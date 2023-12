Versicherungsbranche ist alarmiert über mehr Todesfälle unter jungen Menschen

Teile die Wahrheit!

Laut InsuranceNewsNet sind die Versicherer zunehmend besorgt über die Daten der Zentren für Krankheitskontrolle und ‑prävention, die zeigen, dass die Sterblichkeitsraten in verschiedenen Kategorien alarmierend ansteigen“, einschließlich der Sterblichkeitsraten bei jüngeren Erwachsenen, die im Jahr 2023 mehr als 20 % über den historischen Daten liegen.

Führungskräfte der größten Versicherungsunternehmen in den USA sind alarmiert, dass Teenager, junge Amerikaner in der Blüte ihres Lebens auf unerklärliche Weise in einem Rekordtempo sterben, was zu einem „monumentalen Abfluss“ von Todesfällen führt und die Gewinne beeinträchtigt, was die Branche erschüttert und einige dazu veranlasst, das Problem neu zu beleuchten.

Die Versicherer rechneten mit einem Anstieg der Todesfallleistungen um 15,4 % im Jahr 2020, dem größten Anstieg in einem Jahr seit der spanischen Grippeepidemie von 1918, gefolgt von einem Rekordbetrag von 100,28 Mrd. USD – beinahe das Doppelte der historischen Werte – bei den gesamten von der Branche ausgezahlten Todesfall-Leistungen im Jahr 2021.

„Die Zahlen wurden während der Pandemie natürlich nach oben prognostiziert, aber einige Branchen- und Gesundheitsbehörden sind besorgt, dass die Raten nicht stark gesunken sind, da die COVID-Infektionsraten zurückgegangen sind“, wie InsuranceNewsNet berichtet.

Die im August gemeldeten Zahlen der CDC zeigen, dass die Sterblichkeitsrate für Amerikaner im Alter von 15 bis 45 Jahren im Jahr 2020 um 20 bis 24 % über dem Normalwert liegt und im Jahr 2021 auf einen Anstieg von fast 30 % bei den 15-Jährigen und von mehr als 45 % bei den 45-Jährigen ansteigt.

Anstieg der überhöhten Sterblichkeitsrate „überrascht die Versicherer“

Was die Versicherer am meisten beunruhigt, sind die im August gemeldeten Daten der CDC, die zeigen, dass die Amerikaner im Zeitraum von Januar bis Mai 2023 immer noch mit ungewöhnlich hohen Raten sterben, obwohl die Pandemie längst vorbei ist. Die Sterblichkeitsrate lag bei den 15- bis 19-Jährigen um 25 % und bei den 45-Jährigen, die als in der Blüte ihres Lebens stehend gelten, um 20 % höher als normal.

Selbst bei den Zwanzigjährigen lag die Sterblichkeitsrate um fast 15 % und bei den Dreißigjährigen um 20 % über dem Normalwert, wie aus den CDC-Daten hervorgeht.

Samantha Chow, Global Leader for Life, Annuity and Benefits Sector bei Capgemini, einem großen, multinationalen Beratungsunternehmen mit Sitz in Paris, erklärte gegenüber InsuranceNewsNet:

„Der Anstieg der überhöhten Sterblichkeitsrate hat die Versicherer unvorbereitet getroffen“, und die Branche muss sich dringend mit diesem Thema befassen.

Die Frage lautet: „Kann die Branche mit einem plötzlichen Anstieg der Schadensfälle umgehen?“ und ergönzte:

„Die eigentliche Sorge der Lebensversicherer besteht darin, sich auf eine unerwartete Welle von Todesfällen und die Auswirkungen auf ihre verwalteten Vermögen vorzubereiten.“ (Ein Verbrechen namens Covid-„Impfung“ – wann erfolgt die Aufarbeitung?)

„Verfügen sie über genügend Reserven, um diese Abflüsse zu verkraften, wenn es zu viele Todesfälle gibt? Es geht nicht nur um Tod oder Gesundheit“, sagte Chow. „Es geht darum, ob die Branche in der Lage und bereit ist, diese gewaltigen Abflüsse zu bewältigen“.

Die überhöhte Sterblichkeit und die rekordverdächtigen Einnahmeverluste der Versicherungsgesellschaften sowie das damit verbundene Chaos in den versicherungsmathematischen Tabellen haben die Society of Actuaries (SOA), den weltweit größten Berufsverband der Versicherungsmathematiker, alarmiert.

