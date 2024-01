Brisantes Habeck-Gedicht sorgt für Aufsehen – Bauern machen ernst: Städte und Autobahnen werden lahmgelegt

Teile die Wahrheit!

Ob sich das Grünen-Spitzenpersonal bei diesen Zeilen ertappt fühlt?

Die Wissenschaftlerin und AKW-Expertin Dr. Anna Veronika Wendland (57) widmet den Grünen auf X ein Gedicht. Darin nimmt sie die Partei-Granden ordentlich auf die Schippe, indem sie die Bauern-Blockade von Robert Habecks Fähre mit den gewalttätigen Öko-Protesten der 1980er-Jahre vergleicht.

Wendland dichtet: „Kinder, war’n das schöne Zeiten! Brokdorf, Wendland, Startbahn West: Diskutieren, kämpfen, streiten, Unsre Demos war’n die besten.“

Bei den genannten Anti-AKW-Protesten war auch die grüne Bewegung mit dabei – die Demos eskalierten völlig, Polizisten wurden teils schwer verletzt. Während des Protests gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens („Startbahn West“) erschoss ein Teilnehmer zwei Polizisten, sieben weitere wurden durch die Kugeln verletzt.

Anna Veronika Wendland schreibt weiter: „Faule Eier auf Minister, Ellenlanges Strafregister, Tagessätze & Arreste, Richter, Roben, Klagen, Knäste. Wer war immer mit dabei? Das Personal der Grünpartei.“

Diese Zeiten seien allerdings vorbei: „Nun sind 30 Jahre um, man sitzt im Ministerium.“

Zum Ende ihres Gedichts kommt Wendland auf die Wut-Bauern zurück: „Und der jüngste Großaufreger ist das Volk am Fähranleger. Habeck denkt: das ist nicht fair! Doch wo hat das Volk es her?“

Unterstellt die Wissenschaftlerin den Grünen-Granden zwischen den Zeilen etwa Doppelmoral? Sie kreidet den Grünen-Spitzen an, sich über die Wut-Bauern aufzuregen – obwohl sich die Öko-Bewegung aus den gewalttätigen Anti-AKW-Protesten (u. a. AKW-Brokdorf-Proteste 1981) speiste. Jetzt sind die Grünen in der Regierung und müssen mit Protesten gegen ihre Politik rechnen. (Mainstream-Presse und Ampel-Politiker versuchen Bauernproteste zu delegitimieren: Was passiert morgen?)

Auf X wurde das Gedicht fast 100 000-mal gesehen. Und bekam u.a. von Grünen-Kritikern Zustimmung. Thorsten Alsleben (CDU), Geschäftsführer des Lobbyverbandes „INSM“, kommentiert: „Danke, Vero Wendland, für die Erinnerung, aus welchen militanten Bewegungen sich diejenigen rekrutiert haben, die heute die Regierung stellen und über übergriffiges Verhalten einiger Bauern echauffieren.“

Hier das Gedicht im Ganzen:

Kinder, war’n das schöne Zeiten!

Brokdorf, Wendland, Startbahn West:

Diskutieren, kämpfen, streiten,

Unsre Demos war‘n die besten.

Wannen kippen, Mollies schmeißen,

Was im Weg steht niederreißen,

Steine schleudern, Latten schwingen,

Bitterböse Lieder singen,

Zwillen, Transpas, pfeifen, rempeln

Masten sägen, Stadt umkrempeln,

Uni schwänzen, Wald besetzen,

Gegen die Regierung ätzen.

Bullen jagen, Castor schottern,

bis die Großkonzerne schlottern

Scheiße werfen, Reifen plätten

Kämpfend den Planeten retten.

Faule Eier auf Minister

Ellenlanges Strafregister,

Tagessätze & Arreste,

Richter, Roben, Klagen, Knäste.

Wer war immer mit dabei?

Das Personal der Grünpartei.

Nun sind 30 Jahre um,

man sitzt im Ministerium.

Endlich was zu sagen haben,

Amt & Würde, Wache, Wagen.

Pläne, Pfründe, Geld & Macht,

Frauen schmachten, Graichen lacht.

Doch im Vierundzwanzger Jahr,

Früh im kalten Januar

Ist nach kaum 2 Jahren Wende

Plötzlich unser Geld zuende.

Fühlt das Volk sich schlecht regiert

An der Nase rumgeführt

Und benimmt sich gar nicht fein:

Brüllen, böllern, heiser schrein

Wüten, pfeifen, pöbeln, rempeln,

Und das ganze Land umkrempeln.

Traktorkorso und Blockade

Bahnstreik, LKW-Parade.

Und der jüngste Großaufreger

Ist das Volk am Fähranleger.

Habeck denkt: das ist nicht fair!

Doch wo hat das Volk es her?

Bauern machen ernst: Städte und Autobahnen werden lahmgelegt

Mit dezentralem Protest gegen die Politik der Bundesregierung wollen Bauern am Montag das ganze Land blockieren. Auf einer Aktionskarte veröffentlichen sie hunderte Autobahnblockaden und Innenstadtkorsos. Andere Berufsgruppen schließen sich an.

Vom hohen Norden bis an den Alpenrand – von der belgischen Grenze bis an den Oderbruch, ab Montag wird in Deutschland flächendeckend gegen die Ampelpolitik demonstriert. Hunderte Bauerndemonstrationen wurden landesweit angemeldet.

