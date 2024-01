Bill Gates neues Investment: Mit „Pflaster“-Impfungen die Impfquote erhöhen – „Impfpflaster direkt nach Hause geschickt werden“

Teile die Wahrheit!

Aufgrund der Klimakrise müsse man die Haushaltsmittel für Gesundheit erhöhen, erklärte Bill Gates auf dem Weltwirtschaftsforum. Zur Erhöhung der Impfquote investiert der Multimilliardär in die Entwicklung von Impfpflastern und weiteren neuen Impfstoffen.

Bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kündigte der Multimilliardär Bill Gates an, die Bill & Melinda Gates Foundation werde zukünftig mehr als acht Milliarden Dollar für die Entwicklung neuer Technologien im Gesundheitswesen ausgeben.

Bloomberg berichtete bereits am Dienstag in einem Interviewbeitrag mit dem Microsoft-Gründer darüber. Aufgrund der gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise müsse man die Gesundheitsausgaben stetig steigern, so Gates. Das sei entscheidend.

Im Bloomberg House in Davos erklärte der Multimilliardär: „Die globale Gesundheit ist im Moment ein wenig aus dem Blickfeld geraten.“ Obwohl das Geld in den nächsten zehn Jahren verknappt würde, müssten die Ausgaben für Gesundheit erhöht werden.

„In den nächsten zehn Jahren, in denen das Geld so knapp sein wird, sollten die Gesundheitsausgaben steigen und nicht sinken, wenn man sich um die Auswirkungen des Klimas kümmern will“, so der Großinvestor.

Newsweek fasste die Entwicklung der neuen Impfpläne von Bill Gates am Mittwoch zusammen. Demnach sei er kurz nach seiner Ankündigung neuer Impfvorhaben beim Weltwirtschaftsforum während eines Auftritts beim Fernsehsender CNBC-TV18 in Indien gefragt worden, wie er sich die weltweite Herstellung und Verabreichung von Impfstoffen „vor dem Hintergrund der verschiedenen technologischen und gesundheitspolitischen Fortschritte“ vorstelle.

Zunächst versprach er die Entwicklung weiterer Impfstoffe. Als Beispiele nannte er neue Impfstoffe gegen Tuberkulose, Malaria und AIDS: „Und wir werden neue Impfstoffe haben. Wir werden einen TB [Tuberkulose]-Impfstoff, einen Malaria-Impfstoff und einen HIV-Impfstoff haben.“

Mit seiner Stiftung wolle er sicherstellen, dass es für alle Impfstoffe genügend Kapazitäten und genügend Wettbewerb gibt. Dadurch würden die Preise weiter sinken. Außerdem wolle der Software-Milliardär für eine längere Wirkung der Impfstoffe und für mehr Reichweite sorgen. Deshalb wolle man der Weltbevölkerung die Impfung zukünftig mit einem Pflaster anstatt mit einer Nadelspritze verabreichen.

Gates erklärte:

„Wir müssen dafür sorgen, dass der Impfstoff länger wirkt und eine größere Reichweite hat“ – „Und wir werden statt einer Nadel ein kleines Pflaster verwenden.“

Gemäß einer Reuters-Meldung aus dem November 2023 soll der US-Pharmakonzern Micron Biomedical für die Entwicklung von Impfpflastern von der Bill & Melinda Gates Foundation schon vor ein paar Wochen eine Spende in Höhe von 23,6 Millionen Dollar erhalten haben. In seiner Rede in Davos bezog sich Gates auf die Förderung der Pflasterimpfstoffe seiner Stiftung, so Newsweek.

In den sozialen Medien verbreiteten sich kritische Kommentare zu den Pflasterplänen des Impfstoff-Investors Bill Gates: Der X-Nutzer „Concerned Citizen“ (Besorgter Bürger) schrieb dazu: „Eugeniker Bill Gates will so viele seiner Impfstoffe in so vielen Menschen wie möglich.

