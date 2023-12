Taylor Swift: Okkult-Ikone des Jahres

Teile die Wahrheit!

US-Popsängerin Taylor Swift wurde vom Magazin Time zur „Person of the Year“ gekürt. Die Begründung: Sie habe „es geschafft, Grenzen zu überschreiten und eine Quelle des Lichts zu sein“.

Eine verräterische Wortwahl, wie man nach der Lektüre unserer neuen Spezial-Ausgabe „Satan, Pop und Hollywood – Wie der Teufel Film und Musik erobert hat“ weiß. Hier mehr erfahren.

Musiker schaffen es eher selten als „Person des Jahres“ auf das Titelblatt des Time-Magazins. Eine Ausnahme ist Bono von U2, der 2005 wegen seiner Gutmenschlichkeit diese Auszeichnung erhielt – neben Bill und Melinda Gates.

Man ahnt es: Die Kür zur „Person of the Year“ folgt einer bestimmten Agenda. Genau deshalb wird 2023 der US-amerikanischen Posängerin Taylor Swift diese Ehre zuteil.

Was Swift und ihre Fans in den Augen von Globalisten und Wokeness-Kämpfern zur Superheldin macht, wird deutlich, wenn man sich die Schwärmereien, die die Taz vor wenigen Tagen absonderte, anschaut: „Die Swifties gelten als mächtigste Fan-Community aktuell. Dass damit auch Verantwortung und Macht einhergeht, hat Taylor Swift erkannt.

Nach jahrelangem politischem Schweigen macht sie sich mittlerweile für verschiedene gesellschaftliche Anliegen stark: gegen Waffengewalt und für das Recht auf Abtreibung oder stärkere Selbstbestimmung von queeren Menschen. Und die Swifties folgen.“

Und weiter: „Erst kürzlich organisierten sich Fans aus Argentinien, um den rechten Präsidentschaftskandidaten Javier Milei zu verhindern. Erfolglos, wie wir heute wissen. Überhaupt sind die politischen Erfolge der Popsängerin und ihrer Fans derzeit noch nicht wirklich sichtbar.“ (Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Tatsächlich waren wohl auch weniger das künstlerische Schaffen oder der ökonomische Erfolg der Musikerin ausschlaggebend für die Entscheidung von Time. Vielmehr wollte man eher den meta- und kulturpolitischen Einfluss von Swift würdigen.(Die okkulte Musikindustrie: Die Grammys 2023, Gastgeber des satanischen Rituals von Sam Smith (Videos))

„In einer gespaltenen Welt, in der viele Institutionen scheitern, hat Taylor Swift es geschafft, Grenzen zu überschreiten und eine Quelle des Lichts zu sein“, schreibt die Redaktion.

Luzifers Novizin wird Hexenmeisterin

„Quelle des Lichts“ – bei dieser Wortwahl sollte man hellhörig werden! Denn wenn im internationalen Showbiz von Licht die Rede ist, dann ist damit nicht jenes Licht gemeint, das uns durch die Adventszeit begleitet, sondern das dunkle Licht von Luzifer – des „Lichtbringers“.

Diese Metaphorik lässt sich bis zu den Rosenkreuzern und Freimaurern zurückverfolgen – und hat so Eingang in den modernen Okkultismus gefunden, wie wir in unserer neuen Spezial-Ausgabe „Satan, Pop und Hollywood – Wie der Teufel Film und Musik erobert hat“ verdeutlichen.

Aus ihrem Hang zum Okkulten macht die 1989 in Reading, Pennsylvania, geborene Blondine auch gar keinen Hehl: Im Video zu ihrem Song „Willow“ (2020) wirbt sie ganz offen für schwarze Magie.

In dem Clip (siehe Szenenbild ganz oben) sieht man, wie sich Swift im Wald zu einem Hexenorden gesellt, der ein Ritual am Feuer durchführt. Eine ähnliche Szene ist auch auf ihrer „Eras“-Tour zu sehen: mit Swift im wallenden Gewand als tanzende Hexenmeisterin.(Die moderne Musik-Verschwörung: Lady Gagas „durchgesickertes“ Video „Do What U Want“ mit R. Kelly verherrlicht den Missbrauch in der Unterhaltungsindustrie (Videos))

Swift galt im internationalen Musikgeschäft lange Zeit als Novizin, doch schon 2009 erlangte sie in einem vor einem Millionenpublikum abgehaltenen Ritual höhere Weihen, wurde in der Pyramide quasi ein paar Grade weiter nach oben katapultiert.

Laut dem Investigativjournalisten Nikolas Pravda, Autor verschiedener Beiträge in COMPACT-Spezial „Satan, Pop und Hollywood“ war ihr damaliger Auftritt bei den MTV Video Music Awards „in der Tat eine groß angelegte okkulte Zeremonie mit einer Initiation, einem Gebet und sogar einer Aufnahme in den Orden“.

Demnach sei die Sängerin zunächst auf offener Bühne von dem Rapper Kanye West gedemütigt worden, um schließlich von einer berühmten Kollegin in den „Orden“ aufgenommen zu werden. Pravda schreibt:

„Nach Swifts öffentlicher Demütigung ruft Beyoncé, die Königin der Zeremonie, sie auf die Bühne, damit sie ‚ihren Moment hat‘. Sie erscheint hinter der Bühne (als würde sie auf ihr Stichwort warten) in einem roten Kleid, das Beyoncés auffallend ähnlich ist.“

Dessen Farbe verweist, wie man in COMPACT-Spezial „Satan, Pop und Hollywood“ nachlesen kann, auf die Figur der Hure Babylon aus der Offenbarung des Johannes, die dort als in Scharlachrot und Purpur gekleidet beschrieben wird.

Der britische Okkultist Aleister Crowley erhob die biblische Dirne zur „Liebesgöttin“ – und als solche wird sie nun offenbar der Welt vom Insider-Blatt Time präsentiert. Die eingeweihten Adressaten werden dieses Zeichen zu deuten wissen…

Wie der Teufel Film & Musik erobert

Sie manipulieren die Massen und dienen dem Bösen: Maßgebliche Kreise in Musik- und Filmindustrie arbeiten daran, den Teufel fest im kollektiven Bewusstsein zu verankern – und das Publikum auf seine Leimrute zu locken. Wir werfen ein Schlaglicht auf diesen okkulten Untergrund des Showgeschäfts – und zeigen, wer dem Leibhaftigen zu Diensten ist und welchem Zweck das dienen soll.

Wir zeichnen nach, wie die Hirne der Jugend durch MK-Ultra, die Psycho-Tricks des Tavistock-Instituts und Drogen wie LSD zunächst weichgeklopft und schließlich für satanische Ideen geöffnet wurden. Mit den Hippies wurde das okkulte Wassermann-Zeitalter populär, ihre Epigonen drückten der Rock- und Pop-Musik ihren diabolischen Stempel auf. Erfahren Sie, was wirklich hinter dem düsteren Mummenschanz von Madonna, Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus und anderen Stars steckt.

Wir tragen dazu bei, die versteckten Hinweise und Zeichen zu entschlüsseln, das wahre Wesen des modernen Showgeschäfts zu erkennen und die Agenda dahinter zu durchschauen.

Diese einzigartige Ausgabe vermittelt ein solides Grundlagenwissen über den Okkultismus und seine Auswüchse in der Film- und Musikindustrie. Wir leuchten den dunklen Untergrund aus – und bringen die erschreckende Wahrheit ans Licht! Harte Fakten und sachliche Analysen auf 84 Seiten.

Inhalt

Diener des Bösen

Satan, Teufel, Luzifer: Wie das Böse in die Welt kam

Dunkle Erleuchtung: Die Ursprünge des modernen Okkultismus

«Luzifer erteilt das Licht»: Ein ehemaliger Freimaurer packt aus

Okkulte Orden: Die Logen der dunklen Seite

Das Tier 666: Aleister Crowley: Düstere Pop-Ikone

Hollywoods Hohepriester: Anton LaVey und die Church of Satan

Satans Geheimagent: Michael Aquino und der Temple of Set

Satans Marionetten

Kontrollierte Gehirne: Das CIA-Geheimprojekt MK-Ultra

Im Folterkeller des Dr. Israel: Elektro-Schocks für Kinder

Die Wassermann-Verschwörung: Gehirnwäsche und Revolution

Tanz der Teufel

Sympathy for the Devil: Geschichte der okkulten Rockmusik

Tal der Wölfe: Laurel Canyon: Das Geheimnis der Stars

Der geplante Unmensch: Charles Manson und MK-Ultra

Helter Skelter: Die dunkle Seite der Beatles

Teuflische Botschaften: Was die Cover von Lennon & Co. verraten

Die Huren Babylons: Rihanna und ihre diabolischen Schwestern

Porno und Pop: Miley Cyrus: Auf Sex programmiert

Die Hexenmeisterin: Taylor Swift: Rituale und ein Todesfall

Blutsschwestern: Lady Gaga und Marina Abramovic

Der gefallene Engel: Marilyn Manson: Satan und #MeToo

Luzifers Leinwand

Diabolisches Kino: Der Teufel im Film

Opfer der Kabale: «Eyes Wide Shut»: Kubricks Testament

Blaue Pille, rote Pille: «Matrix»: Kabbala und Transhumanismus

Geheimakte Disney: Wie unsere Kinder manipuliert werden

Marvels Magie: Doctor Strange und der Okkultismus

Gefangene Kinder, satanische Morde: Die Geheimnisse von «Stranger Things»

Whistleblower im Wunderland: Hollywood-Insider packen aus

Quellen: PublicDomain/compact-online.de am 14.12.2023