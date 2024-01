Apokalyptische Vorhersage: Die Atomkriegsprognose spiegelt Deagels Bericht für 2025 wider

Die nackte Realität, mit der wir es zu tun haben, ist nichts weniger als ein Albtraum, ein Szenario wie aus den dunkelsten Kapiteln eines dystopischen Romans. Aber es ist keine Fiktion.

Der Bericht des Scientific American ist ein brutaler Weckruf, eine Sirene, die in den Vereinigten Staaten ertönt und eine bevorstehende nukleare Katastrophe ankündigt, die 9 von zehn Amerikanern das Leben kosten könnte. Das ist die erschreckende Wahrheit, auf die wir blicken, eine Wahrheit, die unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erfordert.

Lassen wir den Lärm hinter uns und stellen wir uns den brutalen Tatsachen. Die Vereinigten Staaten mit ihrem ausgedehnten Netz von ICBM-Startanlagen sind eine tickende Zeitbombe. Strategisch über Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota und Wyoming verteilt, sind diese Anlagen nicht nur potenzielle Bodennullpunkte für nukleare Angriffe, sondern auch Epizentren eines potenziellen Massensterbens auf amerikanischem Boden. Die Strategie des Feindes ist sonnenklar: Zerstört diese Orte und der radioaktive Niederschlag wird den Rest erledigen.

Und was für ein Fallout das wäre. Wir sprechen hier nicht von einer lokalen Katastrophe oder einem vorübergehenden Rückschlag. Wir sprechen von einer Nation, die in die Knie gezwungen wird, von einer Landmasse, die sich in radioaktives Ödland verwandelt.

Die Winde, die stummen Träger des Todes, würden dieses giftige Erbe weit und breit verbreiten und auch die Ecken des Landes erreichen, die sich einst in Sicherheit wähnten. Das ist keine Panikmache, sondern eine kalte, harte Projektion unserer möglichen Zukunft.

Die Karte der Studie ist keine akademische Übung, sondern eine düstere Prophezeiung dessen, was sein könnte. Sie zeigt eine Nation, die von einer tödlichen Strahlendosis überzogen ist, ein stiller Killer, der keine Grenzen respektiert, weder Staatsgrenzen noch sozioökonomische Unterschiede. Es ist eine Katastrophe, die jeden Amerikaner betrifft, eine gemeinsame Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes.

Und dann ist da noch der Deagel-Bericht, diese düstere Prognose, die sich auf beunruhigende Weise mit diesen neuen Erkenntnissen deckt. Die Vorhersage des Berichts, dass die US-Bevölkerung bis 2025 drastisch schrumpfen wird, bekommt plötzlich eine neue, unheimlichere Bedeutung.

Sind diese Zahlen ein Zufall oder die Vorahnung einer geplanten Katastrophe? Allein der Gedanke jagt einem einen Schauer über den Rücken.

Die Vorstellung, dass Kräfte am Werk sein könnten, die uns auf eine nukleare Konfrontation mit Russland zusteuern, ist nicht nur plausibel; es ist ein Szenario, das sich vor unseren Augen abzuspielen scheint. (Wie die USA und ihre NATO-Verbündeten auf einen großen Krieg mit Russland hin manövrieren)

Die Folgen sind erschreckend. Es ist nicht nur ein geopolitisches Schachspiel, sondern ein Spiel mit dem Leben von Millionen von Menschen, ein rücksichtsloser Flirt mit dem Ende Amerikas, wie wir es kennen.

Das Szenario ist klar: ein umfassender nuklearer Angriff auf die Vereinigten Staaten, der zu einem weitverbreiteten radioaktiven Niederschlag führt. Dabei handelt es sich nicht um eine lokal begrenzte Katastrophe, die sich auf die unmittelbare Umgebung der Silos beschränkt.

