Insiderinformationen: Etwas GROßES steht bevor (Video)

naturalnews.com berichtet:

Etwas GROSSES steht kurz vor dem Untergang … Mehrere bestätigende Signale deuten darauf hin, dass das Finanzsystem durch Cyberangriffe lahmgelegt wird.

Bevorstehendes Event laut Insiderinformationen.

Mike Adams spricht über die Notfallorganisation SRP24.com und ihr Cyber-Verteidigungsteam sowie über Eliten, die Bunker mit Nahrungsmitteln lagern.

Adams behauptet, dass bestimmte Personen bei Strafverfolgungsbehörden, Geheimdiensten und dem Außenministerium Maßnahmen ergreifen, die darauf hindeuten, dass sie Insiderwissen über ein bevorstehendes Ereignis haben.

In den Geheimdiensten und Militärkreisen gibt es Anzeichen dafür, dass bald etwas Großes passieren wird.

Möglicher wirtschaftlicher Zusammenbruch und CBDC-Implementierung.

Der Sprecher von SRP24.com warnt vor einem großen Cyberangriff und einem möglichen Bankzusammenbruch mit der möglichen Einführung einer zentralisierten Finanzkontrolle und Versklavung durch CBDCs.

Adams stimmt zu und weist auf mögliche Unruhen, Revolten, Gesetzlosigkeit, Hungersnot, Krankheiten und kinetische Gewalt in der Folge hin.

Möglicher Zusammenbruch der Energieversorgung Westeuropas und Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Adams behauptet, dass Hunderttausende Einwanderer absichtlich in die USA gebracht werden, um sich dort niederzulassen und das Land zu übernehmen.

Der stellvertretende britische Premierminister Oliver Dowden warnt vor einem möglichen Stromausfall und fordert die Menschen auf, sich auf ein analoges Zeitalter vorzubereiten.

Der Redner spricht über die Energiekrise im Vereinigten Königreich und den möglichen Zusammenbruch und nennt als Ursache das Vorgehen der USA.

Die Goldpreise steigen aufgrund der Sorge vor einem Währungskollaps und möglichen Katastrophen. (Neuerscheinung DUMBs 2: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen)

Bitcoin als Backup-Plan für den US-Finanzkollaps.

Der Major der US Space Force, Jason Lowry, warnt vor der Gefahr eines finanziellen Zusammenbruchs aufgrund von Cyberangriffen auf die Bankeninfrastruktur und plädiert für ein Backup-Geldsystem mit Proof-of-Work-Strategien.

Adams äußert Interesse an Space Launch Delta 45 und seiner Verbindung zu Trump und verweist auf den Zugang der Gruppe zu Informationen, über die die Mainstream-Medien nicht berichten.

Adams betont den Anstieg des Bitcoin-Preises und sein Potenzial als Ersatzplan für den Zusammenbruch des US-Bankensystems, zusammen mit Gold und Silber sowie der Kryptowährung.

Wirtschaftskollaps, Entlassungen und chinesische Soldaten an der US-Grenze.

Die wirtschaftliche Implosion ist im Gange, mit Entlassungen und Kostensenkungsmaßnahmen in allen Branchen.

Elitetruppen bestücken Bunker mit Nahrungsmittelvorräten für bis zu zehn Jahre, während chinesische Soldaten täglich die Grenze überqueren.

Adams‘ hochrangige Kontakte treffen diese Vorsichtsmaßnahmen aufgrund nicht näher bezeichneter „seltsamer Brände“ in Maui und des Gefühls der Dringlichkeit dieser mächtigen Leute. (Krisenvorsorge: Heizgeräte (reduziert) für den Alltag)

Adams enthüllte, dass wohlhabende Eliten unterirdische Bunker bauen und Vorräte für drei bis zehn Jahre lagern, wobei einige von ihnen genug Lebensmittel für zehn Jahre haben

Steve Slepcevich, geschäftsführender Gesellschafter von SRP24.com , spricht über die Katastrophenmanagementdienste seines Unternehmens, einschließlich Planung, Logistik und Wiederherstellungsbemühungen für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Häfen bei Naturkatastrophen.

Zu den Dienstleistungen von SRP gehören die Erstellung von Plänen für Einrichtungen, die Positionierung von Anbietern für Aufräum- und Wiederherstellungsarbeiten sowie die Aufrechterhaltung des Betriebs kritischer Lebenserhaltungssysteme während und nach Naturkatastrophen.

Katastrophenhilfe und Sicherheit an verschiedenen Standorten.

