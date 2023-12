Treue-Angebote: Artikel bis zu 70% reduziert

Teile die Wahrheit!

4er-Set digitales Stromkostenmessgerät: Artikelnummer: 133521

Stromkostenmessgerät für die Steckdose: So finden Sie Energiefresser im Haushalt

Damit Sie sich nicht länger über die stetig steigende Stromrechnung ärgern müssen, sollten Sie die Verbraucher in Ihrem gesamten Haushalt überprüfen. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Strommessgerät für die Steckdose. Das Prinzip ist simpel: Sie stecken den Stromkostenzähler zwischen Steckdose und Haushaltsgerät und bekommen angezeigt, wie viel Strom das Gerät aus der Dose zieht.

Das Stromkostenmessgerät lässt sich besonders leicht bedienen. Lediglich zwei Knöpfe sind dafür erforderlich. Auf dem Display zeigt es an, wie hoch Stromaufnahme, Netzspannung und fortlaufender Verbrauch sind. Außerdem können Sie ihren Preis pro Kilowattstunde im Strommessgerät speichern, so zeigt es Ihnen nicht nur die verbrauchte Menge Strom an, sondern auf einen Blick auch gleich die Kosten.

Stromfresser entdecken – Einsparpotenziale nutzen!

Nicht nur bei Elektrogeräten im Standby-Betrieb, beispielsweise von Kaffeevollautomaten, kann sich ein enormes Einsparpotenzial ergeben. Tests haben außerdem gezeigt, dass die Überprüfung älterer, großer Elektrogeräte wie zum Beispiel alter Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler und Elektroherde spannende Ergebnisse liefert. Sie erweisen sich oft als wahre Stromfresser! Wer einmal gesehen hat, was die Großgeräte teilweise Tag und Nacht an Strom verbrauchen, entscheidet sich oft recht schnell für ein modernes Gerät mit einer besseren Energieeffizienzklasse.

Nutzen Sie diese digitalen Stromzähler, um Schritt für Schritt den Stromverbrauch im ganzen Haushalt zu überprüfen. Das Einsparpotenzial ist gewaltig, wobei Sie neben Ihrem Geldbeutel auch noch die Umwelt schonen.

Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D: Artikelnummer: 133284

Der Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowelle, Kühlschrank oder Kochherd können problemlos damit betrieben werden.

Dank der leichten Bauweise wiegt der Generator trotz großer Leistung nur 20 Kilogramm. Durch seine kompakte Bauweise kann er sehr einfach transportiert werden. Der Motor des Hyundai-Inverters hat ein schallisoliertes Gehäuse. Er ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte Motor lässt sich sehr leicht starten. Das Notstromaggregat ist mit zwei 230-Volt-Steckdosen und einem 12-Volt-Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Hyundai-Inverter-Generator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem ECO-Modus ausgestattet. Die erzeugte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Auch in der Krisenvorsorge hat sich dieses Notstromaggregat bereits hervorragend bewährt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es auch bei einem höheren Stromverbrauch oft sinnvoller ist, mit mehreren dieser kleinen und flexiblen Aggregate zu arbeiten, als mit einem großen.

Mit dem Hyundai-Stromgenerator HY2000Si D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom genau dorthin liefert, wo Sie ihn gerade brauchen.

Hyundai-Stromgenerator HY4500SEI D:Artikelnummer: 135177

Der Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Der Generator steht auf zwei Rädern und kann am integrierten Griff sehr einfach gezogen werden. Trotz seiner 50 Kilogramm bleibt das Aggregat sehr mobil. Durch seine kompakte Bauweise kann es noch gut in einem Kofferraum, Campingwagen oder Boot verstaut und transportiert werden. Der Motor hat ein schallisoliertes Gehäuse. Er ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte 223cc-Motor kann entweder per Knopfdruck elektrisch, durch eine mitgelieferte Funkfernbedienung oder per Seilzug gestartet werden.

An der integrierten LED-Anzeige können Spannung, Frequenz sowie Betriebszeit abgelesen werden. Das Notstromaggregat ist mit zwei 230-Volt-(16 Ampere)-Steckdosen und einem 12-Volt-Ausgang zum Laden von Autobatterien ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Hyundai-Stromgenerator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem »ECO«-Modus ausgestattet. Die gelieferte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Mit Hyundai-Stromgenerator HY4500SEi D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom dorthin liefert, wo er gerade gebraucht wird.