Der radioaktive Niederschlag eines solchen Angriffs würde sich über das ganze Land von der Ost- bis zur Westküste ausbreiten und keinen Winkel Amerikas verschonen. Die Folgen? Die Auslöschung von 90 Prozent der US-Bevölkerung, ein Verlust an Menschenleben, der kaum vorstellbar ist.

Diese erschreckende Prognose deckt sich auf beunruhigende Weise mit der Bevölkerungsprognose des Deagel-Berichts für die Vereinigten Staaten im Jahr 2025. Der Bericht, der von den höchsten Geheimdienst- und Verteidigungsbehörden der Welt – darunter die US-Regierung, das Verteidigungsministerium, die CIA und die Weltbank – erstellt wurde, sagt einen drastischen Rückgang der amerikanischen Bevölkerung voraus.

Die Zahlen sind eindeutig: ein Rückgang der Bevölkerung um 54 bis 100 Millionen Menschen. Das ist keine Randtheorie, sondern eine Prognose, die auf umfangreichen Untersuchungen und Analysen beruht.

Wer aber würde von einem solch katastrophalen Bevölkerungsrückgang profitieren? Die Antwort liegt bei denjenigen, die seit Langem auf eine Weltregierung drängen, bei denjenigen, die glauben, dass der Planet eine viel kleinere Bevölkerung verkraften sollte.

Ihre Vision, die auf den Georgia Guidestones eingraviert ist und von dem Schriftsteller Leo Hohmann formuliert wurde, ist eine Welt mit einer drastisch reduzierten Bevölkerung.

Das ist nicht nur eine Politik, sondern ein Programm mit potenziell verheerenden Folgen.

Deshalb ist ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China unvermeidlich

Eine der größten Bomben des Jahres ist gerade gefallen, aber jetzt ist sie fast völlig aus dem Nachrichtenkreislauf verschwunden. NBC News berichtet, dass der chinesische Präsident Xi Jinping während des jüngsten Gipfeltreffens in San Francisco Joe Biden ins Gesicht gesagt hat, dass eine Entscheidung getroffen wurde, „Taiwan mit China wiederzuvereinigen„, auf die eine oder andere Weise.

Normalerweise lassen sich die Chinesen nicht in die Karten schauen, daher war dies ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Ich vermute, dass die Chinesen abwarten wollten, wie Biden auf eine solch direkte Aussage reagieren würde. Xi Jinping hat den Wunsch geäußert, Taiwan möglichst friedlich zu übernehmen, aber wir alle wissen, dass das nicht passieren wird. Der Krieg wird also kommen, und das Einzige, was jetzt noch entschieden werden muss, ist der Zeitpunkt…

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat Präsident Joe Biden während des jüngsten Gipfeltreffens in San Francisco unverblümt mitgeteilt, dass Peking Taiwan mit dem chinesischen Festland wiedervereinigen werde, der Zeitpunkt aber noch nicht feststehe, so drei aktuelle und ehemalige US-Beamte.

Xi sagte Biden bei einem Gruppentreffen, an dem ein Dutzend amerikanischer und chinesischer Beamter teilnahmen, dass China Taiwan lieber friedlich als mit Gewalt einnehmen wolle, so die Beamten.

Der chinesische Staatschef bezog sich auch auf öffentliche Vorhersagen von US-Militärs, die besagen, dass Xi plant, Taiwan im Jahr 2025 oder 2027 einzunehmen, und sagte Biden, dass sie falsch seien, weil er keinen Zeitrahmen festgelegt habe, so die zwei aktuellen und ein ehemaliger Beamter, die über das Treffen informiert waren.

Ich hatte eigentlich erwartet, dass das Weiße Haus diesen Austausch dementieren würde, aber das ist nicht geschehen…

Das Weiße Haus dementierte den Austausch nicht, der während eines Gipfeltreffens am 15. November in der Nähe von San Francisco stattfand, an dem ein Dutzend amerikanische und chinesische Beamte teilnahmen.

