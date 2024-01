Erotik-Star: Pädophile, die „Kinder opfern und foltern“, regieren Hollywood – Tom Hanks und Oprah Winfrey fliehen aus den sozialen Medien nach Epstein-Enthüllungen

Teile die Wahrheit!

Die Welt wird von elitären Pädophilen kontrolliert, die es als Sport ansehen „Kinder zu opfern und foltern“, so der ehemalige Erotikstar Jenna Jameson, die sagt, Hollywood habe zum Sexhandel mit Kindern geschwiegen, weil „sie nicht nur daran teilnehmen, sondern auch die Oberliga als Schlagmänner abdecken.“

Laut Jameson wird die Hollywood-Unterhaltungsindustrie von Pädophilen kontrolliert, von denen viele Jeffrey Epstein „ wie einen Amateur aussehen lassen “ und sich an rituellen Kinderopfern und Folterungen beteiligen.

„Wenn Sie denken, dass Epstein irgendwie einzigartig ist, irren Sie sich leider … Es gibt VIELE Epsteins, die ihn wie einen Amateur aussehen lassen. Kinderjagdspiele, Opfer, Folter von Kindern ab 2 Jahren “, sagte Jameson.

„Ein Beispiel für das, was ich gesehen habe“, sagte Jameson. „Eine Frau hatte ein Stück Leder mit einem Markenzeichen in ihren Pelzmantel eingenäht … sie sagte, es stamme von einem 8-jährigen Jungen. Ich habe es den Polizisten gesagt, sie haben gelacht.“

Seit Jameson zum Star wurde und zur berühmtesten Erwachsenenunterhaltungsdarstellerin der Welt und zur „Königin des Pornos“ ernannt wurde, äußert sie sich immer deutlicher zu der grassierenden Pädophilie und dem Kindesmissbrauch in der Elite und in der Unterhaltungsbranche.

Nachdem sie 2008 den Gipfel erreicht hatte, zog sie sich jedoch stillschweigend zurück und versteht nun, dass es in ihrer Verantwortung liegt, andere vor der wahren Natur der Unterhaltungsindustrie zu warnen.

Jameson ist bei weitem nicht der einzige ehemalige Insider, der die Verbrechen des globalen Elite-Pädophilennetzwerks aufdeckt. (Vollständige Epstein Liste? Wer alles drauf stehen soll! Politiker, Filmstars, Musiker…)

Pädophilie ist in der „ High Society “ auf der ganzen Welt tief verwurzelt und es gibt „ Beweise “, dass elitäre Pädophile aus geistesgestörtem Vergnügen mit Kindern Sexhandel betreiben, sagt Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger, der die Welt aufgefordert hat, sich der „ schrecklichen Realität “ bewusst zu werden .“

Das Phänomen der Elite-Pädophilie sei systematisch und tief verwurzelt, so Larry Sanger , der warnte:

„Viele der Schönen Menschen wissen vom Sexhandel mit Kindern durch Eliten “, bevor er hinzufügte: „ Einige beteiligen sich daran, und … die Medien und Gerichte vertuschen es.“

Sanger, Mitbegründer von Wikipedia , der den Namen geprägt und einen Großteil der ursprünglichen Regierungspolitik geschrieben hat, hat nun seine beeindruckende Aufmerksamkeit auf die Geißel der Elite-Pädophilie gerichtet und gesagt: „ Das ist kein Witz, sondern real.“

Sanger hat einen ausführlichen Twitter-Thread zu diesem Thema verfasst, in dem er verschiedene bekannte Täter mit einigen weniger bekannten, wenn auch nicht weniger beunruhigenden Enthüllungen und Vertuschungen aus der jüngeren Geschichte in Verbindung bringt, um die Massen für das zu sensibilisieren, was er als „ Realität und Horror “ des Kindersexhandels durch Eliten bezeichnet.

„Leider passiert das immer und immer wieder.“

„Der Grund, warum Hollywood so unglaublich schweigsam zum Kindersexhandel ist, liegt nicht nur darin, dass sie sich daran beteiligen, sondern auch die ganz Großen abdecken. Diejenigen, die sich im Schatten unter dem Schutz einer Krone verstecken.“ (Schwor Matthew Perry den Hollywood-Pädophilenring zu entlarven, bevor er tot aufgefunden wurde? (Video))

„Wenn Sie denken, dass Epstein irgendwie einzigartig ist, irren Sie sich leider … Es gibt VIELE Epsteins, die ihn wie einen Amateur aussehen lassen. Kinderjagdspiele, Opfer, Folter von Kindern ab 2 Jahren. Die Elite.“

