Bürgerkrieg: Weitere vorausschauende Programmierung im Hollywood-Filmen

Nach der Veröffentlichung des von Barack Obamas finanzierten Hollywood-Streifens Leave the World Behind steht ein weiterer düsterer Blockbuster kurz vor dem Kinostart: Civil War.

Regisseur Alex Garland erzählt die Geschichte der Vereinigten Staaten in der Zukunft, die sie sich inmitten eines schweren Bürgerkriegs befinden, während sich die Regierung in eine dystope Diktatur verwandelt. Wie viel Wahrheit steckt in dieser Produktion? Von Frank Schwede

Die USA stehen unter der Kontrolle einer Schattenregierung. Doch in Wahrheit sind es nicht die Vereinigten Statten alleine, sondern nahezu alle westlichen Staaten, allen voran Europa.

Sie alle stehen unter der Herrschaft eines cleveren und nahezu unsichtbaren Kontrollsystems geprägt von Leuten, von denen der Öffentlichkeit nur ein paar auserwählte Namen kennt. Nennen wir sie in diesem Artikel Schattenregierung.

Das Ziel der Schattenregierung ist, die USA und dann Europa und die anderen westlichen Staaten vollständig und öffentlich zu zerstören. Um das besser verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, dass die USA und die wichtigsten Institutionen des Landes in den zurückliegenden 100 Jahren vollständig von dieser Gruppe übernommen wurden.

Dazu zählen die Regierung, das Gesundheitswesen, der Finanzsektor, die Konzerne, die Massenmedien, das Bildungswesen, die Strafverfolgungsbehörden, die Gerichte, das Militär sowie 90 Prozent der Kirchen und Synagogen im Land. Sie alle stehen unter der Kontrolle und den Einfluss der Schattenregierung, die dabei ist, eine globalistische Agenda voranzutreiben.

Auch wenn es nach außen so aussieht, dass diese Einrichtungen noch immer völlig unabhängig und autonom arbeiten, wird ein Großteil der Institutionen vor der Agenda und einem damit verbundenen Neustart kapitulieren. Das Ziel dieses Resets besteht darin, jede Nation, jede große Institution innerhalb der Nation und jeden Menschen zu digitalisieren.

Die Schattenregierung wird die Nahrung, das Wasser, die Energie, das Geld und jeden einzelnen Menschen kontrollieren. Allein darum geht es in der Agenda 2030, die, wie es aktuell aussieht, zunächst nur die westlichen Staaten betreffen wird, weil Russland und die anderen BRICS-Staaten versuchen, sich diesem Joch zu entziehen.

Ob es ihnen gelingen wird, steht auf einem anderen Papier, weil die Schattenregierung alles dransetzen wird, alle Staaten, die sich vom geplanten neuen System versuchen abzukoppeln, in die Knie zu zwingen. Allein darum geht es im Ukraine-Krieg. Das Ziel ist nämlich, dass Russland den Krieg verliert, um das Land zerschlagen zu können. (Hollywood-Programmierung: „Leave the World Behind“ – hat Obama uns gezeigt, wie die Apokalypse aussieht? (Videos))

Kognitive Kriegsführung

Dasselbe passiert in den USA und in Europa im Rahmen einer kognitiven Kriegsführung. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass die NATO seit dem Jahr 2020, also seit Corona, eine neue Form der psychologischen Kriegsführung vorantreibt, die sogenannte kognitive Kriegsführung.

300x250

Sie ist die fortschrittlichste Form der Manipulation, weil sie die Psyche jedes Menschen ins Visier nimmt, um seinen Verstand wie einen Computer zu knacken.

Durch den Einsatz sogenannter Soft-Power-Techniken findet der Gedankenkrieg meist unbemerkt statt. Das Bewusstsein der Masse ist für die Schattenregierung wichtig, weil es nur über das Bewusstsein möglich ist, die Masse wie Spielfiguren auf dem Schachbrett in die gewünschte Richtung zu bewegen.

Deshalb wird alles unternommen, alternative Medien auszuschalten und kritische Journalisten politisch zu inhaftieren. Corona hat deutlich gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung in der Masse ihre Kritikfähigkeit verliert und sich zunehmend affektiv und primitiv-barbarisch verhält.

Das heißt, Wut und Zorn der breiten Masse sind nötig, um Andersdenkende zu isolieren und aus der Gemeinschaft auszuschließen.

