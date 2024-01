Die drei großen Konflikte, die den Dritten Weltkrieg bestimmen werden

Hoffen wir auf Frieden, aber derzeit werden Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt von einem wirklich schlimmen Fall von „Kriegsfieber“ erfasst. Wie ich letzte Woche besprochen habe, verwenden so viele von ihnen offen den Begriff „Dritter Weltkrieg“, um zu beschreiben, was bevorsteht. Verstehen sie wirklich, was das für die Menschheit bedeuten würde? Von Michael Snyder

Wir sind dem Undenkbaren so nahe, dass man meinen könnte, dass die führenden Politiker der Welt darum kämpfen würden, einen Ausweg aus diesem Schlamassel zu finden, solange es noch möglich ist.

Aber das passiert nicht. Stattdessen werden alle nur noch sturer und es kommt zu einer Eskalation nach der anderen. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, wird unsere Welt bald Tod und Zerstörung in großem Ausmaß erleben.

In diesem Artikel möchte ich die drei großen Konflikte diskutieren, die den Dritten Weltkrieg bestimmen werden.

Einer dieser Konflikte wird Russland betreffen.

Kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 wurde ein Abkommen ausgehandelt, das den Krieg beendet hätte. Doch Politiker in den USA und Großbritannien machten deutlich, dass sie das Abkommen nicht unterstützen würden, und so zogen sich die Ukrainer zurück.

Seitdem sind in der Ukraine Hunderttausende Männer und Frauen gestorben, die meisten von ihnen waren Ukrainer.

Eine Frau namens Maria Mateiciuc besuchte kürzlich die Ukraine und ihre ernüchternde Einschätzung des Krieges ging in den sozialen Medien viral. Ich habe ihren gesamten Beitrag unten eingefügt … (Plötzlich warnen Führungspersönlichkeiten auf der ganzen Welt, dass der Dritte Weltkrieg sehr nahe sei)

Ich bin gerade aus der Ukraine zurückgekommen, wo ich ein paar Freunde besucht habe.

Alles, was wir über die Geschehnisse in der Ukraine gehört haben, ist eine Lüge.

Die Realität ist dunkler, düsterer und eindeutig hoffnungslos. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Ukraine diesen Krieg „gewinnt“.

300x250

– Nach ihren Schätzungen haben sie über eine Million ihrer Söhne, Väter und Ehemänner verloren; Eine ganze Generation ist verstorben.

– Selbst im Südwesten, wo die antirussische Stimmung seit langem besteht, scheuen sich die Bürger davor, Selenskyj öffentlich zu kritisieren, oder haben schlichtweg Angst; sie werden ins Gefängnis gehen.

– In jedem Dorf und jeder Stadt sind die Straßen, Geschäfte und Restaurants größtenteils menschenleer.

– Die wenigen Männer, die noch übrig sind, haben Angst davor, ihre Häuser zu verlassen, aus Angst, zur Wehrpflicht entführt zu werden. Einige flehten ihre Freunde an, sich die Beine zu brechen, um dem Dienst zu entgehen.

300x250 boxone

– Suchtrupps der Armee finden frühmorgens statt, wenn Männer ihre Häuser verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Sie überfallen und entführen sie von der Straße und innerhalb von drei bis vier Stunden werden sie in die Armee aufgenommen und mit minimaler oder gar keiner Ausbildung direkt an die Front gebracht. Es ist „ein Todesurteil“.(12 Beispiele für das gewaltige Chaos, das plötzlich überall auf der Welt ausbricht (Videos))

– Es wird jeden Tag schlimmer. In meiner Unterkunft war gerade ein Zahnarzt auf dem Weg zur Arbeit von Sicherheitskräften mitgenommen worden und hatte zwei kleine Kinder zurückgelassen. Jeden Tag treffen drei bis fünf Leichen von der Front ein.

