Rockefeller und Gates: US-Bürger „müssen bis 2028 einen digitalen Ausweis akzeptieren“, sonst droht der „Ausschluss aus der Gesellschaft“

Der globalistische Milliardär Bill Gates hat US-Bürger gewarnt, dass sie bis spätestens 2028 die obligatorische neue digitale ID-Technologie einhalten müssen – andernfalls droht ihnen ein „Ausschluss aus der Gesellschaft“.

Die Vereinten Nationen, die Bill and Melinda Gates Foundation und Partner der Rockefeller Foundation haben den Start der „50-in-5“-Initiative angekündigt, um die Einführung digitaler IDs, digitaler Zahlungen und des Datenaustauschs in 50 „First Mover“ in allen Länder im Rahmen der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) bis 2028 zu beschleunigen.

Im Erfolgsfall wird die digitale ID-Plattform von Gates globalistischen Regierungen und Unternehmen die Befugnis verleihen, soziale Bonitätsbewertungssysteme einzurichten, die Reisegenehmigungen, Konsumzulagen und Transaktionsmöglichkeiten mit programmierbarem Geld bestimmen.

Dazu könnten die Verfolgung des individuellen CO2-Fußabdrucks, Ultra Low Emission Zones (ULEZ) und CBDC-Programme gehören, die darauf abzielen, „weniger wünschenswerte“ Käufe einzuschränken, im Einklang mit den Zielen des Great Reset, wie ihn seine globalistischen Befürworter befürworten.

Im Rahmen einer virtuellen Auftaktveranstaltung, die für den 8. November geplant ist, wird die 50-in-5-Agenda als „vom Land geführte Interessenvertretungskampagne“ präsentiert.

Bis 2028 will die Kampagne laut offizieller Ankündigung 50 Länder bei der Konzeption, Einführung und Erweiterung von Elementen ihrer digitalen öffentlichen Infrastruktur unterstützen. (Rothschild sagt, das WEF werde bald kontrollieren, was Benutzer in der neuen „bargeldlosen Gesellschaft“ kaufen (Video))

DPI wird als Mittel für finanzielle Inklusion, Komfort, verbesserte Gesundheitsversorgung und Umweltfortschritt angepriesen und umfasst digitale IDs, digitale Zahlungen wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und umfassenden Datenaustausch und bildet die Grundlage für ein drohendes technokratisches Governance-System.

Befürworter argumentieren, dass DPI für die Teilhabe an Märkten und in der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sei, ähnlich wie die Einführung von Impfpässen, jedoch in größerem Maßstab.

Das erklärte Ziel der 50-in-5-Kampagne für die nächsten fünf Jahre besteht darin, dass 50 Länder mindestens eine Komponente ihres digitalen öffentlichen Infrastruktur-Stacks auf sichere, integrative und interoperable Weise entwickelt, eingeführt und erweitert haben.

Die 50-in-5-Kampagne ist eine Zusammenarbeit zwischen der Bill and Melinda Gates Foundation, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Digital Public Goods Alliance und Co-Develop.

300x250

Co-Develop wurde von der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation, Nilekani Philanthropies und dem Omidyar Network gegründet.

Die Digital Public Goods Alliance listet in ihrer Roadmap sowohl die Gates- als auch die Rockefeller-Stiftung auf und stellt „Aktivitäten zur Förderung digitaler öffentlicher Güter“ zusammen mit anderen Organisationen und mehreren Regierungen vor.

„Menschenzentrierte Smart Cities brauchen eine zugängliche, sichere und faire digitale öffentliche Infrastruktur, die digitale Dienste ermöglicht und sicherstellt, dass jeder die gleichen Chancen hat, uneingeschränkt am bürgerlichen Leben teilzunehmen“, heißt es im Playbook der Vereinten Nationen zum Aufbau und zur Sicherung digitaler öffentlicher Infrastruktur vom Juni 2022.

300x250 boxone

Digital legal ID is a foundational digital public infrastructure that has the potential to catalyze development opportunities across countries.

To fully realize its benefits, rights-based & inclusive governance is essential. Learn more ⬇️#UN #SDGdigital https://t.co/iepYKQw5sm

— UN Development (@UNDP) September 15, 2023