Hyundai-Stromgenerator HY6500SEI D: Artikelnummer: 135178

Der Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D ist ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hyundai-Inverter-Technologie. Der hochwertige Strom ohne Spannungs- und Frequenzschwankungen kann ohne Bedenken zum Betreiben von sensibler Elektronik wie TV, Hi-Fi oder Notebook eingesetzt werden. Auch elektrische Geräte wie Leuchten, Mikrowellen, Kühlschränke oder Kochherde können problemlos damit betrieben werden.

Der Generator steht auf vier Rädern und kann am integrierten Griff sehr einfach gezogen werden. Trotz seiner 98 Kilogramm bleibt das Aggregat sehr mobil. Der Motor hat ein schallisoliertes Gehäuse. Es ist deutlich laufruhiger und leiser als vergleichbare offene Generatoren.

Der Hyundai-Stromgenerator ist sehr einfach in der Bedienung. Der kraftvolle, luftgekühlte 389cc-Motor kann entweder per Knopfdruck elektrisch oder durch eine mitgelieferte Funkfernbedienung gestartet werden.

An der integrierten LED-Anzeige können Spannung, Frequenz sowie Betriebszeit abgelesen werden. Das Notstromaggregat ist mit 2 x 230V (16A) Steckdosen, 1 x IEC 60309 dreipoliger Anschlussdose (6h blau, 200-250V) und 1 x 12V- Gleichstromausgang für die Autobatterie und 2 x USB – Anschlüssen ausgestattet. Der digitale Überlastschutz sowie die Niedrig-Öl-Abschaltung schützen den Generator vor Fehlbedienung und Beschädigung.

Das sparsame Hyundai-Aggregat ist mit einem »ECO«-Modus ausgestattet. Die gelieferte Leistung passt sich der Leistung des Verbrauchers an, wodurch der Generator noch sparsamer und leiser wird.

Mit dem Hyundai-Stromgenerator HY6500SEi D haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, der Ihnen günstigen Strom dorthin liefert, wo er gerade gebraucht wird.

Freeplay Kurbelradio TUF Multi Band: Artikelnummer: 121869

Damit können Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen. Im Notfall ist es wichtig, Meldungen und Hinweise über das Radio zu bekommen. Mit diesem Gerät sind Sie zu Hause, aber auch unterwegs stets informiert.

Dieser Weltempfänger ist ein kompaktes Universalradio, das durch seine Vielseitigkeit schnell zum unersetzlichen Begleiter wird. Neben dem empfangsstarken Radio ist es auch als Taschenlampe einsetzbar.

Über einen speziellen Anschluss können Sie sogar den leeren Akku Ihres Handys mit Muskelkraft aufladen. Sie sind weder auf eine Steckdose noch auf Batterien angewiesen. Das Solarpanel erzeugt bei Sonnenschein genügend Energie, um den eingebauten Akku geladen zu halten. Bei schlechtem Wetter genügen einige Umdrehungen des Handgenerators, um das Gerät wieder einsatzfähig zu machen.

Freeplay Indigo Plus Kurbel Laterne: Artikelnummer: 121495

Die Krisenvorsorge-Laterne schlechthin. Abseits jeglicher Zivilisation und Stromnetze hat man dank des Kurbelbetriebs jederzeit Licht. Sie ist komplett unabhängig vom Stromnetz. Die Laterne bietet ein Bündel von 9 weißen 5 mm-LEDs mit ausgefeiltem Reflektor zur Raumbeleuchtung. Diese kann mittels Dimmer auf die benötigte Lichtstärke eingestellt werden.

Wahlweise steht aber auch eine 10 mm-LED für zielgerichtetes Licht zur Verfügung. Die klappbare Kurbel dient zum Laden des eingebauten 3,6 V Ni-MH Akkus. Die Laterne hat einen Trage/Hängebügel zur guten Positionierung. Die perfekte Laterne für Ihre Krisenvorsorge. Die Ladung ist auch über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang) möglich. Die Laterne stellt an einem USB-Ausgang auch Strom zur Ladung z.B. eines Mobiltelefons zur Verfügung.

Mini-USB-Lampe: Artikelnummer: 133421

Die Mini-USB-Lampe ist eine kleine und kompakte LED-Leuchte, die an jeder Powerbank oder USB-Ladequelle angeschlossen und betrieben werden kann. Mit einer Helligkeit von 200 Lumen bei nur 2 Watt Stromverbrauch ist sie sehr sparsam und mit 75 Gramm ein Leichtgewicht. Durch Ausziehen des Lampenschirms kann zwischen Soft- und Spotlicht gewechselt werden.