300x250 boxone

Hieran können wird deutlich erkennen, dass die Schattenregierung psychologisch vorgeht. Anhand zahlreicher Studien ist hinlänglich bekannt, dass der Großteil der Masse leichtgläubig ist und der psychischen Ansteckung unterliegt, was es den Führern ermöglicht, diese Gruppe leicht zu lenken, weil Führer, die ihr Volk verloren haben, haben automatisch auch ihre Macht verloren.

Auch Gustave Le Bon betont in seinem Werk Psychologie der Massen die Wichtigkeit der Staatsmedien, die durch ständiges Wiederholen ein Narrativ so sehr in den Köpfen der Masse verfestigen, dass es von der Masse schließlich als eine bewiesen Wahrheit angenommen wird.

Viele glauben noch immer, dass die USA und Europa ein Garant für Freiheit und Wohlstand sind. Das treibt viele Menschen vor allem aus ärmeren Ländern an die Grenzen dieser beiden Nationen.

Für die Schattenregierung eine willkommende Gelegenheit, um die Gesellschaft zu zerstören, indem man Einwanderer und Einheimische gegeneinander ausspielt.

Die Schattenregierung glaubt, dass Armut und Krisen dazu führen, dass eines Tages die Menschen um ein neues, ein gerechteres System betteln werden, das alle Lösungen für die Krisen beinhaltet. Der Trick dabei ist, dass sämtliche Krisen von der Schattenregierung selbst geschaffen wurden, um das neue System einzuführen: die Agenda 2030.

Zwei Blockbuster mit heimlicher Botschaft

Die von Barack und Michelle Obama 2018 gegründete Produktionsfirma „Higher Ground Production“ veröffentlichte im Dezember vergangenen Jahres den Netflix-Film Leave the World Behind mit Julia Roberts und Ethan Hawke in den Hauptrollen, in dem es um genau um diese Probleme geht.

Politische, religiöse, rassistische und kulturelle Probleme im zutiefst gespaltenen Amerika. Interessant ist, dass in dieser Produktion wie immer sehr viel Symbolik enthalten ist, allein drei Aufnahmen der Nummer 6 in der Eröffnungsszene.

Während die Gesellschaft zerfällt, gibt es keine Regierung, die dazu bereit ist, sie zu retten. Jeder ist auf sich alleine gestellt. Sowohl in Leave the World Behind als auch in Civil War steckt eine heimliche Botschaft – nämlich der schwelender Hass der Schattenregierung auf die gesamte Menschheit.

In Leave the World Behind kommt es im gesamten Land zu einem Black Out, der das Ende der Mobilfunk- und Internetkommunikation zur Folge hat. Was folgt ist ein synchronisiertes Chaos in Begleitung von verdeckten Angriffen und Falschinformationen.

Von Drohnen abgeworfene Flugblätter sollen die Menschen glauben lassen, dass China, der Iran oder Nordkorea für den Angriff verantwortlich sind, obwohl es in Wahrheit das Werk globalistischer Akteure war.

Paul Craig Roberts, ein angesehener US Ökonom und Autor, sieht eine deutliche Parallele zwischen dem aktuellen Zustand Amerikas und dem Römischen Reich.

Der Grund ist, dass die Römer zwar viele Feinde im Ausland hatten, aber wirklich zu Fall gebracht und getötet wurden sie von den Feinden im Inneren des Systems.

Roberts glaubt, dass es in Amerika genauso zugeht. Die Wölfe, die die sogenannte Demokratie kontrollieren, arbeiten schon seit Jahrzehnten daran, das Land zu infiltrieren und zu zerstören. Wenn die Wölfe aus China, Russland oder dem Iran kommen, werden sie feststellen, dass ein Großteil der Arbeit bereits getan wurde. Sie müssen nur noch aufwischen.

Putsch, Bürgerkrieg und Zusammenbruch reichen schließlich aus, um ein Land komplett aus den Angeln zu heben und zu destabilisieren. Genau darum geht es auch in dem neuen Hollywood-Streifen Civil War, der voraussichtlich am 26. April 2024 in die Kinos kommt.

Civil War-Regisseur Alex Garland beobachtet schon eine ganze Weile die düsteren Wolken am Himmel über den USA mit großer Sorge. In einem Interview mit The Daily Telegraph sagte der Filmemacher im Mai vergangenen Jahres, dass Civil War zwar reine Science Fiction sei, aber sehr gut als Vorlage für die missliche Lage des Landes diene.

