Die gewaltigen Vorboten der kommenden „Pluto-Wassermann-Zeit“ (Video)

Das neue gregorianische Jahr 2024 verspricht eine deutliche Intensivierung des globalen Weltenwandels, der ja schon 1993 initiiert wurde und sich seit Beginn des neuen Äons Anfang 2013 spürbar beschleunigt. Seit Beginn des Jahres zeigen sich die gewaltigen Vorboten der kommenden „Pluto-Wassermann-Zeit“ unwiderruflich in der Öffentlichkeit. Von Martin Strübin

Insbesondere die bundesweiten „Bauernproteste“, die von zahlreichen Fuhrunternehmen, Handwerksbetrieben und der privaten Bevölkerung unterstützt werden, geben uns einen Vorgeschmack auf eines der dominierenden Themen, das dieses Jahr aus der Mitte unserer Gesellschaft ausbrechen wird: Alle Macht dem Volke!

Pluto betrat letztes Wochenende am 21. Januar – zeitgleich synchronisiert mit der Sonne – nun zum zweiten Mal seit seinem letzten Aufenthalt in den geschichtsträchtigen Jahren von 1778 bis 1799 das Sternzeichen des Wassermanns. Nachdem der „Herrscher der Unterwelt“ uns bereits im Frühjahr 2023 für 2,5 Monate einen Vorgeschmack seiner Grenzen sprengenden Energie lieferte, dürfen wir seine revolutionäre Qualität nun für 7,5 Monate bis Anfang September erleben.

Daraufhin kehrt er zum letzten Mal für 2,5 Monate in den Steinbock zurück, in dem er sich die letzten 16 Jahre aufgehalten hat, um dann ab dem 19. November den Wassermann-Spirit für die nächsten 20 Jahre in die Tiefen unseres kollektiven Bewusstseins zu verankern. Perfekt synchronisiert wird Uranus, der Herrscher des Wassermanns, am kommenden Wochenende im Sternzeichen Stier wieder vorwärtsläufig, was für eine zusätzliche Dynamik dieser neuen Zeitqualität von „Frieden, Freiheit und Brüderlichkeit“ in unserer Gesellschaft sorgen wird.

Während des letzten Zyklus, in dem Pluto mit der Wassermann-Energie die Welt flutete, fanden mit der amerikanischen und der französischen Revolution fundamentale Veränderungen der bestehenden Weltordnung statt.

Und Du kannst Dich sicherlich auch noch an das berühmte Musical „Hair“ der späten 1960er Jahre und seine weltbekannte Hymne „This is the dawning of the Age of Aquarius“ („Das ist die Dämmerung des Wassermann-Zeitalters“) erinnern.

So werden wir dieses Jahr erneut umwälzende Veränderungen erleben, die sich in allen Bereichen unserer globalen Gesellschaft wie auch in unseren individuellen Lebenswelten mehr und mehr manifestieren werden, manche überaus plötzlich und unerwartet.

Parallel zu diesen gewaltigen astrologischen Energien befinden wir uns im fraktalen Zeitzyklus des Mayakalenders TZOLKIN vom 26.10.2023 bis zum 19.10.2024 im Tun des gelben kristallenen Menschen EB 12.

Dieser führt uns in eine verstärkte Vernetzung aller aufwachenden und erwachsenwerdenden Menschen, die nicht mehr länger ihre Verantwortung wie Kinder auf Autoritäten projizieren und erwarten, dass die gewaltigen Herausforderungen unserer heutigen Zeit von der Kavallerie, den White Hats, den lichten Außerirdischen oder dem Messias gelöst werden. (Das Horoskop für 2024: Die Prognosen für alle Tierkreiszeichen)

Dieses 12. Jahr unserer Reise im neuen Zeitalter bringt uns dazu, uns in erfahrenen und handlungsfähigen Gruppen zusammenzuschließen und die Probleme in unseren Lebensräumen selbst zu lösen. Getreu nach dem Motto: „Hilf Dir selbst, so hilft Dir Gott!“

Dementsprechend können wir nun eine kraftvolle Welle der Transformation und Erneuerung nutzen, die sich bereits in zahlreichen Demonstrationen und Protestaktionen nicht nur jüngst in Deutschland, sondern in allen Ländern dieser Welt ausdrückt. Die herrschenden Strukturen der dunklen Elite geraten immens unter Druck, sie verlieren immer mehr an Boden und auch an unterwürfigen Sklaven, die Energieressourcen für ihre finsteren Machtspiele gehen ihnen immer mehr flöten, und ihre alte Weltordnung wie auch die geplante NWO-Agenda erbebt immer mehr.

