Transdimensionale Aliens betreiben seit Jahrtausenden Basen auf dem Meeresgrund

In den letzten Jahren haben hoch angesehene Regierungsmitarbeiter wie der unlängst verstorbene Kanadier Paul Hellyer (1923-2021) zu bedenken gegeben, dass die Regierungen der Welt in Kontakt und in Kommunikation mit Aliens stehen.

Um keinen Kontrollverlust über die Gesellschaft zu riskieren, wird diese Tatsache nur langsam enthüllt. Dennoch laufen gegenwärtig viele Dinge aus dem Ruder und sind teilweise bereits außer Kontrolle geraten.

Die Offenlegung von UFO-Informationen hat mittlerweile mit den Aussagen des militärischen Whistleblowers David Grusch neue Dimensionen erreicht. Dennoch gibt es noch immer größten Widerstand, derart geheime Informationen zu veröffentlichen. Von Jason Mason

Es ist allerdings anzunehmen, dass die UFO-Wahrheit bald enthüllt wird, und das wird unser Verständnis der Welt für immer verändern. Journalisten erhielten die Nachricht, dass innerhalb eines Jahres mehr Daten freigegeben werden, weil eine Reihe von anonymen Insidern amerikanischen Politikern harte Beweise für die Existenz von UFOs und nichtmenschliche Piloten vorgelegt haben. Regierungen haben Unmengen an UFO-Daten seit Jahrzehnten unter Verschluss gehalten, aber diese Taktik der Geheimhaltung ist nun ins Wanken geraten.

Zu den unheimlichen Auswirkungen von Kontakten mit UFO-Intelligenzen zählen fehlende Zeit und implantierte Erinnerungen, die vor allem das Abduktionen-Phänomen betreffen. Fremde Wesen betreiben ohne Zweifel Basen auf unserem Planeten, und viele davon befinden sich laut Aussagen von früheren US-Navy-Angehörigen auf dem Meeresgrund.

Es gibt geheime Eingänge zu ihnen, weshalb unbekannte Flugobjekte meistens über den Ozeanen geortet werden. In Kalifornien ist seit den 1960er Jahren ein UFO-Hotspot bekannt, der zwischen Long Beach und Catalina Island liegt, dort wurde 2014 auch das sogenannte Tic-Tac-Video aufgezeichnet.

Deshalb reisen unbekannte bemannte Objekte meist unbeobachtet in unseren Weltmeeren umher, weshalb man sie offiziell als Transmedium-Objekte bezeichnet. Unbekannte Intelligenzen reisen zwischen dem All, dem Luftraum und unter Wasser umher.

Es gibt Logbücher von Schiffen aus dem 19. Jahrhundert, in denen vermerkt ist, dass silberne Scheiben aus dem Wasser aufstiegen, in der Nähe der Schiffe schwebten und dann davonflogen. (Brasiliens UFO-Datenbank und neue militärische Zeugenaussagen über unheimliche Begegnungen der dritten Art!)

Ozeane sind laut Experten für bestimmte Lebensformen besser geeignet als Atmosphären, weil sie stabilere Temperaturen aufweisen. Gerüchte über Unterwasser-Zivilisationen kursieren schon seit langer Zeit auf der Welt, so sieht man sie vom Titicacasee bis zu den Salomoninseln nördlich von Australien.(Wernher von Braun zeigte Uri Geller Alien-Leichen in einer NASA-Basis (Video))

Man darf nicht vergessen, dass die US-Navy ein authentisches Video veröffentlicht hat, in dem man sieht, wie ein unbekanntes Flugobjekt im Wasser verschwindet, es handelt sich hierbei also um einen authentischen Beleg und weder um eine Verschwörungstheorie noch um Science Fiction.

Es wird erwartet, dass im Dezember 2023 Instruktionen von amerikanischen Politikern stattfinden, welche die Behauptungen von David Grusch über geheime UFO-Bergungs-Programme betreffen. Dabei sollen, wie gesagt, die von Whistleblowern zur Verfügung gestellten Beweise und Dokumente behandelt werden, welche Rückentwicklungen und die Erforschung von UFO-Technologie betreffen.

Timothy Good, ein früherer Berater der US-Regierung, gab dazu bekannt, dass der ehemalige Präsident Dwight D. Eisenhower drei geheime Treffen mit außerirdischen Wesen erlebt hat. Das soll sich im Jahr 1954 auf einer entlegenen Luftwaffenbasis in New Mexiko zugetragen haben.

