Gentherapien handelt, die alle das Potenzial haben, die Genetik dauerhaft zu verändern.

Aufgrund eines Schlupflochs im Gesetz über ökologische Lebensmittel in den USA können auch Lebensmittel, die mit einem „Impfstoff“ gentechnisch verändert wurden, als ökologisch gekennzeichnet werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass die guten Leute von Big Pharma so hart daran gearbeitet haben, übertragbare Impfstoffe zu entwickeln, die in der Nahrung überleben können, müssen wir uns fragen, ob es hier Hintergedanken gibt.

Und auch wenn diese Gentherapien nicht mit der Absicht entwickelt wurden, sie auf den Menschen zu übertragen, welche Auswirkungen hat der Verzehr eines Tieres mit verändertem Erbgut auf die menschliche Gesundheit?

Wird eine der Injektionen, die so konzipiert sind, dass sie haltbarer sind, überleben und auf den Menschen übergehen, sodass der Mensch Tierimpfstoffen ausgesetzt wäre, und was würde das bewirken? Wo sind die Studien zu all dem (ich kann keine finden)?

Ich werde weiter recherchieren und darüber schreiben, aber lassen Sie mich mit folgendem abschließen: JEDER, der etwas über die COVID-Impfstoffe von den verschiedenen internationalen Gremien, der US-Regierung und Big Pharma gesagt hat, hat durchweg gelogen.

Wir, das Volk, wurden in Bezug auf COVID, Masken, soziale Distanzierung, frühzeitige Behandlung, HCQ, Ivermectin, PCR-Tests und die Impfstoffe belogen, warum zum Teufel sollten wir also denselben Leuten vertrauen, dass sie neue Gentherapien und neue Verabreichungsformen erforschen, entwickeln und schaffen und sie uns nicht aufzwingen?

Warum sollte ich diesen nachgewiesenen Lügnern vertrauen, sei es, dass sie über ihre Präsenz in unseren Lebensmitteln oder anderen Produkten lügen oder uns erzählen, sie seien sicher und wirksam?

Offen gesagt, ich tue es nicht, und wenn Sie nicht zu den Menschen gehören, die eine Brücke zum Kauf suchen, empfehle ich Ihnen, es auch nicht zu tun. Sie SIND es, die diesen Müll in unsere Lebensmittel und möglicherweise auch in viele andere Bereiche bringen.

Wenn sie das nicht tun, dann sollten sie sich dafür einsetzen, dass das Schlupfloch für Bio-Lebensmittel geschlossen wird und Gesetze verabschiedet werden, die die Offenlegung des Vorhandenseins JEGLICHER Gentherapieprodukte in allem, was auf eine Weise in den menschlichen Körper gelangen könnte, vorschreiben.

