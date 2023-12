Studie: Marihuanakonsumenten haben einen hohen Gehalt an SCHWERMETALLEN in ihrem Blut und Urin

Teile die Wahrheit!

Laut einer Studie haben Menschen, die Marihuana konsumieren, insbesondere diejenigen, die dies zu Freizeitzwecken tun, im Vergleich zu Nichtkonsumenten höhere Schwermetallwerte in Blut und Urin.

Die in Environmental Health Perspectives veröffentlichte Studie untersuchte mehr als 7.000 Studienteilnehmer und stellte fest, dass Marihuanakonsumenten im Vergleich zu Menschen, die kein Gras konsumieren, einen um 27 Prozent höheren Bleigehalt im Blut und einen um 21 Prozent höheren Bleigehalt im Urin aufweisen.

Konsumenten hatten außerdem einen um 22 Prozent höheren Cadmiumspiegel im Blut und 18 Prozent höhere Werte im Urin als Nichtkonsumenten.

Die Studienautoren der Columbia University stellten fest, dass Tabak zwar die Hauptquelle der Cadmiumbelastung in der Allgemeinbevölkerung darstellt, ihre Untersuchungen jedoch ähnliche Belastungsniveaus bei Cannabiskonsumenten zeigten.

Sowohl Cadmium als auch Blei verbleiben ziemlich lange im Körper, sagte Studienleiterin Tiffany Sanchez, Assistenzprofessorin für Umweltgesundheitswissenschaften an der Mailman School of Public Health in Columbia.

Laut der Environmental Protection Agency (EPA) gilt keine Bleimenge im Körper als sicher.

Die Agentur sagte, die Bleibelastung sei in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, stelle jedoch immer noch ein ernstes Risiko für die öffentliche Gesundheit dar. (Cannabis wird von älteren Menschen meist aufgrund des Gesundheitsfaktors konsumiert)

Die EPA betrachtet die Cadmiumbelastung auch als schädlich, da sie bei Menschen mit Nierenerkrankungen und Lungenkrebs sowie bei Tieren mit fötalen Anomalien in Verbindung gebracht wird.

Cadmium wird im Nierensystem absorbiert und über die Niere herausgefiltert. Wenn Sie sich also Cadmium im Urin ansehen, ist das ein Spiegelbild der gesamten Körperbelastung – wie viel Sie über einen langen Zeitraum chronischer Belastung aufgenommen haben.

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Marihuana eine Quelle für Cadmium- und Bleibelastung ist. Es sollten Untersuchungen zum Cannabiskonsum und zu Cannabiskontaminanten, insbesondere Metallen, durchgeführt werden, um Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl von Cannabiskonsumenten auszuräumen.

Da Cannabispflanzen Schwermetalle aus dem Boden aufnehmen können , zeigen die neuen Erkenntnisse, dass Schwermetalle in Cannabispflanzen auch in den menschlichen Körper gelangen können.

In früheren Studien wurden Metalle in Marihuana-Pflanzen, -Produkten oder Marihuana-Rauch gemessen. Laut Sanchez unterschied sich die Studie von den meisten anderen, die den Metallgehalt in Cannabispflanzen und nicht bei Menschen, die Gras konsumieren, messen.

Sie fügte hinzu, dass die Studie nicht untersuchen könne, ob die selbst gemeldeten Cannabiskonsumenten medizinisches Marihuana oder Freizeitmarihuana konsumierten.

Eine zukünftige Studie sollte dies auswerten, um definitiv festzustellen, ob medizinische oder Freizeitkonsumenten höhere Metallwerte hatten.

Laut der Cleveland Clinic binden Schwermetalle an Zellen und hindern Organe daran, ihre Aufgabe zu erfüllen und Symptome einer Schwermetallvergiftung können lebensbedrohlich sein und irreversible Schäden verursachen.

Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, beispielsweise solchen, die sich einer Chemotherapie unterziehen, besteht möglicherweise ein höheres Risiko durch die Exposition gegenüber Metallen oder anderen häufigen Cannabiskontaminanten wie Schimmelpilzen.

Daten zeigen, dass im Jahr 2021 52,5 Millionen Amerikaner ab 12 Jahren Marihuana konsumierten

Den Ergebnissen zufolge ist Marihuana weltweit die am dritthäufigsten konsumierte Droge. Über 61 Millionen Amerikaner im Alter von 12 Jahren und älter haben im Jahr 2021 illegale Drogen konsumiert, wobei Marihuana am häufigsten vorkommt .

Dies geht aus Daten hervor, die von der National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) der Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), einer Behörde des Department of Health and Human Services (HHS), veröffentlicht wurden.

Daten zeigen, dass im Jahr 2021 52,5 Millionen US-Amerikaner dieser Altersgruppe Marihuana konsumierten. Das National Center for Drug Abuse Statistics (NCDAS) gab unterdessen an, dass Drogenmissbrauch und Substanzstörungen eher bei jungen Männern vorkommen, wobei der Drogenkonsum bei Menschen in der Altersgruppe von 18 bis 25 am höchsten ist.

Dennoch empfahl das HHS der Drug Enforcement Administration (DEA) , die Beschränkungen für Marihuana zu lockern , indem sie es von einer Droge der Liste I in die Liste III überführte.

HHS-Sekretär Xavier Becerra sagte auf X, dass die Behörde auf die Bitte von Präsident Joe Biden reagiert habe, „der DEA eine Planungsempfehlung für Marihuana vorzulegen.“

„Wir haben dafür gesorgt, dass eine wissenschaftliche Bewertung zügig abgeschlossen und veröffentlicht wird“, fügte Becerra hinzu.

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer (D-NY), lobte den Schritt. „HHS hat das Richtige getan und die DEA sollte nun diesen wichtigen Schritt umsetzen, um den durch die drakonischen Marihuana-Gesetze verursachten Schaden erheblich zu reduzieren“, bemerkte der New Yorker Senator.

Eine Neuregelung der Droge würde die strafrechtlichen Sanktionen für den Drogenbesitz verringern oder möglicherweise ganz beseitigen.

am 20.12.2023