Dazu gehört u.a. auch die Offenlegung der Epstein-Listen und -Dateien, die ein weltweites Netz von prominenten und einflussreichen Pädophilen und Kinderschändern offenbaren und mächtige Gruppierungen in Bedrängnis bringen.

Oder der nach 5 Jahren Rechtsstreit endlich 2023 veröffentlichte Film „Sound of Freedom“, der auf einer wahren Geschichte basiert und den weltweiten Kinderhandel beleuchtet, und der mit über 30 Millionen Zuschauern dieses grausame Thema nun auch jenseits der Aufklärungsszene in die Öffentlichkeit bringt.(Die Magie des Jahreswechsels – Die spirituelle Seite des Übergangs)

Auch wenn wir die Beobachtung machen oder das Gefühl haben, dass die Masse der Menschen immer gestörter, dümmer und unterwürfiger wird und die Geschehnisse in der Welt immer grausamer und bösartiger werden, sind dies lediglich die Offenbarungen der Zustände, die schon lange existierten, aber sich im Dunklen verbergen konnten und an der Oberfläche der Alltagswelt nicht in dieser Deutlichkeit sichtbar waren.

Doch die aktuellen Energien beleuchten mit ihrer hochfrequenten Lichtstrahlung und kosmischen Feuerkraft alles, was zuvor noch in okkulten Räumen versteckt war. Deshalb zeigen sich nun die wahren Zustände der Einzelnen wie der Menschheit und der Welt immer deutlicher. Auch wenn es erschreckend sein mag, Pluto durchdringt nun mit den geistigen Scheinwerfern des Wassermanns immer mehr die individuellen wie kollektiven Unterwelten und offenbart für alle sichtbar, was in den Abgründen unserer Gesellschaft existiert. Egal ob es sich dabei um persönliche Geheimnisse handelt oder untergründige Schandtaten im Weltgeschehen.

So können wir damit rechnen, dass noch allerhand „Schweinereien“ ans Tageslicht der Öffentlichkeit kommen werden. Und auch noch einige luziferische Agenden im Bereich der Bewusstseins- und Massenkontrolle versucht werden, blitzschnell und plötzlich umgesetzt zu werden. Pluto im Wassermann entblößt das wahre Wesen der Menschen und Mächte und prüft uns alle auf unsere Wahrhaftigkeit im Sinne der geistigen Gesetze.

Doch auch die positiven, lichten Potenziale werden in uns hervorgebracht, wenn sie denn wirklich echt und ehrlich sind und dem Wohle des Lebens dienen. Jetzt liegen Genialität und Wahnsinn immer enger beieinander, wobei die einen den levitierenden Weg in die höheren Frequenzwelten und die anderen den gravitativen Weg in die Tiefe der transhumanen Matrix gewählt haben.

So wie wir die sogenannte Spaltung der letzten Jahre erlebt haben, die viel mehr eine klare Positionierung jedes einzelnen war und einfach deutlich aufzeigte, welche Zeitlinie er/sie gewählt hat, so werden dementsprechend auch die jeweiligen Lebenswege entweder in die geistigen Reiche oder in die qualvollen Unterwelten führen.

Jeder Einzelne von uns hat immer wieder die freie und bewusste Wahl, auf welcher Zeitlinie er/sie das Zeitalter des Wassermanns beginnen und im Weiteren erleben möchte.

Nach unserer Wahrnehmung steht es momentan 50:50, wie sich die Menschen entschieden haben. Im Groben stehen uns einerseits die technokratische, transhumane Matrix der gar nicht so smarten KI, erfüllt von luziferischem Geist, und andererseits der spirituelle, natürliche Evolutionsweg der Christus-erfüllten Schöpfung zur Auswahl. Sie werden auch Erde 1 und Erde 2 oder die 3D/4D- und die 5D-Welt genannt.

