Prominenter Schweizer Banker fordert „Verhaftung“ des gesamten Weltwirtschaftsforums (WEF)

Der Sohn eines der Mitbegründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), heute ein pensionierter Schweizer Bankier, fordert Gerechtigkeit gegen die Kriminellen, die „Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) auf die Welt losgelassen haben.

Pascal Najadi, dessen Vater Hussain Najadi 2013 ermordet wurde, verbündet sich Berichten zufolge mit Dr. Astrid Stuckelberger – haben Sie Dr. Stuckelbergers jüngsten Auftritt im Health Ranger Report gesehen ? (Sie können es unten in voller Länge ansehen) – um eine vollständige strafrechtliche Verfolgung aller an den COVID-Injektionen beteiligten Personen zu fordern, die beide jetzt als „Biowaffen“ bezeichnen.

Najadi und Dr. Stuckelberger haben einen neuen Dokumentarfilm mit dem Titel „Cutting off the Head of the Snake“ zusammengestellt, der sich mit dem „Demozid“ befasst, den die Täter der COVID-Impfung unter dem Deckmantel der Bekämpfung einer globalen „Pandemie“ begangen haben, welche größtenteils inszeniert wurde mit maximaler Terrorwirkung.

Najadi ist vor Kurzem von seiner einflussreichen Bankposition zurückgetreten, doch während seiner Amtszeit übte er erheblichen Einfluss auf das Weltgeschehen aus.

Seine Aufgabe bestand darin, Länder und Staatsoberhäupter über die finanzielle Ausrichtung ihrer jeweiligen Länder zu beraten.

Najadi ist auch für den kürzlichen Rücktritt des Schweizer Präsidenten Alain Berset verantwortlich, gegen den Najadi beim Obersten Gerichtshof der Schweiz eine Strafklage eingereicht hat, in der er Berset vorwirft, falsche Behauptungen über die „Sicherheit“ und „Wirksamkeit“ von mRNA-COVID-Impfungen aufzustellen. (mRNA-Erfinder: „WEF orchestriert Pandemien, um eine neue Weltordnung einzuleiten“)

JETZT ist es an der Zeit, die Kriegsverbrecher hinter der Operation Warp Speed ​​zu bestrafen

Berset ist nicht bereit, sich den Anklagen zu stellen, wahrscheinlich weil er schuldig ist, und tritt stattdessen offiziell zum Jahresende von seinem Amt zurück, obwohl er den Sitz im Grunde bereits frei gelassen hat.(Schweizer Top-Banker: „Verhaftung“ des WEF wegen „Demozid“ durch „Biowaffen“-Covid-Injektionen (Video))

Im Dokumentarfilm von Najadi und Dr. Stuckelberger erklärt Najadi ausführlich die Verachtung seines verstorbenen Vaters für das in Genf ansässige WEF. Tatsächlich verließ sein Vater Anfang der 1980er Jahre das WEF, das er mitgegründet hatte, und überließ Klaus Schwab die Leitung.

„Alles Böse auf der Welt, das mit Demozid zu tun hat, kommt leider aus Genf“, sagt Najadi.

„Sie haben die WHO [Weltgesundheitsorganisation] in Genf, Sie haben GAVI [Bill Gates‘ Impfallianz], dann gibt es das WEF, das mein Vater mitbegründet hat und das Klaus Schwab Anfang der achtziger Jahre aus Abscheu verließ.“

Najadi erklärt weiter, dass es ihm als Schweizer Bürger freistehe, das WEF für keinen Anspruch auf weitere diplomatische Immunität zu erklären, die lange Zeit als Deckmantel für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit gedient habe.

Najadi möchte, dass die Schweizer Behörden jetzt mit der Verhaftung der Täter von Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die COVID-Impfung beginnen, zu denen auch eine „globale Humanitätsspritze durch eine Biowaffe“ gehört.

Big Pharma, Big Tech, das WEF, Bill Gates, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und viele andere von Globalisten kontrollierte Organisationen sind alle zum Teil für das COVID-Impfprogramm verantwortlich, und Najadi möchte, dass sie sich alle der Musik stellen.

„Ich fordere die Schweizer Behörden und den Sicherheitsdienst auf, diese Leute sofort zu verhaften“, sagt Najadi. „Warum? Das WEF, die WHO, GAVI, Big Pharma, Big Tech und Bill Gates befürworteten alle eine globale Injektion der Menschheit durch eine Biowaffe, die 5,7 Milliarden Menschen Nanolipide injiziert.“

„Und wir Schweizer sind Gastgeber. Das ist schrecklich.“

Najadi sagt, dass sowohl er als auch seine Mutter Opfer seien, da sie beide geimpft worden seien und jetzt beide daran sterben, sagt er.

„Es ist ein Demozid und wird verurteilt“, erklärte Najadi weiter. „Es wird im Namen der Menschheit korrigiert.“

Im amerikanischen Kontext täten Patrioten gut daran, sich darauf zu konzentrieren, wer die Operation Warp Speed ​​propagiert hat, und sie strafrechtlich zu verfolgen.

Bei vielen von ihnen handelt es sich um dieselben Namen und Organisationen, die Najadi erwähnt hat. Das ist also ein guter Anfang.“

