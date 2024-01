Wirbel um Blackout-Sorgen in Baden-Württemberg. Nachdem der Netzwerkbetreiber TransnetBW vor wenigen Tagen zum Stromsparen aufgerufen hatte, gibt er er dazu nun Tipps an die Hand. Lassen sie die Sorgen der Bürger noch mehr steigen?

Die Nachricht sorgte bei vielen Bürgern für Beunruhigung. Montag hatte der baden-württembergische Netzbetreiber TransnetBW zum Stromsparen aufgerufen.

Aufgrund ausgelasteter Leitungen aus dem Norden sollte zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr möglichst wenig Elektrizität beansprucht werden. Nur kurz nach dem ersten Schock folgt nun der nächste.(Globalistischer Todeskult sagt uns, was als nächstes kommt: „KEIN Internet, KEIN Telefon, KEIN Strom, KEIN Essen, KEIN Zurück zur Normalität“ (Videos)

Blackout-Alarm in Baden-Württemberg! Netzbetreiber gibt schon Tipps

In einem Artikel auf der offiziellen Transnet BW-Website unter dem Titel „Warum diesen Winter die Lichter nicht einfach ausgehen“ werden jetzt Tipps für den Ernstfall gegeben.

Doch ausgerechnet diese sorgen unter Berücksichtigung des aktuellen Stromverbrauchs in Baden-Württemberg für noch mehr Grund zur Panik.

„Strom vorübergehend abschalten“: Netzbetreiber TransnetBW klärt über „Brownout“-Szenario auf

Auf seiner Website beruhigt TransnetBW zwar, man müsse sich wegen der Stromversorgungssicherheit nicht „allzu große Sorgen“ machen, die Zahlen lassen jedoch Gegenteiliges vermuten. (Drosselung der Stromzufuhr: Wie Netzbetreiber künftig Energieengpässe verhindern wollen)

Wie „Focus.de“ berichtet, wurde in Baden-Württemberg zu einem Zeitpunkt eine Stromerzeugung in Höhe von 4094 Megawatt gemessen während die regionale Last zeitgleich bei 9380 Megawatt lag.

Vonseiten des Unternehmens heißt es jedoch: „Die Übertragungsnetzbetreiber halten einen Blackout für sehr unwahrscheinlich. Sie haben viele Möglichkeiten, das Stromnetz stabil zu halten.

Und wenn alle Stricke reißen, werden sie die Verteilnetzbetreiber anweisen, den Strom vorübergehend abzuschalten – ganz kontrolliert, nur für wenige Stunden und regional begrenzt.“ Ein solches Szenario bezeichne man als „Brownout“.

Dabei könne es in kleinen Bezirken zur Stromabschaltung von jedoch maximal 90 Minuten am Stück kommen.

Fehlende Stromtrassen bei hohem Stromverbrauch sorgen für Blackout-Warnungen

Das Brownout-Risiko sei zwar „immer noch sehr gering“, dennoch könne „nie ausgeschlossen werden, dass eine Verkettung ungünstiger Umstände“ zu dem Szenario führt.

Jedoch: „Eigentlich muss niemand mehr tun, als das, was ohnehin immer schon ratsam war: Auf ein paar Stunden ohne Strom vorbereitet sein“, heißt es auf der Website des Netzwerbetreibers. Doch was ist der Grund für die Blackout-Warnung der vergangenen Wochen und Monate?

Der verschleppte Netzausbau der vergangenen Jahre sowie eine Kraftwerksstrategie, die auf sich warten lässt, seien schuld. Der Stromverbrauch sei gestiegen, die bestehenden Stromtrassen nicht mehr ausreichen.

Wie „Focus“ berichtet habe man aus diesem Grund im September 2023 mit dem Bau der neuen Stromtrasse „Suedlink“ begonnen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schreibt:

Sind Sie sich bewusst, wie abhängig wir von Strom sind? Was passiert, wenn der Strom länger ausfällt? Das Telefon ist tot, die Heizung springt nicht an, Leitungswasser fehlt, der Computer streikt, die Kaffeemaschine bleibt aus, das Licht ist weg.