Nach Einschätzung kritischer Beobachter könnte es schon im Sommer, spätestens aber im Herbst zu einem Zweiten Amerikanischen Bürgerkrieg kommen. Für viel wahrscheinlicher halte ich die Zeit unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl, weil die mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit wieder von Betrug und Wahlfälschung geprägt sein wird. Nur diesmal werden sich das nicht mehr so viele Bürger gefallen lassen wie noch beim letzten Mal.

Es könnte also blutig werden auf Amerikas Straßen. Andersrum könnte es auch zu gewalttätigen und blutigen Szenen kommen, wenn es Ex-Präsident Donald Trump gelingt, noch einmal bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst anzutreten und als strahlender Sieger daraus hervorzugehen.

Beide Szenarien sind möglich und beide spielen der Schattenregierung in die Hände, weil sie nämlich das bekommen werden, was sie wollen: Krieg, Chaos und Zerstörung zum Aufbau ihrer neuen Weltordnung.

Die Gewalt könnte einerseits von weiten Teilen der Bevölkerung ausgehen, andererseits durch gut bezahlte Söldner. Proteste dieser Art hat es in der Geschichte des Landes in den vergangenen Jahren schon mehrfach gegeben. Das jüngste Beispiel ist der inszenierte Sturm auf das Kapitol.

Mittlerweile dürfte hinlänglich bekannt sein, dass es sich hierbei um eine bezahlte Propagandaaktion gehandelt hat, um Donald Trump für immer von den Präsidentschaftswahlen auszuschließen.

Ziel solcher Aktionen ist es, gewalttätige Proteste Anhängern von Oppositionspolitikern und Parteien anzuhängen, um diese zu schwächen oder sie ganz zu verbieten. Dasselbe geschieht aktuell mit der AfD, weil sie immer mehr Zulauf bekommt.

Klar ist aber, dass ein Verbot mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht im Einklang steht und typisch für autoritäre Staaten ist. Nicht nur in den USA wurden im Laufe der letzten Jahre autoritäre Strukturen gebildet, die spätestens seit den Corona-Jahren die Gesellschaft auf allen Ebenen durchziehen, die es Regierungen erlauben, die Bevölkerung und oppositionelle Parteien auf allen Ebenen über Geheimdienste zu kontrollieren und auszuschalten.

Die Folgen sind, dass Andersdenkende und Oppositionelle von staatlich subventionierten Schlägern verfolgt werden, dass Wissenschaftler, die sich der neuen Ideologie verweigern, an Universitäten ihren Hut nehmen können und dass Nutzer sozialer Medien jederzeit mit Hausdurchsuchungen rechnen müssen, wenn sie frei ihre Meinung und Gedanken im Netz posten.

Gruppen, die gegen diese Art von Politik auf die Straße gehen und friedlich demonstrieren, werden vor allem in Deutschland als Reichsbürger und Nazis verfolgt, um jede Form von Protesten vorab im Kein zu ersticken.

Der Verfall der Demokratie

Fast sieht es so aus, als hätten die Menschen gar keine andere Wahl mehr, als auf die Straße zu gehen, um sich die Demokratie im schlimmsten Fall auch auf gewaltsamen Weg zurückzuholen, weil die Schattenregierung am längeren Hebel sitzt und über die nötigen Mittel der Macht verfügt.

Die die Frage, wie diese nötigen Mittel aussehen, ist leicht in einem Satz zu beantworten. Diese nicht legitimierte Regierung verfügt über eine reichlich sprudelnde Geldquelle, die es ihnen ermöglicht, die Kontrolle zu behalten, indem sie Regierungsvertreter, Medien und Justiz fürstlich für ihre Arbeit bezahlt. Erst wenn diese Geldquelle versiegt ist, wird sie ihre Macht verlieren.

Es sollte als niemanden wundern, dass ein erheblicher Teil der regierungstreuen Medien staatlich oder durch Nichtregierungsorganisationen (NGO), die von der Schattenregierung als Tarnorganisationen gegründet wurden, subventioniert wird.

In Civil War hat die Regierung der Vereinigte Staaten ihre Treue zur Verfassung aufgegeben und steht unter der Diktatur eines tyrannischen Präsidenten, der offenbar dazu bereit ist, sein eigenes Land zu destabilisieren, um im Bürgerkrieg eine antiamerikanische Souveränität durchzusetzen.