Gute Nachrichten – es muss nicht mehr unbedingt eine Injektion sein – man kann seine Gentherapie jetzt durch einfache Pflaster einnehmen – ich bin sicher, die Kinder werden sehr glücklich darüber sein, dass sie nicht mehr gestochen werden müssen, um Autismus zu entwickeln & was auch immer für Nebenwirkungen auf dem Etikett stehen mögen.“

Gates und die WHO stellen sich eine Zukunft vor, in der „Impfpflaster direkt nach Hause geschickt werden“

Die von globalen Akteuren wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gavi, der Vaccine Alliance und der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützten impfstoffhaltigen Mikroarray-Pflaster (VMAP) – auch bekannt als „Mikroarray-Pflaster“ oder „Mikronadelpflaster“ – waren in den vergangenen Jahren Gegenstand Dutzender wissenschaftlicher Arbeiten.

Die angeblichen Vorteile solcher „Impfpflaster“ – von Masern- und Rötelnimpfstoffen bis zu verschiedenen mRNA-Impfstoffen – werden breit beworben, obwohl nur wenige klinische Studien abgeschlossen sind und noch kein solcher Impfstoff von den Behörden zugelassen wurde.

Wissenschaftliche und medizinische Experten, die mit The Defender sprachen, warfen Fragen zu dieser Technologie auf und warnten vor möglichen Gefahren.

Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center und Mitautorin des 1985 erschienenen Buches „DPT: A Shot in the Dark“, sagte The Defender:

„Unabhängig davon, ob der Impfstoff mit einer Nadel oder einem Pflaster verabreicht wird, ist ein VMAP ein biologisches Produkt, das das Immunsystem in untypischer Weise manipuliert, um starke Entzündungsreaktionen auszulösen, die bei einigen Personen, die es erhalten, zu Verletzungen oder zum Tod führen können.

„Wenn man sich die medizinische Fachliteratur über Mikronadel-Impfpflaster anschaut, sieht man, wie viel einfacher es für die Impfärzte ist, ein Pflaster auf die Haut eines Kindes zu klatschen, anstatt eine Nadel zu benutzen, und wie das ’schmerzlose‘ Pflaster die Hemmschwelle für eine Impfung verringern kann.“

Fisher sagte, dass es bei der Zurückhaltung gegenüber Impfstoffen „nie darum ging, wie das Produkt verabreicht wird“. Stattdessen „ging es immer um den Mangel an Beweisen für die Sicherheit“.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., Senior Director of Science and Research bei Children’s Health Defense, sagte, dass der Begriff „Impfpflaster“ auch irreführend sein könnte, da er mit Nikotinpflastern für Raucher verwechselt werden könnte.

Hooker sagte dem Defender:

„Der Begriff ‚Impfpflaster‘ ist insofern irreführend, als diese Microarray-Technologie nicht mit anderen pflasterbasierten Verabreichungssystemen für Nikotin oder Hormone vergleichbar ist. Dieses „Pflaster“ durchbricht die Haut, um den flüssigen Impfstoff, der in der Matrix des Microarrays enthalten ist, zu verabreichen.

„Daher verstehe ich nicht ganz, wie dieses Injektionssystem den Patienten und Eltern zur direkten Verabreichung des Impfstoffs verabreicht werden soll. Das scheint ziemlich riskant zu sein.

„Leider trägt die Umverpackung der gleichen Impfstoffe in diese andere Plattform nicht zur Verbesserung ihrer Sicherheit bei – dies scheint eher ein Trick zu sein, um die Verbraucher vom Gegenteil zu überzeugen.“

VMAP-Befürworter wollen Impfstoffe in Impfungen verwandeln

VMAPs können „viele Hindernisse und Engpässe überwinden, die bei der intradermalen Verabreichung von Impfstoffen auftreten, und so die Reichweite von Impfstoffen an den entlegensten Orten maximieren, damit aus Impfstoffen Impfungen werden“, heißt es in einem Artikel, der letzte Woche von Gavi veröffentlicht wurde.