Der Weltenwandel wird uns auf jeden Fall noch etliche Jahrzehnte in Atem halten, wobei gerade die Jahre 2024, 2025 und 2026 überaus spannende Weichenstellungen beinhalten.

So erleben wir 2025 den nächsten Höhepunkt des aktuellen Sonnenzyklus und gleichzeitig endet im Oktober 2025 in der fraktalen Zeitmatrix des Mayakalenders der erste 13-jährige Entwicklungszyklus des neuen Zeitalters: die 13 Tuns (je 360 Tage) der roten Drachenwelle IMIX. Und die zweite Welle des weißen Magiers IX beginnt, die uns bis 2038 in unserer Reifung begleiten wird.

Auch astrologisch finden sowohl 2025 als auch 2026 sehr positive, transformierende Konstellationen (Sextil & Trigon) zwischen den kollektiven Planeten Uranus in den Zwillingen, Neptun im Widder und Pluto im Wassermann statt – erst auf 1° und dann auf 4°. Es sind wirklich vielversprechende Zeiten, die ein geniales Potenzial in sich tragen, das wir allerdings auch annehmen und verwirklichen müssen.

Im 2024 werden uns jedenfalls zahlreiche globale Agenden und Ereignisse in Atem halten, wobei noch nicht abzusehen ist, wo sich die dunkle und wo die lichte Qualität der Pluto-Wassermann-Energie durchsetzen wird. Eine Auswahl davon haben wir im Folgenden aufgelistet, wobei wir betonen möchten, dass wir alle einen Einfluss auf diese Geschehnisse haben, wenn auch nicht direkt, so zumindest indirekt.

Denn wie sich diese im 2024 entwickeln werden, ist stark davon abhängig, welches Milieu wir als Bewohner dieses Welttheaters im kollektiven Feld erschaffen.

Denke bitte täglich daran, dass Du als Zelle der Menschheit einen maßgeblichen Einfluss darauf hast und mit Deinen individuellen Qualitäten das „Quantenmeer der Möglichkeiten“ auf verschiedensten Ebenen mitgestaltest.

Und je mehr Menschen sich dessen wirklich bewusst sind und sich zudem gleichgerichtet vernetzen und ihre Schöpfungskraft willensstark für lebenswerte Zeitlinien einsetzen, die so liebevoll, lichtdurchflutet und hochschwingend wie möglich sind, umso mehr können wir das Zeitschiff Erde auf positiven Kurs bringen.

– Rasante Einführung der KI: Pluto im Wassermann fördert nicht nur die geistigen Lebensbereiche, sondern fördert auch die technologisch kreierten virtuellen Realitäten in unserer Gesellschaft. KI-Dienstleistungssysteme sind bereits in zahlreichen Strukturen unserer Gesellschaft integriert und werden intensiv ausgebaut. SMART-Technologien und virtuelle Realitäten werden immer stärker in unseren Alltag implementiert, Androide und Roboter in Verbindung mit KI-Plattformen wie ChatGPT oder Genesis entwickeln ihre bewusstseins-imitierenden Fähigkeiten geradezu exponentiell.

So wird die künstliche von der echten Welt immer schwieriger zu unterscheiden sein, da es mehr und mehr KI-erzeugte Deep-Fake-Medien geben wird. Die magnetische und suchterzeugende Macht der virtuellen Realität zieht gerade Kinder und Jugendliche immer stärker in ihren Bann. Zudem nimmt auch das Strahlenbombardement durch Techno-Magie (5G/6G, WLAN, Starlink u.a.) weiter massiv zu.

– Machtzerfall der USA: Mit Rückkehr des Pluto auf seine Position im Gründungshoroskop der USA kommt auch die Machtposition Amerikas auf den Prüfstand. Es ist einerseits möglich, dass diese Weltmacht ihre gewalttätige Dominanz im Weltgeschehen komplett verlieren wird, falls sich ihre grundlegenden Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber dem Rest der Welt nicht wieder auf ihre ursprüngliche spirituelle Gründungsenergie korrigiert. Die Wandlung vom „Weltverdunkler“ zurück zum „Welterleuchter“ könnte der bald 250 Jahre alte Staatenbund, der 1871 von den illuminierten Strippenziehern gekapert wurde und von der US-Republik in die Firma US-Corporation umgewandelt wurde, im Herbst 2024 bekommen.