Slepcevic besitzt ein Cyber-Verteidigungsteam, das Sicherheitsdienste in Katastrophengebieten bereitstellt, einschließlich der Verhinderung von Plünderungen und Gesetzlosigkeit.

Sein Team ist hochqualifiziert und besteht aus Feuerwehrleuten, Sanitätern und Urban Search and Rescue-Experten, die ihre früheren Jobs aufgrund von COVID-19-Impfvorschriften aufgegeben haben.

Er beschreibt, wie sich ihr Team, darunter auch mehrsprachige Mitglieder, schnell an die veränderte Situation in Acapulco nach einem Hurrikan angepasst und ihr Privatflugzeug genutzt hat, um Wasser und Lebensmittel an Bedürftige zu liefern.

Er hebt die Zusammenarbeit zwischen ihrem Team und einer freiwilligen Such- und Rettungsgruppe aus Mexiko trotz begrenzter Ressourcen hervor, um den vom Hurrikan Betroffenen zu helfen.

US-Katastrophenbereitschaft und -reaktion.

Steve erörtert die Bereitschaft Amerikas für Katastrophen und hebt die Anfälligkeit des Stromnetzes und die Herausforderungen bei der Beschaffung von Teilen von außerhalb des Landes hervor.

Steve liefert ein Beispiel für die Auswirkungen eines Netzausfalls in Texas während eines Kälteeinbruchs im Jahr 2021, wobei die 30-Meilen-Einwirkungszone und die Leitungsarbeiter sogar aus Ohio und Indiana anreisten.

Adams betont die mangelnde Vorbereitung in Amerika und nennt als Beispiel das Northridge-Erdbeben von 1994 und seine Auswirkungen auf die Reaktion der Feuerwehr.

Steve berichtet von ihren Erfahrungen in Bowery, wo sie dem EOC Hilfe leisteten, obwohl sie zunächst aufgrund mangelnder Ressourcen und Arbeitskräfte abgewiesen wurden.

Durch Brände auf Maui freigesetzte giftige Chemikalien und gesundheitliche Auswirkungen.

Steve erklärt, dass die Folgen der Brände auf Maui giftige Chemikalien freigelegt haben, darunter Dioxine, Schwermetalle und Chloridverbindungen, die ins Grundwasser gelangen und den Bewohnern gesundheitliche Probleme bereiten.

Adams fügt hinzu, dass die Feinstaubpartikel der Brände in die Luft gelangen und bei den Menschen in der Gegend Atemprobleme verursachen, was zu einer höheren Rate an Krebs und anderen Krankheiten führen kann.

Unerklärliche Brände auf Maui und koordinierte Unruhen.

Slepcevic teilt ihre Erfahrungen mit ungewöhnlichen Bränden auf Maui, darunter Fahrzeuge, die ohne Treibstoffquelle brannten, und Leichen, die auf unnormale Weise verbrannt wurden.

Steve erwähnt ein Netzwerk von Menschen, die über diese Informationen verfügen und sie weitergeben, obwohl sie dadurch zur Zielscheibe werden.

Er stellte fest, dass die Ausschreitungen in koordinierter Weise unter Beteiligung ausländischer Staatsangehöriger stattfanden.

Katastrophenhilfe, Satellitentelefone und Kontrolltheorien.

Slepcevic glaubt, dass die jüngsten Naturkatastrophen auf dem Wunsch nach Kontrolle beruhen, wobei die Versicherungsprämien steigen und einige Immobilien für Immobilieninvestitionen gekauft werden.

Während er auf Katastrophen reagiert, fühlt er sich von Gott beschützt, erkennt aber auch die Anwesenheit dämonischer Kräfte, die Zerstörung oder Chaos verursachen.

Als einziges zuverlässiges Kommunikationsmittel in bestimmten Zonen nennt er Satellitentelefone und verweist auf deren Verschlüsselung und die Fähigkeit, auch ohne Mobilfunk zu funktionieren.

Er hebt auch den Satellitentelefonladen als wertvolle Ressource für Ersthelfer hervor und verweist auf Spenden an Bezirksbeamte und Notfalleinsätze.

Der Redner erörtert die Bedeutung von Satellitentelefonen für die Notfallkommunikation.

Slepcevic betont die Bedeutung der spirituellen, mentalen und körperlichen Vorbereitung auf unerwartete Ereignisse und ermutigt Einzelpersonen, „ihr Haus in Ordnung zu bringen“ und „100 % Verantwortung für alles zu übernehmen, was sie von Moment zu Moment tun“.

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 12.10.2023