Die Lampe ist mit einem 190 Zentimeter langen Verlängerungskabel ausgestattet und kann durch die integrierte USB-Buchse mit bis zu sechs weiteren Lampen der gleichen Art verbunden werden. Dadurch entsteht im Handumdrehen eine kleine Lichterkette, mit der z. B. bei Stromausfall eine ganze Wohnung beleuchtet werden kann. Auch für Zelt, Wohnmobil oder Garten ist diese Mini-USB-Lampe ideal.

Funkgerät Stabo FC 850 2er-Set: Artikelnummer: 133445

Damit können Sie im Notfall den Kontakt zu Familie, Freunden und Kameraden aufrechterhalten

Dieses Komplettset enthält zwei hochwertige PMR-Funkgeräte des deutschen Herstellers Stabo sowie ein Tischladegerät mit zwei Steckplätzen. Beim FC 850 handelt es sich um ein wasserdichtes und schwimmfähiges Allwetter-PMR-Funkgerät mit Long-Range-Technologie. Es verfügt somit über eine beachtliche Reichweite von bis zu 10 Kilometern (unter optimalen Bedingungen).

Die Sendeleistung lässt sich für die Kommunikation im Nahbereich von 500 mW auf 50 mW umschalten. Das FC 850 verfügt über 38 CTCSS-Töne und 83 DCS-Codes.

Sie können auch größere Gruppen mit mehreren dieser Funkgeräte ausstatten. Solange alle den gleichen Kanal verwenden, kann jeder der Gruppe alle anderen hören und alle können miteinander sprechen. Eine Limitierung der Anzahl der Funkgeräte pro Gruppe gibt es nicht.

Mr. Heater Mobile Gasheizung inkl. Umrüstschlauch für Gasflasche: Artikelnummer: 133233

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese mobile Gasheizung ist hierfür eine gute Alternative und bietet viele Vorteile:

Einfachste Bedienung

Innerhalb weniger Minuten füllt sich der ganze Raum mit einer gemütlichen Wärme

Es sind weder Installation,Kaminanschluss noch Abzug erforderlich

Sie können sie überall sofort einsetzen, wo Sie die Wärme benötigen

Handliche Maße und ein geringes Gewicht. Damit kann das Gerät schnell in unterschiedlichen Räumen eingesetzt werden.

Der Sauerstoffsensor schaltet den Ofen ab, falls die Luft schlecht wird

Eine Kipp- und Stoßsicherung schaltet den Ofen ab, falls einmal jemand dagegenstoßen oder der Ofen umkippen sollte

Erreicht fast 100 Prozent Heizeffizienz, d. h. nahezu der gesamte Brennstoff wird in Wärmeenergie umgewandelt – das ist sparsam und umweltfreundlich zugleich

Diese mobile Gasheizung ist mit 2,4 Kilowatt nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst flexibel. Sie lässt sich entweder mit Gaskartuschen oder mit dem mitgelieferten robusten und widerstandsfähigen Umrüstgasschlauch auch mit handelsüblichen deutschen 5- und 11-Kilogramm-Gasflaschen betreiben. Damit ist auch ein mehrwöchiger Dauerbetrieb möglich.

Die Gasheizung ist bereits mit einem integrierten Innendruckregler ausgestattet, sodass kein zusätzlicher Druckregler für den Betrieb an 5- und 11-Kilogramm-Gasflaschen benötigt wird. Für den Betrieb außerhalb Deutschlands sind eventuell Adapter notwendig.

Heizstrahler für Gaskartuschen – Artikelnummer: 133422

Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt.

Durch seine kaminartige Bauweise und die Luftzufuhr von unten kann der Raketenofen Holz und andere brennbare Materialien sehr effizient verbrennen. Mit der unteren Klappe können Sie die Luftmenge und damit die Heizleistung einfach regulieren.

Auch Anzünder lassen sich durch das untere Fach einschieben. Der Brennraum ist durch die dicke Gehäuseisolierung relativ klein, dadurch geht die Hitze konzentriert nach oben und erwärmt auch die gusseiserne Kochplatte. Dadurch ist der Raketenofen auch bei widrigsten Bedingungen und bei Wind und Wetter sehr effizient einsetzbar.