David Grusch erklärt dazu, dass seit den 1930er Jahren eine Reihe von Raumschiffen nichtmenschlicher Herkunft geborgen worden sind. Seitdem sollen Kontakte mit außerirdischen Spezies bestehen sowie Zusammentreffen in geheimen Basen auf der Erde und dem Mars stattfinden, wobei Abkommen mit diesen Außerirdischen geschlossen wurden, um eine Langzeitkooperation sicherzustellen und gemeinsam geheime Experimente auszuführen.

Es sind Aussagen durchgesickert, dass amerikanischen Kongressabgeordneten inzwischen neue Videoaufnahmen auf einer DVD vorgeführt worden sind, auf denen man sieht, wie Geheimdienstler mit Außerirdischen kommunizieren.

Das versetzte sie laut den vorliegenden Informationen in Unruhe und Angst, weil dieses Material die Aussagen der Whistleblower bestätigt. Es ist unklar, ob diese Aufnahmen jemals der Öffentlichkeit vorgeführt werden können, weil ihre Authentizität mittlerweile bestätigt wurde.

Insider gaben bekannt, dass Aliens seit mindestens 5.000 Jahren oder länger auf der Erde präsent sind, seit dieser Zeit kam es zum Entstehen antiker Hochzivilisationen. Ein anonymer Regierungswhistleblower enthüllte, dass sich gegenwärtig mindestens zwei Alien-Zivilisationen auf unserem Planeten angesiedelt haben!

Eine Gruppe sind Menschen, und die andere bezeichnete er als „Ganzi“ bzw. G.A.N.Z.I. und sie stammt von einem entfernten Planeten unserer Galaxie, der sich rund 40 Lichtjahre von uns entfernt befinden soll. Das sind technologisch sehr weit fortgeschrittene Wesen, deren Möglichkeiten jene der Menschheit bei weitem übersteigen sollen. Bei verschiedenen Gelegenheiten soll der amtierende US-Präsident über die Anwesenheit der Ganzi unterrichtet worden sein, weil man fortschrittliche Technologien von ihnen geborgen hat.

Erwähnt wird eine Laser-Technologie, die in der Lage ist, Elemente direkt von Erz abzutrennen oder damit biologische und geologische Daten zu analysieren. Es soll auch möglich sein, mit den Ganzi über ein kleines Gerät direkt zu kommunizieren, deshalb soll ein Schwerpunkt auf der Rückentwicklung ihrer Technologien liegen, die zu Durchbrüchen in der Fusionsenergie beitragen sollen.

Insider geben bekannt, dass viele außerirdische Zivilisationen dort draußen existieren, die Ganzi reisen nicht auf linearem Weg durch das All, wie sich das unsere Raumfahrt-Experten immer noch vorstellen, sondern durchbrechen diese Beschränkungen in der Reichweite, in dem sie nicht durch die konventionelle Raumzeit reisen.

Sie kommen durch Risse im Gewebe der Raumzeit, die eine alternative Methode des Reisens erlauben. Die Ganzi sind nicht willens, ihre Technologie freiwillig mit uns zu teilen. Jene Technik, die irdische Regierungen geborgen haben und gegenwärtig besitzen, besteht aus irdischen Komponenten, die auf eine Weise fabriziert sind, zu der Menschen nicht fähig sind.

Diese Meta-Materialien sind durch unbekannte Prozesse entstanden und funktionieren mit spukhafter bzw. paranormaler Physik. Die Funktionsweise wird uns von den Aliens nicht mitgeteilt. Deshalb sind viele Versuche, ihre Technologie und Schiffe rückzuentwickeln, fehlgeschlagen.

Die fremden Wesen erlauben es uns nicht, Technologie zurückzuentwickeln, die nicht von Menschen selbst im Laufe der nächsten Jahrhunderte entwickelt werden kann. Die Erforschung von Alien-Technologien, die uns einen Sprung von mehreren hundert Jahren erlaubt, stellt offenbar kein Problem für die Besucher dar.

David Grusch hat neue Aussagen über die Bergung von UFO-Materialien getätigt, als er vor kurzer Zeit in der populären Talkshow von Joe Rogan aufgetreten ist. Bei dieser Gelegenheit verkündete er, dass sich die wichtigsten Nationen der Welt in einem geheimen Wettrüsten befinden, das die Bergung von abgestürzten UFO-Wrack betrifft.