Die Übersterblichkeit ist definiert als eine über die erwartete Zahl hinausgehende Anzahl von Todesfällen in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.

Die SOA hat seit 2021 fortlaufende Untersuchungen durchgeführt, um einen Überblick über die Sterblichkeitsergebnisse der US-Gruppen-Termin-Lebensversicherungen während der COVID-19-Pandemie im Vergleich zu früheren Basisergebnissen zu gewinnen.

Das SOA-Forschungsinstitut untersuchte mehr als 2,7 Millionen Schadensfälle und mehr als 120 Milliarden US-Dollar an verdienten Prämien, die von 20 der 21 größten US-Gruppen-Term-Life-Versicherer in den USA gemeldet wurden, die etwa 90 % der arbeitgeberbasierten Gruppen-Term-Life-Versicherungsbranche repräsentieren.

In einer Umfrage unter ihren weltweit mehr als 30.000 Mitgliedern im August 2022 stellte die SOA fest, dass 85 % der Mitglieder der Meinung waren, dass die überhöhte Sterblichkeitsrate bis 2025 anhalten würde. Im August dieses Jahres ergab dieselbe Umfrage, dass 79 % der Befragten davon ausgehen, dass die überhöhten Sterblichkeitsraten bis 2026 anhalten werden.

Lebensversicherungsexperten und Versicherungsmathematiker erklärten gegenüber InsuranceNewsNet:

„Die Zahlen sind alarmierend und könnten die Erträge und bei einem Anstieg der Todesfälle in den kommenden Jahren weiter belasten.“

Society of Actuaries: kein Zusammenhang zwischen historischen Sterberaten und COVID-Impfungen

In seinem jüngsten Bericht vom Mai stellte das SOA-Forschungsinstitut jedoch keinen Zusammenhang zwischen den historischen Todesraten in den USA und den ab 2021 anfallenden Versicherungsleistungen und den im selben Jahr eingeführten COVID-19-Maßnahmen fest.

Chow machte für die überhöhte Zahl von Todesfällen und Schadenersatzansprüchen „die Auswirkungen von COVID-19 und seine unterschiedlichen Folgen verantwortlich, die zu höheren Raten von Depressionen, Selbstmord und erhöhtem Drogenmissbrauch führen“.

Andere Führungskräfte aus der Versicherungsbranche erklärten gegenüber dem Wall Street Journal, sie machten „Verzögerungen bei der medizinischen Versorgung infolge der Abriegelung im Jahr 2020 und später die Angst der Menschen, eine Behandlung in Anspruch zu nehmen, sowie Probleme bei der Terminvergabe“ für den überraschenden Anstieg von Todesfällen verantwortlich, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind, insbesondere Herz- und Kreislaufprobleme sowie neurologische Störungen.

Dr. Pierre Kory, Präsident und medizinischer Leiter der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), der in seiner Praxis Patienten mit langen COVID- und Impfschäden behandelt, forderte die Versicherungsgesellschaften auf, mit den Medien und Regierungen zusammenzuarbeiten und die überzeugenden Beweise zu untersuchen, dass unzählige Todesfälle und Behinderungen zeitlich mit den COVID-19 mRNA-Impfstoffen in Verbindung stehen, die die Letalität der mRNA-Technologie aufzeigt.

In einem Interview mit The Defender zitierte Kory die mehr als 1 Million COVID-19-impfstoffbedingten Gesundheitsschäden, Behinderungen und mehr als 30.000 Todesfälle, die von Ärzten, Krankenschwestern und anderen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden.

VAERS, das von der CDC und der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde betrieben wird, ist das „Frühwarnsystem“ der Regierung zur Erkennung von Impfstoffschäden.

Dr. Peter McCullough, einer der bekanntesten Kardiologen der Welt, verwies auf eine Studie über Todesfälle nach Impfungen mit detaillierten Autopsien in Heidelberg, Deutschland.

„Von 35 Todesfällen innerhalb von 20 Tagen nach der Injektion wurden 10 als eindeutig nicht auf den Impfstoff zurückzuführen (z. B. eine Überdosis Drogen) ausgeschlossen. Bei den verbleibenden 25 (71 %) lautete die endgültige Diagnose auf ein Impfschaden-Syndrom, darunter Myokardinfarkt, sich verschlimmernde Herzinsuffizienz, vaskuläres Aneurysma, Lungenembolie, tödlicher Schlaganfall und impfstoffbedingte thrombotische Thrombozytopenie“, schrieb McCullough.