Laut UNICEF können VMAPs die Durchimpfungsrate erhöhen, indem sie die Akzeptanz bei Pflegern und Empfängern erhöhen und die Impfstoffe schneller und einfacher mit minimal geschultem Gesundheitspersonal verabreichen“ und die Produktivität und Widerstandsfähigkeit von Regierungen bei der Ausweitung der Durchimpfungsrate erheblich verbessern“.

Die Position von UNICEF spiegelt die der WHO, der Gates Foundation und der Clinton Health Access Initiative – „The Big Catch-up“ – wider, die als „die größte Impfaktion für Kinder aller Zeiten“ beschrieben wird und darauf abzielt, „den Rückgang der Impfungen bei Kindern, der seit der Pandemie in über 100 Ländern zu verzeichnen ist, umzukehren“.

UNICEF sagte, dass es sich darauf konzentriert, die Forschung, Entwicklung und Skalierung von VMAPs voranzutreiben“, einschließlich der Identifizierung von Hindernissen für die Skalierung und der Untersuchung der Notwendigkeit von Marktanreizen, um das Interesse und die Unterstützung von Impfstoffherstellern zu wecken“.

Dennoch wurden noch keine VMAPs von den Regulierungsbehörden zugelassen, so Gavi, das erklärt, dass derzeit „ein Masern- und Röteln-Impfpflaster die klinischen Studien der Phase 1/2 abgeschlossen hat. Zwei weitere klinische Studien der Phase 1/2 sind geplant“.

„Einige COVID-19- und Grippeimpfstoffe befinden sich ebenfalls in Phase-1/2-Studien, und andere Impfstoffe, wie z. B. HPV, werden derzeit präklinisch untersucht“, fügte Gavi hinzu.

Laut Gavi wurden im Mai auf der Konferenz Microneedles 2023 in Seattle die Daten der Phasen 1 und 2 der allerersten klinischen Studie mit VMAPs bei Kindern vorgestellt und lieferten „vielversprechende Ergebnisse“.

Die Studie, die in Gambia mit 45 Erwachsenen, 120 Kleinkindern im Alter von 15 bis 18 Monaten und 120 Säuglingen im Alter von 9 bis 10 Monaten durchgeführt wurde, untersuchte „die Sicherheit, Immunogenität und Akzeptanz“ eines MR-Impfstoffs, der mittels der von der in Atlanta ansässigen Firma Micron Biomedical entwickelten Mikroarray-Technologie verabreicht wurde.

Der Impfstoff selbst wurde vom indischen Serum-Institut entwickelt, dem weltweit größten Impfstoffhersteller (gemessen an der Zahl der produzierten und verkauften Dosen). Das Serum-Institut stellt den Impfstoff COVISHIELD COVID-19 sowie mehr als die Hälfte der weltweit an Babys verabreichten Impfstoffe her.

Das Serum-Institut und Bill Gates werden in zwei Klagen von Familienangehörigen verstorbener Impfstoffopfer in Indien als Beklagte genannt.

Eine Zukunft, in der „Impfpflaster direkt nach Hause geschickt werden können“

Das Fehlen von erfolgreich abgeschlossenen klinischen Studien hat die Befürworter von VMAPs nicht davon abgehalten, zu behaupten, dass diese Technologie eine breite Palette von Vorteilen bieten wird.

Laut Gavi sind VMAPs „nadelfrei und vordosiert“, was die Verabreichung von Impfstoffen vereinfacht, die dann „von geringfügig geschulten Freiwilligen durchgeführt werden kann“.

Gavi behauptet auch, dass VMAPs „sicherer sind, da sie die Risiken im Zusammenhang mit Bedienungsfehlern“ während der Verabreichung, wie Dosierungsfehler und Nadelstichverletzungen, überwinden.

