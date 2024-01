Das soll mit Deutschland im 3. Weltkrieg passieren (Video)

Teile die Wahrheit!

Drei Brennpunkte gelten nach Meinung von Experten als möglicher Auslöser für den 3. Weltkrieg: Der Krieg in der Ukraine und in Gaza sowie die Spannungen zwischen Taiwan und China.

Sollte es tatsächlich zum 3. Weltkrieg kommen, was hätte er für Folgen für Deutschland? Vor mehr als 40 Jahren schmiedete die ehemalige Sowjetunion einen teuflischen Plan, der erst nach mehr als 25 Jahren öffentlich wurde. Von Frank Schwede

Niemand spricht gerne über Krieg. Und doch ist er allgegenwärtiges Thema auf der politische Bühne. Ob in der Ukraine, in Gaza oder zwischen den USA und China. Schnell kann sich ein Konflikt zu einem nuklearen Flächenbrand entwickeln. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Ukraine.

Ein heißer Krieg zwischen Russland und der NATO in der Ukraine kann definitiv nicht ausgeschlossen werden. Häufig schon kam es in der Vergangenheit zu Zwischenfällen, wo die Welt den Atem angehalten hat.

Nehmen wir als Beispiel den Putschversuch der Wagner Gruppe von Jewgeni Prigoschin, der angeblich von westlichen Geheimdiensten orchestriert wurde. Genaues ist bis heute nicht bekannt, man munkelt aber, dass man versucht habe, Russlands Präsident Wladimir Putin zu stürzen.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Militärhilfen zahlreicher NATO-Länder an die Ukraine. Insbesondere Deutschland greift das arg gebeutelte Land militärisch kräftig unter die Arme.

Wladimir Putin äußerte sich bereits mehrfach öffentlich bezüglich westlicher Unterstützung und sagte, dass jeder, der versuche, sich in diesen Krieg einzumischen, mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen habe. (Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

Ob Putin damit auch den Einsatz von Atomwaffen gemeint hat, ist nicht bekannt. Nach Aussage militärischer Beobachter soll Russland seine Atomwaffen bereits in Alarmbereitschaft halten.

Auch US Präsiden Joe Biden und der US Geheimdienst CIA halten es möglich, dass Russland Atomwaffen zur Verteidigung des Landes einsetzen wird.

Sollte Russland tatsächlich ein NATO-Land angreifen, ob mit oder ohne Atomwaffen, wäre damit der Bündnisfall ausgerufen. So steht es im Artikel 5 des NATO-Vertrags.

Wird ein Bündnisfall ausgerufen, müssen sämtliche NATO-Mitglieder laut Vertrag Maßnahmen treffen, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wieder herzustellen – einschließlich der Anwendung von Waffengewalt.

Das gilt für die USA genauso wie für Großbritannien, Frankreich und natürlich auch Deutschland. Russland stünde bei einer militärischen Eskalation neben Syrien und zahlreichen afrikanischen Ländern auch Nordkoreas Diktatur Kim Jong Un zur Seite, der ebenfalls über Atomwaffen verfügt.

Wozu Hass und Ideologie fähig sind

Auch der Krieg in Gaza wird in Militärkreisen als möglicher Kandidat für den 3. Weltkrieg gehandelt. Wenn auch die Feindschaft zwischen Israel und Palästina tief verwurzelt ist und es in diesem Gebiet in der Geschichte immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist, sprengt der aktuelle Gewaltausbruch jegliche Vorstellungskraft und zeigt, wozu Hass und eine verbohrte Ideologie fähig sind.

Auch die Spannungen zwischen China auf Taiwan werden seit einigen Jahren mit großer Sorge beobachtet. Der Grund ist, dass China Taiwan, das kleiner ist als Bayern, als sein Eigentum betrachtet.(Putin benennt die wahren Feinde Russlands)

Obwohl Taiwan vor den Toren Chinas liegt, ist die Politik dort eine andere. In Taiwan herrscht kein kommunistisches Regime, dafür absolute Meinungsfreiheit.

