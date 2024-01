12 Beispiele für das gewaltige Chaos, das plötzlich überall auf der Welt ausbricht (Videos)

Teile die Wahrheit!

2024 wird so ein verrücktes Jahr. So viele der äußerst besorgniserregenden Trends, die wir seit vielen Jahren beobachten, erreichen nun ihren Höhepunkt, und die Ereignisse beginnen sich rasant zu beschleunigen.

Letzte Woche habe ich über drei große Entwicklungen geschrieben , die enorme Auswirkungen auf uns alle haben. Heute werde ich Ihnen etwa ein Dutzend erzählen.

Instabilität ist ein Wort, das Sie dieses Jahr oft hören werden, denn überall auf dem Planeten bricht die Ordnung zusammen. Im Folgenden finden Sie 12 Beispiele für das gewaltige Chaos, das plötzlich überall auf der Welt ausbricht … Von Michael Snyder

#1 Der Kandidat, den China am meisten hasste, hat gerade die Wahl in Taiwan gewonnen . Unnötig zu erwähnen, dass dies eine chinesische Invasion viel wahrscheinlicher macht …(Vorbereitung auf den Zusammenbruch der Gesellschaft)

Die Wähler in Taiwan wählten am Samstag Vizepräsident Lai Ching-te zu ihrem nächsten Präsidenten und widersetzten sich damit den Warnungen Pekings, einen Kandidaten, den es als Separatisten und „Unruhestifter“ bezeichnet, nicht zu unterstützen.

Die Wahl, die China als „Wahl zwischen Krieg und Frieden“ bezeichnet hatte, könnte die jüngsten Bemühungen Pekings und Washingtons auf die Probe stellen, die Beziehungen wiederherzustellen, die in den letzten Jahren auf den tiefsten Stand seit Jahrzehnten gefallen sind.

Der Status Taiwans, einer der stärksten Demokratien Asiens, gehört zu den heikelsten Fragen zwischen den beiden Supermächten, und der Fokus wird sich nun auf eine mögliche Machtdemonstration Pekings als Reaktion darauf richten.

Wie ich meine Leser schon seit langem warne, werden wir uns in dem Moment, in dem China in Taiwan einmarschiert, im Krieg mit den Chinesen befinden.

#2 In Deutschland haben massive Demonstrationen von Landwirten und Lokführern dazu geführt, dass weite Teile des Landes zum Stillstand gekommen sind …

In Deutschland, wo Arbeiter und Bosse viele Unternehmen gemeinsam leiten, ist ein großer Streik ungewöhnlich. Eine Welle großer Streiks ist nahezu unbekannt.

Derzeit steht das Land der „Mitbestimmung“ gleichzeitig vor einer achttägigen „Aktionswoche“ wütender Bauern, die Straßen mit Traktoren blockierten, einem dreitägigen Streik der Eisenbahner und zu allem Überfluss einem drohenden Streik der Arbeiter Ärzte, die bereits zwischen Weihnachten und Neujahr ihre Praxen geschlossen hatten.

Dieser „Mistgabelmop“, wie ihn manche nennen, wird im kommenden Jahr die harmonischen Arbeitsbeziehungen in Deutschland auf die Probe stellen.

In Argentinien hat die jährliche Inflationsrate 211 Prozent erreicht …

Argentiniens jährliche Inflationsrate stieg im Jahr 2023 auf 211,4 %, die höchste Rate seit 32 Jahren und die höchste weltweit, und übertraf damit Venezuela, so die am Donnerstag von der staatlichen Statistikbehörde INDEC veröffentlichten Zahlen.

Die Daten spiegeln die starke Wirkung einer Reihe von Schockmaßnahmen wider, darunter eine Abwertung der Landeswährung um 50 %, die der rechte Präsident Javier Milei in der Hoffnung durchführte, die rasante Inflation des Landes endlich unter Kontrolle zu bringen.

#4 In Ecuador hat ein „interner bewaffneter Konflikt“ das Land in ein Kriegsgebiet verwandelt …

Die Regierung Ecuadors erklärte am Mittwoch offiziell einen sich abzeichnenden Bandenkrieg im Land zu einem „internen bewaffneten Konflikt“ und versprach, die tödliche Gewalt einzudämmen, die sich am Vortag dramatisch verschärft hatte.