Er zitierte auch seine eigene systematische Überprüfung „aller Autopsiestudien, die COVID-19-Impfstoff-induzierte Myokarditis als mögliche Todesursache einschließen“, die ergab, dass „alle 28 Todesfälle nach unabhängiger Beurteilung kausal mit der COVID-19-Impfung in Verbindung gebracht werden konnten.“

Kory sagte, dass die Pathogenität des künstlichen Spike-Proteins, das durch die mRNA-Injektion in den Körper freigesetzt wird, in einer umfangreichen und wachsenden wissenschaftlichen Literatur beschrieben wurde.

„Wir wissen aus Untersuchungen von Autopsieserien, dass bei denjenigen, die an dem Impfstoff starben, das Spike-Protein in alle Organe und Gefäße des Körpers verbreitet wurde“, sagte er gegenüber The Defender.

„Spike-induzierte Schäden treten durch zahlreiche Mechanismen auf, einschließlich der Nekrose von Gefäßwänden, die zu Dingen wie Aortendissektion, Entzündungen wichtiger Organe, einschließlich des Herzens und des Gehirns, die Myokarditis bzw. kognitive Defizite verursachen, führen“, sagte Kory.

Er nannte auch „im Blut zirkulierende Fibrinoid-Aggregate, die eine schlechte Durchblutung der Mikrozirkulation sowie eine Hyperkoagulabilität des Blutes verursachen, die zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führt, eine Immunsuppression, die das Risiko von Infektionskrankheiten erhöht, und/oder die Reaktivierung latenter Viren“.

Edward Dowd, der ehemalige BlackRock-Fondsmanager, der für den größten Vermögensverwalter der Welt an der Wall Street ein Vermögen von 14 Milliarden Dollar verwaltete, deckte in seinem im Dezember 2022 erschienenen Buch „‚Cause Unknown‘: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“.

Dowd sagte gegenüber The Defender, dass laut Insidern bei einer der größten Versicherungsgesellschaften in den USA „die Leute in der Branche wissen, was vor sich geht, aber niemand an der Spitze“ bereit ist, es zu erkennen. „Die CEOs und CFOs glauben nicht, dass es der Impfstoff ist. Es ist nicht so, dass diese Leute böse sind. Sie können nur nicht zwischen Fakten und Emotionen unterscheiden.

Dowd fügte hinzu:

„Es geht nicht nur darum, dass es eine riesige Verschwörung gibt. Es gab diese Angst, die eine Zerstörung des kritischen Denkens zur Folge hatte. Mein Ethikprofessor an der Universität von Indiana sagte, dass man mit jemandem, dessen Position auf Emotionen und Ego basiert, nicht rational über Fakten diskutieren kann.“

„Wir haben noch keine Beweise – aber die Daten sind überzeugend“

In seinem Buch berichtet Dowd über eine Studie der Versicherungsbranche aus dem Jahr 2016, die ergab, dass Inhaber von Gruppenlebensversicherungen, deren Krankenversicherung von Fortune-500-Unternehmen abgedeckt wird und die in der Regel jünger und gut ausgebildet sind, die gesündesten Amerikaner sind und nur ein Drittel der Sterblichkeitsrate der allgemeinen US-Bevölkerung aufweisen. Der Trend zu einer besseren Gesundheit der Angestellten setzte sich bis 2020 fort.

Doch im Jahr 2021, nachdem die COVID-19-Impfung für alle Fortune-500-Unternehmen vorgeschrieben wurde, kehrte sich der Trend um. Bei den 25- bis 64-jährigen Versicherungsnehmern von Gruppenlebensversicherungen lag die Übersterblichkeit plötzlich bei 40 %, verglichen mit 32 % in der Allgemeinbevölkerung.

Auch die Zahl der Behinderungen stieg nach der COVID-19-Impfung sprunghaft an, und zwar von jährlich 29–30 Millionen Behinderten in den USA auf 33,2 Millionen.