Denn mit den 60. Präsidentschaftswahlen am 5. November hat das amerikanische Personal die erneute Chance, mit Donald Trump und seinen Verbündeten den ursprünglichen Staatenbund wiederzubeleben und die okkulte Herrschaft der luziferischen Weltelite zu beenden.

– Weltherrschaft der illuminierten NGOs: Parallel dazu versuchen private Vereine wie die UNO, WHO, WEF, CFR u.v.a., sich die Weltmacht offiziell unter den Nagel zu reißen. Wobei diese schon seit Jahrzehnten in menschen- und naturfreundlicher Maskerade auf der Weltbühne mitspielen. Aber nun möchten sie zum finalen Coup aufspielen und die Länderfirmen vertraglich zur faschistischen Eine-Welt-Diktatur zwingen. Willfährige Marionetten haben sie ja seit Längerem in den meisten Ländern dieser Welt installiert, die allerdings inzwischen auch immer mehr enttarnt werden.

Mit dem Pandemievertrag, der im Mai 2024 von den ReGIERungen ratifiziert werden soll, ist der nächste Schritt im Sinne der Agenda 2030 der UNO wie auch des WEFs geplant. Schließlich soll ja bis Ende dieses Jahrzehnts u.a. der Privatbesitz abgeschafft werden und eine komplett abhängige Sklavenrasse etabliert werden. „Du wirst nichts mehr besitzen, aber glücklich sein!“, ist ihr Credo.

– Transformation des Finanzsystems: In diesem Kontext erleben wir seit Jahren eine massive Verschiebung weg von echten Werten hin zu virtuellen Luftnummern. Abgesehen davon, dass unser Geldsystem bereits seit Jahrzehnten nur noch von unserem Glauben gefüttert wird und schon lange nicht mehr mit Realvermögen abgesichert ist, werden Kryptowährungen und andere virtuelle Token-Werte im Meta-Versum immer mehr propagiert.

Gleichzeitig wird das alte Bankensystem immer mehr zum Kollabieren gebracht, um ein rein digitales Wertesystem zu installieren, das eine zentralisierte Kontrolle des noch vorhandenen Vermögens der Massen wesentlich erleichtern soll, wie z.B. das digitale Zentralbankengeld CBDC oder der digitale Euro u.a.

– Wohlstand und Verarmung: Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer dramatischer ausgedehnt. Schon heute besitzen 1 % der Menschheit mehr als die übrigen 99 %, und wenn hier keine radikale Kursänderung von Seiten der Bevölkerung durchgesetzt wird, wird es bald nur noch wenige Superreiche und eine verarmte Masse geben.

Der Mittelstand schrumpft seit Längerem in allen Ländern und mehr und mehr Menschen rutschen unter die Armutsgrenze. Durch zahlreiche Strategien wie die künstlich generierte weltweite Inflation oder die vollkommen ungerechtfertigte Explosion der Energiepreise, ins uferlose steigende (illegale) Steuerforderungen, die Zentralisierung der Vermögen in gigantische Finanzunternehmen wie Black Rock oder Vanguard u.v.m. wird den noch arbeitenden Menschen immer unverhohlener ihr restliches Vermögen geraubt. Die Abhängigkeit des Einzelnen von übergeordneten Institutionen durch virtuelles und kontrollierbares Bürgergeld soll jetzt schnellstmöglich zur Norm werden.

– Revolutionen und Bürgeraufstände: Da ist es nicht verwunderlich, dass es im Volke immer mehr hochkocht und es inzwischen in allen Ländern Aufstände und Proteste gibt. Erinnern wir uns, was in Amerika und in Frankreich während des letzten Pluto-Transits im Wassermann geschehen ist. Und nicht nur der existenzielle Raub ihres Hab und Guts bringt das Blut der ehrlichen Bürger zum Kochen. Uns stecken – neben den unzähligen Lügen und Verbrechen an der Menschheit bzw. grundsätzlich allem Leben in den letzten 250 Jahren – vor allem die Geschehnisse rund um das C-Theater in den Knochen.