Mit einer Füllung Holzkohle brennt der Raketenofen ziemlich genau eine Stunde. Mit Briketts ungefähr 1,5 Stunden. Alternativ kann er auch mit längeren Holzstücken befeuert werden, diese werden auf die mitgelieferte Ablage gelegt und können dann einfach nachgeschoben werden. Dank der stabilen Temperatur beim Betrieb können Sie mit ihm nicht nur kochen und braten, sondern auch backen (mit einem passenden Gusseisentopf).

Der Raketenofen ist nicht nur für die Outdoorküche sinnvoll, sondern kann auch bei Stromausfällen den Herd ersetzen. Er ist stabil, hat eine lange Lebensdauer und besteht aus widerstandsfähigem grauem, pulverbeschichtetem, rostfreiem Metall. Die Tragegriffe sind isoliert, Sie können ihn also problemlos auch während des Betriebs anheben und versetzen.

Gaskocher: Artikelnummer: 135866

Ultraleicht, leistungsstark und preisgünstig!

Der Gaskocher ist mit einem Gewicht von 85 Gramm ein echtes Leichtgewicht! Der Gaskocher lässt sich über den großen Drehregler gut und schnell regulieren. Er eignet sich ideal sowohl zur Zubereitung kleinerer Mahlzeiten unterwegs als auch zum Kaffeekochen am Morgen. Durch seine effiziente und leistungsfähige Funktionsweise bringt der Gaskocher 1 Liter Wasser in nur 3,5 Minuten zum Kochen. Beim Kochen von Mahlzeiten lässt sich der Kocher einfach über den Drehregler herunterregeln, um ein Anbrennen zu vermeiden.

Eingebauter Windschutz schützt die Flamme!

Der dreiteilige Windclip schützt die Flamme und sorgt damit für eine konstantere Leistung und höhere Effizienz bei Wind.

Petroleumheizung mit Löschautomatik: Artikelnummer: 133210

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative, sie bietet folgende Vorteile:

Einfachste Bedienung (Petroleum einfüllen, den Docht durch Drehregler nach oben schieben und einfach mit einem Streichholz oder Feuerzeug anzünden)

Innerhalb weniger Minuten füllt sich der ganze Raum mit einer gemütlichen Wärme

Es sind weder Installation, Kaminanschluss noch Abzug erforderlich

Sie können die Heizung überall sofort einsetzen, wo Sie die Wärme benötigen

Sie können die Heizung auch als mobile Kochgelegenheit verwenden. Einfach die obere Abdeckplatte abnehmen und einen Topf oder Wasserkessel aufsetzen

Eine Flammlöschautomatik sorgt für extra Sicherheit! Sie schaltet die Heizung automatisch ab, falls einmal jemand dagegenstoßen und die Heizung umkippen sollte

Erreicht fast 100 Prozent Heizeffizienz, d.h. nahezu der gesamte Brennstoff wird in Wärmeenergie umgewandelt – das ist sparsam und umweltfreundlich zugleich

Wachsfackeln mit Handschutz: Artikelnummer: 135173

Ein echter Hingucker: Schaffen Sie besonders stimmungsvolle Momente im Freien!

10er-Set Wachsfackeln inkl. Handschutz, bis zu 90 Min. Brenndauer

Diese Wachsfackeln eignen sich perfekt für eine lange Nachtwanderung, einen gemütlichen Abend im Garten, eine Geburtstagsfeier oder ein Firmenevent. Kurz – für jedes Ereignis, bei dem Sie das stimmungsvolle Licht von Fackeln benötigen.

Als Hand- sowie Bodenfackel einsetzbar

Lange Brenndauer: bis zu 90 Minuten

Mit stabilem und langem Holzgriff

Inklusive Handschutz gegen herabtropfendes Wachs

Maße: 73 × 3 × 3 cm

Gewicht: ca. 160 g

Ein voller Erfolg für viele Veranstaltungen:

Gartenparty

Firmenevents

Nachtwanderungen

Schneewanderungen

Fackelumzüge

Fackelwanderungen

Silvesterfeier

Walpurgisnacht

Sonnenwendfeier

Fackelfeuer

Lagerfeuer

Martinstag

5er-Pack EF Basics Bio- Vollmilchpulver: 5 x 350 g – Artikelnummer: 133546

das Grundnahrungsmittel für Ihre Krisenvorsorge

15 Jahre haltbar

Milch gehört zu den Grundnahrungsmitteln und sollte deshalb in Ihrem Notvorrat nicht fehlen.

