Satanisches Ritual: Dieses Weihnachten – Transhumanismus: Der Untergang der Menschheit

Ich wollte gestern gerade über dieses Thema schreiben, aber dann wurde die Nachricht von Henry Kissinger bekannt und ich musste stattdessen über sein geplantes Sterbedatum berichten (da ich zuvor erwähnt hatte, dass er an diesem Tag „sterben“ könnte). Von Joachim Bartoll

Nun, was diesen Artikel von CNN betrifft, ist es keine Überraschung, dass die Mainstream-Medien die Technologie-, KI- und transhumanistische Agenda durch Konditionierung vorantreiben, während der satanische Feiertag „Weihnachten“ oder „Saturnalia“ näher rückt. (Globalistischer Agent der Jesuiten: Der Numerologie zufolge ist Henry Kissinger im Alter von 100 Jahren gestorben)

Im Jahr 1466 n. Chr. belebte Papst Paul II. von der katholischen Kirche die Saturnalien, die alte Feier des Gottes Saturn (Satan), als eine Art Wintersonnenwende-Fest, das zwischen dem 17. und 23. Dezember stattfand.

Nach den Saturnalien-Feierlichkeiten und einem Fastentag , die Erneuerung des Lichts (Luzifer, Lichtbringer) und das Kommen des neuen Jahres wurde im späteren Römischen Reich als „Dies Natalis Solis Invicti“, dem „Geburtstag der unbesiegbaren Sonne“ (Saturn), am 25. Dezember gefeiert (auch bekannt als „Liberalia“.)

Heute heißt es einfach „Weihnachten“, es ist jedoch genau das gleiche Ritual und die gesamte Saturn-/Satanische Symbolik ist immer noch vorhanden (Santa = Satan).

Mit anderen Worten, wenn Sie Weihnachten während dieser Zeit feiern und in Übereinstimmung mit aktuellen Traditionen, nehmen Sie an einem satanischen Ritual zu Ehren des Gottes Saturn der Elitefamilien und des Saturnkults teil. Sie schenken ein Symbol für ein Opfer, die in der Antike im Saturntempel stattfanden.

Und wenn Sie aufmerksam sind, ist es kein Zufall, dass der erste Jesuitenpapst, wie auch Papst Franziskus, einen schriftlichen Geburtstag am 17. Dezember hat, dem Startdatum des antiken römischen Saturnalien-Rituals.

In dieser Geschichte, die sich an Eltern und ihre Kinder richtet, geht es darum, Eltern dazu zu bringen, ihre Kinder weiterhin ihre Seele, ihren Verstand und den Kontakt mit der Realität und der Natur verlieren zu lassen, indem sie sie in gefälschte virtuelle Spielrealitäten eintauchen lassen – virtuelle Welten, die ebenfalls voller erwachsener Pädophile sind, die über In-Game-Chats und Lobbys Jagd auf Kinder machen.

In ihrem Artikel gibt CNN vor, eine fiktive Mutter zweier Jungen zu interviewen, die in einer beliebten „Elterngruppe“ auf Facebook eine Nachricht über Robux, die virtuelle Spielwährung für die Plattform Roblox, gepostet hat, da Target einen Rabatt von 40 % für Robux anbot.

In den darauffolgenden Momenten antworteten angeblich fast zweihundert Eltern und sagten, sie seien „zum Laden gelaufen, um eine Handvoll Karten zu kaufen“ oder hätten sie schnell in ihren Online-Einkaufswagen gelegt, bevor sie ausverkauft waren.

„Ich gehe davon aus, dass es das Aufregendste wird, was sie [an Weihnachten] eröffnen“, sagte Randol, der zwei Robux-Karten im Wert von 100 US-Dollar gekauft hat, gegenüber CNN. „Weil wir immer ‚Nein‘ sagen, werden sie sehr überrascht sein. Das Höchste, was sie zu bekommen hofften und verlangten, war 20 Dollar wert.“

Wenn das nicht die schlechteste Werbeprogrammierung ist, weiß ich nicht, was es ist.

Warum hat CNN am 29. November diese Propagandasendung mit Schwerpunkt auf Roblox und deren Robux ausgestrahlt?

Denn es ist ein Ritual wie alles andere, was sie tun, und es wurde anhand der Zahlen geplant.

Der 29. November war der Tag, an dem das Jahr noch 32 Tage übrig hat (oder 33 freimaurerische Tage, wenn man das Enddatum mitzählt). Eine perfekte Ergänzung zu Roblox.

Roblox = 32, 32

Und der 29. November war 26 Tage vor dem 25. Dezember, dem „Weihnachtstag“. Ein Match mit „Robux“ in derselben Chiffre und ein Match mit der Firma Roblox, die zu Weihnachten aufgedrängt wird.