Dowd, der für seine Humanity Projects weiterhin übermäßige Todesfälle und Behinderungen erforscht, erklärte gegenüber The Defender, dass seine neuen Forschungen, die sich auf Statistiken der britischen Regierung stützen, zeigen, dass die Zahl der Todesfälle bei Schulkindern in Großbritannien im Jahr 2020 während der Pandemie zurückgegangen ist, da die häufigste Todesursache bei Kindern zwischen 1 und 14 Jahren Unfälle sind.

Durch die Schließung von Schulen gingen die „Todesfälle zurück. Aber dann begannen sie 2021 wieder anzusteigen und haben 2023 einen neuen Höchststand erreicht, der 20 % über dem Normalwert liegt“, sagte er.

Dowd erklärte Russel Brand, dass ein solch enormer Anstieg der Todesfälle bei Kindern „eine sechsfache Standardabweichung von der Norm“ darstellt. Eine Standardabweichung ist im Grunde eine Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung von der Norm. Es ist sehr unwahrscheinlich.“

Eine statistische Abweichung von fünf Standards ist so bemerkenswert weit von der Norm entfernt, dass es „das Äquivalent der Geburt eines 2‑Meter-Riesen wäre, oder vieler von ihnen“, sagte er. „Dies ist eine Abweichung von sechs Standards“.

Down sagte, er glaube, dass die COVID-19-Impfstoffe weit verbreitete, ansonsten unerklärliche, übermäßige Todesfälle verursachen. „Wir haben keine Beweise. Das ist unsere These“, sagte er. Aber „wenn man ein Gehirn im Kopf hat“, sind die Daten überzeugend, sagte er. „Offensichtlich glaube ich, dass es die Impfstoffe sind.

Mathew Crawford, ein in Texas ansässiger Statistiker und Finanzexperte, der jahrelang die COVID-19-Daten für seinen Substack-Newsletter analysiert hat, sagte gegenüber The Defender, dass die Versicherungsindustrie seit mehr als einem Jahr die zunehmenden Beweise für durch Impfungen verursachte Todesfälle leugnet.

Im März 2022 habe der Vorstandsvorsitzende des deutschen Krankenversicherungsriesen BKK ProVita Beweise dafür vorgelegt, dass die Impfstoffe bereits Zehntausende von Deutschen getötet hätten. Er wurde am nächsten Tag gefeuert, als die Geschichte aus den Nachrichten verschwand.

Im Juni 2022 meldete Lincoln National einen Anstieg der Todesfallleistungen, die im Rahmen seiner Gruppenlebensversicherungen im Jahr 2021 ausgezahlt wurden, um 163 %.

Im August 2022 wiesen die Finanzberichte der Reinsurance Group of America (RGA) massive Verluste für das Jahr 2021 aus, die von den Autoren des Berichts heruntergespielt wurden, „sowie Pläne für neue Buchhaltungsmethoden, die wir alle fürchten sollten, um den Iatrogenozid unter den Teppich zu kehren“, so Crawford.

Der Bericht des SOA-Forschungsinstituts, der behauptet, die COVID-19-Impfstoffe von übermäßigen Todesfällen zu entlasten, bewirkt laut Crawford genau das Gegenteil. Neben anderen Beweisen, so Crawford, „zeigt er, dass Gruppenlebensversicherte – insbesondere im arbeitsfähigen Alter – eine noch höhere Übersterblichkeit aufweisen als die Gesamtbevölkerung der USA“, und „die hohen Zahlen im dritten Quartal 2021 fallen mit den Impfvorschriften für Personen im arbeitsfähigen Alter zusammen“.

Der ‚Wurm dreht sich‘

Aber Dowd sagte, er glaube, dass sich „der Wurm dreht“, was die Leugnung von Impfschäden angeht.

Er sagte, er sei optimistisch, dass die Arbeit von Josh Stirling, dem Gründer der Insurance Collaboration to Save Lives, einer gemeinnützigen Organisation, die darauf abzielt, die Sterblichkeitsrate zu senken, indem sie Lebensversicherern Tests zur Verfügung stellt, um Versicherungsnehmer auf Gesundheitsprobleme zu untersuchen, zeigt, dass sich in der Branche ein „großes Zelt“ bildet, um das Problem anzugehen.

„Ich glaube, die Wahrheit kommt ans Licht“, sagte Dowd. „Die Aktien von Pfizer und Moderna sinken weiter. Immer mehr Menschen werden im Laufe der Zeit behindert und verletzt“.