Dehydrierte Lebensmittel werden unter Vakuum und Schutzatmosphäre in Dosen abgepackt und dicht verschlossen. Dadurch ergibt sich die extrem lange Haltbarkeit. Nach diesem Trocknungsprozess verliert die Milch rund 90 Prozent an Gewicht und Volumen. Durch Wasserzugabe erhalten Sie die ursprüngliche Menge wieder zurück. Der Vorteil dabei ist u.a. der geringe Platzbedarf, die einfache Lagerung und die schnelle Zubereitung.

Im Katastrophenschutz, im Expeditionsbereich oder auch beim Militär haben sich diese speziellen Lebensmittel bereits seit vielen Jahren bestens bewährt und sind somit ideal für die Bevorratung geeignet.

Für 1 Liter Bio-Vollmilch benötigen Sie rund 120 Gramm Pulver.

5er-Pack EF Basics Bio- Vollmilchpulver: 5 x 120 g – Artikelnummer: 133545

das Grundnahrungsmittel für Ihre Krisenvorsorge

15 Jahre haltbar

Milch gehört zu den Grundnahrungsmitteln und sollte deshalb in Ihrem Notvorrat nicht fehlen.

Dehydrierte Lebensmittel werden unter Vakuum und Schutzatmosphäre in Dosen abgepackt und dicht verschlossen. Dadurch ergibt sich die extrem lange Haltbarkeit. Nach diesem Trocknungsprozess verliert die Milch rund 90 Prozent an Gewicht und Volumen. Durch Wasserzugabe erhalten Sie die ursprüngliche Menge wieder zurück. Der Vorteil dabei ist u.a. der geringe Platzbedarf, die einfache Lagerung und die schnelle Zubereitung.

Im Katastrophenschutz, im Expeditionsbereich oder auch beim Militär haben sich diese speziellen Lebensmittel bereits seit vielen Jahren bestens bewährt und sind somit ideal für die Bevorratung geeignet.

Für 1 Liter Bio-Vollmilch benötigen Sie rund 120 Gramm Pulver.

Gulaschkanone/Eintopfofen – Artikelnummer: 126248

Mobile Kochmöglichkeit, die mit nahezu jedem Brennmaterial betrieben werden kann

Mit dem emaillierten Eintopfofen können leckere Eintopfgerichte, Suppen oder auch Glühwein sowohl im Sommer als auch im Winter praktisch und unkompliziert zubereitet werden. Selbstverständlich können Sie damit aber auch nur Wasser für eine größere Menge Kaffee oder Tee erhitzen. Der Topf fasst ein Volumen von ca. 15 Litern und bietet daher die beste Versorgung auch für größere Personengruppen.

Mit diesem Kessel steht in Krisenzeiten sofort eine mobile Kochmöglichkeit zur Verfügung, die praktisch mit jeder Art von Brennstoff betrieben werden kann. Geeignet sind: Stroh, trockenes Gras, Rinde, Holz, Tannen- oder Kiefernzapfen, Kohle und Torf.

Besonders praktisch sind die Feuertür für ein einfaches Nachlegen von Brenngut und der herausziehbare Aschebehälter für ein einfaches Entsorgen von Brennrückständen. Abgerundet und zum Lieferumfang gehörend wird eine Edelstahl-Schöpfkelle mitgeliefert. Besonders hervorzuheben ist ebenfalls der hochwertig emaillierte Topf. Dieser wird separat in den Brennkessel gestellt und kann wie jeder Haushaltstopf unter dem Wasserhahn gereinigt werden. Außerdem stehen Ihnen eine riesige Pfanne mit Holzgriff (9 Liter) und ein Grillrost (Ø 32,5 cm) zur Verfügung. Das Produkt wurde erfolgreich auf Materialgüte und Anwendbarkeit geprüft.

Von der Krisenvorsorge abgesehen, ist dieser Eintopfofen der Hingucker und Anziehungspunkt bei jeder Gartenparty, beim Wintergrillen oder bei jeder sonstigen Veranstaltung.