VMAPs sind laut Gavi aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer „verbesserten Thermostabilität“ einfacher zu verteilen, was „das Problem der Lagerungsanforderungen für Impfstoffe“ löst und „die Notwendigkeit von Kühlketten“ beseitigt.

Darüber hinaus behauptet Gavi, dass „die geringeren Schmerzen bei der Verabreichung von MAPs dazu beitragen würden, das Zögern bei der Impfung zu verringern und die Akzeptanz des Impfstoffs zu erhöhen.“

„Es gibt Schwierigkeiten, die letzte Meile mit den derzeitigen injizierbaren Impfstoffen zu erreichen, da sie von einer funktionierenden Kühlkette und der Verabreichung durch gut geschultes Personal abhängen … Außerdem werden die meisten Impfstoffe durch Injektionen verabreicht, die Schmerzen und Unbehagen verursachen können, was zu Zögern führt“, erklärt UNICEF.

Das Beratungsunternehmen für das Gesundheitswesen, Avalere, sagte, dass VMAPs „das Potenzial für niedrigere Gesundheitskosten“ bieten, „die Compliance durch die bequeme und schmerzfreie Anwendung erhöhen“, „ideal für Patienten mit Nadelstichphobien oder Schluckbeschwerden“ sind und „für Kinder, ältere Menschen und Patienten, die komplexe Pflege benötigen, einfacher sind“.

Laut CEPI könnten VMAPs „eine Zukunft ermöglichen, in der Impfpflaster direkt nach Hause, an den Arbeitsplatz und in die Schule geschickt werden können, wodurch die Verzögerungen und Unannehmlichkeiten vermieden werden, die bei der traditionellen Impfstoffplanung und -verabreichung mit Nadeln und Spritzen auftreten.“

CEPI beschreibt sich selbst als „eine innovative globale Partnerschaft zwischen öffentlichen, privaten, philanthropischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die 2017 in Davos ins Leben gerufen wurde, um Impfstoffe zu entwickeln, die zukünftige Epidemien verhindern sollen.“

VMAPs für eine breite Palette von Impfstoffen vorgeschlagen, einschließlich mRNA-Injektionen

Die Befürworter der VMAP-Technologie sind der Ansicht, dass die angeblichen Vorteile dieser Technologie letztlich als „vorteilhafter Verabreichungsweg für bestehende Impfstoffe“ dienen können, darunter Influenza, Tetanus-Toxoid, MR, Hepatitis B und „Biologika und kleine Moleküle“.

Der WHO zufolge könnte ein VMAP für den MR-Impfstoff „potenziell vorteilhaft“ sein, mit „wahrgenommenen operationellen Vorteilen, die letztendlich eine gerechte Abdeckung erhöhen und die Verabreichung des Impfstoffs in unzugänglichen Gebieten erleichtern könnten“.

Für denselben Impfstoff heißt es in einem Artikel vom 16. Januar in der Zeitschrift Frontiers in Public Health, dass VMAPs angesichts der stagnierenden Durchimpfungsrate für Masern und Röteln voraussichtlich erhebliche programmatische Vorteile gegenüber Nadel- und Spritzenimpfungen bieten und zu einer höheren Durchimpfungsrate führen werden, wobei zwischen 2030 und 2040 eine erhebliche Nachfrage nach MR-MAPs zu erwarten ist“.

Und am 17. Januar startete CEPI präklinische Tests für ein „hochdichtes Microarray-Pflaster … zur Bewertung seiner Stabilität, Sicherheit und Immunogenität und zur Beurteilung seines Potenzials als Schnellreaktionstechnologie für hitzestabile mRNA-Impfstoffe in getrockneter Formulierung“.