„Wir haben die Schnauze voll!“, riefen die Landwirte am Donnerstag vom Fähranleger Schlüttsiel einem Wirtschaftsminister Habeck entgegen, der infolgedessen lieber mitsamt Fähre abdrehte.

Schon seit den Montagsdemonstrationen hat Deutschland das offensichtlich wirkungsvolle Prinzip der dezentralen Aktion für sich wiederentdeckt. Dabei kämpfen Aktivisten, in diesem Fall die Bauern und ihre Unterstützer, für eine gemeinsame Sache, planen aber ihre Aktionsformen jeweils unabhängig voneinander.

Da auch die Bahnmitarbeiter ab Montag in den Streik treten wollen, wird es ab kommender Woche hierzulande wieder einen massiven Ausnahmezustand geben. Mit einem Unterschied: Der Ausnahmezustand wird dieses Mal „von unten“ organisiert – und deshalb echauffieren sich Politiker aller Couleur auch schon über das „Undemokratische“ an diesen Protesten.

Einen guten Überblick über den Umfang der Bauernprotestaktionen kann man sich auf einer speziell eingerichteten bundesweiten Aktionskarte verschaffen. Dort werden für alle Bundesländer und Regionen detaillierte Aktionen präsentiert.

Durch Anklicken der Markierungen erfährt man Datum, Uhrzeit und den genauen Ort der Protestaktion. Vielfach haben die Organisatoren vor Ort ihren Protest auch unter ein Motto gestellt oder ihre Aktion mit ein paar Worten beschrieben. Ein paar wenige von hunderten Aktionen, die allein am kommenden Montag hierzulande stattfinden werden, seien an dieser Stelle kurz vorgestellt.

Klickt man beispielsweise auf den Marker für die Aktion in Simmerath-Rollesbroich, erfährt man, dass am 8. Januar 2024 ein friedlicher Protestzug auf der Autobahn A44 nach Aachen-Lichtenbusch geplant ist.

Die Teilnehmer treffen sich am Montagmorgen um 5.15 Uhr mit Traktoren, Lastwagen, Bussen, Pkws und Motorrädern auf der Siemensstraße in Simmerath-Rollesbroich. In Bad Berleburg treffen sich ab 16.00 Uhr die Montagsspaziergänger vor dem Rathaus und spazieren zum Thema: „Solidarität mit unseren Landwirten, Gastronomen, Logistikunternehmen, Handwerkern etc.“

Um 7.00 Uhr verabreden sich Demonstranten mit Fahrzeugen auf dem Annakirmesplatz in Düren, um auf der Autobahn A4 eine Protestfahrt zwischen Aachen und Köln durchzuführen. In Köln-Hürth wiederum trifft man sich um 8.00 Uhr auf dem Feldweg zum Konraderhof.

Von dort aus geht es gemeinsam zur Blockade des zentralen Güterverteilzentrums am Eifeltor. Anschließend wird mit einer Kolonne die Kölner Innenstadt lahmgelegt.

Landwirte aus Schleiden, Hellenthal, Hillesheim und Blankenheim wollen ab 8.00 Uhr die Autobahnauffahrt Blankenheim an der A1 blockieren. Die Gütersloher planen eine Sternfahrt aus den umliegenden Orten und die Korbacher ebenfalls eine Autobahnkolonne.

Alternativ wird von den Korbachern auch noch eine Sternfahrt nach Wiesbaden organisiert, genauso wie in Halle an der Saale: Von dort aus führt eine Sternfahrt nach Magdeburg. In Dresden trifft man sich um 12.00 Uhr auf dem Schlossplatz. In Uckerfelde trifft man sich zwischen 8.00 und 16.00 Uhr auf dem Autobahnkreuz A11/A20 zu einer gemeinsamen Vollsperrung.

Im hohen Norden unserer Republik finden Demonstrationen an der A20 statt, zum Beispiel in Rostock oder Lüdersdorf zwischen 5.00 Uhr und 15.00 Uhr. In Hamburg-Bergedorf startet ab 7.30 Uhr ein Protestzug mit 250 bis 300 Traktoren, der auf einer festgelegten Strecke entlang der Rothenhauschausee – Holtenklinker Straße – Am Brink – Mohnhof – Bergedorfer Straße – Eiffestraße – Anckelmannplatz bis zur Landesgrenze fährt.

In München hat man sich auf dem Odeonsplatz um 11.00 Uhr zu einer Protestkundgebung mit Traktoren verabredet. Ganz im Osten Deutschlands trifft man sich unter anderem um 8.00 Uhr in Löcknitz bei Ankes Pommernstübchen auf der Großen Wiese direkt an der B104 zu einem motorisierten Demozug.

Man könnte noch so viele Orte und Beispiele erwähnen, etwa die „Schwarzwälder Sternfahrt“ nach Kirchzarten, die um 9.30 Uhr in Titisee-Neustadt losgeht.

Wer wissen möchte, welche Aktionen in der eigenen Region stattfinden, kann sich auf der Karte umschauen. Aktivisten können hier aus dem Vollen schöpfen.

Es bleibt zu hoffen, dass den Politikern diesmal eine Spaltung der Bewegung in gute und böse Demonstranten nicht gelingen wird, selbst wenn noch auf die letzte Minute „böse“ Demonstranten eingeschleust werden sollten.

…

Quellen: PublicDomain am 07.01.2024