Der vorab veröffentlichte Trailer zeigt Chaos, Gewalt und Zerstörung, die im Zuge des Konflikts zwischen der Regierung und einer Rebellengruppe, den „Western Forces“, entfesselt wurde. Ein klassischer Bürgerkrieg also, wie er jederzeit in den USA aber auch in anderen westlichen Staaten, etwa in Europa, ausbrechen kann.

Auch wenn die Szenen auf den ersten Blick wie eine absurde Abfolge politischer Fantasien aus der Zukunft aussehen, stehen die Zeichen in den USA in der Tat schon lange auf Sturm und noch nicht einmal die Hälfte der Amerikaner scheint erkannt zu haben, wer den Untergang des Landes wirklich will – nämlich diejenigen, die Fahne der Demokratie in die Höhe halten und sie als Feigenblatt ihrer abscheulichen Zerstörungswut missbrauchen.

Apokalyptische Ängste vor dem Ende des Landes gehören in den USA dazu, wie das berühmte Salz in der Suppe, doch scheinen diese Ängste aktuell einen nie da gewesenen Höhepunkt erreicht zu haben.

Waren es bis vor ein paar Jahren noch religiöse, milizliebende Außenseiter, die sich solche Szenen gut vorstellen konnten, scheinen es heute die Verfassungstreuen zu sein, die einen Bürgerkrieg als willkommene Gelegenheit sehen, Land und Leute den Garaus zu machen.

Warum sollte im eigenen Land nicht funktionieren, was zuvor schon in anderen Ländern prima geklappt hat. Ein Land mit einer gut bezahlten paramilitärischen Miliz zu destabilisieren, um einen Regimewechsel voranzutreiben.

Civil War schildert eine extreme, aber durchaus plausible Geschichte, in der sich 19 Staaten, angeführt von Texas und Kalifornien, vom restlichen Land abspalten.

Die unter einer neuen amerikanischen Flagge vereinten westlichen Streitkräfte verfügen nachweislich über fortschrittliche militärische Ausrüstung, was Fragen zu ihrer Versorgungsquelle und einer möglichen Beteiligung Dritter aufwirft.

Mit Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jesse Plemons und Nick Offerman als tyrannischen Präsidenten der Vereinigten Staaten, zeichnet Civil War eine mögliche und sehr plausible Form amerikanischer Dystopie, die von der Wirklichkeit gar nicht so weit entfernt ist, weil die Lunte schon lange brennt und ein Entschärferteam leider nicht in Sicht ist.

Der Blogger Leo Hohmann schreibt auf seinem Blog:

Ich vertrete seit mindestens ein paar Jahren die Ansicht, dass der Bürgerkrieg eine Schlüsselkomponente für den endgültigen Untergang Amerikas ist. Meiner Meinung nach haben die Globalisten die US-Regierung, die Medien, das Bildungssystem und das Militär bereits vollständig erobert.

Hier gilt es nur noch den Geist des amerikanischen Volkes zu erobern. Es gibt einen Teil, der entwaffnet und in die Schranken gewiesen werden muss, wenn die Globalisten ihre Macht festigen und das System dauerhaft im Würgegriff haben wollen.

Sie wollen nicht versuchen, jeden patriotischen Amerikaner zu unterwerfen, eine große Aufgabe, die wahrscheinlich Jahre dauern würde, um von Haus zu Haus zu gehen, Waffen einzusammeln, die Bewohner zu verhaften und in Lager zu stecken. Das ist eine lange und chaotische Arbeit.

Sie würden uns viel lieber alle tot sehen. Gibt es einen besseren Weg, dies zu erreichen, als durch Krieg? Vielleicht bricht ein blutiger Bürgerkrieg in Verbindung mit einem Szenario des Dritten Weltkriegs, Cyberangriffen, Netzausfall usw. aus. Aus dem Chaos wird eine neue Weltordnung entstehen, oder? Zumindest ist das ihr Plan. Nur Gott weiß, ob es gelingt.

Wird im nächsten Sommer oder Herbst der Zweite Amerikanische Bürgerkrieg ausgelöst? Was wäre, wenn es Trump gelänge, für eine zweite Amtszeit gewählt zu werden? Ich könnte mir vorstellen, dass dies als Auslösemechanismus verwendet wurde.

Alles, was wir in den „Nachrichten“ sehen, hat einen Grund. Es ist alles Theater.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/leohohmann.com am 13.01.2024