Er zitierte die am 2. November veröffentlichte Rasmussen-Umfrage, die ergab, dass 24 % der Amerikaner „glauben, dass jemand, den sie kennen, an den Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs gestorben ist, und noch mehr sagen, dass sie bereit wären, als Kläger an einer Sammelklage gegen die Impfstoffhersteller teilzunehmen.“

Die Umfrage ergab auch, dass es bei diesen Fragen fast keine politischen Unterschiede gibt“, so Dr. Robert Malone. „So geben beispielsweise 25 % der Republikaner an, dass sie persönlich jemanden kennen, der an den Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs gestorben ist, ebenso wie 24 % der Demokraten und derjenigen, die keiner der beiden großen Parteien angehören. Dies ist wichtig, denn es zeigt, dass es sich nicht um eine ‚Stammesreaktion‘ handelt. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wachen auf“.

Kory sagte, dass sich die Führungskräfte von Versicherungsunternehmen fragen müssen, was „den plötzlichen, noch nie dagewesenen Anstieg der Lebensversicherungsansprüche im dritten Quartal 2021 im gesündesten Teil der Gesellschaft“ erklärt.

Warum starben „Amerikaner im erwerbsfähigen Alter mit Gruppenlebensversicherungen (d.h. größtenteils Angestellte von Fortune-500-Unternehmen)“ plötzlich mit deutlich höheren Raten als zuvor?

„Was geschah damals am Arbeitsplatz der Angestellten?“, fragte er.

Laut Kory ist die Antwort klar:

„Ich nenne Ihnen die einzigen Möglichkeiten, die einen so plötzlichen Anstieg erklären könnten: eine Reihe von Terroranschlägen, die Mobilisierung in Kriegszeiten oder die Verbreitung von Impfvorschriften durch Unternehmen. Soweit ich mich erinnern kann, hat nur eines dieser Ereignisse tatsächlich stattgefunden.“

Kory und die Enthüllungsjournalistin Mary Beth Pfeiffer veröffentlichten im Oktober im Washington Examiner einen Meinungsartikel mit dem Titel „Was steckt hinter dem Anstieg der Todesfälle unter jüngeren, arbeitenden Menschen?“ und im August einen weiteren in USA Today mit dem Titel „Mehr junge Amerikaner sterben – und es ist nicht COVID“. Warum suchen wir nicht nach Antworten?“

„Todesfälle unter jungen Amerikanern, die in Lebensversicherungsansprüchen von Arbeitnehmern dokumentiert sind, sollten allein schon einen Alarm auslösen“, schrieben sie in USA Today. „Dieser unnatürliche Verlust an Menschenleben erreicht Woche für Woche das Ausmaß eines Krieges oder eines terroristischen Ereignisses.“

„Lebensversicherungsdaten zeigen einen massiven Anstieg der Sterbefälle bei jüngeren Menschen im arbeitsfähigen Alter, der 2021 begann, als die COVID-19-Todesfälle zurückgingen, und der bis heute anhält“, schreiben sie in The Examiner. Bislang sind gute Erklärungen schwer zu finden. Eine konzertierte, parteiübergreifende Untersuchung sollte diese Bedrohung für Amerikas wirtschaftliche Zukunft erforschen und eine Handlungsempfehlung aussprechen.

5 Schlussfolgerungen aus dem Bericht über die Sterblichkeit

Wenn sich der Wurm dreht, ist das in den großen Medien oder der Regierungspolitik nicht zu erkennen.

Die Faktenprüfer der Associated Press stuften Korys Behauptung als „falsch“ ein, dass „ein Anstieg der von den Lebensversicherern im dritten Quartal 2021 in den USA ausgezahlten Sterbegelder ein Beweis dafür ist, dass die COVID-19-Impfstoffe, die ab 2021 allgemein verfügbar sind, zu einem Anstieg der Todesfälle geführt haben“.

Laut AP haben sich die Impfstoffe als sicher und wirksam erwiesen, und „führende Vertreter der Versicherungsbranche sagen, dass die Delta-Variante des Coronavirus und die verzögerte medizinische Versorgung während der Pandemie wahrscheinlich zum Anstieg der Todesfälle beigetragen haben.“

Die CDC sagt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die erhöhten Todesfälle mit den Impfstoffen zusammenhängen. „Diese Impfstoffe sind sicher und wirksam und wurden der umfangreichsten Sicherheitsüberwachung in der Geschichte der USA unterzogen“, sagte ein CDC-Spezialist für öffentliche Angelegenheiten.

