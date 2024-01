Die Leute wachen auf! 2023 war das Jahr, in dem Verschwörungstheorien zu Fakten wurden (Video)

Wenn Historiker auf das Jahr 2023 zurückblicken, wird es als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem das Volk aufzuwachen begann und die globalistische Elite begann, die Macht zu verlieren.

Im Jahr 2023 wurden sogenannte „Verschwörungstheoretiker“ an außerordentlich vielen Fronten bestätigt, und die Mainstream-Medien und Faktenprüfer mussten stillschweigend den Mund halten.

Die Enthüllungen im Jahr 2023 waren so bedeutsam, dass Menschen, die ihr ganzes Leben lang von den Mainstream-Medien einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, jetzt aufwachen und Fragen stellen.

Wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über das vergangene bedeutsame Jahr nachzudenken, fällt uns sofort ein Ausdruck ein: „Offenbarung der Methode“.

Dieses aus alten Rosenkreuzertexten stammende Konzept erklärt, warum die Elite die Massen oft auf verschleierte und hinterhältige Weise der dunklen Realität aussetzt.

Es gibt nur ein Problem für die globale Elite und ihre okkulten Rituale. Wir, die Menschen, wachen auf und stimmen ihrer dunklen satanischen Agenda nicht mehr zu.

Seit dem Aufkommen der Massenmedien ist die Offenbarung der Methode immer offensichtlicher geworden. Während die Elite in der Vergangenheit völlig im Verborgenen agierte, strebt sie nun danach, nicht im Verborgenen zu agieren .

In seinem Buch „Secret Societies and Psychological Warfare“ erklärte Michael Hoffman, warum die Elite uns gerne damit ins Gesicht reibt:

Das alchemistische Prinzip der Offenbarung der Methode hat als Hauptbestandteil eine clowneske, grinsende Verspottung des/der Opfer(s) als Zeichen von Macht und makaberer Arroganz.

Wenn dies auf verschleierte Weise in Verbindung mit bestimmten okkulten Zeichen und symbolischen Worten durchgeführt wird und bei den Zielpersonen keine sinnvolle Reaktion oder Widerstand hervorruft, handelt es sich um eine der wirksamsten Techniken psychologischer Kriegsführung und Gedankenvergewaltigung.

Unzählige Ereignisse des Jahres 2023 passen perfekt in das Konzept der Offenbarung der Methode. Nehmen Sie zum Beispiel den Netflix-Film „Obama“.

300x250

Ein offensichtlicheres Beispiel für prädiktive Programmierung durch die okkulte Elite werden Sie wahrscheinlich nie finden … und doch verstehen viele Menschen, die in ihrem geschäftigen Leben gefangen sind und von den Mainstream-Medien völlig einer Gehirnwäsche unterzogen werden, immer noch nicht, was tatsächlich vor sich geht.

Das ist genau das, was die Elite will.

Hier ist ein Blick auf einige aufschlussreiche Ereignisse des Jahres 2023 und was sie im Großen und Ganzen bedeuten.

Was fällt Ihnen am schwersten zu sagen?

1. Ich liebe dich

2. Ich habe mich geirrt, es tut mir leid.

3. Ich brauche Hilfe.

4. Worcestershire-Sauce

5. Ich schätze dich

6. Meine Verschwörungsschwester hatte recht

Normalisierung von Pädophilie

Sobald die verborgenen Wahrheiten der Eliten der Öffentlichkeit sorgfältig offenbart werden und auf Apathie und Gleichgültigkeit stoßen, werden sie normalisiert und im kollektiven Unbewussten der Gesellschaft verankert. Nehmen wir zum Beispiel die schleichende Agenda der globalen Eliten, Kinder zu sexualisieren und Pädophilie zu normalisieren.

Wir warnen seit Jahren vor dieser Agenda und jetzt kann jeder, der aufmerksam ist, es mit eigenen Augen sehen. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die globale Elite schamlos versucht, das Schutzalter zu senken und Kindervergewaltigungen auf der ganzen Welt zu entkriminalisieren.

Dieser Bericht wurde von Janet Ossebaard erstellt, die im Dezember verstorben ist. Sie erklärte kürzlich, dass sie nicht selbstmörderisch sei und noch viel mehr Arbeit vor sich habe, um die Elite zu entlarven. Leider ist die Entlarvung der globalistischen Elite eine gefährliche Aufgabe – und sie wird von Tag zu Tag gefährlicher. (Die vermisste Filmemacherin, bekannt für „The Fall of the Cabal“ („Der Untergang der Kabale“), wurde tot aufgefunden (Videos))

Im Jahr 2023 wurde die globale Elite immer verzweifelter und brachte Whistleblower und Journalisten wie Osegaard zum Schweigen, die gegen ihre Agenda arbeiteten.

Kein Wunder, denn im Jahr 2023 begann ihre Erzählung aus den Fugen zu geraten.

Pizzagate

Obwohl die Mainstream-Medien behaupten, Pizzagate sei nichts anderes als eine entlarvte „Verschwörungstheorie“, wurden in jüngster Zeit zahlreiche Mainstream-Journalisten und Persönlichkeiten mit Verbindungen zu Elite-Pädophilen wegen genau des Verbrechens verhaftet, das sie angeblich „entlarvt“ hatten.

