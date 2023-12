Erneut sorgt ein russischer Kommandeur im russischen Staatsfernsehen für eine Überraschung. Apti Alaudinow spricht von einem „Krieg gegen Satanismus“ und meint, dass der Kampf erst aufhören werden, wenn Russland an der Spitze stehe.

Apti Alaudinow im Staatsfernsehen: Russen-Kommandeur schockt mit Aussage über Ukraine-Krieg

Kreml-Kritikerin und Gründerin der pro-westlichen Überwachungsgruppe Russian Media Monitor Julia Davis übersetzte die Sendung und stellte sie mit Untertiteln auf YouTube zur Verfügung.

„In einem Beitrag für das russische Staatsfernsehen erklärt Apti Alaudinow gegenüber Wladimir Solowjow, dass der Einmarsch in die Ukraine erst der Anfang ist“, schreibt Davis auf X, ehemals Twitter.

„Er sagt, dass Russland auch nach Abschluss dieser so genannten ‚Operation‘ weiter kämpfen wird, bis es an der Spitze der Welt steht.“

„Gegen Satanismus!“ Russen-Kommandeur spricht von langem Krieg

Solowjow erkundigte sich bei seinem Gast über den Stand des Krieges. „Der Krieg, den wir derzeit in der Ukraine führen, und viele Leute wollen das nicht verstehen, ist in Wirklichkeit für Russland ein heiliger Krieg und nichts anderes“, sagte Alaudinow.

Er erklärte, dass Russland die Ukraine nicht wegen des Landes angreife. „Wir verteidigen die Interessen unseres Volkes in Bezug auf Spiritualität, Moral, göttliche Werte und universelle menschliche Werte.“ (Putin: „Deutsch-russische Zusammenarbeit wurde gesprengt“ – „Die ganze Welt lacht über sie“)

Und weiter: „Dort wurden wir zu einem Schutzschild gegen den Satanismus, der immer näher an unsere Grenzen heranrückte. Im Grunde genommen hat er Russland vollständig umzingelt. (Patt: Die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive – Fehlkalkulationen und Uneinigkeit prägten die Offensivplanung der USA und der Ukraine)

Dieser Satanismus war im Begriff, unser Land zu zerstören, es zu verzehren und in kleine Teile zu zerlegen. Dieser Krieg wird der Ausgangspunkt sein.“

Alaudinow sagte, dass der Krieg noch lange nicht vorbei sei. „Was wir heute sehen, ist der Anfang. Natürlich wird diese spezielle Militäroperation zu Ende gehen, aber glaubt nicht, dass sie uns danach in Frieden leben lassen werden. Wir dürfen uns nicht entspannen“, polterte der russische Kommandeur.

„Wir haben noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns bis zu diesem Sieg, wenn wir die Nation Nummer eins sein werden! Das sind wir bereits, aber wir müssen es der Welt beweisen.“