– Mütter und Ehefrauen kämpfen mit Leib und Seele gegen die Streitkräfte, betteln und flehen darum, dass ihnen ihre Männer nicht weggenommen werden. Sie versuchen es mit Bestechung, was manchmal funktioniert, aber meistens werden sie mit körperlicher Gewalt und Morddrohungen konfrontiert.

– Das als von Russland „zurückgewonnen“ gefeierte Gebiet ist in Schutt und Asche gelegt und unbewohnbar. Unabhängig davon gibt es dort niemanden mehr, der dort leben könnte, und vertriebene Familien werden wahrscheinlich nie zurückkehren.

– Sie sehen die Art und Weise, wie über den Krieg im In- und Ausland berichtet wird. Es ist ein „Witz“ und eine „Propaganda“. Sie sagen: „Sehen Sie sich um: Gewinnt das?“.

– Schlimmer noch, einigen wurde vorgegaukelt, dass, sobald die ukrainischen Streitkräfte erschöpft seien, amerikanische Soldaten an ihre Stelle kämen und „den Krieg gewinnen“ würden.

Bei diesen Menschen gibt es keine Zweideutigkeit. Der Krieg war umsonst – eine Travestie. Das Ergebnis war und ist immer klar. Die Menschen sind hoffnungslos, völlig zerstört und leben in einem endlosen Albtraum.

Sie plädieren für ein Ende, jedes Ende – höchstwahrscheinlich den gleichen „Frieden“, der vor zwei Jahren hätte erreicht werden können. In ihren Gedanken haben sie bereits verloren, denn ihre Söhne, Väter und Ehemänner sind verschwunden und ihr Land wurde zerstört. Es gibt keinen „Sieg“, der das ändern kann.

Machen Sie keinen Fehler, sie sind wütend auf Putin. Aber sie sind auch wütend auf Selenskyj und den Westen. Sie haben alles verloren, vor allem die Hoffnung und den Glauben, und können nicht verstehen, warum Selenskyj den aktuellen Weg der menschlichen Verwüstung fortsetzen möchte.

Ich habe den Krieg nicht miterlebt; aber was ich sah, war absolut herzzerreißend.

Schande über die Menschen, die diesen Krieg unabhängig von ihren Absichten unterstützt haben. Und es ist eine Schande für die Medien, dass sie weiterhin darüber lügen.

Alles, was sie gesagt hat, ist wahr.

Vieles von dem Tod und der Zerstörung, die wir erlebt haben, hätte vermieden werden können.

Doch ein Ende dieses Krieges ist nicht in Sicht. Die Russen sind auf dem Vormarsch und gewinnen täglich mehr Territorium hinzu.

Und die russischen Politiker sind derzeit nicht in der Stimmung für Frieden. Denken Sie zum Beispiel nur an etwas, das Dmitri Medwedew gerade gesagt hat …

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew sagte in einer seiner kriegerischsten Äußerungen seit Beginn der groß angelegten Invasion, dass die Ukrainer „die Wahl treffen müssen, ob sie Teil Russlands sein oder sterben wollen“.

Medwedew, der jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, hat bereits früher abwegige Drohungen gegen die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten ausgesprochen.

In einem Beitrag auf Telegram fügte Medwedew hinzu, dass die Ukrainer zwischen „ewigem Krieg und unvermeidlichem Tod und Leben“ wählen müssten. Er fügte hinzu: „Sie [die Ukrainer] werden verstehen, dass das Leben in einem großen gemeinsamen Staat, den sie jetzt nicht besonders mögen, besser ist als der Tod.“ Ihr Tod und der Tod ihrer Lieben. Und je früher die Ukrainer das erkennen, desto besser.“

Je mehr die Russen an Boden gewinnen, desto verzweifelter werden die ukrainischen Führer versuchen, einen Weg zu finden, die USA direkt in den Krieg einzubeziehen.