Die Aufzählung können Sie beliebig erweitern. Schnell merken Sie, wie abhängig Sie von elektrischer Energie sind. In der Regel werden Stromausfälle in wenigen Stunden behoben.

Aber es kann in Notsituationen durchaus auch einmal Tage dauern, bis der Strom wieder verfügbar ist. Beispielsweise wenn Stromleitungen bei einem Unwetter oder starken Schneefällen beschädigt wurden. Hier finden Sie Tipps, wie Sie die Auswirkungen eines Stromausfalls auf sich und Ihr Umfeld mildern können.

Wenn die Heizung ausfällt

Wer einen Kamin oder Ofen hat, sollte einen Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz angelegt haben. Prüfen Sie, ob die Installation einer alternativen Heizquelle in Ihrem Zuhause möglich ist. Lassen Sie sich dazu von Fachleuten beraten.

Achtung! Bei gasbetriebenen Heizquellen achten Sie unbedingt darauf, dass Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel eine Sauerstoffmangel- und Zündsicherung bei dem Gerät vorliegen. Die Installation eines sogenannten CO-Warnmelders erhöht Ihre Sicherheit.

Auch mit warmer Kleidung und Decken lässt sich die Heizung eine Zeit lang ersetzen. Wählen Sie möglichst einen Raum zum Aufenthalt und halten Sie die Türen geschlossen, damit Wärme nicht entweichen kann.

Achten Sie jedoch trotzdem darauf, regelmäßig zu lüften! Besonders wenn Sie beispielsweise Kerzen als alternative Lichtquelle nutzen, ist eine regelmäßige Erneuerung des Sauerstoffgehalts in Ihren Räumen wichtig.

Wenn das Licht ausfällt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für alternative Lichtquellen, wenn die Stromversorgung ausfällt. Sorgen Sie vor und halten Sie am besten verschiedene Varianten vorrätig:

Taschenlampe: batteriebetrieben (mit Ersatzbatterien), solarbetrieben, Kurbeltaschenlampe oder LED-Leuchten – „Ersatzbirnen“ nicht vergessen oder mehrere Geräte als Ersatz für Defekte vorhalten.

Kerzen und Streichhölzer oder Feuerzeuge.

Camping- oder Outdoor-Lampen: batteriebetrieben (mit Ersatzbatterien), LED-Leuchten oder Petroleumlaternen (passenden Brennstoff vorhalten)

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden: beachten Sie beim Einsatz immer die Herstellervorgaben und achten Sie bei offenen Flammen immer darauf, diese nicht unbeobachtet zu lassen. Es herrscht Brandgefahr! Nutzen Sie wenn möglich feuerfeste Gefäße, bei Kerzen beispielsweise Windlichter, um die Brandgefahr zu reduzieren.

Die Küche bleibt kalt

Kleinere Mahlzeiten können Sie auf einem Campingkocher zubereiten. Oder nutzen Sie, wenn Sie einen Garten oder einen Balkon, haben einen Garten- oder Tischgrill, der mit Holzkohle oder Gas betrieben wird. Vorsicht! Nicht in der Wohnung oder im Haus grillen – es besteht Erstickungsgefahr! Sie sind nun auch im Vorteil, wenn Sie bei Ihrem Lebensmittelvorrat an haltbare Lebensmittel gedacht haben, die kalt verzehrt werden können.

Weitere Tipps zur Stromausfall-Vorsorge

Achten Sie darauf, dass die Akkus an Ihren Laptops, Mobiltelefonen, Telefonen etc. geladen sind oder halten Sie geladene Ersatzakkus bereit.

Solarbetriebene Batterieladegeräte oder Powerbanks können bei Stromausfall eine Hilfe sein.

Denken Sie daran, Bargeld zur Verfügung zu haben, da bei Stromausfall auch die Geldautomaten nicht mehr funktionieren.

Halten Sie ein batteriebetriebenes Radio oder Kurbelradio bereit, damit Sie bei einem langanhaltenden Stromausfall Mitteilungen der Behörden verfolgen können.