Outdoor-Kocher/-Ofen Edelstahl: Artikelnummer: 134609

Mit dem klappbaren Topfständer ist der Outdoor-Kocher ein funktioneller Miniofen, der im Extremfall nicht nur als Kochstelle, sondern auch als gute Wärmequelle in der Wildnis dient. Er wurde speziell für Festbrennstoffe entwickelt, wie zum Beispiel Esbit, Kohle oder auch Zweige, Laub, Tannenzapfen und Totholz, das man überall in der Natur finden kann.

Effizient, praktisch und langlebig

Durch ein ausgeklügeltes Belüftungssystem in der Brennkammer erzeugt der Outdoor-Kocher durch eine Sekundärverbrennung maximale Effizienz. Der hilfreiche Nebeneffekt: Es wird bei der Verbrennung kaum Rauch erzeugt!

Der Ofen ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und lässt sich deshalb auch schnell und einfach reinigen. Man kann ihn rasch und bequem in seine Einzelteile zerlegen und dann kompakt in dem im Lieferumfang enthaltenen Transportbeutel verstauen. So findet er problemlos in jedem Rucksack seinen Platz.

10er-Set Notwasserbeutel 20 Liter: Artikelnummer: 133427

Ultimativer Krisenvorsorgeartikel für Stromausfall oder andere Katastrophenfälle

Was viele nicht bedenken: Bei einem Blackout bricht die öffentliche Wasserversorgung in der Regel bereits nach wenigen Stunden komplett zusammen.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben. Im Gegensatz zu festen Kanistern oder Eimern benötigt dieser Wasserbeutel fast keinen Platz zum Lagern. Dieser Beutel wird speziell für uns von einem deutschen Hersteller gefertigt.

Das Set besteht aus 10 Beuteln mit jeweils 20 Liter Fassungsvermögen, d. h. mit einem Set können Sie sehr schnell 200 Liter Trinkwasser einlagern. Bei einem täglichen Wasserverbrauch von 7 Litern (Trinken, Körperhygiene, Reinigung etc.) reicht diese Menge aus für ca. 1 Monat. Pro Person in Ihrem Haushalt sollten Sie mindestens ein Set zur Verfügung haben.

Der Beutel besteht aus einer Schicht lebensmittelechter PE-Folie innen und einer Schicht metallisierter PE-Folie außen. Dadurch ist er extrem reißfest und stabil.

Mit dem integrierten Schraubverschluss ist der Beutel sehr einfach zu befüllen und eine spätere Wasserentnahme gut zu dosieren.

Gegenüber anderen Lagersystemen hat dieser Beutel den Vorteil, dass er mit einer lichtundurchlässigen Außenschicht versehen ist. Dadurch können die UV-Strahlen des normalen Tageslichts nicht eindringen und eine Algenbildung somit verhindert werden. Dadurch ist das Wasser im Beutel ohne zusätzliche Behandlung einen Monat haltbar.

Füllmenge pro Beutel: 20 Liter

Gesamtfassungsvermögen des Sets: 200 Liter

Raketenofen: Artikelnummer: 133453

Das Multitalent für die Nutzung von Holz, Kohle oder anderen brennbaren Materialien!

Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt.

Durch seine kaminartige Bauweise und die Luftzufuhr von unten kann der Raketenofen Holz und andere brennbare Materialien sehr effizient verbrennen. Mit der unteren Klappe können Sie die Luftmenge und damit die Heizleistung einfach regulieren. Auch Anzünder lassen sich durch das untere Fach einschieben. Der Brennraum ist durch die dicke Gehäuseisolierung relativ klein, dadurch geht die Hitze konzentriert nach oben und erwärmt auch die gusseiserne Kochplatte. Dadurch ist der Raketenofen auch bei widrigsten Bedingungen und bei Wind und Wetter sehr effizient einsetzbar.

Mit einer Füllung Holzkohle brennt der Raketenofen ziemlich genau eine Stunde. Mit Briketts ungefähr 1,5 Stunden. Alternativ kann er auch mit längeren Holzstücken befeuert werden, diese werden auf die mitgelieferte Ablage gelegt und können dann einfach nachgeschoben werden. Dank der stabilen Temperatur beim Betrieb können Sie mit ihm nicht nur kochen und braten, sondern auch backen (mit einem passenden Gusseisentopf).

Der Raketenofen ist nicht nur für die Outdoorküche sinnvoll, sondern kann auch bei Stromausfällen den Herd ersetzen. Er ist stabil, hat eine lange Lebensdauer und besteht aus widerstandsfähigem grauem, pulverbeschichtetem, rostfreiem Metall. Die Tragegriffe sind isoliert, Sie können ihn also problemlos auch während des Betriebs anheben und versetzen.