Robux = 26, 26

Roblox = 26

Weihnachten = 26

Natürlich sind 26 Tage bis Weihnachten dasselbe wie 3 Wochen und 5 Tage, also 35 . 35 repräsentiert Saturnalien, Satan und die Menschen, die hinter seiner Anbetung stehen. Außerdem trug die erfundene Mutter in dem Artikel von CNN den Familiennamen „Randol“, ein Wortspiel über den Weihnachtsmann, im Sinne von „Satan“.

Saturnalien = 35 (Weihnachten)

Katholisch = 35 (von der katholischen Kirche geschaffen)

Jesuitismus = 35 (die Theologie oder Praktiken der Jesuiten innerhalb der katholischen Kirche)

Heiliger Stuhl = 35 (die universelle Regierung der katholischen Kirche)

Baphomet = 35 (Satan wie er von den Tempelrittern verehrt wird, deren Vorbild der Jesuitenorden war)

Satan = 35, 35

Santa = 35, 35 (ist Satan)

Randol = 35, 35 (der falsche Familienname, der im Artikel von CNN verwendet wird)

Und wenn man sich die alte chaldäische Chiffre anschaut, erkennt man die wahre Bedeutung, die Widerspiegelung dessen, was die Wörter wirklich bedeuten und im Rückblick, was / wem man mit ihnen verbindet.

Satanisches Ritual = 35

Rituelles Töten = 35 (Opfer im Tempel des Saturn)

Schon ein Blick auf die gefälschte In-Game-Währung „Robux“ und den Grund dafür, warum sie in der Weihnachtsprogrammierung verwendet wird, ist offensichtlich – sie passt perfekt zu Satan und dem Weihnachtsmann.

Robux = 80, 55, 255, 230, 330, 480

Satan = 80, 55, 255, 230, 330, 480

Weihnachtsmann = 80, 55, 255, 230, 330, 480

Da es sich um ein satanisches Ritual handelte, war der 29. November auch genau 18 Tage vor Beginn der Saturnalien am 17. Dezember, dem Geburtstag von Papst Franziskus. 18 ist einfach ein Symbol für die Zahl des Tieres, da „6 + 6 + 6“ gleich 18 ist . Und für eine perfekte Synchronizität gab es am 29. November eine Numerologie mit 18 Terminen.

29.11.23 = 1+1 + 2+9 + 2+3 = 18

18 Tage bis Saturnalia entsprechen 2 Wochen und 4 Tagen, also 24 . Das Logo von Roblox ist ein Würfel, wie im Würfel des Saturn, dem „Schwarzen Würfel“ (Kaaba), den Muslime als Würfel Allahs verehren.

Beachten Sie auch, dass der Würfel in ihrem Logo von einem Blitz durchzogen ist, der Luzifer darstellt, als er als Blitz vom Himmel fiel. Und die andere gefälschte In-Game-Währung, die CNN erwähnt, sind „V-Bucks“, die in Fortnite verwendet werden.

Schwarzer Würfel = 24, 24

Dämon = 24, 24

Satanismus = 24

V-Bucks = 24

Der 29. November kam auch mit der sehr jesuitischen 56 -Datums-Numerologie, die auch für die Numerologie virtueller Spiele und gefälschter virtueller Welten geeignet ist.

29.11.2023 = 1+1 + 2+9 + (20) + (23) = 56

Virtuelles Spielen = 56

Virtuelle Welten = 56

Weihnachten = 56

Freimaurerritual = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Freimaurer = 56

Wie Sie sehen können, wurde diese Geschichte vollständig so geschrieben, dass sie zur Erzählung der Programmierung passt, während wir Weihnachten nähern, wie in Saturnalia und Liberalia.

Und es geht um Transhumanismus, darum, dass die Technologie den Menschen überholt, Kinder mit dem Bienenstock verbunden werden können und sich aus der realen Welt, aus dem realen Bewusstsein zurückziehen.

Nach dem Juni-Artikel über die Abscheulichkeit, die den inszenierten Schönheitswettbewerb „Miss Niederlande“ gewonnen hat, erhielt ich einige Anfragen zum Zusammenhang zwischen der Transgender-Agenda und der Transhumanismus-Agenda und dazu, letztere zu erweitern – die transhumanistische technologische Vision der Zukunft. (Wie eine Berliner Modenschau 2023 die abartige Agenda der Elite transportiert)

Die irregeführten Anhänger des Transgenderismus werden sagen, dass wir mehr Geist als Körper sind, und das ist es, was die luziferische Transgender-Ideologie zu einem wesentlichen Bestandteil des Vorstoßes zur Akzeptanz des Transhumanismus macht.

Die Vermischung von Geschlechtern und Menschen, die sich weigern, als männlich oder weiblich bezeichnet zu werden, treibt die nicht-binäre Idee von „Cyborgs“ voran, ohne dass Sex und Geburt nötig sind, und bewegt sich hin zu einem kollektiven Schwarmgeist, einer virtuellen Welt, in der jeder von KI kontrolliert wird .

Bevor wir fortfahren, wollen wir uns mit der Idee des Transhumanismus befassen. Es ist natürlich eine Idee des Saturn-Kults, der Elitefamilien und des Jesuitenordens mit dem Ziel, Menschen in Cyborgs (einen lebenden Organismus mit robotischen oder mechanischen Teilen, die seine Fähigkeiten erweitern) zu verwandeln, die mit einem Schwarmgeist verbunden sind .

Es ist Teil der luziferischen Agenda, denn Transhumanisten glauben, dass sie durch Technologie zu Göttern werden können. Und durch die Beseitigung der Geschlechter, durch die Beseitigung des Geschlechts zwischen Mann und Frau und der Geburt von Kindern, können sie stattdessen „Menschen“ in Laboren erschaffen, als wären sie ihr eigener Schöpfer – oder einfach Körper oder Gehirne mit dem Schwarmgeist verbinden.

Die Idee, dass alle miteinander verbunden sind, ganz ähnlich einem kollektiven Schwarmgeist, wurde erstmals 1936 von HG Wells von der Fabian Society und seiner Aufsatzsammlung mit dem Titel „World Brain“ in größerem Maßstab der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ein „globales Wissensnetzwerk“ geht auf das Jahr 1737 und auf Andrew Michael Ramsay zurück, einen Freimaurer des schottischen Ritus und Lehrer von Prinz Charles Edward, der ein „Universalwörterbuch“ beschrieb, eines der Ziele der Freimaurerei, in dem alle Nationen in einem „Werk“ vereint werden sollen, auch bekannt als eine Eine-Welt-Regierung, eine Eine-Welt-Ordnung, ein einziger Schwarmgeist, die Singularität.

In den 1960er Jahren entstand das Silicon Valley. Es handelt sich um eine Region in der Nähe von San Francisco, die aus Technologieunternehmen wie Google, Apple, Facebook, IBM, LinkedIn, Snapchat, Reddit, Oracle, Twitter, Yahoo, Hewlett-Packard, Cisco, eBay und vielen anderen besteht, die aus der Forschung hervorgegangen sind und Einfluss der Denkfabriken zur Gedankenkontrolle des Tavistock Institute und des Stanford Research Institute .

Das bedeutet, dass die transhumanistische Bewegung das Denken, die Ideologie und jeden Fortschritt der Technologieunternehmen im Silicon Valley kontrolliert.

In den 1970er Jahren begannen sie langsam und schrittweise, militärische Technologie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um uns Schritt für Schritt vorsichtig in Richtung digitaler Sklaverei zu führen. Diese Technologien wurden der Öffentlichkeit durch gedankengesteuerte PR-Akteure und erfundene Charaktere aufgedrängt und befürwortet, die als Genies dargestellt wurden, wie Steve Jobs, Bill Gates und später auch von Mark Zuckerberg und Elon Musk.

Wir haben auch den schwedischen Philosophen Nick Bostrom, der an der LSE der Fabian Society ausgebildet wurde und 2014 „Superintelligence“ schrieb, ein Buch, in dem er argumentiert, dass diese neue Superintelligenz den Menschen als dominierende Lebensform ersetzen könnte, wenn die KI das menschliche Gehirn an allgemeiner Intelligenz übertrifft auf der Erde. Das Buch wurde von Google, Bill Gates und Elon Musk beworben.

Bedenken Sie, dass Schauspieler wie Elon Musk sowohl als Vorreiter als auch als kontrollierte Opposition ihrer transhumanistischen Agenda eingesetzt werden. Musk treibt die Technologie und die transhumanistische Cyborg-Idee durch seine Neuralink (Gehirnimplantate) voran und warnt gleichzeitig die Öffentlichkeit vor KI-Fortschritten. Dies macht ihn unter den Schafen „vertrauenswürdiger“, eine „vorsichtige“ Autoritätsperson, der sie vertrauen können.

Durch die Konditionierung des Vergnügens an einfachen Heimcomputern an die Notwendigkeit von Personalcomputern wie PC oder Mac, an Mobiltelefone und Handheld-Geräte wurde die Nutzung sozialer Medien für die meisten Menschen durch Gruppendruck und die einfache süchtig machende Befriedigung, durch Menschen zu scrollen und Likes zu Vergeben, zur Pflicht.