Im November wurde ein Mainstream-Journalist und enger Freund von John Podesta, der damit prahlte, Pizzagate zu „entlarven“ , wegen einer Reihe abscheulicher Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs verhaftet.

Slade Sohmer, Chefredakteur von The Recount und Freund des ehemaligen Wahlkampfvorsitzenden von Hillary Clinton, John Podesta, wurde wegen der Vergewaltigung mehrerer Kleinkinder und Babys verhaftet.

Aber Sohmer war nicht der erste Mainstream-Journalist, der wegen Kindesmissbrauchs verhaftet wurde, nachdem er zuvor damit geprahlt hatte, Pizzagate entlarvt zu haben.

James Gordon Meek, ein 10-jähriger erfahrener Reporter bei ABC News, der ebenfalls mit der Entlarvung von Pizzagate prahlte, muss mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen, nachdem er wegen einer Reihe abscheulicher Sexualverbrechen an Kindern verurteilt wurde.

Der CNN-Produzent John Griffin, der für Chris Cuomos Show zahlreiche Beiträge zur Entlarvung von Pizzagate produzierte, wurde im Juni wegen einer Reihe „ekelhafter“ Kindersexverbrechen in Vermont zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt.

Aber es sind nicht nur die Reporter und Produzenten. Es sind auch die Führungskräfte. Die Zeitung, die bei der Vertuschung des Pizzagate-Skandals eine Vorreiterrolle spielte, wurde von dem Mann geleitet, der auch dabei half, den berüchtigten britischen Pädophilen Jimmy Savile zu schützen.

Mark Thompson, der damalige CEO der New York Times, war zuvor Generaldirektor der BBC, als der produktivste Pädophile Großbritanniens, Jimmy Savile, während seiner Arbeit für die BBC Hunderte Kinder vergewaltigte und unzählige andere ermordete.

Können die Mainstream-Medien immer noch behaupten, Pizzagate sei „entlarvt“, wenn diejenigen, die die Entlarvung vorgenommen haben, jetzt wegen genau der Verschwörung, von der sie behaupteten, dass sie nicht existierte, hinter Gittern sitzen?

mRNA-Impfstoffe

Fast jede Verschwörungstheorie, die irgendjemand über Covid hatte, erwies sich als wahr. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die Laborleck-Theorie in den sozialen Medien strikt verboten wurde?

Erinnern Sie sich noch an die Aussage, dass die Impfung gegen Covid-19 nicht vor einer Übertragung schütze und Ihnen ein sofortiges Verbot einbringen würde?

Im Jahr 2023 wurde das Mainstream-Narrativ völlig zerstört. Wenn überhaupt, gingen die Verschwörungstheorien über Covid während der Pandemie nicht weit genug.

Jetzt wissen wir, dass mRNA die menschliche DNA verändert. Zahlreiche von Experten begutachtete wissenschaftliche Studien haben das Mainstream-Narrativ über den Haufen geworfen.

Wir wissen auch, dass in vollständig geimpften Ländern eine große Zahl von Menschen gestorben ist – und wir wissen auch, dass diese Regierungen sich bemühen, ihre Spuren zu verwischen.

Dank mutiger Whistleblower wie dem neuseeländischen Administrator der Covid-Impfdatenbank wissen wir jetzt, dass Millionen Menschen starben, nachdem sie fehlerhafte Chargen des Pfizer-Impfstoffs eingenommen hatten.

Machen Sie keinen Fehler, die Menschen wachen auf.

In einer aktuellen Umfrage von Rasmussen Reports gaben enorme 42 % der Amerikaner an, dass sie sich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich einer massiven Sammelklage gegen Pfizer, Moderna und andere mitschuldige große Pharmaunternehmen wegen ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit anschließen werden:

Das stimmt – 42 % der Amerikaner wären bereit. Wir stehen wirklich an der Schwelle zu einem bedeutsamen Wandel. Solche Zahlen waren noch vor einem Jahr undenkbar.

6. Januar

Wir wissen auch, dass das politische Establishment entschlossen ist, zu vertuschen, was wirklich auf J6 passiert ist. Dank der unermüdlichen Arbeit unabhängiger Ermittler wissen wir jetzt, dass die Mainstream-Medien an der Verbreitung eines falschen Narrativs über einen sogenannten Aufstand beteiligt sind.

Das alles war Teil ihres mehrjährigen Plans, das Land zu destabilisieren und Ihnen das Recht zu nehmen, den Präsidenten Ihrer Wahl zu wählen.

Und die Einschläge kommen immer näher. Uns wurde gesagt, wir seien Verschwörungstheoretiker, weil wir behaupteten, die Biden-Regierung habe mit der Sprengung der Nord Stream-Pipeline nicht den größten Industrieterrorismus in der Geschichte begangen. Außer sie taten es . Und die Integrität der Mainstream-Medien liegt in Trümmern.

Uns wurde gesagt, dass 15-Minuten-Städte eine verrückte Verschwörungstheorie seien und dass die Elite uns nicht alle in riesigen Freiluftgefängnissen festhalten wolle.

Bis die Elite anfing, sie zu verbreiten, und die Mainstream-Medien gezwungen waren, ihre Worte zu fressen – wieder einmal.

‘15-minute city’ planning is on the rise, experts say. Here’s what to know. https://t.co/8Yxki6hYqK

— The Washington Post (@washingtonpost) March 4, 2023