Super Pot für Raketenofen: Artikelnummer: 134634

Der Super Pot passt perfekt auf Ihren Raketenofen, ist aber genauso gut für jeden anderen Herd oder jede Feuerstelle geeignet. Mit diesem Super Pot kochen Sie Wasser und bereiten Ihre Gerichte ab sofort deutlich effizienter zu. Mit seinen 7 Litern Fassungsvermögen ist er durchaus zur Verköstigung einer größeren Personengruppe geeignet und hat sich deshalb auch schon in der Entwicklungshilfe, bei Hilfswerken und Expeditionen im härtesten Einsatz bewährt.

Der Super Pot besteht aus hochwertigem Edelstahl. Achten Sie bitte darauf, da häufig auch minderwertigere Töpfe angeboten werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Töpfen werden nicht nur der Topfboden, sondern auch die Seitenwände erhitzt. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass in der doppelwandigen Hülle die Hitze wie in einem Kamin aufsteigen kann.

So wird der Super Pot von unten und von der Seite her erhitzt. Die Folge dieses Kamineffektes ist ein gleichmäßiges und schnelleres Erhitzen. So können in nur wenigen Minuten 7 Liter Wasser zum Kochen gebracht werden.

Kelly Kettle Base Camp Set Edelstahl: Artikelnummer: 123183

Die berühmte original Storm-Kettle kommt aus Westirland und wird dort heute noch häufig von Schafhirten, Fischern und Leuten auf dem Land verwendet.

Die Sturmkanne ist eine Art Wasserkocher, mit der man binnen kürzester Zeit – mit jeder Art von brennbarem Material (Holz, Zweige, Karton, trockenes Gras, Torf usw.) – Wasser kochen kann. Und das auch bei windigstem oder nassem Wetter in Rekordzeit.

Die Kanne besteht aus hochwertigem Edelstahl. Achten Sie bitte darauf, da häufig auch minderwertigere Kannen aus Aluminium angeboten werden. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass in der doppelwandigen Hülle (in der sich das Wasser befindet) das Wasser zum Kochen gebracht wird, während die Hitze und der heiße Rauch in der Mitte – wie bei einem Kamin – aufsteigen.

So wird das Wasser von unten und von innen her erhitzt. Die Folge dieses Kamineffektes ist, dass in ca. drei bis fünf Minuten 1,5 Liter Wasser zum Kochen gebracht werden und das bei jedem Wetter und mit jedem Material, das brennt. Der grüne Stopfen ist mit einer Pfeiffunktion ähnlich einem alten Teekessel ausgerüstet – sie werden durch einen Pfeifton informiert, sobald das Wasser kocht.



Kochen und grillen, wo immer Sie auch sind

Zur Kelly Kettle gehört ein Kochaufsatz und ein 850 Milliliter fassender Topf plus Deckel: Sie werden oben auf dem Kessel angebracht und ermöglichen Ihnen, Suppen, Reisgerichte, Eier, Würstchen und vieles andere zuzubereiten. Im Lieferumfang inbegriffen ist darüber hinaus ein sogenannter »Hobo-Kocher«. Mit diesem Aufsatz können Sie die Feuerschale der Kelly Kettle ohne den Kessel nutzen und direkt über dem Feuer kochen oder grillen. Das Set beinhaltet darüber hinaus zwei Tassen, die 500 und 350 Milliliter Flüssigkeit fassen.

Durch einklappbare Henkel können sie ineinander gestellt und zusammen mit den anderen Ausrüstungsgegenständen in der Kelly Kettle verstaut werden. Da alle Teile zudem sehr leicht und kompakt sind, ist die Kelly Kettle ausgesprochen einfach zu transportieren.

Wenn die Kelly Kettle mit Wasser gefüllt ist, sollte sie nur aufrecht transportiert werden, um ein Auslaufen von Wasser aus dem Ausguss und dem Oberteil des Kamins zu verhindern. Ältere Kelly Kettle können noch mit einem orangen Stopfen ausgerüstet sein. Dieser muss immer vor Inbetriebnahme entfernt werden. Mit dem orangen Stopfen im Ausguss darf das Wasser nie zum Kochen gebracht werden.