„Ein Beispiel für das, was ich gesehen habe: Eine Frau hatte ein Stück Leder mit einem Markenzeichen in ihren Pelzmantel eingenäht … Sie sagte, es stamme von einem 8-jährigen Jungen. Das war in London, ich war gerade 18 geworden und hatte danach jahrelang Albträume. Ich erzählte es den Polizisten außerhalb der Partei, sie lachten.“

„Als ich kaum 16 war, wurde ich zum Strippen verschleppt. Meine Betreuer sagten mir, ich solle mich in meinem Spind verstecken, falls die Behörden nach mir suchen würden. Das alles wurde für mich so normal, dass mir nicht klar wurde, wie sehr es falsch war. Nachdem ich in meiner Kindheit brutal vergewaltigt worden war, schien es einfach zu sein.“

Tom Hanks und Oprah Winfrey fliehen aus den sozialen Medien nach Epstein-Enthüllungen

Die Hollywood-Stars Tom Hanks und Oprah Winfrey haben unmittelbar nach der Veröffentlichung der Gerichtsdokumente von Jeffrey Epstein Kommentare auf Social-Media-Apps, einschließlich Instagram, deaktiviert.

Hanks und Winfrey haben die Kommentare auf ihren Konten deaktiviert, nachdem Zehntausende Menschen ihre beliebten Seiten überschwemmt hatten und ihre Verhaftung wegen angeblicher Sexualverbrechen an Kindern forderten.

Hanks deaktivierte im Oktober auch die Kommentare auf seiner beliebten Instagram-Seite, nachdem Zehntausende Menschen ihn wegen seiner mutmaßlichen Verbrechen anprangerten und eine dringende Untersuchung seiner Verbrechen an Kindern forderten.

Die Aktivität in den Social-Media-Feeds von Hanks und Winfrey folgt auf brisante Anschuldigungen gegen Hollywood-Könige, darunter Hanks und Steven Spielberg, wobei viele Personen, darunter Whistleblower aus der Branche, ihnen vorwerfen, räuberische Pädophile zu sein.

Den Kommentatoren zufolge ist Hanks ein produktiver Päderast, der sich seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit „versteckt“ , während er seinen verdorbenen Lebensstil durch die Verwendung von Zeichen und Symbolen zur Schau stellt.

Zahlreiche Hollywood-Insider haben öffentlich zugegeben, dass sexueller Kindesmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie weit verbreitet ist. Viele Prominente, darunter Anne Heche , Chris Cornell , Avicii und Kirstie Alley , die alle geschworen hatten, das verkommene Hollywood-System aufzudecken, wurden unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden, bevor sie ihre Arbeit beenden konnten.

Isaac Kappy, ein Hollywood-Insider, der unter anderem für seine Auftritte in „ Thor “ (2011), „ Fanboys “ (2009) und „Terminator: Die Erlösung“ (2009) bekannt ist, nutzte YouTube , um über die Hollywood-Krankheit zu sprechen, indem er verschiedene Stars der A-Liste beim Namen nannte und beschämte und Branchennamen.

Kappy beschreibt Pädophilie als „ die Hollywood-Krankheit “ und sagt: „ Auf der obersten Ebene sind diese Leute einfach nur krank und verrückt.“ Das ist das Traurige daran. Viele Menschen werden darin hineingeboren “, sagte er und beschrieb eine weit verbreitete Hollywood-Kultur des Missbrauchs von Kindern.

Kappy erwähnte hochkarätige Namen wie Tom Hanks, Michael Jackson und Steven Spielberg und behauptete, sie alle würden künftigen Generationen als berüchtigte Täter in Erinnerung bleiben, die auf Augenhöhe mit Jimmy Savile, dem berüchtigten Elite-Kinderschänder der britischen Elite, standen.

Isaac Kappy starb im Mai 2019, nachdem in den Mainstream-Medien berichtet wurde, er habe Selbstmord begangen, indem er in Arizona von einer Brücke gesprungen sei.

Vor seinem Tod wurde auf seinem Konto eine Instagram-Nachricht mit der Überschrift „ Hüte dich vor dem Mann, der nichts zu verlieren hat, denn er hat nichts zu schützen “ gepostet.

Die Ansprüche gegen Tom Hanks kamen, nachdem Sarah Ruth Ashcraft bekannt gegeben hatte, dass sie im Alter von 13 Jahren von ihrem Vater zum Sex verkauft und von Hollywoodstar Tom Hanks vergewaltigt wurde.