Zwischen Taiwan und den USA existiert darüber hinaus ein Abkommen, das vorsieht, dass die USA Taiwan bei einem möglichen Angriff militärisch zur Seite stehen.

Sollte es tatsächlich zum Ernstfall kommen, würden auch in diesem Konflikt andere Länder involviert werden, allen voran Russland, das China unterstützen würde. Allerdings ist bislang nicht einmal sicher, ob es in absehbarer Zeit überhaupt zu einem Angriff Chinas auf Taiwan kommen wird.

Das Pentagon geht jedenfalls nicht davon aus. Militärische Beobachter sehen aber für 2027 eine steigende Gefahr. Warum, dazu liegt keine Erklärung vor.

Sollte es zu einem 3. Weltkrieg kommen wäre selbstverständlich auch Deutschland betroffen. Bleibt nur die Frage, welche Maßnahmen die Bundesregierung im Ernstfall ergreifen würde.

Tatsache ist, dass die Lage für Deutschland ausgesprochen prekär wäre. Das beweist unter anderem ein mehr als 40 Jahre alter Strategieplan aus der ehemalige Sowjetunion, der erst nach mehr als 25 Jahren im Jahr 2005 veröffentlicht wurde. Er trägt den Titel „Sieben Tage bis zum Rhein“.

Der Plan der Sowjets sah vor, die NATO-Streitkräfte in Europa in nur einer Woche zu zerschlagen. Die Führung in Moskau ging immer von einem Erstschlag der NATO aus, bei dem zunächst infrastrukturell wichtige Ziele in Polen entlang der Weichsel ins Visier genommen und mit Atombomben angegriffen worden wären, was mehr als zwei Millionen Tote zur Folge gehabt hätte.

Weitere Ziele der westlichen Streitkräfte wären Ungarn und die Tschechoslowakei gewesen, um beide Länder von der UdSSR abzuschneiden. Der Warschauer Pakt wollte der NATO zuvor kommen und sah einen Präventivschlag vor.

Die Moskaus Ziele waren neben Deutschland Belgien, die Niederlande, Dänemark, Norditalien und das NATO-Hauptquartier in Brüssel – die USA, Frankreich und Großbritannien standen nicht auf der Liste. Die Moskauer Führung wollte auf diese Weise eine Spaltung zwischen den westlichen Verbündeten herbeiführen.

Allerdings war den Sowjets nicht bekannt, dass nicht das NATO-Hauptquartier in Brüssel, sondern die US-amerikanische, die französische und die britische Führung getrennt voneinander entschieden hätten, wann und wo Atomwaffen zum Einsatz kommen.

Nach den Atomschlägen war geplant, dass die sowjetische und die tschechische Armee die feindlichen Linien Richtung Rhein durchbrechen. Aufgrund der Tatsache, dass ihre Panzer denen der Allianz zahlenmäßig überlegen waren, waren sie sich in diesem Punkt ihres Erfolgs sicher.

Neben Deutschland wäre auch das neutrale Österreich angegriffen und durch Ungarn besetzt worden. Weiter war geplant, dass sowjetische Landungstruppen wichtige Brücken über die Flüsse erobern und die Luftwaffe des Warschauer Paktes strategische europäische Flugplätze und Militärbasen der NATO zerstören

Aufgabe der sowjetischen Marine wäre gewesen, die gesamte Kommunikation zwischen den USA und Europa im Atlantik auszuschalten, Flugzeugträger der USA zu zerstören und im Arktischen Ozean auf Atomschläge der USA zu reagieren.

In Moskau ist man davon ausgegangen, dass die Truppen des Warschauer Pakts die NATO-Truppen in Europa innerhalb von sieben Tagen besiegt hätten. Andernfalls hätte die sowjetische Armee ihren Vormarsch in Richtung Frankreich fortgesetzt.

100 Atombomben verwüsten die gesamte Erde

Mittlerweile ist dieser Plan längst zu einem Stückchen Zeitgeschichte geworden. Lange Zeit war er geheim. 2005 erst wurde veröffentlicht. Nur eins ist geblieben:

Die Angst vor einem Atomkrieg. Wie auch immer die Pläne aussehen mögen. Sie sind im Ernstfall unwichtig. Weil den niemand einen Nuklearkrieg überleben wird.