Die AP berichtete, dass Todesfälle nach Impfungen nach wie vor extrem selten sind, und wies die noch nie dagewesene Zahl von Todesfällen und Verletzungen, die VAERS gemeldet wurden, als nicht kausal mit den Impfstoffen zusammenhängend zurück.

Kory zitierte fünf Erkenntnisse aus dem Bericht des SOA Research Institute über überzählige Todesfälle in den USA, die diese Annahme in Frage stellen:

Bei den 35- bis 44-jährigen Erwerbstätigen starben im letzten Quartal 2022 erstaunliche 34 % mehr Menschen als erwartet, und auch in anderen Altersgruppen waren die Raten überdurchschnittlich hoch“, so Kory, der Daten aus dem Bericht des SOA Research Institute zitiert. „COVID-19-Ansprüche erklären den Anstieg nicht vollständig“, heißt es in dem SOA-Bericht. Von 2020 bis 2022 gab es proportional mehr übermäßige Todesfälle bei Angestellten als bei Arbeitern: 19 % gegenüber 14 % über dem Normalwert. Im vierten Quartal 2022 hat sich diese Diskrepanz fast verdoppelt, so die US-Aktuare. Der Geschäftsführer eines großen Lebensversicherungsunternehmens in Indiana war sichtlich beunruhigt über den 40-prozentigen Anstieg im dritten Quartal 2021 bei den 18- bis 64-Jährigen, wie er sagte. „Wir erleben derzeit die höchsten Sterberaten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica“, sagte CEO Scott Davison während einer Online-Pressekonferenz im Januar 2022. „Die Daten stimmen mit denen aller anderen Akteure in diesem Geschäft überein.“ Überzählige Todesfälle sind ein globales Phänomen. Auch in Großbritannien gab es in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 mehr überzählige Todesfälle als in der zweiten Hälfte jedes anderen Jahres seit 2010″, so das Institute and Faculty of Actuaries. Im ersten Quartal 2023 waren die Todesfälle bei den 20- bis 44-Jährigen ähnlich hoch wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2021, dem schlimmsten Pandemiejahr für diese Altersgruppe, so die britischen Versicherungsmathematiker. In Australien starben 2022 12 % mehr Menschen als erwartet, so das Aktuarsinstitut des Landes. Ein Drittel des Überschusses waren Nicht-COVID-Todesfälle, eine Zahl, die das Institut als außerordentlich hoch“ bezeichnete. Die Sterblichkeitsraten sind zwar niedriger als in den Jahren 2020 und 2021, aber sie sind weit von der Normalität entfernt. Im Jahr bis zum 30. April 2023 – 14 Monate nach der letzten von mehreren Pandemiewellen in den USA – starben laut Our World in Data mindestens 104.000 Amerikaner mehr als erwartet. In diesem Zeitraum wurden 52.427 überzählige Todesfälle in Großbritannien, 81.028 in Deutschland, 17.731 in Frankreich, 10.418 in den Niederlanden und 2.640 in Irland gemeldet.

Kory sagte, dass das Schweigen der großen Medien zu diesem Thema und der „starke Wunsch der SOA, nicht in eine Debatte über die Letalität des COVID-Impfstoffs hineingezogen zu werden“, trotz der durch die Forschung der Gesellschaft zutage geförderten Beweise, der Grund sei, warum er und Pfeiffer den USA Today-Op-Editor überhaupt geschrieben haben.

„Es überrascht nicht“, sagte Kory, „dass die SOA nicht versucht, den Zeitpunkt, die Plötzlichkeit und das Ausmaß des Anstiegs der Todesfälle bei jungen Angestellten zu interpretieren oder auch nur ausdrücklich zu erwähnen.“

„Ich stimme zu, dass es nicht ihre Aufgabe ist, dies zu tun, also wird der Rest von uns es tun“, sagte er. Der Weg nach vorn ist „einfach zu fragen, ob es vor und während dieser massiven Ausschläge andere Ereignisse gab, die den Anstieg erklären könnten. Ich kann keine andere rationale Erklärung finden als die Einführung der Impfpflicht als Ursache“.

Quellen: PublicDomain/mitteleuropa.com am 01.12.2023