Durch diese Konditionierung wurden Apps wie Instagram, Snapchat (entwickelt am Stanford Institute) und TikTok (CIA/chinesischer Geheimdienst) für Kinder obligatorisch. Diese Apps dienen der individuellen, gezielten Gedankenkontrolle durch Erfassung und Echtzeit-KI-Analyse aller Daten des Benutzers (Textnachrichten, Beiträge, Bilder, Videos, Gesichtsausdrücke, Interaktionen, Klick-/Tippverhalten, Suchen, Browserverlauf nd vieles mehr.)

Mithilfe der Datenerfassung wird eine digitale Kopie des Benutzers, ein Avatar, erstellt, der in Simulationen und zur Vorhersage von Verhalten und emotionalen Reaktionen auf bestimmte Informationen oder Reize verwendet werden kann. Das ultimative Werkzeug zur Gedankenkontrolle.

Der nächste Schritt in diesem Bereich der Datenerfassung sind KI-gesteuerte Support- und Therapeuten-/Coach-Avatare, die mehr über Sie wissen als Sie selbst. Diese virtuellen digitalen Freunde/Autoritätsfiguren „führen“ Sie durch das Leben und korrigieren Sie, wenn Sie zufällig „falsche Gedanken“ äußern. Sie werden Ihre neuen „Lebenspartner“.

Dies hängt auch mit der Vision der Transhumanisten vom ewigen Leben zusammen, ihrem Todes-Wiedergeburts-Ritual, bei dem Sie nach dem Tod Ihres physischen Körpers weiterhin als digitaler Avatar in einer virtuellen Welt leben.

Tatsächlich feiern die Transhumanisten des Silicon Valley diese Idee von Tod und Wiedergeburt als „Cyborg“ mit einer Messe in der Wüste Nevadas namens „Burning Man“.

Durch die Transgender-Konditionierung unserer gegenwärtigen jungen Generation werden immer mehr Menschen offen für die Idee der sexuellen Abstinenz sein und sich stattdessen der virtuellen Realität und dem Vergnügen durch Technologie zuwenden.

Dies wird ein Symbol für eine Quarantäne sein, genau wie die 40 Tage während der Sintflut in der Bibel, die auch eine Metapher für sexuelle Abstinenz zur Aktivierung der Zirbeldrüse ist.

Die Menschen werden anfangen, in ihrer persönlichen privaten virtuellen Realität zu leben, die von ihrem künstlichen KI-Avatar-Partner kontrolliert wird (wir können die Programmierung davon bereits daran erkennen, dass Krisenakteure in den Medien Puppen und Amin-Charaktere heiraten und mit ihnen zusammenleben).

Die organische und die künstliche Welt werden verschmelzen. Und das ultimative Ziel wird sein, Ihren Geist in das Kollektiv, in den Bienenstock, hochzuladen und so Unsterblichkeit zu erlangen.

Letztendlich werden alle Pläne der Weltbühne in einem „Wir sind alle eins“ – dem „Bienenstock“ – zusammengeführt und uns in eine New-Age-Weltreligion des Transhumanismus einführen, in der wir durch Gedankenkontrolle und technologische Manipulation der Zirbeldrüse leben muss ihrer KI gehorchen, ihrer Interpretation ihres Gottes Luzifer.

Wie Sie sehen können, passt Transgenderismus, die Auslöschung von Mann und Frau, die Verwirrung der Identität, die bei jungen Menschen das Gefühl hervorruft, verloren zu sein und autoritäre Führung zu benötigen, sehr gut zur Vision des Transhumanismus und des KI-gesteuerten Schwarmgeistes.

Und das Gleiche gilt für die Agenda des „grünen Klimawandels“, die eine „nachhaltige Entwicklung“ vorantreibt und unsere artgerechte Nahrungsmittelversorgung mit tierischen Produkten durch pflanzliche Trockenfutter ersetzt, um uns zu gefügigen, schwachen und kränklichen Sklaven zu machen und uns in 15-Minuten-Sklavenstädte zu zwingen und letztendlich den umweltschädlichen, kohlenstoffausstoßenden menschlichen Körper vollständig loszuwerden.

Als Eltern ist es wichtiger denn je, Ihre Kinder so oft wie möglich zu Hause zu unterrichten. Erklären Sie die finsteren und dunklen Seiten der Technologie und wie Menschen und Unternehmen versuchen, Sie zu manipulieren und auszunutzen.

Wie sie dich einsperren werden. Begrenzen Sie ihre Zeit und den Kontakt mit Technologie und Bildschirmen. Machen Sie sie mit der Natur und praktischen Überlebensfähigkeiten vertraut. Lassen Sie sie draußen spielen und ihrer Fantasie und kreativen Fähigkeiten freien Lauf lassen. Lassen Sie sie das echte organische Leben in der realen Welt schätzen.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 05.12.2023