Wie wir aus den Geschichtsbüchern wissen, kamen Atomwaffen (angeblich) bisher nur zweimal zum Einsatz. In Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945, was zum Tod von mehr als hunderttausend Menschen geführt hat.

Aktuell verfügen neun Staat über Atomwaffen. Neben Russland und die USA sind dass Frankreich, China, Großbritannien, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea: Weltweit stehen damit rund 12.500 einsatzfähige Atombomben zur Verfügung.

Der größte Teil davon in den USA, in Russland und in China. Das reicht nach Meinung von Experten aus, um die gesamte Menschheit 150 Mal auszulöschen. Schon 100 Atombomben sind dazu in der Lage, die gesamte Welt zu verwüsten.

Hinzu kommt, dass im Vergleich zu den ersten Atombomben moderne Kernwaffen um ein Vielfaches stärker sind und mit Raketen über tausende Kilometer Entfernung transportiert werden können.

Im vergangenen Jahr erst wurde bekannt, dass Russland bereits über eine rund 24.000 km/h schnelle Interkontinentalrakete mit Atomsprengkopf verfügt, dessen Sprengkraft 12 Mal höher ist als die der Atombomben aus dem 2. Weltkrieg.

Hätten Deutschland und die Nachbarländer eine reale Chance einen Atomkrieg zu überleben? Ganz sicher nicht. Strategiepläne hin oder her. Auch wenn viele dieser Pläne von der Bundesregierung unter Verschluss gehalten werden, so steht eine Tatsache fest: Deutschland stünde such diesmal wieder zwischen den Fronten und wäre sowohl für die USA also auch für Russland ein wichtiger Kriegsschauplatz.

Darüber ist man sich natürlich auch in der Bundesregierung im Klaren. Allerdings verliefe die Grenze diesmal nicht unmittelbar in Deutschland, sondern weiter östlich entlang der Ukraine.

Bezogen auf das Kriegsgeschehen selbst würde Deutschland wohl eher eine logistische Rolle bezüglich der Lagerung und Koordination der Waffenbestände zuteil werden – sofern dazu überhaupt noch die Möglichkeit besteht.

Aktuell verfolgt Deutschland eher eine ganz andere Strategie – man versucht einen 3. Weltkrieg mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu verhindern, weil man sich dem Ernst der Lage durchaus bewusst ist.

Auch wenn das nach außen nicht immer so rüber kommt und Bundeskanzler Olaf Scholz im Umgang mit den Großmächten eher Vorsicht walten lässt und brav als Befehlsempfänger der Besatzer fungiert und auf Deeskalation setzt, ist der Grad, auf dem er und seine Minister wandern schmal.

Deutschland nimmt sich auf der Weltbühne viel zu wichtig und meint mit einer Arroganz und Doppelmoral anderen Ländern sagen zu müssen was diese zu tun und zu lassen hätten… alleine die desolaten und Auftritte einer Annalena Baerbock mit der emotionalen Reife einer 13 jährigen macht mir als Außenministerin größte Sorgen.

Dabei ist der Einsatz von Atomwaffen gar nicht mehr nötig, um die Menschheit komplett oder zum Teil auszulöschen. Neben taktischen Waffen kommen nämlich auch hochgefährliche Viren und Bakterien als Massenvernichtungswaffe in Frage.

Seit Jahren betreibt allen voran die USA und China entsprechende Forschung auf diesem Gebiet. .

Ein amerikanisches Forschungsteam kam sogar bereits zu dem Schluss, dass der 3. Weltkrieg mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit Schusswaffen auf dem Schlachtfeld ausgeführt werden wird.

Ganz egal ob mit taktischen Atomwaffen oder mit hochgefährlichen, veränderten Viren- und Bakterienstämmen: Der 3. Weltkrieg hat das Potential, die Menschheit für immer zu vernichten. Dieser unbestreitbaren Tatsache sollte sich jeder Politiker bewusst sein.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.01.2024