Ich glaube, dass die USA und Russland irgendwann direkt aufeinander schießen werden, und das wird wirklich ein Albtraumszenario sein .

Natürlich bin ich nicht der Einzige, der vor so etwas warnt. Tatsächlich warnte ein hochrangiger NATO-Beamter gerade vor einem ausgewachsenen Krieg mit Russland „in den nächsten 20 Jahren“ …

Ein hochrangiger NATO-Beamter hat erklärt, dass sich die Menschen in Europa irgendwann in den nächsten zwei Jahrzehnten auf einen umfassenden Krieg mit Russland vorbereiten sollten.

Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, sagte Reportern nach einem Treffen der Nato-Verteidigungschefs in Brüssel, dass die Regierungen mit den Vorbereitungen beginnen müssen und dass Zivilisten in großem Umfang mobilisiert werden müssen.

„Wir müssen erkennen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in Frieden sind. Und deshalb bereiten wir [Nato-Streitkräfte] einen Konflikt mit Russland vor“, erklärte Baur.

Er fuhr fort: „Aber die Diskussion ist viel umfassender. Es ist auch die industrielle Basis und auch die Menschen, die verstehen müssen, dass sie eine Rolle spielen.“

„Da fängt es an“, fuhr Bauer fort und fügte hinzu: „Die Erkenntnis, dass in den nächsten 20 Jahren nicht alles planbar ist und nicht alles gut laufen wird.“

Der Krieg im Nahen Osten wird ein weiterer Konflikt sein, der den Dritten Weltkrieg prägen wird.

Leider sieht es so aus, als würde die gesamte Region bald in Flammen aufgehen.

Am Samstag töteten israelische Kampfflugzeuge bei einem Luftangriff auf Damaskus fünf Angehörige des iranischen Militärs …

Fünf Mitglieder der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC), die in beratender Funktion tätig waren, wurden am Samstag in der syrischen Hauptstadt Damaskus getötet, als israelische Kampfflugzeuge ein Wohngebäude trafen, in dem sie sich aufhielten . Der Iran bestätigte den Tod der Gardemitglieder.

Syrische Staatsmedien berichteten, dass der Angriff auf das Viertel Mazzeh von Flugzeugen verübt wurde, die auf den von Israel besetzten Golanhöhen operierten. Israel hat den Vorfall noch nicht kommentiert. Einigen Berichten zufolge wurden bei dem Angriff insgesamt zehn Menschen getötet.

Wir erleben eine Eskalation nach der anderen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis an der Nordgrenze Israels ein umfassender Krieg ausbricht.

Unterdessen hat das US-Militär gerade eine siebte Runde Luftangriffe auf die Houthis im Jemen durchgeführt …

Am Samstag führte das Pentagon eine weitere Runde von Luftangriffen auf Huthi-Stellungen im Jemen durch, was wahrscheinlich die siebte Runde solcher Angriffe der westlichen Koalition darstellt . Es folgt eine Streikrunde am Vortag.

Selbst nach dieser stetigen Eskalation, die eine Reaktion auf die fast täglichen Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe im Roten Meer ist, sagt das Pentagon immer noch , die US-Regierung glaube nicht, dass sie sich im Jemen im Krieg befinde . Erst am Donnerstag gab Präsident Biden überraschend zu, dass die Bombardierung nicht funktioniere, sie aber trotzdem weitergehen werde.

Zu den Kommentaren an die Medien gehörte, dass Biden auf die Frage, ob die Angriffe die Huthi-Aggression abschrecken, antwortete: „Nun, wenn Sie ‚funktionieren‘ sagen – stoppen sie dann die Huthi? Nein. Werden sie weitermachen? Ja“, sagte der Präsident.

Bisher haben sich die Huthi nicht davon abhalten lassen, Schiffe im Roten Meer anzugreifen, was bedeutet, dass noch mehr Luftangriffe bevorstehen.

