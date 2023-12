Verfehlte Migrationspolitik: Neue Bluttaten, alte Wut

Ob Dublin, Crépol oder den Haag: Die Stimmung in Europa kippt. Überall gehen die Menschen gegen unkontrollierte Massenmigration vor. Auch in Deutschland gibt es genug Gründe zum Protest.

Der Zeitpunkt der Erkenntnis ist individuell. Der eine stößt sich an den Widersprüchen öffentlicher Verlautbarungen, der andere will nicht das Schweigen hinnehmen, mit denen persönliche Schicksalsschläge übergangen werden.

Ein einzelner, schwerer Tropfen ist noch kein Regen. Auch nicht ein zweiter oder dritter, wie uns Politik und Presse versichern. Aber irgendwann müssen wir erkennen, daß wir in einem Regen stehen, der an Stärke gewinnt.

Was war Ihr Schicksalsmoment? Der Punkt, als Sie sich nicht mehr durch Floskeln, Phrasen und moralinsaures Geschwätz beruhigen ließen?

Von diesen gibt es viele. Für Franzosen ist es der Knabe, der vor zwei Wochen in seinem Heimatdorf Crépol von Eingewanderten ermordet wurde. Für Iren ist es die Frau in Dublin, die sich schützend vor ihre Kindergartengruppe stellte, als ein Algerier auf diese einstach.

Genug Gründe auch in Deutschland

Oder einer der vielen anderen Fälle, die mehr oder weniger zuverlässig in die Kriminalstatistik einfließen. Was haben Sie gespürt? War es Wut? Verzweiflung? Fühlten Sie sich ohnmächtig? Vereinzelt? ( Urteil sorgt für Sturm der Entrüstung: Migranten vergewaltigen 15jährige – und kommen fast alle mit Bewährung davon )

War es vielleicht der 3. Mai 2023, als ein Mann in eine evangelische Schule Berlins eindrang und auf zwei Mädchen einstach? Oder der 18. Oktober 2022, als ein liebeskranker Somalier, den die Freundin verlassen hatte, zwei Handwerker in Oggersheim niedermachte?

In diesem selektiven Öffnen und Schließen der Wahrnehmungskorridore besitzt die deutsche Medienlandschaft große Meisterschaft.

Ein einzelner Tropfen ist noch keine soziale Bewegung. Auch kein zweiter. Aber strömen die Massen in die Straßen, dann ist ihnen Aufmerksamkeit gewiß. Bezeichnend berichtet die Presse ausführlich von Ausschreitungen in Dublin, kaum aber von der Bluttat, die dem voranging. (Der täglich Wahnsinn: ZDF manipuliert Diagramm über antisemitische Straftaten – Luxushotel zum Asylheim – Würzburg zwingt Rentnerin zum Auszug (Videos))

„Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Haß auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin“, sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am 27. August 2018.

Legendär die „Hetzjagden in Chemnitz“, die zuerst nur in der Phantasie einiger existierten, dann aber, von einer gläubigen Presse zur Tatsache geadelt, schließlich zur Staatsräson ausgerufen wurden:

Warum diese Weigerung, die Tatsachen in ihrer Ganzheit zu benennen? Sind es skrupellose Funktionäre, die die Folgen ihrer rücksichtslosen Politik verschleiern wollen? Oder ist es mehr? Es existiert heute eher ein organisierter Haß auf das eigene.

Wer denkt da schon an den Grund für die Trauermärsche: den Tod von Daniel H. auf einem Kirmesfest. Niedergestochen von einem Syrer und einem Iraker. Es heißt, Daniel sei eingeschritten, als eine Frau belästigt wurde.

Acht von zehn Teilnehmern einer Umfrage gaben dort kurz vor der Wahl an, sie wollten weniger Asylbewerber in einem Land, das bereits mit den herrschenden Parallelgesellschaften größte Schwierigkeiten hat.

Auch in den Niederlanden waren viele überrascht, daß vergangene Woche Geert Wilders bei der Parlamentswahl einen triumphalen Sieg einfahren und mit 37 gewonnenen Sitzen für seine Freiheitspartei PVV als stärkste Fraktion einziehen konnte.

Vielen war auch hier ein Einzelfall im Gedächtnis geblieben, an dem sich die kippenden Herrschaftsverhältnisse auf der Straße zeigten. Am hellichten Tag im Mai 2023 werden ein älterer Niederländer und sein Hund in Den Haag von drei jungen Migranten schikaniert, geschlagen und dabei gefilmt.

Das Video verbreitete sich in den sozialen Netzen und sorgte parteiübergreifend für Entsetzen. Doch die hilflosen Vorschläge, wie der „Jugendgewalt“ wirkungsvoller entgegengetreten werden könnte – am besten mit noch mehr staatlicher Rundumbetreuung –, verfingen nicht mehr.

Geert Wilders brachiale Forderung, daß dieser „Abschaum das Land verlassen“ müsse, traf am ehesten den Nerv der von allen multikulturellen Verheißungen schon so lange Frustrierten.

Aufbegehren gegen verfehlte Migrationspolitik nötig