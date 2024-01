Gesundheit: Nattokinase – thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall und Herzinfarkt vorbeugen

Nattokinase – eine Kraft der Natur, ein Enzym, das beim Fermentierten von Sojabohnen (Natto) entsteht. Dieses Enzym hat großes Potenzial als Vorbeugung gegen Atherosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

WIE NATTOKINASE ENTSTEHT

Natto ist ein traditionelles japanisches Gericht aus fermentierten Sojabohnen. Um Natto herzustellen, müssen die Sojabohnen zuerst gekocht werden. Dann wird Bacillus subtilis hinzugefügt, um die Fermentation zu starten. Die Bohnen werden dann in einer warmen Umgebung gelagert, um die Fermentation abzuschließen.

Sobald das Natto fertig fermentiert ist, wird es in Wasser eingeweicht, um die Nattokinase zu extrahieren. Das Wasser sollte eine Temperatur von 40-45 °C haben, um die Aktivität des Enzyms nicht zu beeinträchtigen.

Das Einweichen dauert normalerweise einige Stunden. Das Einweichwasser wird dann durch Filtration von den Sojabohnen getrennt. Die Nattokinase-haltige Flüssigkeit wird dann weiter gereinigt, um Verunreinigungen zu entfernen und das Enzym zu konzentrieren. Das konzentrierte Enzym wird dann getrocknet und zu einem feinen Pulver vermahlen oder in Kapseln oder Tabletten verarbeitet.

Natto ist seit mehr als 1000 Jahren bekannt und wird immer noch von vielen Haushalten und Restaurants in Japan selbst hergestellt und ist dort fester Bestandteil der Ernährung.

Es wird angenommen, dass Natto erstmals im Nordosten Japans während der Heian-Periode (794-1185 n. Chr.) produziert wurde. Die genauen Ursprünge des Natto sind jedoch unklar.

Eine Theorie besagt, dass Natto erstmals von Samurai-Kriegern während des 12. Jahrhunderts als Nahrungsquelle entdeckt wurde, da es eine gute Proteinquelle war und aufgrund seiner langen Haltbarkeit gut für den Transport geeignet war.

Während der Edo-Periode (1603-1868 n. Chr.) wurde Natto ein fester Bestandteil der japanischen Küche und wurde häufig mit Reis und anderen Beilagen serviert.

WIE GESUND IST NATTO?

In den letzten Jahrzehnten ist Natto auch in anderen Ländern wie den USA, Großbritannien und Australien immer populärer geworden, insbesondere aufgrund seiner gesundheitlichen Vorteile und seiner hohen Konzentration an Nattokinase.

Natto und Nattokinase sind jedoch immer noch am meisten in Japan beliebt und werden dort viel verwendet. Japaner halten Natto für eines der gesündesten Lebensmittel der Welt, was auch das hohe Alter vieler Japaner befördern soll. Natto ist leicht verdaulich, proteinreich, vitaminreich und enthält Sojaisoflavone und probiotische Bakterien.

NATTOKINASE WIRKUNG

Die Nattokinase ist ein fibrinolytisches Enzym, das bedeutet, dass es die Fähigkeit hat, Blutgerinnsel aufzulösen, indem es Fibrin, ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, abbaut. Demzufolge hilft Nattokinase den Blutfluss zu verbessern, verstopfte Blutgefäße freizumachen.

Indem Nattokinase Blutgerinnsel im Körper auflöst, kann vor allem das Risiko für thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefe Venenthrombose reduziert werden. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken, indem es die Aktivität von Angiotensin II reduziert, einem Hormon, das den Blutdruck erhöht. Nattokinase besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren.

Das Enzym Nattokinase besteht aus 362 Aminosäuren und ist eigentlich gar keine Kinase, sondern eine Protease. Proteasen spalten Proteine, zerlegen sie in kleine Bausteine.

Nattokinase wurde aufgrund seiner potenziellen gesundheitlichen Vorteile bereits in umfangreichen Studien untersucht, insbesondere in Hinblick auf Vorbeugung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so wie tiefer Venenthrombose, Schlaganfall und Herzinfarkt. Einige der wichtigsten Studien sind:

Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie aus dem Jahr 2015 untersuchte die Wirkung von Nattokinase auf die Verhinderung von Venenthrombosen bei 94 Patienten, die sich einer Operation unterzogen hatten. Die Studie ergab, dass Nattokinase das Risiko von Venenthrombosen signifikant senkte im Vergleich zur Placebogruppe. Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie aus dem Jahr 2004 untersuchte die Wirkung von Nattokinase auf die Blutgerinnung und die endotheliale Funktion bei 86 gesunden Freiwilligen. Die Studie ergab, dass Nattokinase signifikant die Blutgerinnung und die endotheliale Funktion verbesserte im Vergleich zur Placebogruppe. Eine Studie aus dem Jahr 2008 untersuchte die Wirkung von Nattokinase auf den Blutdruck bei 86 Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck. Die Studie ergab, dass Nattokinase den systolischen Blutdruck signifikant senkte im Vergleich zur Placebogruppe.