Ebenfalls am Samstag griffen vom Iran unterstützte Militante ballistische Raketen und Raketen an, um US-Streitkräfte im Irak anzugreifen. Laut Centcom erlitten einige US-Mitarbeiter infolge des Angriffs „traumatische Hirnverletzungen“ …

Von Iran unterstützte Militante greifen den Luftwaffenstützpunkt al-Assad im Irak an

Am 20. Januar gegen 18:30 Uhr (Bagdader Zeit) wurden von Iran unterstützten Militanten im Westirak mehrere ballistische Raketen und Raketen auf den Luftwaffenstützpunkt al-Assad abgefeuert. Die meisten Raketen wurden von den Luftverteidigungssystemen der Basis abgefangen, andere schlugen in der Basis ein. Die Schadensgutachten sind noch im Gange. Mehrere US-Mitarbeiter werden derzeit auf traumatische Hirnverletzungen untersucht. Mindestens ein irakischer Soldat wurde verletzt.

Wir befinden uns im Nahen Osten im Krieg.

Aber die meisten Amerikaner sind sich dessen noch nicht einmal bewusst.

Der dritte große Konflikt, der den Dritten Weltkrieg bestimmen wird, wird China betreffen.

An diesem Punkt können sogar die Mainstream-Medien erkennen, was auf sie zukommt. Das Folgende stammt aus einem Artikel der New York Times mit dem Titel „Eine friedliche Lösung für Taiwan rutscht ab“ …

Ein Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten ist etwas wahrscheinlicher geworden.

Am Samstag bescherten taiwanesische Wähler der Demokratischen Fortschrittspartei, die behauptet, dass Taiwan bereits unabhängig von China ist und dies auch bleiben sollte, einen beispiellosen dritten Präsidentschaftssieg in Folge. Dabei ignorierte die Inselbevölkerung bedrohliche Warnungen Chinas, dass ein Sieg des gewählten Präsidenten Lai Ching-te – der von Peking als gefährlicher Befürworter der Unabhängigkeit Taiwans angesehen wird – einen Krieg auslösen könnte.

Während Joe Biden im Weißen Haus sitzt und die USA durch die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten abgelenkt sind, bietet sich China eine Gelegenheit zum Angriff.

Werden sie es nutzen?

Hoffentlich nicht.

In den letzten Jahren hat der Kongress versucht, Taiwan auf eine mögliche Invasion vorzubereiten, doch viele Waffen wurden noch nicht geliefert.

Tatsächlich wird berichtet, dass es einen „Rückstand an nicht abgeschlossenen Aufträgen in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar“ gibt …

Diese Befürchtungen dürften sich angesichts eines neuen Berichts des Wall Street Journals in dieser Woche noch verstärken, in dem davor gewarnt wird, dass amerikanische Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar, die Taiwan zur Verteidigung gegen eine chinesische Invasion benötigt, noch nicht geliefert wurden und noch Jahre von ihrer Ankunft entfernt sein könnten .

„Die meisten Verträge für Verteidigungsausrüstung, die sowohl unter der Trump- als auch unter der Biden-Regierung unterzeichnet wurden, wurden durch bürokratische Verzögerungen und Kapazitätsbeschränkungen bei den Verteidigungsherstellern ins Stocken geraten, was zu einem Rückstand an nicht abgeschlossenen Aufträgen in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar führte“, heißt es in dem Bericht.

Mir ist klar, dass ich in diesem Artikel sehr schnell eine enorme Menge an sehr komplexem Material durchgegangen bin.

Aber ich denke, dass die meisten meiner Leser damit umgehen können.

Die Quintessenz ist, dass der Krieg bevorsteht, und deshalb hoffe ich, dass Sie sich darauf vorbereitet haben .

Der Dritte Weltkrieg wird anders sein als alles, was unser Planet jemals zuvor gesehen hat, und diejenigen, die ihn überleben können, werden ihr Leben völlig auf den Kopf stellen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.