Grusch führt dazu aus, dass diese Suche nach außerirdischer Technologie seit dem Jahr 1933 stattfindet. In Norditalien ereignete sich in diesem Jahr ein Absturz einer fliegenden Scheibe, und die Regierung von Italien vermutete erst, dass es sich um eine deutsche Geheimentwicklung in Form einer Wunderwaffe handeln könnte.

David Grusch sagte zu Joe Rogan: „Die Italiener waren so verwirrt, dass sie tatsächlich die Deutschen anriefen und fragten: Ist das eine von euren Wunderwaffen? Was zum Teufel ist gerade in Norditalien abgestürzt? Mussolini forderte die Deutschen auf, herunterzukommen, und natürlich sagten die Deutschen: Das ist keine von uns, aber schauen wir uns das gemeinsam an.“ Die ganze Geschichte dieser Bergung können Sie bald in meinem neuen Buch „UFOs und die Ringmacher des Saturn“ nachlesen.

Die Ganzi betrachten uns als rückständig und nicht wert, ihre fortschrittliche Technologie zu kopieren, weil diese Technik ohne ihre Kontrolle in der Lage wäre, buchstäblich den ganzen Planeten zu zerstören, denn wir wüssten nicht, was wir damit tun können. Das Problem ist, dass die Ganzi uns keine Hunderte, sondern Millionen von Jahren in ihrer Entwicklung voraus sind.

Sie haben Regierungen bekannt gegeben, dass wir aufhören würden zu existieren, wenn wir ihre Technologie ohne das notwendige Wissen, wie man die Meta-Materialien manipuliert, anwenden würden. Es ist auch völlig unmöglich, so etwas zu tun, weil wir diese Materialien nicht in unsere gegenwärtige Konfiguration der bekannten Physik und in unseren technologischen Bereich einordnen können.

Das bedeutet, dass unsere Entwicklungsstufe in den Augen der Ganzi noch nicht einmal jener von Primaten entspricht. Auf der technologischen Ebene sind wir im Vergleich viel weniger als das. Wir wissen immer noch sehr wenig über unsere Ozeane und der größte Teil des Meeresbodens ist nach wie vor unerforscht. Diese Wesen befinden sich dort seit Jahrtausenden und führen ihre Operationen auf unserer Welt durch.

Sie sind deshalb nicht als freundlich, aber auch nicht zwingend als feindlich zu betrachten, solange wir uns nicht in ihre Angelegenheiten einmischen. Die Regierungen wissen nur, dass der Planet Erde eine Art „Wegpunkt“ oder „Kreuzung“ für diese Zivilisation darstellt.

Die Ganzi planen nicht, diesen Planeten noch weiter zu kolonisieren, sondern verfolgen eine Direktive, uns in Ruhe zu lassen, solange wir ihren Zielen nicht im Wege stehen.

Sie erschaffen auf unserem Planeten nur Technologien, die in unseren Ozeanen und in der Atmosphäre eingesetzt wird und von den vorhandenen Elementen dieses Planeten erschaffen werden, und zwar mit technologischen Methoden, die unsere Physiker nicht verstehen können. Sie manipulieren Materie auf eine Weise, die uns völlig unverständlich ist.

Der wichtigste Punkt ihrer Bemühungen betrifft laut den veröffentlichten Informationen die Erde selbst, sie spielt eine wichtige Rolle für die Aliens, die Menschheit hingegen nicht! Wir sind für sie unwichtig, die Erde jedoch nicht.

Es kümmert sie nicht, wenn wir nicht hier wären. Sie sind noch nicht einmal über unsere Umweltzerstörung besorgt, weil sie mit ihren Möglichkeiten den Planeten restaurieren können. Das ist in Vergangenheit offenbar mehrmals geschehen, und es kam zu Terraforming und der Neuschöpfung vieler Spezies. Fest steht, dass sie es nicht mögen, dass wir mit Atomtechnologie in Form von Waffen herumspielen.

Jeder Versuch, einen Atomkrieg auszulösen, wird von diesen Mächten mit einem totalen und kompletten „Stilllegung der menschlichen Gesellschaft“ auf diesem Planeten beantwortet werden. Wir wurden von ihnen gewarnt, die Erdoberfläche nicht zu zerstören, denn dann hören wir auf zu existieren. Wir wissen nicht, was sie hier auf Erden tun, aber sie betreiben es seit einer sehr langen Zeit.

Interessant ist die Information, dass ihre Sonden und manchmal sogar bemannte Schiffe abstürzen, die sie hier konstruieren, die uns technologisch einige hundert Jahre voraus sind. Sie sind nicht in der Lage, auf diesem Planeten Technologien zu benutzen, die mehr als einige hundert Jahre entfernt auf unserer möglichen technologischen Zeitlinie möglich sind.

Der Tod hat für die Ganzi keine Bedeutung, sie wissen, dass ihr Bewusstsein überdauert und deshalb sind biologische Körper für sie nicht so wichtig. Sie können DNS manipulieren, um ihre Lebensspanne möglicherweise unendlich zu verlängern, sie heilen oder vermeiden jegliche Krankheiten und sind in der Lage, ihr Bewusstsein von einem biologischen Körper in einen anderen zu übertragen.

Es ist anzunehmen, dass sie das auch bei Menschen tun können, weshalb Aussagen von Whistleblowern existieren, dass sie uns Menschen als „Container für Seelen“ betrachten. Deswegen experimentieren sie mit uns herum, und Regierungen und Wissenschaftler wissen nicht genau, warum.

Es gibt verschiedene Theorien darüber, und es sieht so aus, als ob die Besucher bestimmte Menschen für unbekannte Zwecke einsetzen. Wir sind in ihren Augen unbedeutend und nicht von größerer Bedeutung, weil der Planet Erde nicht uns gehört!

Die neuesten Theorien der irdischen Wissenschaftler lauten, dass Leben überall um uns herum existiert. Die Technologie dieser Wesen ist die Manipulation höherer Dimensionen.

Sie können überall hingehen, zu jeder Zeit und zu jedem Ort, an dem sie sein wollen. Sie können sich unsichtbar machen und neben jemandem stehen, ohne dass wir sie jemals wahrnehmen können, wenn sie das nicht wollen. Sie neigen nicht dazu, direkten Kontakt mit Menschen aufzunehmen und ihre Existenzform ist als multidimensional zu betrachten, die reisen daher mit einem speziellen Feld, das man sich wie ein physikalisches Wurmloch wie bei der Einstein-Rosen-Brücke vorstellen kann.

Ihre Schiffe manipulieren die Atmosphäre, um Raumzeit-Störungen kontrolliert herbeizuführen, und Öffnungen oder Risse zu erzeugen, um sicher darin zu reisen. Da wir die Technologie und Physik dahinter nicht verstehen können, gibt es mehrere Theorien darüber. In höheren Dimensionen funktioniert die fundamentale Physik und möglicherweise auch Quantenphysik nicht so, wie wir sie hier kennen und anwenden.

Unsere technologische Entwicklung hat kaum erst begonnen, und unsere Wissenschaftler wissen nicht viel über die Realität der Raumzeit, sondern stellen momentan viele Hypothesen auf, die auf Computermodellen basieren.

Höhere Intelligenzen beobachten uns genau und wollen nicht, dass wir mit gefährlichen Dingen herumspielen, was bis zur physischen Zerstörung der Erdoberfläche führen könnte, deshalb würden sie nicht zögern, uns daran zu hindern und aufzuhalten.

Die Theorie lautet, dass für sie nicht nur der physische Planet wichtig ist, sondern der Platz, den unser Planet einnimmt, und den sie vor nuklearer Zerstörung bewahren wollen. Sie haben einige dieser Informationen mit uns geteilt, weil sie es als absolut notwendig erachteten.

Der physische Körper der Erde ist für sie sehr wichtig, und es gibt hier etwas, das uns unbekannt ist und für sie größte Bedeutung besitzt, doch wir wissen nicht, was es ist oder warum es so ist. Wenn also fortschrittliche abgestürzte Sonden oder Schiffe geborgen und untersucht werden, dann kann ein spezifisches Schiff nicht nachgebaut werden.

Laut veröffentlichten Informationen gab es in solchen Schiffen immer Raumzeit-Verzerrungen in bestimmten Arealen, die man niemals fähig war zu überwachen, zu öffnen oder hineinzusehen. Wissenschaftler denken, diese Areale in den Schiffen existieren in höheren Dimensionen und deshalb können wir keinen Zugang dazu erlangen. Mit Logik ist das nicht aufzuklären, weil es für uns keinen Sinn ergibt.

Wichtig ist zu begreifen, dass wir wenig vom Universum verstehen und noch nicht einmal die erste intelligente humanoide Spezies auf diesem Planeten darstellen, und dieser Punkt sollte uns ebenfalls zu denken geben. Das bedeutet, dass vor unserer Zivilisation andere, also prähistorische Zivilisationen auf dieser Welt existiert haben.

Anonyme Informanten haben zudem weitere Informationen preisgegeben. Sie besagen, dass Aliens mindestens drei operative Basen auf der Erde betreiben, möglicherweise eine oder mehrere weitere auf dem Mond und weitere in verschiedenen Teilen unseres Sonnensystems und viel weiter entfernt.

Whistleblower haben in den letzten Jahren erwähnt, dass Basen auf dem Mars existieren und sogar unvorstellbar große, außerirdische Mutterschiffe in unserem Sonnensystem lokalisiert worden sind. Je mehr Daten darüber veröffentlicht werden, desto mehr Sinn können wir daraus ableiten.

Erinnern wir uns, dass der kanadische Politiker Paul Hellyer vor einigen Jahren in TV-Interviews öffentlich von solchen Vorgängen gesprochen hat. Er sagte aus, dass verschiedene Alien-Spezies unseren Planeten besuchen und einige seit tausenden von Jahren hier aktiv sind. Einige dieser Zivilisationen stammen von anderen Galaxien und Sternensystemen, während einige wenige sogar in oder auf der Venus, dem Mars oder den Monden von Saturn leben!

Hellyer konnte erfahren, dass die meisten Aliens uns freundlich gesonnen sind und der Menschheit helfen wollen. Sie haben allerdings entschieden, nicht direkt zu intervenieren und sich in unsere Lebensweise einzumischen, solange wir nicht um ihre Assistenz bitten.

Einige Spezies werden von den Regierungen jedoch als eine Bedrohung eingestuft, weil wir ihre Motive und hintergründigen Ziele nicht kennen. Es ist möglich, dass außerirdische Wesen genau wie Menschen aussehen und viele von ihnen unerkannt unter uns leben.

Aus diesem Grund ist es möglich, dass die Menschheit nicht von diesem Planeten stammt. Verschiedene Spezies aus dem All sehen sich sehr ähnlich und sind auch biologisch ähnlich aufgebaut. Solche Außerirdischen haben gegenüber Kontaktpersonen immer behauptet, dass wir Menschen der Erde von ihnen abstammen und nicht von Primaten oder Schimpansen.

Fortschrittliche Intelligenzen sind von der Menschheit der Erde enttäuscht, weil wir die Umwelt zerstören, Atombomben konstruieren und ständig Kriege gegeneinander führen. Wir zerstören Wälder und entwickeln uns nicht weiter, wie wir sollten. Sie haben daher angekündigt, in großer Anzahl hier zu erscheinen, um die Umwelt dieses Planeten zu bewahren.

Der bulgarische Weltraumforscher und Dr. Lachezar Filipov gab in einem Interview im Jahr 2009 bekannt, dass Aliens sich gegenwärtig überall um uns herum befinden und uns die ganze Zeit überwachen. Sie wollen uns dabei helfen, erwachsen zu werden, doch wir haben uns nicht weit genug entwickelt, um direkten Kontakt mit ihnen herbeizuführen.

Sie sind für den Kontakt bereit, aber wir wissen nicht, was wir in diesem Fall von ihnen erwarten sollen. Dr. Filipov sagte aus, dass es in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren zu direkten Kontakten kommen soll, was in etwa unserer Gegenwart entspricht.

Der Erstkontakt soll demnach durch Telepathie erfolgen, denn diese Intelligenzen wollen keinen physischen Kontakt aufnehmen, weil sie sehr über das unmoralische Benehmen von Menschen besorgt sind. Als Aliens den Einsatz von Atomwaffen beobachtet haben, entschieden sie, dass wir eine große Bedrohung für den ganzen Kosmos darstellen, erwähnt Paul Hellyer.

Diese Wesen wollen uns eine bessere Lebensweise nahebringen, und sie warten auf unsere Zustimmung dazu.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 02.12.2023