„Ich werde nicht auf die Einzelheiten der Diskussion zwischen den beiden Staatsoberhäuptern eingehen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, gegenüber Reportern in der Air Force One auf dem Weg nach Milwaukee.

Wow!

Warum spricht dann nicht jeder in Amerika darüber?

Warum ist es schon fast völlig aus dem Nachrichtenzyklus verschwunden?

Dies ist eine der größten Nachrichten des Jahres.

Der Krieg mit China wird kommen, und die Chinesen haben sich fieberhaft darauf vorbereitet.

Zum Beispiel haben die Chinesen gerade Exportkontrollen für Technologien zur Verarbeitung seltener Erden eingeführt…

Nach dem Treffen zwischen Präsident Joe Biden und Präsident Xi Jinping im Rahmen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation in San Francisco im vergangenen Monat scheinen die Hoffnungen auf eine Deeskalation in den Beziehungen zwischen China und den USA zu schwinden, nachdem China Exportkontrollen für Technologien zur Gewinnung seltener Erden angekündigt hat.

China ist der weltweit größte Verarbeiter von Seltenen Erden und hat ein Exportverbot für Technologien zur Gewinnung und Trennung von Seltenen Erden verhängt, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ein Dokument des Handelsministeriums.

Damit versuchen Washington und seine Verbündeten, die Abhängigkeit von China zu verringern, das den Weltmarkt für Seltene Erden im Würgegriff hat. Es gibt 17 Seltenerdmetalle, und Peking kontrolliert etwa 85 % der weltweiten Raffineriekapazitäten. Diese Metalle finden sich in allen möglichen Produkten, von Elektrofahrzeugen über Windturbinen bis zu militärischer Ausrüstung.

In den kommenden Monaten ist mit weiteren dramatischen wirtschaftlichen Schritten der Chinesen zu rechnen.

China arbeitet auch an einer ganzen Reihe neuer Waffensysteme.

Berichten zufolge gehören dazu auch Waffen, die „fortschrittliche Hirnkampftechnologie“ einsetzen…

Einem enthüllten Bericht zufolge arbeitet China an einer fortschrittlichen Gehirnkriegstechnologie, die Geräte umfassen soll, mit denen Gegner in Schlaf versetzt und ihre Gedanken kontrolliert werden können.

Forscher haben zwei aktuelle Studien der chinesischen Volksbefreiungsarmee gefunden, aus denen hervorgeht, dass das Militär seine „Hard Power“-Waffen mit neuer Technologie aufrüstet, um Kriege ohne konventionelle Waffen zu gewinnen.

Die biologischen Waffen sind so konzipiert, dass sie den Schlaf herbeiführen, die Wahrnehmung und Wachsamkeit beeinträchtigen und die Entscheidungsfindung beeinflussen, berichtet die Washington Times.

Darüber hinaus haben sich chinesische Hacker in Erwartung des bevorstehenden Konflikts fieberhaft in „kritische US-Infrastrukturen“ gehackt…

Die Regierung von Präsident Joe Biden hat davor gewarnt, dass sich chinesische Hacker in kritischen US-Infrastrukturen eingenistet haben, um im Falle eines Krieges von innen heraus „gesellschaftliches Chaos“ zu verursachen.

Berichten zufolge hat sich das Militär der Kommunistischen Partei Chinas im vergangenen Jahr in mehr als 20 große Versorgungsunternehmen eingegraben, darunter ein Wasserversorgungsunternehmen auf Hawaii, ein großer Hafen an der Westküste und mindestens eine Öl- und Gaspipeline. Berichten zufolge umgingen sie auch ausgeklügelte Cybersicherheitssysteme, indem sie Passwörter und Logins abfingen, die von jüngeren Mitarbeitern nicht bewacht wurden.