Bei den am Dienstag von Ecuadors kriminellen Banden begangenen Terroranschlägen, zu denen Entführungen, Gefängnisaufstände und der Einsatz von Sprengkörpern gegen Zivil- und Polizeifahrzeuge gehörten, kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, darunter zwei Polizisten. Am frühen Mittwochmorgen fanden Polizeibehörden in einem Viertel von Guayaquil ein verbranntes Fahrzeug mit drei verbrannten Personen darin.

#5 Oklahoma wurde gerade von einem Erdbeben der Stärke 4,4 erschüttert …

Laut einem Bericht des US Geological Survey wurde um 5:36 Uhr etwa 4 Meilen ostnordöstlich von Edmond ein Erdbeben der Stärke 4,4 registriert. Dem Bericht zufolge war dies in der gesamten U-Bahn von Oklahoma City zu spüren.

#6 Am Sonntag kam es in Island zu einem weiteren gewaltigen Vulkanausbruch …

Nach Angaben der Behörden brach am frühen Sonntag im Südwesten Islands ein Vulkan aus, der zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Lava in eine nahegelegene Stadt ergoss.

Der Ausbruch begann nördlich der Stadt Grindavík kurz vor 8 Uhr UTC (2 Uhr ET), teilte das isländische Wetteramt (IMO) mit.

Die Stadt wurde am Samstag evakuiert, da nach mehreren Erdbeben in der Gegend die Angst vor einem bevorstehenden Ausbruch zunahm.

In den letzten Wochen wurden Barrieren aus Erde und Fels errichtet, um zu verhindern, dass Lava Grindavík erreicht. Doch die Behörden sagten, der jüngste Ausbruch habe diese Verteidigungsanlagen offenbar durchbrochen.

#7 Dmitri Medwedew warnt davor, dass jeder Einsatz britischer Truppen in der Ukraine eine „Kriegserklärung“ wäre …

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, äußerte sich mit dieser Bemerkung als Reaktion auf einen Besuch des britischen Premierministers Rishi Sunak in Kiew, bei dem er eine Erhöhung der Militärfinanzierung ankündigte, um der Ukraine beim Kauf neuer Militärdrohnen zu helfen.

„Ich hoffe, dass unsere ewigen Feinde – die arroganten Briten – verstehen, dass die Entsendung eines offiziellen Militärkontingents in die Ukraine eine Kriegserklärung an unser Land wäre“, schrieb Medwedew in der Nachrichten-App Telegram.

#8 Eine von den Vereinigten Staaten angeführte „Koalition“ hat in den letzten Tagen zwei Runden Luftangriffe auf Huthi-Ziele im Jemen durchgeführt, aber statt die Huthi abzuschrecken, macht es sie nur noch wütender …

Diese beiden Angriffsrunden, zu denen Tomahawk-Raketen und sogar von U-Booten abgefeuerte Raketen gehörten, haben nicht dazu beigetragen, die mit dem Iran verbundenen Houthis abzuschrecken.

Sie drohen nun mit einer „starken und wirksamen Reaktion“, da die regionalen Gewässer weiterhin gespannt auf das sind, was als nächstes kommt. Die Houthis haben wiederholt erklärt, dass sie keine Angst vor Bedrohungen aus den USA und Großbritannien haben.

Die Realität ist auch, dass die Houthis bereits seit 2015 gegen die Luftstreitkräfte Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und der USA kämpfen, während ein Krieg um die Kontrolle über das Land andauert.

#9 Die Hisbollah greift weiterhin Ziele im Norden Israels an, was dafür sorgt, dass der Krieg an der Nordgrenze Israels weiter eskaliert …

Der Islamische Widerstand im Libanon – die Hisbollah – kündigte am Samstag die Durchführung einer Reihe von Operationen gegen israelische Ziele im nördlich besetzten Palästina an.

