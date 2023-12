Skandal-Video: »LUZIFER-Anbetung im Vatikan?!«

Teile die Wahrheit!

In den sozialen Netzwerken wird ein Video verbreitet, in dem Geistliche im Vatikan Luzifer anbeten! Von Guido Grandt

Offenbar so geschehen am 27. April 2014.

Dabei singen sie:

„Die Feuer Luzifers werden jeden Morgen erscheinen.

So sage ich: Jener wahre Luzifer, der keinen Untergang kennt.

Dein Sohn, der Gesalbte (Antichrist),

Er kehrt aus der Hölle zurück,

in der Art eines Menschen (als Mensch geboren), der klar zu leuchten beginnt

und mit dir lebt und regiert in alle Ewigkeit! (Vatikan: Inthronisation Luzifers und Papst „Verschworener des Einen”)

Amen!“

Hier das Video:

Quelle: https://www.facebook.com/100091073209558/videos/742860014530901/

Die Bedeutung von Luzifer in der christlichen Religion ist ein komplexes und oft kontroverses Thema. Luzifer, auch bekannt als der Teufel oder Satan, wird in der christlichen Theologie als der gefallene Engel angesehen, der sich gegen Gott auflehnte und aus dem Himmel verbannt wurde.

Sein Name bedeutet “Lichtträger” und symbolisiert seine ursprüngliche Rolle als Engel des Lichts, bevor er zur Quelle der Dunkelheit und des Bösen wurde. In der Bibel wird Luzifer in verschiedenen Passagen erwähnt, wie zum Beispiel in Jesaja 14,12-15, wo sein Fall beschrieben wird.

Dort wird er als “Sohn der Morgenröte” bezeichnet, der stolz und rebellisch gegen Gott war und deshalb bestraft wurde.

Quelle: https://spirit-online.de/luzifer-und-die-kirche.html

Der Ire Malachi Martin, einst zum Priester des Jesuitenordens geweiht, Professor für Paläografie am Päpstlichen Bibelinstitut und von 1958 an Sekretär von Kardinal Augustin Bea, insbesondere dadurch an der Vorbereitung des Zweiten Vatikanums beteiligt, beschrieb in seinem Buch „Windswept House – A Vatican Novel“ eine doppelte schwarze Messe, die gleichzeitig in Rom und in Charleston (USA) stattfand, um Luzifer im Vatikan zu inthronisieren.

Darin heißt es unter anderem:

Wenige Tage nach der Wahl von Paul VI wurde eine Weihe in der zum Vatikan gehörenden Paulskirche zur rituellen Inthronisation des gefallenen Erzengels Luzifer abgehalten. Kardinäle und Bischöfe fungierten als Satanspriester, in einer Simultanmesse wurde neben zwei Tieropfern (ein Hundewelpe und eine Taube) ein kleines Mädchen in einer “zielenden Kapelle” in Charleston, South Carolina, einem wichtigen freimauerischen Zentrum, von einem Kardinal rituell mißbraucht.

Wem dienen die Päpste seit dem II. Vatikanischen Konzil? Die nachfolgenden Ausschnitte aus dem Zeremoniell geben Aufschluß darüber.

[…] Schließlich beendete Bischof Leo den ersten Teil der Zeremonie mit der großen Anrufung: Ich glaube, dass der Fürst dieser Welt heute Nacht in der alten Zitadelle inthronisiert und von dort eine neue Gemeinschaft gründen wird.”

[…] Und ihr Name wird die universelle Kirche des Menschen sein.”

“Im Auftrag der Versammlung und der hochheiligen Älteren erkläre, ermächtige und weihe ich diese Kapelle fortan zur Inneren Kapelle, beansprucht, angeignet und in Besitz genommen von Ihm, den wir als Herrn unseres Schicksals inthronisiert haben.

Wer immer mithilfe dieser Inneren Kapelle zum letzten Nachfolger des Amtes Petri erwählt und bestimmt wird, soll gemäß seinem Amtseid sich und alles, was er tut, zum willigen Instrument und Verschworenen des Einen weihen, der dem Menschen auf Erden und überall im menschlichen Kosmos ein Heim errichten wird.

Er soll die alte Feindschaft in Freundschaft, Toleranz und Anpassung verwandeln, die ein Muster abgeben werden für Geburt, Erziehung, Arbeit, Finanzwesen, Handel, Industrie, Bildung, Kultur, Leben und Zeugung von Leben, Sterben und Umgang mit dem Tod. So wird eine neue Epoche der Menschheit gestaltet.”

[…]

“ Nimm Deines Feindes Haus in Besitz. Tritt ein, wo Dir der Boden bereitet. Steige zu Deinen Gläubigen Dienern herab, die Dir Dein Bett gerichtet, die Dir Deinen Altar errichtet und ihn mit Schande gesegnet.”

Auszüge aus der Inthronisationszeremonie Luzifers vom 29. Juni 1963 in der Paulskapelle.

Quelle: https://www.chiesaviva.com/451%20mensile/451%20mensile%20ted.pdf

Jörg Wollschläger erklärt dazu:

„Okkulte Zeremonien sind ihren Namen nach geheim. Wie hat der Vatikan-Insider und Mitorganisator des II. Vatikanischen Konzils Malachi Martin von der Zeremonie, ihren infernalen Gebetsformeln, ihrem Ablauf und so weiter erfahren?

Einer der Teilnehmer der Schwarzen Messe hat auf dem Sterbebett eine detaillierte Beschreibung gemacht und ihrer Weiterleitung an kirchliche Autoritäten zugestimmt.

Laut Klerikern ist die Freimaurerei “der mystische Körper Satans” und die katholische Kirche der “mystische Leib Christi”. Die synkretistischen Bestrebungungen des Vatikans, also die Vereinigung aller Religionen, soll über die sie steuernden Logen geschehen, die alle denselben Gott verehren.

Angesichts der Nähe von Papst Franziskus zur Freimaurerei oder sogar behaupteten Mitgliedschaft, erstaunt es nicht, daß alle seine Zielsetzungen mit denen der Freimaurerei übereinstimmen. In der Endzeit soll die Kirche einem aus dem illuminierten Logenwesen kommenden Antichristen als Herrschaftsmittel für seine Weltregierung dienen.

“Niemand wird der Neuen Weltordnung beitreten, wenn er oder sie nicht das Versprechen abgibt, Luzifer anzubeten.

Niemand wird in das Neue Zeitalter eintreten, wenn er nicht eine luziferische Initiation erhalten hat.”

Quelle: https://unser-mitteleuropa.com/inthronisation-luzifers-und-papst-verschworener-des-einen/

…