Wo bleiben die offizielle Aufklärung und Aufarbeitung dieses global organisierten Angriffs auf die Menschheit? Insbesondere die zahlreichen Morde und Körperverletzungen durch die transhumane Gentherapie, die der Mehrheit mit übelsten Tricks und massivem Druck aufgezwungen wurde – auch wenn sich letztlich jeder „freiwillig“ dazu entschieden habe.

– Krieg in Israel: Der Versuch, am 7. Oktober mit dem grausamen Hamas-Angriff auf die israelische Bevölkerung einen Weltkrieg zwischen den Zionisten und den Moslems zu zünden, ist den finsteren Strippenziehern glücklicherweise nicht gelungen. Hier hat sich die Macht des morphischen Feldes durchgesetzt, da die Mehrheit der Menschen diese Realität nicht zugelassen hat.

Nichts desto trotz brennt dieses Kriegsfeuer nach wie vor weiter vor sich hin, nicht nur wegen der brutalen Antwort des Israelischen Staates, der ja selbst für die Ermächtigung der Hamas-Organisation mitverantwortlich ist, auch aufgrund seines politischen wie alltäglichen Vorgehens gegen die Palästinenser. Aber auch durch geheime Finanzierungen und versteckte Geheimdienstaktionen wurde bereits vor Gründung des Kunststaates Israel dieses „Armageddon“ avisiert und im Zweiten Weltkrieg mit dem Blutopfer von Millionen Menschen gefüttert. Das Ziel eines Weltenbrandes ist noch nicht vom Tisch und wir sollten weiterhin die Präsenz und Energie des Friedens gerade im Nahen Osten aufrechterhalten.

– Informationsmedizin & Energiemedizin: Die Entwicklung von neuen exotischen Heilsystemen wird sich in der Pluto-Wassermann-Zeit ebenfalls stark beschleunigen. Im Bereich der Informationsmedizin wurden bereits in den letzten Jahren vielfältige Systeme und Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht, was sich nun noch deutlich steigern wird. Natürlich gibt es solche Heilgeräte schon seit Längerem, sie sind aber bisher nur in sehr begrenzten alternativen oder esoterischen Gruppen zur Anwendung gekommen.

Dies wird sich nun deutlich erweitern, sodass wir davon ausgehen können, dass Heilsysteme wie Radionik, Frequenzgeräte, Biophotonenlaser u.ä. auch immer mehr von der normalen Bevölkerung akzeptiert und genutzt werden. Der Glaube an die Krankheits- und Pharma-Industrie mit ihrem biochemischen Weltbild bröckelt immer mehr, dafür wird sich das Bewusstsein um die Wichtigkeit der Biophysik immer schneller verbreiten und sich der Wechsel in die alternativen Wege der Natur- und Energiemedizin immer mehr durchsetzen, auch wenn nach wie vor versucht wird, dies zu verhindern.

– Solar-galaktische und irdische Veränderungen: Die schon seit Jahrzehnten mess- und beobachtbaren Veränderungen innerhalb unseres Sonnensystems und auf Mutter Erde nehmen nun so richtig Fahrt auf. Die galaktischen Einstrahlungen werden immer stärker, voll mit teilweise sehr unerwarteten neuen Informations- und Energiepaketen.

Auch die Aktivität der Sonne nähert sich ihrem Maximum im 2025 und ist jetzt schon deutlich stärker als in früheren Zyklen. Allerdings haben wir bisher das Glück, dass der größte Teil ihrer heftigen Sonneneruptionen auf ihrer Rückseite stattfindet und die Erde bisher von keinem „Kill-Shot“ getroffen wurde. Denn durch die Schwächung des Erdmagnetfeldes wirken sich die solaren Botschaften noch viel dynamischer aus als früher und ein Volltreffer wäre nicht nur für unsere übertechnisierte Zivilisation verheerend, sondern auch für die psychische wie körperliche Gesundheit der meisten Menschen.

So befindet sich Mutter Erde in einem allumfassenden Wandlungsprozess, wie man durch die exponentielle Zunahme der Wetteranomalien, der sintflutartigen Regenfälle (sogar in Wüstengebieten), und den seismischen, tektonischen und vulkanischen Aktivitäten weltweit beobachten kann.