In einer Reihe von Erklärungen bekräftigte die Gruppe, dass die Operationen „unserem widerstandsfähigen palästinensischen Volk in Gaza und seinem mutigen und ehrenhaften Widerstand“ dienen.

Die Hisbollah sagte, sie habe die erste Operation um 11:20 Uhr durchgeführt und dabei den israelischen Militärstandort al-Assi gegenüber dem libanesischen Dorf Mays al-Jabal ins Visier genommen, geeignete Waffen eingesetzt und direkte Treffer bestätigt.

#10 Auch im Süden eskaliert der Krieg weiter. Es wird berichtet, dass die IDF eine Operation plant, „um die Grenze zwischen Gaza und Ägypten zu besetzen“ …

Wie das Wall Street Journal am Samstag berichtete, hat Israel Ägypten über seine Pläne informiert, eine Militäroperation zu starten, die darauf abzielt, die Kontrolle über den wichtigen Philadelphi-Korridor im südlichen Gazastreifen zurückzugewinnen.

Der Bericht zitierte sowohl aktuelle als auch ehemalige israelische und ägyptische Beamte und stellte fest, dass die IDF-Operation „wahrscheinlich den Abzug palästinensischer Beamter von einem wichtigen Grenzübergang und die Stationierung israelischer Streitkräfte entlang eines Landstrichs von der südöstlichen Ecke des Gazastreifens, der sowohl an Israel als auch Ägypten grenzt, bis zum Mittelmeer umfassen würde“, so das WSJ.

Nr. 11 Anti-Israel-Demonstranten haben gerade den Los Angeles National Cemetery zerstört. Fast 90.000 US-Kriegshelden sind dort begraben …

In einem online veröffentlichten Video war zu sehen, wie ein Demonstrant am Samstag ein umgedrehtes rotes Dreieck mit der Aufschrift „Free Gaza“ auf den Eingang zum Nationalfriedhof sprühte, als aus Protest ein großer Boulevard vor dem US-Bundesgebäude gesperrt wurde.

Man sah Demonstranten, die traditionelle palästinensische Keffiyehs trugen, palästinensische Flaggen schwenkten und Schilder hielten, auf denen sie Präsident Biden beschuldigten, Völkermord ermöglicht zu haben, und Zionisten, Nazis zu sein.

Sie riefen: „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“, ein Slogan, den die Anti-Defamation League als antisemitisch bezeichnete und die Beseitigung des Staates Israel forderte.

#12 Am Samstagabend kam es direkt vor dem Weißen Haus zu gewalttätigen Ausschreitungen, und antiisraelische Demonstranten waren kurz davor, die Absperrung zu durchbrechen …

„Der Metallumfang wurde so stark geschüttelt, dass Teile davon beim Zurückschieben beschädigt wurden. Geheimdienstmitarbeiter eilten herbei, um einen absoluten Durchbruch zu verhindern, der es den Randalierern ermöglichen würde, in Richtung des Weißen Hauses zu marschieren.

Die Pro-Hamas-Randalierer werfen bei ihrem Versuch auch blutige Puppen über den Zaun auf dem Rasen des Weißen Hauses und bringen sie bei den Geheimdienstmitarbeitern unter.“

Wenn die Demonstranten bereits so gewalttätig sind, was werden sie dann tun, wenn der Krieg im Nahen Osten noch viel heftiger eskaliert?

Und welche Art von Protesten werden wir erleben, wenn die USA gleichzeitig in mehrere Kriege verwickelt werden ?

Natürlich ist Krieg nicht das einzige „Schwarze-Schwan-Ereignis“, mit dem wir im Jahr 2024 möglicherweise konfrontiert sein könnten.

Wir sind wirklich in einen „perfekten Sturm“ geraten, und überall um uns herum bricht eine Krise nach der anderen aus.

Viele Experten versichern uns, dass „nichts passieren wird“ und dass unsere Führungskräfte alles unter Kontrolle haben.

Aber wenn „nichts passieren wird“, warum stürzen sich dann so viele Milliardäre auf die Fertigstellung riesiger Überlebenskomplexe auf der ganzen Welt?

…

Quellen: PublicDomain/ theeconomiccollapseblog.com am 21.01.2024