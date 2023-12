Ein Pastor hat gerade eine bedrohliche prophetische Warnung vor dem, was kommt, ausgesprochen, das Sie hören müssen

Zum dritten Mal in seinem 53-jährigen Amt hat Pastor John Kilpatrick eine dringende prophetische Warnung an die Öffentlichkeit gerichtet. Die erste Warnung kam kurz vor dem 11. September, die zweite Warnung kam kurz vor der COVID-Pandemie und nun ist diese neue Warnung die dritte. Kilpatrick hat bedrohlich erklärt, dass „das Land die Sünden manifestieren wird, die sich in unserem Land ausbreiten“. Von Michael Snyder

Er sagt, dass es Probleme mit „Erdbeben“, „Vulkanen“ und „dem Wetter“ geben werde.

Das passt natürlich perfekt zu dem, was Perry Stone gerade gezeigt hat und zu dem, wovor ich in meinen neuesten Büchern warne . Unser Planet wird zunehmend instabil und wir werden bald Zeuge beispielloser Erschütterungen werden.

Wenn Sie Kilpatricks neue prophetische Warnung noch nicht gesehen haben, können Sie sie sich hier ansehen…

Ich möchte Sie ermutigen, sich die ganze Sache anzusehen, denn die Botschaft, die er vermittelt, ist sehr kraftvoll.

Darin bringt er die bevorstehenden Erschütterungen mit den grassierenden Sünden unseres Landes in Verbindung…

In einer kürzlich gehaltenen Predigt enthüllte Pastor John Kilpatrick eine tiefgreifende Offenbarung über den Zusammenhang zwischen Sünde und den Erscheinungsformen der Erde.

Pastor Kilpatrick betonte, inspiriert vom Heiligen Geist, die Notwendigkeit, die Menschen vor den Zeichen zu warnen, die sich weltweit ereignen, und beleuchtete die spirituelle Perspektive, dass Sünde tiefgreifende Auswirkungen auf die Erde hat. (Sind Sie auf die bevorstehenden katastrophalen Erdveränderungen vorbereitet?)

Der Pastor betonte den entscheidenden Unterschied zwischen göttlichen Handlungen und den Folgen des Falls von Adam und Eva. Er betonte den direkten Zusammenhang zwischen dem Zustand des Landes und der Menschheit und verband sie durch die Auswirkungen der Sünde.

Die Nachricht spiegelte die Idee wider, dass die Erde, die vom Fall betroffen war, jetzt Ereignisse manifestiert, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen.

Pastor Kilpatrick machte auf die zunehmende Verbreitung der Sünde aufmerksam und stellte die Zunahme offenkundiger Rebellionen gegen Gott fest, was auf einen erheblichen Wandel der gesellschaftlichen Werte hinweist. Er brachte diesen Anstieg der Gesetzlosigkeit mit der prophezeiten Erscheinung der Erde als Reaktion auf die vorherrschende Sünde in Verbindung.

Er hat recht.(„Unheilige Geräusche“: Die zunehmende Instabilität auf der Erde führt in Island und Italien zu apokalyptischen Szenen (Videos))

Auf US-amerikanischem Boden wird es zu gewaltigen Naturkatastrophen kommen.

In den kommenden Jahren wird es an beiden Küsten Tsunamis geben, die Verwerfungszone von New Madrid wird weit aufgerissen, es wird zu einem massiven Ausbruch des Mt. Rainier kommen und „der Große“ wird Kalifornien treffen.

Apropos „das Große“: Ein kürzliches Erdbeben in Südkalifornien war so stark zu spüren, dass Disneyland gezwungen war, eine Reihe seiner Fahrgeschäfte zu schließen…

Disneyland musste am Montagabend nach einem Erdbeben der Stärke 3,5 mehrere Fahrgeschäfte in seinem Freizeitpark in Anaheim, Kalifornien, schließen.

Der U.S. Geological Survey meldete gegen 20:09 Uhr ein Erdbeben. Das Epizentrum lag etwas mehr als eine Meile östlich von Fullerton – zwei Meilen nördlich von Disneyland. Berichten zufolge ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein kleineres Nachbeben.

Prophetisch gesehen muss jetzt nichts mehr passieren, bevor „der Große“ den Bundesstaat Kalifornien völlig verwüstet.

Behalten Sie daher die Westküste genau im Auge.

In der Zwischenzeit passieren anderswo noch viele andere seltsame Dinge.

Zum Beispiel werden einige Teile Mexikos von „kilometerlangen Heuschreckenwolken“… heimgesucht.

Kilometerlange Heuschreckenwolken bedecken diese Woche den Himmel über dem Bundesstaat Yucatán, fliegen durch Einkaufszentren, schlagen in die Fenster von Apartmentkomplexen und fressen alles Grüne in den örtlichen Parks auf.

Social-Media-Nutzer und die mexikanische Presse stellten beide die gleiche Frage: Ist dies ein Zeichen dafür, dass die Welt untergeht?

Das ist sicherlich etwas, womit ich nicht gerechnet habe.

Und diese Woche wurden wir gewarnt, dass das Erdmagnetfeld sich möglicherweise darauf vorbereitet, zu „umzudrehen“…

Das Erdmagnetfeld spielt eine große Rolle beim Schutz der Menschen vor gefährlicher Strahlung und geomagnetischer Aktivität, die die Satellitenkommunikation und den Betrieb von Stromnetzen beeinträchtigen könnte. Und es bewegt sich.

Wissenschaftler untersuchen und verfolgen seit Jahrhunderten die Bewegung der Magnetpole. Die historische Bewegung dieser Pole weist auf eine Veränderung der globalen Geometrie des Erdmagnetfelds hin. Es könnte sogar den Beginn einer Feldumkehr anzeigen – einen „Umschlag“ zwischen dem Nord- und dem Südmagnetpol.

Ich möchte Sie ermutigen, die Augen nach Geschichten über das Erdmagnetfeld offen zu halten, denn daraus wird irgendwann eine gewaltige Geschichte.

Wir werden in den kommenden Tagen so viel im geophysikalischen Bereich erleben, und wie Pastor John Kilpatrick erklärt hat, hängt dies mit all dem großen Bösen zusammen, das überall um uns herum schnell explodiert.

In unserer Gesellschaft geht es derzeit sehr schnell bergab.

Und es macht mich sehr traurig zu sagen, dass es sogar mit unseren Kirchen sehr schnell bergab geht. Beispielsweise veranstaltet eine Baptistenkirche in Virginia tatsächlich ein Konzert bei dem eine Drag Queen namens „Flamy Grant“ auftreten wird…

Die Grace Baptist Church in Richmond, Virginia, veranstaltet ein Drag-Queen-Konzert. Ja, Leute, eine Baptistenkirche.

In der Kirche tritt „Flamy Grant“ auf – eine sogenannte christliche Drag Queen.

Was in aller Welt ist mit uns passiert?

Amerika hatte viele Jahre Zeit, um Buße zu tun, aber es gab keine nationale Buße.

Jetzt steht also das Urteil bevor.

Wenn Sie wissen möchten, was als nächstes kommt, empfehle ich Ihnen, sich mein neues Buch mit dem Titel „Chaos“ zu besorgen und es zu teilen mit so vielen Leuten wie möglich.

Es handelt sich um eine äußerst dringende Warnung für das ganze Land.

Wir werden bald katastrophale Ereignisse erleben, die über das hinausgehen, was sich die meisten Menschen derzeit überhaupt vorstellen können.

Gott sendet immer wieder eine Warnung nach der anderen, aber der Großteil der Bevölkerung will nicht zuhören.

Zu ihrem Unglück tickt die Uhr weiter und bald wird keine Zeit mehr übrig sein.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 17.12.2023