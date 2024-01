Deutschland im Propagandamodus: Herrschaft der Lüge – Altparteien offenbaren ihr Demokratie(un)verständnis

Es zählt nicht, was man tut und äußert. Es zählt, was einem zugeschrieben wird.

Steht eine Lüge, Übertreibung oder Verleumdung im medialen Raum, wird sie nicht widerlegt, sondern kolportiert, verbreitet und ausgeweitet. Es kommt nicht darauf an, was stimmt oder nicht.

Es kommt darauf an, wie viele etwas behaupten. Je mehr Medien etwas behaupten, desto mehr Glaubwürdigkeit wird der Nachricht zugerechnet, auch wenn es kompletter Unsinn ist.(Sozialexperte: Zuwanderung kostet 5,8 Billionen Euro – Migrationspolitik „dumm wie Stroh“ – „Geheimplan Vertreibung“?)

Kein einziges der großen Mainstream-Medien hinterfragt kritisch den Correctiv-Artikel über das angebliche Geheimtreffen (das keines war), an dem auch Mitglieder der CDU und der AfD teilgenommen haben.

Der Artikel wird einfach als Aufhänger genutzt, um die Propaganda-Maschine weiter aufzutanken. Viele linke Leser sehen das, was sie sehen wollen, sehen sich in ihrer Meinung über die AfD bestätigt, auch wenn das ganze Narrativ an den Haaren herbeigezogen ist.

Es henügt also, Gerüchte in die Welt zu setzen.

Und so wird es wohl in den nächsten Wochen und Monaten bis zu den EU-Wahlen und zu den Landtagswahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg weitergehen. („Remigration“ wird flugs zum „Unwort des Jahres“ gekürt – „Geheimplan“ ist echte „Verschwörungstheorie“)

Es werden Gerüchte gestreut, Assoziationen geweckt, Stimmungen verstärkt, Nachrichten »geframed«, um die AfD immer wieder aufs Neue in schlechtes Licht zu rücken.

Die AfD-Anhänger erkennen das zumeist und werden aus Trotz in ihrer Meinung bestärkt. Aber: Linke AfD-Hasser ebenso. Die Gesellschaft wird weiter gespalten. Wo soll das noch enden?

Besonders niederträchtig ist es, dass permanent ÜBER die AfD geredet wird, nicht MIT der AfD. Am laufenden Band treten im TV Persönlichkeiten auf, die als Extremismus-Forscher vorgestellt werden, ohne auf deren eigene politische Hintergründe hinzuweisen.

Genauso wie Klima-Experten zu Wort kommen, die fast ausnahmslos den Grünen nahestehen oder der Partei der Grünen angehören. In Talk-Shows treten Grüne überproportional oft auf, AfD-Politiker höchst selten.

Deutschlands Demokratie ist tatsächlich gefährdet. Aber nicht die AfD gefährdet die Demokratie. Es sind die Ampel-Parteien sowie linksgrüne Aktivisten und die Mainstream-Medien.

Aus Angst vor AfD-Erfolgen bei den nächsten Wahlen drehen sie vollkommen durch. Sie können mit dem Widerspruch aus der Gesellschaft und mit echter Opposition nicht umgehen.

Sie haben ein Demokratiedefizit.

Ricarda Lang weiß nicht, wie viel Geld Rentner bekommen

Geld für die Welt. Doch die Not im Lande bleibt verborgen. So agieren die Grünen. Ricarda Lang zeigte exemplarisch, wie weltfremd die Grünen sind.

In der ZDF-Talk-Sendung von Markus Lanz wurde Grünen-Chefin Ricarda Lang mit Fragen bombardiert und war sichtlich überfordert.

Besonders eine Frage stellte das Nichtwissen von Lang bloß. Markus Lanz wollte von ihr wissen, wie hoch sie die Durchschnittsrente in Deutschland einschätzt. Sie überlegte lange und setzte dann auf 2.000 Euro [siehe Bericht »Focus«].

Markus Lanz klärte sie auf: Die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt (theoretisch) 1.500 Euro. Frau Lang reagierte verblüfft.

Dabei war selbst diese Zahl, die Markus Lanz vortrug, noch zu hoch gegriffen. Denn die Zahl bezieht sich auf die Brutto-Rente nach 45 Beitragsjahren. Viele Bürger haben jedoch aus unterschiedlichen Gründen gar nicht 45 Jahre lang einzahlen können, sei es wegen Kindererziehung, Ausbildung und Studium, Arbeitslosigkeit oder sonstigen Unterbrechungen in der Erwerbsbiographie.

Wenn man dann noch die ganzen Abzüge abrechnet und die tatsächlich ausgezahlen Netto-Renten nimmt, dann kommt man auf nur 1.089 Euro Durchschnittsrente.

Der Auftritt von Ricarda Lang zeigt, wie völlig weltfremd die Grünen sind, wenn es um soziale Fragen geht. Sie geben das Geld in alle Welt aus und haben keinen Schimmer von der sozialen Not hierzulande.

Altparteien im hessischen Landtag offenbaren ihr Demokratie(un)verständnis

Die Altparteienvertreter im hessischen Landtag haben bei der Wahl zu ihren Vizepräsidenten ihr Demokratie(un)verständnis offenbart. Gewählt wurden nur die ur-deutschen Kandidaten. Die einzige Kandidatin mit Migrationshintergrund ließen sie gleich drei Mal durchfallen.

Anna Nguyen wurde 1990 als Tochter christlicher(!) vietnamesischer Flüchtlinge geboren. Sie studierte BWL und ist seit 2014 als Unternehmensberaterin tätig und lebt in Frankfurt am Main.

Frau Nguyen hat eine abgeschlossene Schulausbildung, ein abgeschlossenes Studium und kommt für ihren Lebenslauf selbst auf. Bei der vergangenen Landtagswahl in Hessen zog sie ins Parlament ein und kandidierte nun für einen der Positionen als Landtagsvizepräsidentin.

Bei der Vita von Frau Nguyen, die fast schon als Idealfall für gelungene Integration durchgehen könnte, sollte diese Wahl im Grunde genommen nur eine Formsache sein. Denkste!

Bei den Wahlen zu den fünf Landtagsvizepräsidenten im hessischen Landtag zeigten gestern die Altparteienvertreter samt und sonders wieder einmal ihre hässliche Fratze des Demokratieunverständnisses.

Gewählt wurden aus ihren Reihen nämlich nur die Kandidaten mit ur-deutschen Wurzeln und ur-deutschen Namen: Frank Lortz, Daniela Sommer, Angela Dorn und René Rock – mehr Bio-Deutsch geht schon gar nicht mehr, auch wenn der accent aigu bei Herrn Rock vermutlich einen Hauch von Exotik darbieten soll.

Die einzige gestern angetretene Kandidatin mit Migrationshintergrund war besagte Frau Anna Nguyen. Doch die Altparteienvertreter ließen Frau Nguyen in allen drei Wahlgängen durchfallen.

Trotz ihrer Vita – oder vielleicht gerade deshalb? Denn Frau Ngyuen, die Frau mit Migrationshintergrund, ist nämlich Mitglied der AfD. Ausgerechnet bei der AfD. Eine Frau!

Mit Migrationshintergrund! BEI! DER! AFD!!

Oh, wehe, eine Frau mit Migrationshintergrund wäre für eine andere Partei angetreten und von der AfD nicht gewählt worden. Dann würde heute aber wieder die Nazi-Keule medial auf und ab geschwungen werden.

…

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 19.01.2024