Dieses Projekt, das sie inmitten wachsender Spannungen mit Taiwan durchführen, trägt den Codenamen Volt Typhoon. Analysten kommentierten, dass dies die Bemühungen der USA, ihre Interessen im Südchinesischen Meer zu schützen, zunichte machen könnte. „Es ist klar, dass die Chinesen versuchen, kritische Infrastrukturen zu kompromittieren, um sich in eine Position zu bringen, in der sie in der Lage sind, diese kritischen Infrastrukturen im Falle eines Konflikts zu stören oder zu zerstören“, sagte Brandon Wales von der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) des Department of Homeland Security (DHS).

In der Zwischenzeit scheint es, als könnte der Krieg im Nahen Osten bald auf die nächste Stufe gehen.

Dem Wall Street Journal zufolge hat sich die „Pufferzone südlich der Grenze verschoben, und die IDF sieht sich täglich Mörserangriffen der Hisbollah ausgesetzt.“

Und Newsweek berichtet, dass „Israel einem totalen Krieg mit der libanesischen Hisbollah-Bewegung näher gekommen ist“…

Israel ist einem totalen Krieg mit der libanesischen Hisbollah-Bewegung näher gekommen. Die Feindseligkeiten haben sich verschärft, während die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) im Gazastreifen bereits in ihren bisher intensivsten Konflikt verwickelt sind, sagte ein IDF-Beamter.

Der Sprecher der IDF, Oberstleutnant Jonathan Conricus, erklärte am Montag gegenüber Reportern, dass die Hisbollah seit dem 8. Oktober, dem Tag, an dem die palästinensische Hamas-Bewegung einen beispiellosen Überraschungsangriff auf Israel aus dem Gazastreifen geführt hatte, „mehr als 1.000 verschiedene Arten von Munition, Raketen, Flugkörpern, Drohnen, Mörsern und andere auf Israel abgefeuert“ habe.

Conricus warnte, dass „die Hisbollah, die bekanntlich ein Stellvertreter des Iran ist, den Libanon auf gefährliche Weise in einen unnötigen Krieg hineinzieht, der möglicherweise verheerende Folgen für den libanesischen Staat und das libanesische Volk haben könnte.

Auch wenn ich in letzter Zeit nicht viel über den Krieg im Nahen Osten geschrieben habe, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er völlig explodiert.

Die israelische Regierung hat beschlossen, die Hisbollah über den Litani-Fluss hinaus zu drängen, und die Hisbollah wird das niemals freiwillig zulassen…

Israel plant Berichten zufolge einen Einmarsch in den Libanon, um die Hisbollah von seiner Nordgrenze zurückzudrängen. Seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs hat Israel eine Flut von Raketenangriffen erlebt und befürchtet, dass die Terrorgruppe „schlimmer als die Hamas“ ist.

Nach einem wochenlangen grenzüberschreitenden Feuergefecht wollen die israelischen Streitkräfte (IDF) angeblich eine Bodenoffensive im Südlibanon starten, um die Terrorgruppe nördlich des Litani-Flusses zurückzudrängen.

Andernorts greifen die Russen an „sechs Fronten“ in der Ukraine an, und Kim Jong Un hat den Vereinigten Staaten gerade mit einem Atomkrieg gedroht…

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un warnte Pjöngjang, es werde nicht zögern, die USA nuklear anzugreifen, wenn es „mit Atomwaffen provoziert“ werde, so die staatlichen Medien am Donnerstag.

Kims Warnung folgt auf ein Treffen zwischen Südkorea und den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche in Washington, bei dem sie über nukleare Abschreckung im Falle eines Konflikts mit dem Norden diskutierten.

Zweifellos leben wir in einer Zeit der Kriege und Kriegsgerüchte, und ich rechne fest damit, dass 2024 ein Jahr des Krieges sein wird.

Daher möchte ich Sie alle ermutigen, sich auf das bevorstehende Chaos vorzubereiten, denn die globalen Ereignisse werden bald völlig außer Kontrolle geraten.

…

Quellen: PublicDomain/conspiracyforeverhome.wordpress.com am 30.12.2023