Laut CEPI ist diese Initiative aus der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vom Januar 2022 hervorgegangen und Teil des „umfassenderen strategischen Ziels, innovative Technologien zu nutzen, um die Geschwindigkeit, den Umfang und den Zugang zur Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen als Reaktion auf epidemische und pandemische Bedrohungen zu verbessern.“

Gates, Weltbank, Weltwirtschaftsforum stehen in Verbindung mit VMAP-Befürwortern

Während Gavi feststellt, dass „ein Bedarf an Investitionen zur Finanzierung von Produktionsanlagen im Pilotmaßstab“ für VMAPs besteht, werden Gavi und andere Einrichtungen, die diese Technologie aktiv fördern, selbst von einigen der weltweit bekanntesten Investoren sowie von großen globalen Organisationen unterstützt oder stehen mit ihnen in Verbindung.

Gavi trägt nach eigenen Angaben dazu bei, dass fast die Hälfte aller Kinder auf der Welt gegen tödliche und schwächende Infektionskrankheiten geimpft werden können. Gavi wurde 1999 gegründet, wobei die Gates Foundation zu den Mitbegründern und einem der vier ständigen Vorstandsmitglieder gehörte.

Gavi unterhält eine Kernpartnerschaft mit UNICEF, der Weltbank und der WHO, die Gavi in ihre Liste „relevanter Interessengruppen“ aufnimmt, während die Rockefeller Foundation ebenfalls Partner und Vorstandsmitglied – und Spender – von Gavi ist.

Die Verbindungen zu Gates erstrecken sich auch auf den Präsidenten und CEO von PATH, Nikolaj Gilbert, der Mitglied von Challenge Seattle ist, einer Allianz von CEOs der größten Arbeitgeber im Großraum Seattle, darunter Microsoft, die Bill & Melinda Gates Foundation, Starbucks und Boeing. Zuvor war er als Direktor für das große Pharmaunternehmen Novo Nordisk tätig.

Laut dem Jahresbericht 2021 von PATH wird die Organisation von Organisationen wie der Gates Foundation, dem Schwab Charitable Fund und der Vanguard Charitable Endowment sowie von den Vereinten Nationen, Gavi, den Centers for Disease Control and Prevention, der Weltbank und der WHO finanziert.

PATH hat auch Mittel von der Gates Foundation, der Rockefeller Foundation, Google und der Weltbank für Impfstoffprojekte in Ländern wie Indien erhalten.

Die Gates-Stiftung ist neben dem Wellcome Trust und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) auch Mitbegründer des CEPI. Tatsächlich wurde CEPI in Davos, Schweiz, gegründet, wo das WEF seine Jahrestagung abhält. Sein CEO, Dr. Richard J. Hatchett, war zuvor amtierender Direktor der U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority.

Mehrere CEPI-Vorstandsmitglieder sind auch mit Einrichtungen wie der Gates-Stiftung verbunden.

So ist Dr. Anita Zaidi Präsidentin für Geschlechtergleichstellung, Direktorin für Impfstoffentwicklung und -überwachung sowie Direktorin der Programme für Darm- und Durchfallerkrankungen bei der Gates-Stiftung, während das nicht stimmberechtigte Mitglied Gagandeep Cherry“ Kang, M.D., Ph.D., Vorsitzender der Joint Working Group der Stiftung ist.

Das nicht stimmberechtigte Mitglied Dr. Juan Pablo Uribe ist der globale Direktor für Gesundheit, Ernährung und Bevölkerung und Direktor der Globalen Finanzierungsfazilität für Frauen, Kinder und Jugendliche bei der Weltbank.

Dr. Mike Ryan, ebenfalls ein nicht stimmberechtigtes Mitglied, ist Exekutivdirektor des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, der während der COVID-19-Pandemie durch seine Teilnahme an WHO-Briefings weltweit bekannt wurde.

Das nicht stimmberechtigte Mitglied Dr. L. Rizka Andalucia ist Generaldirektorin für Pharmazeutika und Medizinprodukte im indonesischen Gesundheitsministerium. Im November 2022 forderte der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin auf dem G20-Treffen in Bali ein „von der WHO anerkanntes digitales Gesundheitszertifikat“, das es der Öffentlichkeit erlauben würde, „sich zu bewegen“.

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 24.01.2024