Russisches Fernsehen: Europa „Kann nicht neben uns existieren“ – Einmarsch in Berlin (Video)

Wladimir Solowjow schreibt Europa die Daseinsberechtigung ab. Er würde ganze Staaten auslöschen, donnert Wladimir Putins Putin-Freund im Fernsehen. Er spricht von einer Ära „kolossaler geopolitischer Veränderungen“.

Wladimir Solowjow gibt einfach nicht auf. Seit Beginn des Ukraine-Krieges wettert der Putin-Kumpel in seiner TV-Show im russischen Staatsfernsehen gegen den Westen, die Nato und alle nicht-russischen Einflüsse.

Rücksicht auf Verluste nimmt Solowjow dabei nicht. Er würde nur zu gerne Panzer nach Paris und Berlin schicken, das Vereinigte Königreich vom Erdboden tilgen und in den Fluten des Meeres versinken lassen, wütete er bereits.

Wladimir Solowjow droht mit Einmarsch in Berlin: „Dieses Mal werden wir nicht gehen“

Zuletzt thematisierte einen möglichen Einmarsch Russlands nach Deutschland: „Wir haben also keine andere Option. Wir werden es beenden, wir werden Berlin erneut einnehmen, und dieses Mal werden wir nicht gehen.“

Was für ein Wahnsinn. Selbst vor seinem eigenen Team stoppt Solowjow nicht. Dem warf er im Live-TV zuletzt vor, es würde ihn ob der eigenen Inkompetenz sabotieren.

Völlig außer sich: Wladimir Solowjow will Europas Grenzen neu ziehen

Jetzt besinnt sich Wladimir Solowjow auf sein „Tagesgeschäft“: Er spricht wieder einmal vom Untergang Europas. „Ich denke, wir sind in eine Ära kolossaler geopolitischer Veränderungen eingetreten“, sagte Solowjow in einem Clip, der von der russischen Medienbeobachterin Julia Davis auf X, ehemals Twitter, veröffentlicht wurde.

„Eine Nation, deren Ideologie eine Bedrohung für uns darstellt, kann nicht neben uns existieren“, erklärt Solowjow. (Russisches Fernsehen: General: „Ukraine ist nur das Sprungbrett für Europa“ – Moderator: „Deutschland erobern“ – „Emirat Berlin“ (Video))

„Alle Arten von zufälligen Formationen, die nicht in der Lage sind, ihre eigene Staatlichkeit zu entwickeln, werden diese Ära nicht überleben“, ist sich Solowjow demnach sicher.(Militäranalyst: Zwischen der Ukraine und Russland ist etwas im Gange)

Einen Zweifel an seinen Absichten lässt Wladimir Solowjow dabei nicht aufkommen. Wen er von der Landkarte löschen will, erklärt er in seinem Monolog zur Sicherheit aber noch einmal ganz explizit:

„Damit meine ich die baltischen Staaten und ganz Europa. Ich glaube nicht, dass die europäischen Grenzen in ihrer jetzigen Form noch lange Bestand haben werden. Ich sehe keinen Grund, warum sie das tun sollten.“