Nicht nur energetisch nehmen wir die allumfassenden Veränderungen der Erde bis in ihre Grundstrukturen der Naturkonstanten wahr, inzwischen ist ihr gesamter Körper und die meisten Lebensbereiche von dieser unkontrollierbaren Transformation betroffen. Wobei hier ebenfalls die alte Machtelite im Hintergrund mitverantwortlich ist, die seit Jahrzehnten mit ihren Wetterwaffen und Manipulationssystemen kräftig an den Stellschrauben dieses Planeten drehen.

– Evolution oder Involution des Menschen: Doch nicht nur das lebendige Sonnensystem und Mutter Erde sind gigantischen Transformationsprozessen ausgesetzt, auch wir Menschen verwandeln uns in diesem kosmischen Spektakel immer mehr. Diese intensiven Frequenzmodulationen und Energieschauer durchziehen unser gesamtes Wesen, bringen unsere DNS und unsere Gehirnzellen, aber auch unsere Chakren und unsere energetischen Anteile in Wallungen.

Dies fordert und fördert unsere Evolution, wobei es schon eine Herausforderung ist, auf der richtigen Zeitlinie auf Kurs zu bleiben. Denn nicht nur die natürlichen Evolutionsdynamiken sind hier am Wirken, es findet gleichzeitig auch seit Jahrzehnten technomagische Angriffe gegen uns statt.

So versuchen einerseits die luziferisch-satanischen Mächte mit allen zur Verfügung stehenden magischen Techniken, uns als abhängige Sklaven in ihr transhumanes Meta-Versum zu locken bzw. zu zwingen. Und andererseits findet von natürlicher Seite her ein Komplettumbau unserer Weltenbühne statt, der bis in die tiefsten Tiefen der Schöpfungsmatrix und der Lebenswelten reicht. Aufstieg und Abstieg liegen noch eng beieinander, die Zeitlinien sind noch ineinander verflochten und verwoben, werden sich aber immer deutlicher stabilisieren und immer mehr trennen.

Pluto im Wassermann gibt hier nun mächtig Energie in diese vielschichtigen Prozesse, von denen wir nicht wirklich absehen können, wohin die kosmische Reise führen wird.

PS: Astrologisch wird es nun spannend, da sich Pluto zum zweiten Mal in den Wassermann begibt, diesmal für 7,5 Monate, bevor er Anfang September nochmals für 2,5 Monate in den Steinbock zurück wandert und die alten Energien verabschiedet. Ab 19.11. wird er dann für die nächsten 20 Jahre das Wassermann-Bewusstsein in die tiefsten Tiefen bringen und für eine unvorstellbare Transformation unserer globalen Gesellschaft sorgen. Auch wird er uns prüfen, inwieweit wir wirklich für das Zeitalter des Wassermanns bereit sind.

Diese Konstellationen zwischen den transirdischen Planeten Mars bis Pluto erwarten uns in der ersten Hälfte 2024, die sich nicht nur individuell, sondern insbesondere auf unsere kollektive Gesellschaft auswirken werden:

21.01. Pluto im Wassermann bis 02.09. 27.01. Uranus im Stier wird wieder dauerläufig 30.01. Mars im Steinbock Trigon Uranus im Stier 08.02. Mars im Steinbock Sextil Neptun in den Fischen 13.02. Mars wechselt in den Wassermann 14.02. Mars Konjunktion Pluto im Wassermann 27.02. Mars im Wassermann Quadrat Jupiter im Stier 09.03. Mars im Wassermann Quadrat Uranus im Stier 23.03. Mars wechselt in die Fische 10.04. Mars Konjunktion Saturn in den Fischen 19.04. Mars in den Fischen Sextil Jupiter im Stier 20.04. Mars in den Fischen Sextil Uranus im Stier 21.04. Jupiter Konjunktion Uranus im Stier 29.04. Mars Kunjunktion Neptun in den Fischen 02.05. Pluto wird rückläufig 03.05. Mars im Widder Sextil Pluto im Wassermann 23.05. Jupiter im Stier Sextil Neptun in den Fischen 26.05. Jupiter wechselt in den Zwilling