Im Jahr 2017 gab es eine spannende Studie, mit knapp 30000 Probanden im Alter von über 35 Jahren. Diese dokumentierte die Natto-Essgewohnheiten und kam zu dem Ergebnis, dass die Gruppe mit dem höchsten Natto-Verzehr diejenige war, wo am wenigsten Schlaganfälle und ischämische Herzerkrankungen auftraten, also das Mortalitätsrisiko am niedrigsten war!

Nattokinase und Covid, eine In-vitro-Studie aus 2022 weist daraufhin, dass Nattokinase eine positive Rolle beim Abbau von Spikeproteinen spielen könnte, in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2 Erkrankung oder der mRNA-Impfung. In diesem Zusammenhang kann man auch eine Placebo-kontrollierte Studie mit jungen Männern sehen, wo bereits 1 Kapsel mit 2000 FU mehrere fibrinolytische und antithrombotische Signalwege aktivierte und half Mikrogerinnsel abzubauen.

Eine klinische Studie supplementierte im Jahr 2002 204 Passagiere auf einem Flug von New York nach London mit einem Placebo oder einem Gemisch aus Nattokinase und Pycnogenol (französische Seekiefernrindenextrakt).

Nach dem Flug wurden die Beine mittels Ultraschalls untersucht, in der Supplementgruppe fanden sich keine Fälle von tiefer Venenthrombose, während in der Placebogruppe 5 Fälle mit einer tiefen Venenthrombose und zwei Fälle mit einem oberflächlichen Blutgerinnsel diagnostiziert wurden. Zusätzlich wurden vor dem Flug und danach die Beinschwellungen gemessen.

Die Beinschwellungen nahmen nach dem Flug in der Placebogruppe um +12% zu, während sie in der supplementierten Nattokinase-Pycnogenol-Gruppe sogar um -15% abnahmen!

Eine Humanstudie zeigte das Nattokinase die Gerinnungsmarker verbessert. Drei Gruppen wurden gebildet, eine aus Gesunden, eine aus Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine aus Dialysepatienten.

Zwei Monate lang nahmen die Teilnehmer dieser Gruppen täglich zwei Kapseln des Enzyms mit je 2000 FU ein. Alle drei Gruppen entwickelten im Vergleich zum Ausgangswert eine signifikante Abnahme der Prokoagulationsfaktoren VII und VIII sowie des Fibrinogens, was darauf hinweist, das Nattokinase bei Personen mit normaler und beeinträchtigter Endothel- und Gerinnungsfunktion gleich gut wirkt. In keiner Gruppe wurden Nebenwirkungen beobachtet!

NATTOKINASE ANWENDUNG

Nattokinase wird normalerweise als Nahrungsergänzungsmittel angewendet, in Form von Kapseln, Tabletten oder Pulver oral eingenommen. Die empfohlene Dosierung kann je nach Produkt und Anwendungszweck variieren, aber eine typische Dosierung sind 1 Kapsel a 2000 FU (Fibrinolytische Einheiten = Maß für eine Enzymaktivität) pro Tag. Auch höhere Dosierungen sind sicher, so 2 x 2 Kapseln a 2000 FU.

Nimmt man Natto pur, was hunderttausende Japaner täglich tun, sind allein in 100g Natto bis zu 7000 FU Nattokinase enthalten, ohne dass je Nebenwirkungen daraus resultierten.

Das auch hohe Dosen Nattokinase sicher und nebenwirkungsfrei sein können, zeigt eine jüngste Studie aus dem Jahr 2022. 1062 Patienten mit einer fortschreitenden Atherosklerose und Hyperlipidämie wurden mit 10800 FU Nattokinase täglich behandelt, ohne dass irgendwelche Probleme auftraten.

Eine bessere Wirkung erzielt man, wenn man das Enzym auf nüchternen Magen einnimmt, da Nahrungsmittel oder andere Nahrungsergänzungsmittel die Wirkung von Nattokinase beeinträchtigen können.

Wichtig ist vor allem Nattokinase nicht zusammen mit Blutverdünner-Medikamenten einzunehmen. Nattokinase kann die Wirkung von blutverdünnenden Medikamenten verstärken, was zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Nattokinase ist als Nahrungsergänzungsmittel zu betrachten und perfekt zum Prophylaxe-Einsatz.

Wenn sich bereits Krankheitsbilder dokumentieren, sollte man, bevor man Nattokinase verwendet, einen Arzt konsultieren, wobei leider einige Ärzte Nattokinase nicht einmal kennen. Wer also Beratung braucht, muss deshalb vor allem nach qualifizierter Beratung Ausschau halten.

Es gibt eine Vielzahl von Studien, die den Nutzen von Nattokinase dokumentieren:

